Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1620, No. 303-Catherine E.S. Scott and William P. Scott to Bernard Mungin, $275,000.

Alfred St. N., 210-Michael D. and Nora Y. Homeyer to Mitchell and Lindsey McInerney, $855,000.

Armistead St. N., 412, No. 203-Bernard Carter to Sophie Ginette Bernard, $202,000.

Ashby St., 325-FMH Investments Corp. to Cresencia A. Scache and Helen Scache Daly, $615,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1716-George Tedesco and Lorenzo R. Tedesco to Jacqueline Cooperman, $315,000.

Duncan Ave., 511-Brenda L.E. Forest Cosby and Betty J. Watson to William P. and Catherine E. Scott, $525,000.

English Terr., 5082-Katherine A. and Stephen E. Sobel to Kathleen Keenoy, $465,000.

Gibbon St., 207-207 Gibbon Corp. to Keith M. and Nicole L. Garwood, $1.4 million.

Grimm Dr., 5030-Josef Chesney and Melanie Zimmerman to Jeffrey P. and Ok Nan Cunningham, $620,000.

Gunston Rd., 3703-Jeannie Marie Tower to Erik Frank Perini, $279,000.

Henry St. N., 607-NFD Henry Street Development Corp. to Michael Kurbjeweit and Virginia Woodcock, $899,990.

Howard St. N., 805, No. 330-Rebuilding Together Alexandria to Claudia N. and Saul J. Cruz, $231,891.

John Ticer Dr., 4920-Rebecca C. Quarles to Mark W. Kontos, $880,000.

Keller Ave., 3913-Ai Chin Wee to Sofia Marques De Sa, $384,000.

Kingsgate Ct., 1734, No. 304-Melanie E. Martinson to Jason Lal, $399,000.

Lee St. S., 708-Frank L. and Graciela L. Prindle to Sharon Wildberger and Teruo Toyama, $1.2 million.

Maris Ave., 5230-Rebuilding Together Alexandria to Melissa and Brian Poggio, $277,644.

Murtha St., 273-Amy Lorraine Barrows Carbins to Charles P. Werchado, $758,500.

Overlook Dr. N., 919-Lois M. Butcher and Bruce Betzel to Andrew Douglas and Jennifer Fortney, $814,800.

Pitt St. N., 217-Christine M. Jobes to Leonard Taylor Jr. and Lana Rae Skirboll, $1.05 million.

Potomac Ave., 2306, No. 101-Carlos A. Lopez and Shalimar M. Alio to Kieran and Emily Raval, $660,000.

Pryor St. N., 800-Michael A. Voigt and Maria C. Balducci to Heather Davis Steinitz, $559,000.

Ramsey St., 711-Sherilyn K. Wright and Amanda L. Pacheco to David W. Bucknum, $838,500.

Royal St. N., 1028-Kimberly A. Donahue to Ann C. Westover, $585,000.

Saint Asaph St. S., 800, No. 401-Moria N. Flanders to Katherine A. Koch, $400,000.

Stabler Lane, 402-Pulte Home Co. Corp. to Ramesh Chopra and Dimple Aildasani, $771,896.

Valley Dr., 3511-Stanley H. Ullman to James Brian Harmon, $318,000.

Van Dorn St. N., 1451B-Jacob and Sarah Herbert to Caleb Christian Goebel and Soleil Costilla, $314,999.

View Terr. S., 604-James Waldron Mitchell and Cara Sorelle Forster to Timo Lorenzen-Schmidt and Maria Soledad Pellegrini, $805,000.

Washington St. S., 922, No. 111-James M. Dickey and William K. Dickey Jr. to Laura Hussey, $343,000.

Wycklow Ct., 5410-Wendy Elizabeth Blackwell to Robert Densmore, $480,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1106-Bahareh Shokri to Aundra Michael Campbell, $268,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Adams Ct. N., 1321, No. 402-Mukesh Kumar and Jing Xie to Jenet K. Stout, $780,000.

Buchanan St. N., 737-Robert B. and Joan M. Banikas to Ling Wu and Sumei Yang, $850,000.

Columbia Pike, 5300, No. 810-Jane Comings to Michael E. Washington and Barbara D. McGary, $242,000.

Fairfax Dr., 2220, No. 310-Ela Julissa Marcenaro Perlta to Rajeswari and Ramadurai Ramanan, $708,000.

Four Mile Run Dr. S., 4117, No. C-Barbara Lissenburg to Steven and Katherine Gillard, $434,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 318-Jorge J. Huarita Rodriguez and Marina Huarita to Luis A. Chavarro and Luz M. Bernal, $225,000.

Garfield St. N., 1205, No. 511-Kim T. Doan to Samuel Ruhe, $422,500.

Glebe Rd. S., 304-Bong Arzaga and Won Kuk Bong to Doug Edward Coss, $350,000.

Ivy St. S., 626-Futuri Real Estate Inc. to John P. Kelly and Genevieve M. McCarthy Kelly, $700,000.

Jacksonville St. N., 844-WSHB Wilson Corp. to Trevor S. Tolbert, $1.08 million.

Lee Hwy., 4401, No. 55-Micaela A. Cella to Stacie Lynn Manger, $165,000.

Nelson St. N., 1801-N. Edgewood Corp. to Mark and Mackenzie Wooters, $1.56 million.

Queen St. S., 1418-Willie G. Coleman and Mamie Dell Spellman of Sjaak A. Devlaming, $750,000.

Randolph St. N., 1000, No. 902-Alexander Sharabaroff to Robert and Margaret Rockwood, $414,000.

Stafford St. N., 900, No. 1005-Charles M. and Ronda S. Anderson to Lee Ann Mee Kim Kwan and Patrick Shing Yan Lau, $601,000.

Stuart St. N., 1029, No. 703-Teryn L. Papp and Randy J. Zmuda to Jeffrey M. Sigmund, $565,000.

Taylor St. N., 900, No. 1904-Griffin T. and Thomas B. Garnett to Stephen J. and Irene E. Gardner, $285,000.

Troy St. N., 1735, No. 8-414-Mary Helen McGovern to Patrick S. and Mary F. Spatz, $370,000.

Williamsburg Blvd., 5506-Rosemary A. and Rosemary E. Shaffer to Bryan and Elamire Altmire, $777,000.

First St. N., 3117-Gdy One Corp. to Tyrell A. Chamberlain and Elizabeth J.S. Chamberlain, $1.64 million.

Ninth St. N., 2513-2513 N 9th Street Investments Corp. to Yu Chu Lin, $817,600.

19th St. N., 5843-Barbara A. Lamb and Mary Potter Hines to Cari Winebrenner and Gregory Monaghan, $710,000.

20th Rd. N., 4634-Jason L. Stoneman and Shelly O. Neill Stoneman to Jeffrey Mark and Laurenmichelle Turner, $900,000.

24th St. N., 6415-Charles O. and Mary M. Englehart to Jonathan Hemenway Glazier and Mary Beth Humphrey, $839,000.

35th St. N., 4313-Marc A. Garufi and Michelle A. Enger to Richard A. Wallace, $1.25 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 1114-Joanne E. Knutson McNerney and Betty J. Knutson to Sanjay M. Bhambhani and Mary E. Riordan, $595,000.

Fort Scott Dr., 2409-Eric J. and Corinna M. Murdock to Dale R. and Nancy Russell Shaw, $1.3 million.

15th St. S., 712, No. 2-Georgette C. Moore to Rebecca Kruser and Diego Lopez Bloch, $550,000.

ROSSLYN AREA

Oak St. N., 1600, No. 424-Angela Pozdol to Se Hyun Kim, $397,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2528C, No. 3-Janette M. Coffee and Elaine G. Argiro to Alan Gordin and Christine Burq, $575,000.

Garfield St. S., 2258, No. 10-Emily D. Carter to Marybeth Smith Kelly, $495,000.

Stafford St. S., 3468, No. B1-Peggy A. Hammond to Edward K. and Elizabeth B. Hahan, $280,000.

Woodley St. S., 2915A, No. 1-Allison E. Roca to Jeffrey B. Lawton and Brain D. Carroll, $340,000.

31st Rd. S., 4601, No. C1-Michael P. and Ilana M. Reyes to Hope Wilson, $365,000.