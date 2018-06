Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Bashford Lane, 511, No. 5-Kelly Lungren McCollum to Ted W. Holbrook and Laura A. McNichol, $345,900.

Cameron Station Blvd., 135-Joseph W. Allen to Fitsum Taye Feleke, $659,000.

Canterbury Sq., 9, No. 201-Cory T. Sumter to Travis Christopher Miller, $156,500.

Davis Ave., 2811-Dennis C. and Lorraine Newton to Patrick R. Schmidt and Kristine Kolb, $740,000.

Del Ray Ave. E., 419-David A. and Julie A. Berarducci to Brian Hallahan, $635,000.

Duke St., 911-Elise A. and Thomas V. O’Keefe to Andrew S. and Evelyn T. Novins, $780,000.

Edsall Rd., 5911, No. 304-Isak Danon to Daniel Fletcher Woolfolk, $217,000.

Fayette St. S., 619-Evan Adams-Thorne and Robert L. Thorne III to Joseph Beaudry and Jennifer Sampson Fienup, $525,000.

Gibbon St., 1115-Tidewater Relocation Services Corp. to Antony T. Yen and Bethan F. Llewellyn-Yen, $689,000.

Gunston Rd., 3404-Kevin Bradley and Matthew Lucia to James Turner, $315,000.

Hudson St. S., 32-Maria Vittoria Perrone to Mark A. Tiplin Jr. and Celestina Roman, $330,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 1801-Kristina L. Marlow to Vladislav Umanskiy and Olesya Van Dijck, $516,000.

Kingsgate Ct., 1737-Keith Ian Muir Smith to Jeffrey Snook, $410,000.

Kirkland Pl., 4664-Lyle R. Jackson to Michael and Elizabeth Risoli, $530,000.

Little St., 506-Charles and Amy Grier to Paul Hassett and Amanda Kristine Austin, $720,000.

Martha Custis Dr., 3430-Thomas and Sandra Donati to Karen Elizabeth and Christopher Mathieu Frigara, $254,900.

McKenzie Ave., 727-Emeka G. Nwandu to Konstantin and Alona Rusin, $932,000.

Mount Vernon Ave., 3012-Anne Gaumond to Mary Ann Voight Laconte and Matthew Laconte, $562,500.

Patrick St. N., 529-Sandy J. Robertson to Brandon K. Nolen, $527,000.

Pickett St. S., 100-Pulte Home Co. Corp. to Taylor and Brian Abt, $736,569.

Prince St., 1311-Cartus Financial Corp. to R.L. Sheedy, $617,500.

Putnam Pl., 615-Betty Agnes Maag to Blake Thomas Pulliam and Sadie Lil Gardner, $703,500.

Randolph Ave. E., 2404-Lindsay Anderson and Guillermo Mora-Perez to Alan K. Friedman and Lauren D. Cranman, $577,500.

Reynolds St. S., 250, No. 1107-Appaloosa Investment Corp. to John F. and Janet V. Powers, $304,500.

Rucker Pl., 309-Gordon Jack and Agnes P. Dover to Matthew Joseph Meehan and Kelly Michelle Meeham, $1.07 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 608-Angela K. Sugg to Francisco J. Savinon, $211,000.

Strutfield Lane, 4561, No. 3315-James M. Jacanin Jr. to Christopher G. Palmer and Ragnangnewende Lucie Compaore, $287,500.

Van Dorn St. S., 60, No. 314-First American Investment Corp. to Driss Kada, $148,600.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1202-Carol A. and Charles H. Enders to Mina Sherzoy, $260,000.

Washington St. S., 1250, No. 106-Bette M. Hagan to David Fleming Barbour, $725,000.

Wilkes St., 211-Rebecca Peace Lenn to Joseph and Pia A. Bojanowski, $1.43 million.

Wyndham Cir., 3311, No. 2200-Joshua Shane Conner to Nesibe and Ahmet Gunay, $210,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 409-Beach Capital Partners Corp. to Ashley Stearns and Alam Anthony Jamal, $246,900.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 326-Sergio and Maria R. Micheli to Josefina Atogo Obamaondo, $412,000.

Barton St. N., 315-Derek Blain to Antonio E. and Jalane A. Daschke, $799,000.

Columbia Pike, 5106, No. 3-G&M Family to Mark Andrew Kozma, $165,000.

Columbus St. S., 150-Christopher C. and Garolyn Gwen Fuller to Evan and Catherine E. Pollack, $795,000.

Edison St. N., 1944-Prime Custom Homes Corp. to David T. Blonder and Amy A. Thompson, $1.14 million.

Florida St. S., 645-Clayton Winthrop and Sylvia Miller Garrett to Robert Allen Beland and Amanda Hope Julie Mackaye, $695,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 216-Matthew J. Bressan to Peter Eramo and Stephanie Svoboda, $320,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 2004-Janet A. Sanderson to Jonathan Fox and Dorina Vornicescu, $643,500.

Hartford St. N., 1200, No. 504-Meera Kakad and Meera Gondha to Laura Rector, $405,000.

Ivy St. S., 821-Sean and Angela McCall to Vinit Kumar, $450,000.

Lorcom Lane, 4390, No. 808-Gregory M. Baker to Lucas and Carmen Escalera, $214,000.

Nelson St. N., 536-Win Development Inc. to Jennifer Greenbard, $1.73 million.

Oakland St. N., 2044-Andrew J. Matisoff and Julia T.T. Phan Matisoff to Robert S. Vigoda, $824,500.

Powhatan St. N., 1208-Daniel L. and Kaye Ann Haling to Matthew and Audrey Wells Roth, $980,500.

Queens Lane N., 1817, No. 2-158-Tri Nguyen to Daniel Robert Bronstein, $266,500.

Randolph St. N., 1001, No. 804-Tejas R. Patel to John Nelson Grim III, $360,000.

Randolph St. S., 2008-Richard F. and Alexis L. Routson to Timothy and Louise Blasius, $739,900.

Stuart St. N., 1029, No. 718-Timothy Riordan to Alan G. and Jo Priest, $575,000.

Tuckahoe St. N., 3000-Courtney Hunter and Stacie Boothe Fletcher to Jeffrey W. and Christine F. Brill, $1.32 million.

Vermont St. N., 3215-John E. and Marilyn Miller Cowles to Matthew R. and Allison W. Shay, $2.95 million.

Wilson Blvd., 1800, No. 211-Konstantin Lomidze to Hadi Faraj, $412,000.

Fifth St. N., 5233-Whitaker and William R. Shelburn to Martin Wiener and Jessie Stolark, $720,000.

Fifth St. N., 5656-Kevin J. and Wendy A. Naus to David L. Buckley, $1.24 million.

Seventh Rd. S., 4915-Joshua Caleb and Joshua C. Brown to Mark S. and Celeste E. Streger, $430,000.

Ninth St. N., 3835, No. 1005W-Suzanne La Pierre and La Pierre Bypass to Oscar G. De Soto and Marianne S. De Soto, $805,000.

13th St. S., 3409-Jeffrey C. and Donna J. Snyder to Evan Heit and Maria Woolverton, $820,000.

16th Rd. S., 2806 B, No. 2806B-Ann Frances Riker to Gregory E. and Virginie Gimenez, $269,000.

21st St. N., 5829-Richard H. and Kimberly Ellis to Patrick E. and Monica E. Maher, $1.25 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 403-Katherine F. Doherty to Stephen and Daisy Perez Wills, $447,000.

Army Navy Dr., 1300, No. 720-Karl F. and Mary Steiner to Mary Beth Barnett and Yang Liu, $207,500.

Glebe Rd. S., 3650, No. 538-Jennifer Abbott to Ang Li, $485,500.

22nd St. S., 806-T&P Development to Igor C. and Suzanne M. Lima, $1.5 million.

29th Rd. S., 615-Benjamen N. Shea and Analise Devoe to Jeremy M. and Erika J. Enright, $690,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W312-Clarendon Holding Group Corp. to Robert Groff, $1.05 million.

Queen St. N., 1610, No. 252-Melinda Bernadette Griffith to Gretchen Marie Sprehe and Garth Weir Elliott, $880,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2902, No. C2-Anita Sauterne to Lauren Keyser, $261,500.

Buchanan St. S., 2925-Mary Anne Restuccia to Martin A. Furlane and Ann Marie Cosgrove Furlane, $437,000.

Kemper Rd., 3429-Laura E. Flores to Asheesh Nikore and Vanitha Sivaranjan, $802,000.

Meade St. S., 2812-Tyler Cumming Bond to Clarence H. Washington III, $410,000.

27th Rd. S., 4813-David Alexander Noren to Jeremy Spector, $470,000.