It was a good summer to like reading. Apparently 629 of you agreed. That’s how many readers we had in this year’s Summer Book Club. The theme was “Discovering Secrets,” and we chose eight books we thought you would enjoy. Of course, reading for fun isn’t just a summer activity; we hope you make time for it all year long. As it gets dark earlier, pull out your KidsPost book light. And if you get busted occasionally for reading after bedtime, we’ll take the blame.

Jada Abuadinma ● Ernesto Aguilar ● Lila Ahr ● Jesse Alexander ● Henry Allen ● Maya Ames ● Lola Amin ● Lyla Anderson ● Maya Anderson ● Miriam Anderson ● Xavier Anderson ● Annika Anton ● Maggie Anton ● Isaiah Applestone ● ●Miles Armstrong ● Declan Arnold ● Meliyah Arnold ● Riley Arnold ● Maggie Arzt-McGee ● Jillian Assaraf ● Gia Ayers ● Ryan Ayers ● Dash Babbit ● Eliana Babbit ● Eva Bajic ● Molly Baker ● Faith Ball ● Trevor Ball ● Ilaria Balogun ● Jacob Balogun ●Abigail Bateman ● Luke Bauer ● Owen Bauer ●Ella Baumberger ● John Baumberger ● Valencia Bednar ● Annie Berger ● Charlie Berger ● Connor Bethel ● Maggie Bilski ● Kees Bittner-Brenninkmeijer ● Liam Bittner-Brenninkmeijer ● Duncan Blair ● Chloe Blair ● Nathaniel Bohlen ● Anthony Bonilla ● Elizabeth Bonilla ● Sophia Bonilla ● Rafaela Botti ● Annie Bracken ● Yara Bradosti ● Astrid Brigham ● Marin Brow ● Mia Brown ● Tristan Bryan ● Corinne Bryan ● Brigitta Bucossi ● Etta Burden ● Avery Burner ● Thomas Callaghan ● Elena CalsyLily ● Calsyn● William Calsyn ● Anderson Campello ● Sophie Cao ● Adelaide Carland ● Julia Carreon ● Darryl Carrington ● Stella Carroll ● Evy Carroll ● Catherine Carroll ● Ariana Carter-Chand ● Anastasia Carty ● Adam Cassano ● Eliza Cassano ● Owen Chandler ● Willa Chapman ● Justin Che ● Benj Chew ● Henry Chew ● Andrew Chin ● Ellie Chin ● Emily Chin ● Abigail Cho ● Anna Cho ● Aiden Choi ● Saajan Chokshi ● Sanam Chokshi ● Danielle Christiansen ● Victoria Christman ● Ava Cleary ● Charlotte Cleary ● MW Coleman ● Caelan Connealy ● Raicheal Connealy ● Clara Corrigan ● Athena Crane ● Elinor Crane ● Madeline Crook ● Fitz Crowder ● Marek Crowder ● Zoe Crowder ● Charlotte Cummings ● Anna Curry ● Elizabeth Curry ● Gabriel D’Andrea ● Abby Davis ● Alex Davis ● Alexandra Davis ● Lincoln Davis ● Noor Davis ● Sofia Davis ● Cooper Dean ● Ryder Dean ● Francesca Debelack ● Christina Derisavi ● Isabella Derisavi ● Lina Derosa ● Annika Desai ● Dhilan Desai ● Lara Desai ● Isabel Detwiler ● Callie DeVylder ● Joseph DeVylder ● Oliver Ding ● Madeleine Dombrowsko ● Jordan Dorsey ● Mila Dorsey ● Jenna Downey ● Elijah Dukes ● Nikita Duncan ● Rohan Dupuis ● Shuvam Dupuis ● Byron Durham ● Kathleen Durham ● Sage Elizabeth ● Claire Ellis ● Natalie Eng ● Benjamin Everett ● Gabby Everett ● Muhammad Farooq ● Cassady Fattor ● Cata Fattor ● Adri Fennell ● Addie Fentress ● Bryn Fentress ● Andrew Fisher ● Ella Fisher ● Lucas Fisher ● Blake Fitzgerald ● Desmond Fitzgerald ● Clara Fredricks ● McKenna Fredricks ● Stella Fredricks ● Alex Fulmer ● Lilliani Galeas-Shine ● Lydia Galvin ● Luke Garber ● Chloe Garcia ● Eliana Gardner ● Connor Garlish ● Brayden Garner ● Noah Garner ● George Garrahan ● Connor Geary ● Julia Gillette ● Lucy Ginsburg ● Ella Goldman ● Benjamin Goldstein ● Deku Gonzales ● Henry Gould ● Jack Grady ● Annie Graves ● Henry Greif ● Truman Greif ● Andrew Grim ● Jacob Grim ● Ellis Griswold ● Eleanor Grover ● Madeline Guarnieri ● Lysander Guldbrandtsen ● Ben Gummer ● Luke Gummer ● Martin Gutierrez ● Deven Hagen ● Sabina Hagen ● Maren Halloin ● Gabriel Han ● Jonah Han ● Shia Han ● Allegra Han ● Gavriel Harris ● Lily Hartford ● Penelope Heaton ● Grace Heine ● Fiona Hendrixson ● Ezra Hepner ● Lily Herrington ● Silas Hibbard ● Charlotte Hicks ● Josephine Hicks ● John Hillanbrand Jr. ● Alexandra Hirtz ● Ben Hogge ● Matilda Hogge ● Alice Holtzen ● Luke Holtzen ● Miles Hoover ● Liam Horgan ● Owen Horgan ● Levi Howe ● Lily Howe ● Henry Huber ● Maura Hughes ● Molly Hughes ● Khamani Hughes ● Aurora Incardona ● William Incardona ● Marshall Irvine ● Pierson Irvine ● Saha Irwin ● Simone Jacoby ● Jessica Jasinski ● Samantha Jasinski ● Marina Javaid ● Simra Javaid ● Ian Jeanguenat ● Katherine Jiang ● Seoyoon Jin ● Elijah Johnson ● Jacob Johnson ● Jordan Johnson ● Yasmine Johnson ● Colin Johnston ● Miya Jonen ● Amelie Kalam ● Katherine Kang ● Jordan Kanski ● Sheridan Kanski ● Jens Kaufman ● Keegan Kelley ● Isabella Kenny ● Lucia Kenny ● Sophia Kenny ● Caroline Kent ● Willy Kessler ● Kasim Khapra ● Miqy Khapra ● Alex Kim ● Alicia Kim ● Anna Kim ● Hojin Kim ● Irene Kim ● Kristal Kim ● Sung Joo Kim ● Sung Min Kim ● Vivianne Kim ● Ema Kimmage ● Maya Kimmage ● Bailey Kimura ● Ellie Kimura ● August King ● Ethan King ● Kaylee King ● Lorelai King ● Andrew Kint ● Elliot Kint ● Lily Klein ● Nika Kletecka ● Penelope Koebele ● Gabriel Koebele ● Alexander Konigshofer ● Sabine Konigshofer ● Adam Krepps ● Daniel Krepps ● Nils Kronenburg ● Eva Krut ● Nate Kuhn ● Sammy Kuhn ● Kabir Kumar ● Masoom Kurukumbi ● Moubon Kurukumbi ● Todd Landwehr ● Cameron Lang ● Sophie Lankina ● Jack Latcovich ● Maddie Latcovich ● Andrew Leavitt ● Colleen Leavitt ● Fiona Leavitt ● Woojin Lee ●Kassie Lenhardt ●Adam Lettau ●Ellie Lettau ●Maya Levine ●Gracie Levinson ●Daphne Levinson-Daly ●Jeremy Levy ●Joshua Levy ●Alexis Locke ●Jenna Locke ●Audrey Long ●Aydah Long ●Micah Long ●Rebekah Longbrake ●Adriana Lopez ●Alexander Malouf ●Clara Marks ●James Marks ●Santina Marquez ●Jaielle Martin ●Zoe Mathis ●Maggie Mayfield ●Emily McCallister ●Tyler McCarty ●Jackson McCliggott ●Savanna McCliggott ●Penelope McCloskey ●Fiona McCluskie ● Miranda McCurdy●Kairi McDermott ●Elsa McFrazier ●Rowan McIntyre ●Colin McLaughlin ●Ephraim McMillan ●Ian McPherson ●Ella McWilliams ●Lucy McWilliams ●Leah Meder ●Lucy Meder ●Angela Meisenheimer ●Katie Meisenheimer ●Ester Melo ●Hope Melton ●Amir Meltzer ●Asher Meltzer ●Abbigail Mendez ●Vivian Meruvia ●Evan Meyer ●Mila Mikoczi ●Catherine Miller ●Emmelyn Miller ●Graham Milner ●Alicia Minior ●Audrey Mireku ●Mary Mireku ●Ruby Moe ●Max Monto ●Anabelle Moore ●Andrew Moore ●Meredith Moore ●David Morris ●Elizabeth Murray ●Nyla Nair ●Leah Neiderer ●Sarah Neiderer ●Adria Nguyen ●Ethan Nguyen ●Jenson Nguyen ●Chloe Nicholas ●Ezra Nichols ● Danny Nicholson ●Phillip Niermann ●Rachel Niermann ●Lexington Nix ●Helena Nixon ●Josephine Nixon ●Matilda Nixon ●Adam Noonan-Sloan ●Josie Northrop ●Billie Null ●Catie Grace O’Connor ●William O’Connor ●Benjamin Odegard ●Max Okazaki ●Ellie Olesh ●Jonathan Olson ●Victoria Olson ●Olugbenga Olugbuyi ●Eden Onyeije ●Noemi Onyeije ●Ava Papantoniou ●Nicole Pappageorge ●Eleanor Park ●Jordan Park ●Ahmaje Parson ●Clara Pedri ●Katie Penna ●Rocco Penna ●Carter Peterson ●Charlotte Peterson ●Svea Peterson ●Ilsa Peterson ●Gwendolyn Anne Phillips ●Henry Phoel ●Lucas Piecham ●Auggie Piette ●Alexander Pineda ●Clara Pineda ●Gigi Pisha ●Barrett Poling ●Matthew Poole ● William Poole ●Ishaan Popat ●Jiya Popat ●Cameron Postol ●Joshua Powell ●Sedona Powell ●Sophia Powell ●Betsy Pringle ●William Pringle ●Caroline Rankin Green ●Charlie Rankin Green ●Elle Rankin Green ●Arjun Rao ●Liam Rapprich ●Asha Reddy Schneider ●Hannah Reed ●Samantha Reed ●Norah Reichel ●Kyle Reynolds ●Dwayne Riley ●Brendan Risch ●Jelsa Robinson ●Naomi Robinson ●Clara Rodriguez ●Matilde Rodriguez ●Gabe Rogers ●Talia Rogers ●Jacob Rood ●Madeleine Rooney ●Kylie Rose ●Maxwell Rosebrugh ●Lina Rosenbaum ●Alex Rosenberg ●Zeke Rosso ●Jemma Rotan ●Vivian Rowe ●Cadence Rubin-Halterman ●Nuala Ruiz ●Nolan Russell ●Elena Salgado ●Robert Salgado ●Teddy Salgado ●Nora Sanek ●Elyse Santiago ●Nick Sargent ●Claudia Sarris ●Joe Sarris ●Claire Savage ●Brooke Schiffer ●William Schiffer ●Jack Schmidt ●Zoey Schneider ●Judah Senator ●Lindsey Seo ●Joanne Seung ●Carolina Shacochis ●Clare Shacochis ●Lane Shapiro ●Jibrael Sheikh ●Junnah Sheikh ●Lilah Sherkow ●Sadie Sherman ●Willa Sherman ●Nina Shupp ●Lucia Sierra ●Jessica Silkes ●Ella Simon ●Ian Simon ●Hannah Sithole ●Jessica Slaubaugh ●Makai Sloane-Anthony ●Finn Smith ●Olivia Smith ●Elliott Snow ●Elle Snyder ●Lizzie Solomon ●Sarah Jane Solomon ●Leah Spence ●Miriam Spence ●Sarah Spurlock ●Ananya Srinivasan ●Arjun Srinivasan ●Aubrey Strong ●Grace Sullivan ●Andrew Swingle ●Joseph Swingle ●Joseph Tashjian ●Kamran Tavakol ●Lucero Thillet-Torres ●Dylan Thomas ●Jordan Thomas ●Kate Thomas ●Lachlan Thomas ●Katie Thomason ●Peter Thomason ●Leini Tian ●Avery Timmins ●Charlotte Tran-Reisman ●Daven Tran-Reisman ●Quinn Tran-Reisman ●Mia Tripathi ●Connor Tucker ● Evelyn Varga ●Samuel Vergis ●Raksha Vivekanand ● Elena Volcic ●Daphne Wahl ●Cassidy Waters ●Edward Watnik ●Simon Watnik ●Cailin Weber ●Malia Weber ●Tim Weber ●Katya Weil ●Vivienne Weil ●Isaac Weinraub ● Lily Weinraub ●Nomi Weinraub ●Toby Weinraub ●Austin Wendling ●Samantha Wendling ●Gracie Wharton ●Eliza Wheeler ●Nadia Wheelock ●Alyias Wiggins ●Eli Wilensky ●Ryan Wilensky ●Avery Wilkinson ●Caelin Williams ●Camor Williams ● Elizabeth Williams ●Lucy Windisch ●Nina Wolf ●Henry Wonderlick ●Richard Woodford ●Abigail Woods ●Otis Woods ●Kento Wright ●Rachel Xiao ●Elise Yang Ravenhill ●Sydney Yellen ●Zachary Yellen ●Ian Zafiratos ●Noah Zaldivar ●Oliver Zaldivar ●Daliah Zapata ●June Zeller ●Richard Zeng *