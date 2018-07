Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. E., 1415, No. 3-John Michael Baudassi to Lisa E. Herbert, $344,000.

Armistead St. N., 418, No. 203-Dynamic Capital Corp. to Nichole L. Schoneboom, $195,000.

Braddock Ct., 2004-Ramesh and Santosh Kaundal to James Edward Dolbow and Jennifer Eileen Giglio, $690,000.

Cameron Mills Rd., 2907-James H. and Carolyn Demeyer Harris to Pauline H. and Joshua A. Bauman, $899,000.

Chetworth Pl., 703-Robert Nichels to Dmitriy A. and Jelena Bukin, $614,500.

Columbus St. S., 607-Sara B. and Erik J. Collins to Cory Cullinan, $517,000.

Duke St., 1108-Margart E. Scanlon to Aaron J. and Mary K. Shepard, $855,000.

Edison St., 3639-Dimitrios Manis and Serap Sen to Richard Anthony Pantoja and Grace C. Sheedy, $400,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 186-Nicole Jagodzinski Unger to Michael Patrick Nee, $280,000.

Fayette St. N., 745-Howard and Sherrie Abramowitz to Michael J. Wiltberger and Holly A. Batal, $850,000.

Glebe Rd. W., 424-Ryan D. Shaw to Adam M. and Melinda M. Krakow, $523,000.

Gunston Rd., 3245-Robert C. and Antoinette P. Thomas to Neil R. Werner and Emma G. Garcia, $361,900.

Hickory St., 2935-Sarah Carr and John Windmuller to Andrea L. De Freitas Kick, $480,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 801-Robert and Adella Santos to Barbara Helen Western, $534,900.

Kingsgate Ct., 1714, No. 301-Scott A. Silverberg to Lovetta M. Montgomery, $399,900.

Knight Pl., 4633-Ann Korkolis to Kathleen H. Hawk, $650,000.

Marlboro Dr., 2111-Lawrence A. and Edith R. Gollomp to James David and Mary S. Fielder, $850,000.

Martha Custis Dr., 3584-Rachel L. and Steve Dileo to Jennifer M. Ignacio, $210,000.

Monroe Ave. E., 312-Washington Development Co. Corp. to Donald Carl Auerbach and Courtney Erin Hagen, $1.05 million.

Nottoway Walk, 403-Pulte Home Co. Corp. to Terrell Pulliam and Demetria Jackson, $759,673.

Nottoway Walk, 433-Pulte Home Co. Corp. to Danielle James and Javier Grolsman, $808,752.

Patrick St. N., 815, No. 210-Craig W. Drohan to Jeannie Jiwon Park, $350,000.

Pendleton St., 1003-Marsha J. Perez to William Gustafson, $717,000.

Pitt St. N., 214-Mark G. Walker to Glenn Buryl and Gina E. Lemasters, $735,000.

Price St., 1732-Wesley C. Furman and Jessica M. Kunkle to Alexander J. Lutz and Rachel C. Lazarus, $652,500.

Quantrell Ave., 5937, No. 102-Joshua M. Brooks to Jorge Mendez and Diana Espinoza, $205,000.

Ramsey Aly., 213-Robert A. Radan to Horace Talmage and Barbara Kramer Day, $550,000.

Reed Ave. E., 181, No. 410-Gene K. Park to Christopher P. Donabella, $420,000.

Reynolds St. S., 250, No. 605-Vandy Pullen to David C. Eyre, $180,000.

Slaters Lane, 501, No. 424-T. Jamie and Margaret Morgan Newell to Desimir Ugrinich and Dragana Corlija-Ugrinich, $330,000.

Tivoli Passage, 627-Dennis R. Dorsett and Diane Torrey Watson to Paul Koskey, $900,000.

Van Dorn St. S., 12, No. 104-Eric A. Brown to Richard W. Izouierdo Tapia and Juana A. Razuri Ramirez, $218,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1021-Brian T. Moore to Ankoni Lowman, $209,000.

Washington St. N., 521, No. 201-J. River 515 Annex Corp. to Langdon and Catherine Ann Gibson, $800,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 616-Mount Vernon Unitarian Church to Maria E. Alva, $172,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 218-Catherine C. Colton and John H. Cornish to Patricia Soto, $262,500.

Barton St. N., 239-Marjorie S. Hobart and Marjorie S. McCreery to Mary J. Thornton and Monica Neukomm, $835,200.

Buchanan St. N., 1205-Peter Bratic to David R. and Kelly C. Morrison, $1.01 million.

Buchanan St. S., 1409-Edwin Ovando and Beatriz Delagadillo to Weichang Wang, $480,000.

Danville St. N., 1204-Anna and Nathan Danforth to Laura Henry, $1.12 million.

Fairfax Dr., 4808, No. 1-Ryan L. and Katherine G. Ford to Thomas E. and Vicki J. Armold, $650,000.

Four Mile Run Dr. S., 4067, No. 301-Kathryn E. Kettering to Sierra Viola Rabinson, $325,000.

Garfield St. N., 1201, No. 215-Ali N. Mesbahi to Jui and Ming Teng Wei, $639,000.

George Mason Dr. S., 1511, No. 10-Lynette James to Jorge Santamaria, $155,000.

Greenbrier St. S., 801, No. 222-Ameritas Life Insurance Corp. to Tyanna R. Castellano, $267,000.

Highland St. S., 301-Thomas Fukuda and Pamela Byron to David M. Rosenblatt and Karen M. Hoerst, $900,000.

Kensington St. N., 1122-NVR Inc. to Ralph Taft and Sehrangez I. Blackburn, $986,000.

Key Blvd., 1810, No. 9468-Patrick Eatson to Lisa Maurer, $261,000.

Monroe St. N., 3636-Therese A. Cvetkovich to Anthony J. Shattuck and Katherine W. Kohler, $1 million.

Quincy St. N., 888, No. 505-Aaron Trout to Baran Ornarli, $446,500.

Rhodes St. N., 1920, No. 74-Natmad Corp. to Rachael L. Meyer, $292,500.

Sycamore St. N., 2632-Delia M. Morales to James Boiani and Alyssa Goren, $665,000.

Thomas St. N., 2140-Oscar F. Diaz and Magaly Bayonet to James Kramer and Nora Merkel, $707,000.

Utah St. N., 2325-Alexandra A. and Steven W. Voigt to Susan K. Lauffer and Peter R. Carr, $849,000.

Washington Blvd., 6565-Jeffrey Cooper and Glenna Winnie to Sam Shirazi and Rebecca Givner Forbes, $925,000.

Wayne St. N., 1276, No. 1023-Pierre Rahal and Dawne Evan Davies to John Wardell Bebout and Dale Roberta Carlson Bebout, $648,000.

Second St. S., 2602-Paul A. and Kathleen S. Kesler to Meganne M. Atkins and Scott C. Spitler, $800,000.

Ninth St. N., 3830, No. PH6E-Norma G. Lagueux to Nicholas Dorcon, $638,000.

13th St. S., 2906, No. 6101-Emily Warner to Emily C. Mushen, $298,000.

17th St. N., 3154-3154 17th Street N. Investment Corp. to Nicolas and Kristi Tsiopanas, $1.3 million.

20th St. N., 5843-Andrew C. Weber and Julie P. Holt to Andrew and Anna Chu, $940,000.

28th St. N., 5722-Elizabeth M. and Kathleen M. Flynn to Rosemary M. Hubbard, $822,500.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Glebe Rd. S., 3650, No. 252-Dean Frestos to Shara Amy Glickman, $457,500.

ROSSLYN AREA

Oak St. N., 1600, No. 622-Endri Baduni to Irma M. Couto, $680,000.

19th St. N., 1111, No. 1408-Faisal T. Khan to Duncan J. Mackercher, $560,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2588-C, No. 3-Dorothy E. Barton to Elena Krupa and Michael Heit, $370,000.

Kemper Rd., 3723-Antoine Maurice and Candace Allen Crews to Benjamin Haung, $372,000.

Stafford St. S., 3560-Linda Dianne Thoms to Carly Christine Grether, $405,000.

Wakefield St. S., 2841A, No. A-Nitin Natarajan to Dennies Varughese, $398,000.

Woodley St. S., 2915H, No. 8-Katie L. Perrott to Mary B. Tittle, $255,000.

35th St. S., 4270, No. B2-Jessica E. Brown to Leanne E. Benavente, $337,000.