Alexandria

ALEXANDRIA AREA

Adams Ave., 219-Kerry J. and Lisa A. Quinn to Jeffrey A. and Leigh Ann Killian, $660,000.

Bessley Pl., 5240-John R. and Pamela S. Allen to Lawrence P. and Teresa U. Medler, $850,000.

Cameron Station Blvd., 273-Jason Adam and Stephanie Julia Harris to Ian Linton Chustek, $475,000.

Clifford Ave., 405-Brian C. and Kelly M. Swaine to Shawn Thomas and Holly Lynn-Benda Busby, $675,000.

Dogwood Dr., 1727-Richard Murray and Joyce A. D’avanzo to Joseph A. Costigan and Christina Romo-Leroux, $700,007.

Domain Pl., 5003-Kevin J. Sieve and Kathryn Stockel to Lesley D. Miller and Jamil C. El Jalkh, $518,200.

Duke St., 4600, No. 812-Susan T. Pritts to Johni Rebecca Amos, $144,900.

Eisenhower Ave., 4850, No. 106-Bhavna and Jagat Shah to Thomas Morgan, $298,900.

Fayette St. S., 626-Dennis and Margaret A. Hirsch to Kristin Moore, $589,000.

Green St., 912-Carla N. Baglione to Christina Schoeler and Paul Fischer, $635,000.

Gunston Rd., 3476-Kent T. Hukill to Jennifer L. Bare, $330,000.

Iris St. S., 113-Kenneth C. and Kathryn B. Batey to Kristen Maxey and Brianne O’Berry, $355,000.

Jefferson St., 204-Stephen D. Slade and William G. Rudy to Sylvia Edgerton, $899,000.

Lambert Dr., 4644-Tahir Hameed and Anika Chowhan to Chad D. Farrell, $655,000.

Luray Ave. E., 100-Sarah T. Jennings to Brian W. and Katherine Bartholomay, $810,000.

Mark Dr., 3751-Songvuth and Jinda Intavong to Deborah Jackson, $398,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 108-Bradley D. Rhein to George M. and Mariana F. Bucur, $174,398.

Martha Custis Dr., 3463-Adgroup Corp. to Monica Stephenson, $255,000.

Minda Ct., 5067-Eric Louis and Marjorie Lou Liverman to Colleen Ayers, $535,000.

Nicky Lane, 2586-Marylou R. Bradley to Bisrat Abebe, $400,000.

Pendleton St., 606-Gary Edward and Carole Slack to Debra Jean Viadero-Rogers, $580,000.

Pickett St. S., 271, No. 301-Sandra and Michael Maier to Alexandra Golden and Dominick V. Cerino, $330,000.

Prince St., 1411-Timothy P. and Christopher T. Dunn to Robert W. Shaw Jr., $575,000.

Raymond Ave. E., 121-Aleksandar D. Jovovic and Monique K. Doussard to Jane and Lucia Wang, $839,900.

Reynolds St. S., 301, No. 602-Trudy Ann Singh to Chardonnae M. Brandon-Quarles, $244,000.

St. Asaph St. N., 418-William F. Clinger Jr. to Christopher J. and Candice M. McCarthy, $775,000.

Slaters Lane, 501, No. 1015-Barbara J. Howell to Lawrence Neale and Donna Margaret Cartwright, $360,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 501-Debra Pauline Smith to Tyrone Dickens, $355,000.

Terrill St. N., 1015-Leala McCollum to Mark Adam Benjapathmongkol and Suzana Mladina, $625,000.

Valley Dr., 1010-Rober X. and Mey H. Marcovici to Terry E. Butcher, $270,000.

Van Valkenburgh Lane, 1309-John George and Nicole Rose Samuel to Kenneth L. Major and Vivian Rahn, $810,000.

Virginia Ave., 303-Smith R. Brittingham IV to Jennifer Y. and John B. Poersch, $1.5 million.

Washington St. S., 1250, No. 507-Mary M. Ritter to Suzanne M. Matason, $490,000.

Wilkes St., 601, No. 104-Wells Fargo Bank and Howard A. Blancheri to John T. and Kathleen Farley, $540,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1603-Cary Paul Hoover to Eric R. and Cheryl S. McFarland, $251,500.

Arlington

ARLINGTON AREA

Barton St. N., 711-Robert T. and Erika Miller Braddock to Patrick Lawrence Merfert and Kristy Eunlim Lee, $950,000.

Columbia Pike, 5300, No. T15-L. Antoinella M. Spiller Reddick to Parag Nathaney, $155,000.

Columbus St. N., 221-Marie A. Lanois to Stacey and Luke Vanbelleghem, $645,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 505-Lowell Perry to Craig J. and Joyce Stephanson, $470,000.

Four Mile Run Dr. S., 4071, No. 203-Gerard A. Cheyne to Peter and Virginia Vaselopulos, $383,000.

Frederick St. N., 601-Felipe and Lisette Pedre Mestre to Sonal and Raja Das, $927,000.

Garfield St. N., 1201, No. PH09-Michael W. and Joanne M. Cancel to Sharyn H. Tully, $745,000.

Greenbrier St. S., 801, No. 311-Yvonne McNeese to James M. Ryan, $344,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 921-Mitchell T. and Laura B. Smolkin to Laurea B. Smoklin, $243,000.

Inglewood St. N., 1501-Celeste Dubeck and Paul D. Smith to Tiffani and Matthew A. Hastings, $915,000.

Langley St. S., 2014-2014 S. Langley St. Corp. to Elmer A. Canales, $375,000.

Military Rd., 2126-Leslie A. Riggs to Nizar Farsakh and Suzy Iseid, $757,000.

Nelson St. N., 1305-Bettina Silva Callaway to Ryan C. Guthrie and Alisa M. La, $1.29 million.

Quincy St. N., 2406-Anthony Christopher and Malini Roy Silva to Rachel Jennifer Stohl Baird, $874,000.

Randolph St. N., 1001, No. 808-Susan and Douglas J. Scott to Steven Smith and Susan Renee Shamblin Smith, $363,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. A508-Zachary Kontzias to Senan Uyanik, $253,500.

Stafford St. N., 2312-Jewell E. Wingfield to Steven W. and Laura F. Hsu, $1.28 million.

Taft St. N., 1210, No. 204-Carolina Astigarraga to Sade Campbell, $291,000.

Taylor St. S., 1636-Mary W. and Helen E. Caldwell to Tafadzwa Irvine Dube and Rumbidzai Kambasha, $560,000.

Upton Ct. N., 315-Ryan and Pamela B. Meiser to Adam Jesberger, $845,000.

Washington Blvd., 5818-Melissa Oppenheim and Melissa Coomer to Matthew S. Slye and Emily M. Simmonds, $520,000.

Wayne St. N., 1276, No. T29-Renata Briggman to Carol Lynn Stricker, $650,000.

Woodrow St. N., 835-Martina Panlillio to Chetan and Gauri Paydenkar, $740,000.

Second St. S., 3312-Gregory B. and Kathryn J. Lane to Umar M. Khan and Maleeha Ruhi, $582,000.

14th St. N., 2310, No. 101-Robert J. and Ruth Gastner to Jimmi N. Sommer, $510,000.

14th St. N., 5883-Majed L. and Elizabeth Hall Jafari to Wendy A. Naus, $980,000.

21st St. N., 5850-Patrick E. and Monica Maher to Helder Cabriel and Jessica Neidhart Agostinho, $1 million.

22nd St. N., 4614-4614 22nd St. Corp. to Enrique and Kathryn Jockovic Villa, $1.35 million.

25th Pl. N., 4124-Rudolf M. and Ingrid Planert to Jonathan David and Sarah Goodman, $780,000.

26th St. N., 3818-Sharyn H. Tully and Jeffrey John Harries to Brain Louis and Christine Moseley Shiker, $1.74 million.

31st St. N., 6201-Capitoline Properties Corp. to Joshua and Stephanie Siegel, $1.67 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 311-David R. Shearman to Vondell Carter and Susan M. Morris, $228,000.

Eads St. S., 1211, No. 502-Chun Tai Yang to Matthew Gleen Southwell, $485,000.

ROSSLYN AREA

Fort Myer Dr., 1322, No. 924-Hazem Ubaissi to Matthew P. Mcrae, $335,000.

Oak St. N., 1600, No. 1619-Paul X. and Barbara A. Kelley to David Glenn Wood, $950,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2566-B, No. 2-Shawn Thompson and Rebecca Hunt Winn to Samantha Del and Matthew Del Riego, $581,000.

Kenmore Ct. S., 2537-Crista Gaffney Puckett to Luis Blanco and Carmen Whitson, $710,000.

Stafford St. S., 3551, No. B1-Siamak M. Ghorbanian to Maxwell James Ozeenberger, $420,000.

Wakefield St. S., 2821, No. 7-10-Donna M. Rivelli to Katherine A. Sharpe, $349,000.

Walter Reed Dr. S., 2715, No. B-Israel Rivera Jr. to Mark and Betsy Teubl, $320,000.

28th Rd. S., 4520, No. 12-5-Kevin J. Conley to Edward and Michele Shapiro, $391,000.

