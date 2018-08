Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Allison St., 1108-John R. and Mary D. Lumsden to David Scott and Linda Lumsden Turpie, $658,000.

Armistead St. N., 401, No. 111-Mohammed Huda to Waqar Umer and Nighat Waqar, $145,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 110-Andrew Baton and Maeve Gaynor Scott to Rocio Velez and Jessenia Acosta, $310,000.

Canterbury Sq., 24, No. 201-Woodrow B. Sneed and Rose M. Steele to Susan Elizabeth Bland, $142,000.

Commonwealth Ave., 400, No. 306-Thomas E. Harlow and Cindy J.E. Harlow to Mallory L. Lawhorne, $390,000.

Edison St., 3801-Samuel G. Tegle and Simret Tesfaezgl Berhe to Benjamin and Amala P. Stecker, $428,000.

Edsall Rd., 5911, No. 1102-Nathan G. Chaisson and Matthew R. Calnan to Abasin Anwan and Wazhma Nawan, $200,000.

Evans Lane, 244-Lu Ji and Michael H. Reynolds to Effie Louise Pryor, $548,000.

Gretna Green Ct., 216-Sai Baba Funding Corp. to Christopher Curran and Alison Henck Williams, $525,000.

Gunston Rd., 3768-Jessica Kasell Fritz to Sarah Elizabeth McEvoy, $236,501.

Hume Ave., 410-Ada B. Matterson to Jason E. Zick and Anna G. Gillespie, $735,000.

Kirkland Pl., 4666-Jino Choi to Thomas S. Tedone, $549,000.

Lee St. S., 225-Jane N. Coughran to Robert W. and Marci Raver Lash, $655,000.

Martha Custis Dr., 3464-Bethany Kay Barrientez to Janette Shew, $252,500.

Morgan St. N., 6148-Margaret Kauffman and Richard Donley Bivava to Evan E. and Amber M. Groopman, $545,000.

Norris Pl., 3603-Joshua Quentin McCright to Jennifer and Mark S. Woodard, $692,000.

Overlook Dr. S., 706-Kelly Muchoney Johnson to John Phillip and Micki H. MacNaughton, $675,001.

Pitt St. S., 822-Yvonne E. Duvall to Nicolas F. and Downey Palmer Magallanes, $749,900.

Royal St. S., 415-Elise A. and Thomas V. O’Keefe to Mark Ryan Allen, $682,000.

Saint Asaph St. S., 800, No. 307-Nicole K. Jolly to Beverly Miletich Harris, $405,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 114-Deutsche Bank to Claire Bruno, $125,000.

Trinity Dr., 3643-Erna B. Harris to Sage D. and Sara L. Eastman, $930,000.

West St. N., 431-Nanna M. Hillsman to Marc T. Staut and Amanda K. Wilkie, $709,900.

Wyndham Cir., 3309, No. 1178-Visweswara and Sudha Bhupatiraju to Brandon J. Foy, $198,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 921-Robert Harrison Gordon Jr. and Susan Churchill Gordon Rosen to Gita Chobin, $218,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 619-Christopher Malloy to Jordan M. and Rachel H. Katz, $795,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 522-Daniel G. Rego to Ryan M. Lee, $245,000.

Four Mile Run Dr. S., 4069, No. 301-Robert and Lambeth Evans to David Chao Hunt, $384,500.

Garfield St. N., 1021, No. 328-Nathanial B. and Brittanie H. Goldsmith to Stephanie Kazlauskas, $475,000.

George Mason Dr. S., 1509, No. 3-George E. Benko and Joann Thomas to Susan P. Crank and Michael S. Brock, $142,500.

Glebe Rd. N., 2325-Deborah S. Brink to Thomas L. Frields and Susan E. Lloyd, $905,000.

Harrison St. N., 2300-Shawn R. Sullivan to Simon Krauss and Carol Dreibelbis, $725,000.

Highland St. S., 814-814 Highland Corp. to Alexandra Papantoniou and Jean Wehner, $510,000.

Little Falls Rd., 6928-Young H. and Jennifer K. Chon to Robert S. and Carol Ciofalo Tedder, $725,000.

Military Rd., 3406-Gary B. Hopper to Kevin C. and Kris L. Pflanging, $795,000.

Pollard St. N., 880, No. 325-Erin Eileen Weireter and Robert Lee Davis II to Khrisna J. Lobo Jore, $503,500.

Quincy St. N., 2369-Deborah P. Christie and John D. Christie to David Thorburn and Catherine Elibeth Brocker, $926,500.

Spout Run Pkwy., 3000, No. D204-Alisa Male to Travis McCarthy, $245,000.

Stuart St. N., 1127, No. 3-Richard J. Rudolph to Scott and Susan Marie Schnoor, $585,000.

Troy St. N., 1735, No. 8-413-Joseph E. and Maren Springsteen to Mary Rock, $365,000.

Vermont St. N., 776-Richard Y. Rho and Jennifer A. Morrow to Thomas Borda, $650,000.

Washington Blvd., 5914-Adrian R. and Lorelei M. Stewart to Mary Blair, $628,700.

Yucatan St. N., 2705-Classic Cottages Corp. to Douglas Scott Bailey, $1.51 million.

Fifth St. S., 3601, No. 402-Rekha Sharma to Frederick P. Falcone Jr., $149,900.

Eighth Rd. S., 5006-John R. and Carmen T. Love to Edwin Romero Rocha and Roxana Fiel Lazarte, $410,000.

25th Rd. N., 4515-Michael H. and Susan C. Mangan to Daniel J. and Jennifer H. Grattan, $1.38 million.

35th St. N., 6135-Jocelyn Susan Davis to Matthew Timothy and Katherine Schemm Dwyer, $896,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Crystal Dr., 1805, No. 311S-Hugo G. Posey to Patricia C. Bergara, $480,000.

Hayes St. S., 1651, No. 1-John Doxey Vogt Jr. and Ashleigh Christine Perissi to Danielle and Alejandro Cortes, $584,000.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1201, No. 604-Curtis T. Bell to Michael F. Altschul and Christine R. Werner, $2.06 million.

Oak St. N., 1600, No. 1802-Robert Pace Barker to Marjorie Arlene Stern, $525,000.

SHIRLINGTON AREA

Four Mile Run Dr. S., 3737-Sean W. Robinson to Prisque Domittle and Khadidjath Diawara, $405,000.

Utah St. S., 3442, No. B-Christopher Jordan and Sarah Anderson Caldwell to Kyle A. Seymour and Kathryn G. Humphrey, $470,000.

Woodley St. S., 2911D, No. 4-Heather E. Kirchart to James Anthony Nugent, $245,000.

31st Rd. S., 4601, No. B1-Courtney L. Hammond and Courtney Loy to Emily Sutton, $330,000.