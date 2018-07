Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Alexandria Ave. E., 603-Jennifer Lynn and Michael Richard Cummings to Donna L. and Robert J. Giesler, $824,000.

Arell Ct., 23-Robert L. Haines to Debora A. Fisher, $560,000.

Bernard St., 1025, No. 3-Pulte Home Co. Corp. to Johnathan and Kathryn Kerr, $760,000.

Cambria Way, 5126, No. 102-Pulte Home Co. Corp. to Thomas S. Oh, $665,000.

Cameron Station Blvd., 220-Richard D. and Ashley M. Kim to Aristide J. Collins Jr., $595,000.

Colonel Johnson Lane, 5273-Sandra F. Wilson to Robert M. and Jena Bedard, $709,000.

Custis Ave. E., 408-Gian F. Macone to Rodney Eric and Julie Marie Yost, $579,000.

Duke St., 4600, No. 1619-Michael Del Conte and Annie White Del Conte to Vincent P. Sloan, $210,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1101-Stephen W. Boyne to Homa Sharifi, $182,000.

Fairfax St. S., 203-Gina I. Baum to R. Bruce and Thelma K. Macgregor, $1.33 million.

Fontaine St., 411-Robin M. Kershner to Steven R. and Amelia R. Patterson, $1.2 million.

Franklin St., 18-Benjamin Andrew Field and SunTrust Bank to Andrew A. Gilbert and Severiano E. Ortiz, $1.28 million.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1215-Matthew A. and Cary C. Jacobson to Maria Lorena Kevish, $215,000.

Harold Secord St., 5234-Alg Corp. to Lucretia A. Pearce, $590,706.

Holly St., 3400-Constance N. Troyer to Richard Oliver and Ana D. Schwab, $1.2 million.

Kirkpatrick Lane, 4686-Matthew Vincent and Monica Burns to Deborah E. Adams, $626,900.

Mark Dr., 3731-Geoffrey J. King and Betty L. King to Jennifer Murray, $377,000.

Martha Custis Dr., 1304-Susan A. Phalen to Kenneth Woods III, $225,000.

Massey Lane, 725, No. A-Charles R. and Rhonda Mayfield to Kyle D. and Kimberly Baumel, $527,000.

Nelson Ave. E., 501-Sinead Fitzpatrick and Benoit Laverdure to David M. Phillips III, $639,000.

Nottoway Walk, 425-Pulte Home Co. Corp. to Geetha Krishnan, $753,509.

Oronoco St., 1111, No. 527-John V. Quigley and Michelle R. Schmidt-Quigley to Alberto A. Rovira and Marcela P. Rocha, $403,000.

Patrick St. S., 513-Scott and Cornelia Petronis Turyn to Katherine Joan and Nicholas Ivan Flocken, $670,000.

Pickett St. S., 277, No. 102-Robert H. Manson Jr. and Renee Gonzalez-Montagut to Debra Jean Prica and Robert W. Brown, $239,000.

Powhatan St., 1333-Comstock Powhatan Corp. to Margaret Adamcewicz and Cody William Schwiesow, $925,990.

Reed Ave. E., 46-William Somerville to Samantha Ray, $255,000.

Reynolds St. S., 244, No. 201-Elisabeth Irene Smith to Tiffany T. Vo, $279,900.

St. Asaph St. N., 232-Jennifer L. Oehme to James A. and M. Sharon Hourihan, $927,000.

Somervelle St., 171, No. 105-Judd and Jan Horbaly to Raychel Meadows, $362,500.

Taylor Run Pkwy. E., 219-Jonathan Seaton and Kristina Seppala to Henry Cochran Ballard, $525,000.

Valley Cir., 2205-Janet P. Finley to Alex Michael Spisak and Shawna Lee Sinnott, $718,500.

Van Dorn St. N., 1353-Latricia T. Frederick to Nikkia Monife Wharton, $312,500.

Vermont Ave., 4226-Daniel J. Potter to Jennifer Moyer and Ian Lewis-Millholland, $399,000.

Wesmond Dr., 159-Henry E. Campbell Jr. and Marketta M. Wiley to Ala Awadallah, $330,000.

Wilkes St., 1315-M/1 Homes of DC Corp. to David McGinness and Suzanne Krolikowski, $1.12 million.

Wyndham Cir., 3315, No. 3234-Branko Primetica and Marjan Mihajlovie to Zamira Dzhusupova, $217,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 224-Alfredo A. and Johnannee Snaauw to Mahbub Mahbubullah, $150,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1509-Eduardo Horacio Carlucci and Veronica Soloeta De Carlucci to Shree Thapa and Manuja Gurung, $215,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4754-Jeff P. Pless to Marieanne Trigg and Jason L. Price, $599,000.

Barton St. S., 1210, No. 332-Daniel R. Gomez to Michelle A. Doherty, $405,000.

Columbia Pike., 4085-Kyeungt G. Min to Stephen Jewn Giew Park and Chan Woong Park, $530,000.

Edison St. N., 1611-Bryan T. and Mimi Y. Veis to Lauren Kivlighan, $667,450.

Florida St. N., 408-Hamid R. and Hamid Moinamin to Joshua Philip Grenert and Julie Rebecca Collins, $954,500.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 317-4600-317 4 Mile Drive Run Corp. to Paul Azimov and Seva Azinov, $165,000.

George Mason Dr. N., 105, No. 105-3-Veronica Rojas Brewer and Veronica R. Vitela to Ryan C. Scott, $250,000.

George Mason Dr. N., 2000-Paul J. and Dolores M. Kern to Steven B. and Elizabeth B. Dawson, $894,500.

Glebe Rd. N., 851, No. 1905-Jung Hee Lee to Colleen Sooyeun Choi, $645,000.

Glebe Rd. S., 2029-K. R. Assets Corp. to Rosco A. Newsom Jr., $495,000.

Highland St. N., 1020, No. 712-Phuc Hoang Le to Binh Thanh Le, $611,000.

Johnson St. N., 1420-Mark and Sharon Litch Tryon to Richard J. Oestreich and Melissa C. Tai, $1.01 million.

Lee Hwy., 2100, No. 207-Todd E. Wangaard to Santi S. Kiran, $323,000.

Lorcom Lane, 4011-Kathleen M. Ramsey to Alexander G. and Kristin Elizabeth Broitman, $837,000.

Patrick Henry Dr., 1866-Laura Cunningham to Denis K. and Jennifer J. Dillon, $749,000.

Pollard St. N., 2221-Cheryl L. Gnehm to Michael Louis and Farrah Quinn, $857,000.

Randolph St. N., 1001, No. 112-Michelle and Mitchell Reese to Nikita Dodbele, $349,500.

Spout Run Pkwy., 3000, No. B609-Dennis I. Meyer to Eva Linden, $202,500.

Taylor St. S., 935-Colette T. St. Hilarire to Ryan P. Isaacson and Richard A. Woler, $508,500.

Upland St. N., 3924-Thomas C. and Margaret E. Paar to Nicole M. Jantzi, $935,000.

Veitch St. S., 405-Charles E. and Arlene L. Goyette to Bishop Garrison and Cannon Marie Green, $527,500.

Wilson Blvd., 1800, No. 303-William M. Davis to Jean Michel Lobet and Raha Shahidsaless, $427,500.

Sixth St. N., 5112-David John and Kerry Fuller Meagher to Xianchao Huang, $745,000.

12th St. S., 3012-N. Edgewood Corp. to Justin Aaron Blum and Perrine Punwani, $1.15 million.

12th Pl. N., 6354-Charles A. and Tatyana A. Hearne to Matthew Michael and Anne Therese Duffy, $832,000.

22nd St. N., 2901-Charles and Donna Sullivan to Eric Thorn, $860,000.

32nd St. N., 5212-Kevin D. McInroy to Keith Lavey, $795,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1300, No. 706-Mary Loretta Shoaf to Christina D. Riley, $285,000.

Inge St. S., 2316-James A. Rosenberg and Mark K. Barrett to Jared T. Moon and Diana T. Davaney, $778,000.

20th St. S., 1004-Richard J. Kelly to Kevin K. Streeter, $755,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 229-Donald D. Ainsworth to Anne Klieve, $373,000.

Oak St. N., 1600, No. 224-Ravi Nagarajan to Patricia Daughtry, $385,000.

Rhodes St. N., 1418, No. 412-Brain D. Paull and Heather C. Tatum to Joseph Michel and Kathleen O’Connor Camarda, $950,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2832, No. B2-Elizabeth H. Williams to Zarin Kapadia, $272,000.

Glebe Rd. S., 3074-Sameera Altuwaijri to Jennifer O. and Rafael Rodriguez, $497,000.

Stafford St. S., 3445, No. A-Michael Louis and Brittany Farrah Quinn to Jessica Smith, $472,000.

Utah St. S., 3284-Linda Howard to Linda Abbruzzese, $457,000.

Walter Reed Dr. S., 2637, No. A-Peter W. Davis to Sara B. and Jordan S. Tribble, $314,000.

26th St. S., 2055, No. 5-B02-Kevin Hair and Almudena Soto Villalba to Candice Evette Parker Bruce, $398,000.

28th St. S., 4908-Jonah E. McCarthy and Kimberly A. Ball to Cheryl L. Ramp, $415,000.