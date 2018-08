Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Benning Ct., 1039-Romero Realty Group Corp. to Elizabeth Norton and Andrew Orzel, $589,900.

Brawner Pl., 5199-William L. and Elizabeth M. Fox to Sarah M. and Stevenson H. Walsh, $790,000.

Cameron Station Blvd., 437-Stevenson H. and Sarah M. Walsh to John and Nancy Pearson, $585,500.

Commerce St., 336-336 Commerce Street Corp. and Ingrid B. McAuliffe to Kenneth Chadwick Carlough, $510,000.

Duke St., 4600, No. 405-Genet Tefera Workneh to Alpha Beth Assefa, $145,000.

Edsall Rd., 5911, No. 511-Joseph J. Mahoney III to Rani Chatrath, $208,800.

Eisenhower Ave., 4850, No. 213-Richard Brett Eanes and Megan Leigh Foxall to Jose Carlos Oliveros-Santos and Yvonne Vargas-Santos, $310,000.

Fayette St. S., 710, No. 12-Sandy L. and Rodrigo M. Caruco to Atal Jason Sharif, $282,500.

Gunston Rd., 3302-Gorman Group Corp. to Elizabeth Koprowski, $350,000.

Hume Ave., 120-Gloria J. Hopkins to Christopher R. and Jillian E. Penndorf, $550,000.

Lawton Way, 4675, No. 101-Eshwar and Veeramani Pittampalli to Dolores Barrita, $370,000.

Lee St. S., 808-Richard W. and Teresa Miller to Benjamin Charles Richardson and Daniela Alejandra Arregui, $850,000.

Mansion Dr., 319-Todd M. and Julie C. Wiseman to Matthew A. and Mercedes V. Schlapp, $3.12 million.

Newcomb Pl., 4701-Ronald E. Miller Jr. and Brian M. Pitcher to Robert W. and Christine R. Jones, $835,000.

Oronoco St., 1111, No. 329-Allison Slezak to Yvonne R. Medina, $366,888.

Pitt St. S., 801, No. 228-Zada T. Knakal to Francisco and Thelma Tirol, $396,500.

Potomac Greens Dr., 1617-Katherine A. Wilmes to Michael W. Hartmann, $533,000.

Queen St., 918-Julie Ann Wood to Andrew K. Coon and Adam C. Howley, $549,000.

Royal St. N., 1023, No. 301-Peter Schalestock and Kelly L. Pulsifer to Robert H. Ruby, $499,900.

Saint Asaph St. S., 800, No. 207-Alison Shawn Browne Beckman to Stephen N. and Elizabeth W. Gordon, $383,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 710-Victoria B. Moss to Alex G. Stoddard, $187,500.

Stevenson Ave., 6301, No. 1003-Whitney Staso to Marie Elizabeth Peppe, $153,000.

Third St., 328-Douglas Kitani to Nathaniel Forde and Amelia Rawis Medina, $1.09 million.

Van Dorn St. N., 1425C-Catherine R. and Douglas P. Frazier to Melissa S. Lapan, $305,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1226-House Buyers of America Inc. to Yawa Justine Avoudikpon, $183,400.

Washington St. S., 1250, No. 509-Benjamin H. and Diane S. Anderson to Eldon Cletus and Joan Annette Boes, $619,900.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1614-Maher Saber to Mariyam A. and Ruqalyah A. Cementwala, $250,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 524-Heather J. Marotta to Alejandra J. Molina Diaz and Camila B. Santander, $217,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 514-Allen H. Sinsheimer to Ruth Waddy, $174,500.

Columbus St. S., 1407-Evan and Krystle Gross McLaughlin to Jon Christopher and Kimberly Lisa Roeder, $574,000.

Emerson St. N., 750-Naveen Kumar Koneti and Shalini Patel Kommidi to Stephen W. and Marybeth K. Lollis, $1.25 million.

Frederick St. S., 1128-Expa Corp. to Joseph Manicki and Thomas Mikrut, $1.11 million.

George Mason Dr. N., 102, No. 102-1-Alexa Brooks Benedict to Caitlin Taylor, $219,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1401-Abdol R. Hajibegli to Christopher Marchefsky, $515,000.

Highland St. S., 404-Alexandra and Andrew M. Papantoniou to Venu Vadlamudi and Rachel Raymond, $1.23 million.

Military Rd., 3400-3400 Military Road Corp. to Carolyn Ontiveros, $1.93 million.

Park Dr. N., 117-Laura Henry to Joan D. Holland, $1.01 million.

Quincy St. N., 888, No. 1401-Alan Alegado to Matthew Cheung and Siu Shun Chan, $672,888.

Randolph St. S., 1310-Christian M. and Jennifer J. Rankin to Jordana and Grant Cox, $756,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. B501-Eric R. and Ricardo Letada to Rebecca J. Ho, $329,000.

Stuart St. N., 1125B-John R. and Carmencita Lim Thomas to Gianmaria Davide Vanzulli and Lisa D’Angelo, $729,900.

Vance St. N., 1925-Stephen Anthony Edson and Barbara Jean Kennedy Edson to Julian Oh, $665,000.

Washington Blvd., 4925-Jowl W. Bell Jr. and Stephanie R. Manaker Bell to Douglas Kelley, $744,000.

Williamsburg Blvd., 5512-Sean L. and Cindy W. Kaul to Allan and Noelle Ellerson Ng, $867,500.

Seventh St. S., 3411-Alice Moore and Donald R. Erickson to Anjani and Mohitr Chopra, $500,000.

13th Rd. S., 3211-Miroslav Fojt to Blen Fisseha and Eskinder Alemayehu, $500,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Crystal Dr., 1300, No. 507S-Kathlynn Irinia Dyer and Suzanna L. Sterling Dyer to Francis Terry and Nhude McNamara, $594,900.

Glebe Rd. S., 3650, No. 464-Peter W. Wright to James San Chang, $351,000.

26th St. S., 721-Brian J. and Anna K. Abram to Dayana Roksolana and Elena Spivak Bobko, $728,500.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1633, No. 411-Courtney J. West to Dennis E. Adams, $515,000.

Oak St. N., 1401, No. G3-Ann R. Worley to Daniel and Mary Walton, $830,000.

SHIRLINGTON AREA

Four Mile Run Dr. S., 3513-Kyle Saleh to Jeffrey A. Mujsce, $588,000.

Stafford St. S., 3327-Valerie A. Fitch to Justin Daniel and Lauren Elaine Popham, $449,900.

Walter Reed Dr. S., 2605, No. B-Alexander J. Cumana to Steven and Tiffany Hines, $319,900.

28th Rd. S., 4600A, No. A-Kylie M. Dunster to Mary Gunderson, $382,100.