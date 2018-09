Alexandria

This sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1634, No. 302-Kellen C. and Ayumi Bucher to Raz N. Hassan, $215,000.

Alfred St. N., 319-Timothy David Foley and Lori Dariene Crandall to Harold Keith Sargent White and Amy Flores White, $774,000.

Aspen St., 204-Martin C. and Stefanie Christine Costello to Jared M. and Elyssa D. Malin, $561,000.

Cameron St., 1115, No. 210-Helju O. Nommik to Arthur E. and Tammy F. Cameron, $615,000.

Central Ave., 2506-Ian B. and Emily R. Bryan to Peter Warren and Lexye Ruth Hearding, $895,000.

Commonwealth Ave., 306, No. 6-David Rivera to Lucas and Anne Tomlinson, $170,000.

Edsall Rd., 5911, No. 201-Estate of Bernadette K. Courtney and Robert E. Courtney II to Eric Griffin, $175,000.

Glebe Rd. W., 440-Jeffery Charles Hilton to Christie Tamoya Annika Lois and Mauro Buffa, $465,000.

Grimm Dr., 5132-Anne M. and Philip G. Pauls to John D. and Estefania C. Higgins, $635,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 219-Gary H. Davies Jr. to Ruiyi Li, $160,000.

Hickory St., 2722-Northern Virginia Investments Corp. to Jeanne J. Dworetzky, $705,000.

Howell Ave. E., 705-Matthew J. Mitroka and Sarah M. Miller to Shalimar Alio and Carlos A. Lopez, $870,000.

Johnston Pl., 605-Jeffrey Miller to Ronald Martin and Anne Crawford Stehlin, $995,230.

Kenwood Ave., 1405-Gregory and Joan S. Hlinka to Deirdre I. and William L. Buckingham, $825,000.

Livermore Lane, 383-Tamara D. Stephens to Michelle M. Hinners, $590,000.

Martha Custis Dr., 3256-Cynthia Anderson and William D. Curley Jr. to Kristin M. Kurtz, $280,000.

Medlock Lane, 255-Christopher C. and Janice M. Shaefer to Stacey A. Gow, $655,000.

Oak St. E., 313-Kathryn J. and Gregory R. Dahlberg to James M. Cowan and Mandy N. Ewing, $618,000.

Patrick St. N., 815, No. 305-Tiffany S. Perry to Ryan Kokoszka, $355,000.

Pitt St. N., 1029-Richard Oliver Schwab Jr. to Susan Sherman, $639,000.

Potomac Greens Dr., 1860-Jason Mackenzie to Laurent M. Butzbach and Stephanie L. Jensen, $720,000.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 3-Michael Lafave to Matthew Edward Digiacomo, $267,500.

Reynolds St. S., 244, No. 306-Daniel H. Brown to Kelli L. Jorstad, $232,000.

Royal St. N., 1113-Hill J. and Virginia D. Gallagher to Thomas A. and Deborah D. Hewson, $840,000.

Saint John Pl., 2505-Yong Cha Easton to Paz A. Alvir, $525,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4137-Paramount Investments Corp. to Andrea R. Cristancho, $288,900.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1206-Drew E. and Deborah B. Wilson to Ayaz Memon, $168,500.

Water Pl., 810-Wesley M. and Agripina A. Schwark to David C. and Suzanne C. Schwark, $50.63 million.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1615-Anthony Keel to Berhanu and Kidest Bogale, $166,000.

Arlington

This sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2030, No. 1208-David M. Blum to Munif S. Saza, $247,500.

Clarendon Blvd., 2400, No. 105-Laura A. and Daniel B. Pattillo to David W. and Allyson M. Thompson, $505,000.

Dinwiddie St. N., 3104-Richard A. and Pamela J. Hindman to George A. and Katie C. Sprinkel, $1.57 million.

Fairfax Dr., 6924, No. 324-Joseph A. Monahan to Siyu Jiang, $405,000.

Four Mile Run Dr. S., 4121, No. 302-Anthony S. and Elizabeth A. Barnes to Adiam Natnael and Yohnnes Alemayhu, $390,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 540-Jennings P. and Beth A. Decker to Judith Kotra, $179,000.

Garfield St. S., 408-Hermilio Angel Iriarte to Peter F. and Jennifer Knowles, $730,000.

Key Blvd., 1800, No. 9493-Tiffani N. Taylor to Michael Knapp, $302,500.

Lee Hwy., 5570, No. C-51-Kevin Paul Kadak to Mary Ellen O’Malley, $422,000.

Liberty St. N., 863-Marcus E. and Christine Louise Cunningham to Victoria Lai, $790,000.

Nelson St. S., 1804-Patrick Barnicle to Andrew and Hallie Musser, $620,000.

Oxford St. N., 517-Robert P. Griffin Jr. and Jennifer J. Griffin to Frank and Lucile Hodas, $1.19 million.

Quincy St. N., 888, No. 410-Jasper L. Kan and Jessica Hyunjoo Bang to Lea Ann and Adam R. Salyer, $515,000.

Randolph St. S., 1509-Drew Nathan and Samantha Birchett Hunter to Eric and Alexandra Goldwater, $856,000.

Stafford St. N., 900, No. 1701-Mei Ying Kuo to Raymond Yankey, $310,000.

Stuart St. N., 1050, No. 617-Kris A. and Linda S. Mayer to Timothy L. and Hongli Holloman, $415,000.

Taylor St. N., 900, No. 2010-Sean Thomas Lenehan to Gordon A. and Kemberley P. Zimmermann, $110,000.

Tazewell St. N., 4020-Charles B. and Teresa A. Norman to George Alfonso Naya and Christine Minjee Ryu Naya, $1.14 million.

Upton St. N., 2256-Elizabeth K. Schollaert to Stephanie S. and Baris Mete Uz, $950,000.

Williamsburg Blvd., 6563-Charles St. Clair Brown and Jacqueline Stone Brown to Alden Stackford Greene and Faye P. McClendon, $748,000.

Third St. N., 3611-Tara Reinhart to Joel Michael Liebman and Caitlin Jamie Greenbaum, $1.07 million.

10th St. N., 3625, No. 502-Nolan S. Young and Rita C. Aguilar to Michael Douglas and Rebecca Lee Griffin, $742,000.

16th Rd. S., 2907A, No. 2907A-Rodney Bertsch to James Paul and Caroline M. Henley, $271,000.

23rd Rd. N., 2513-Stephanie Bogdanovic to Jennifer Ley and Ian Reynolds, $1.26 million.

25th St. N., 6605-Richard E. and Theresa A. McCary to Kristy Lynam Moore, $788,000.

36th St. N., 6207-Paul R. Blakeslee and Wanda I. Cortes to David A. and Kristi L. Henshaw, $822,500.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1300, No. 505-James Roy to Jonathan William King and Gabriella Corrinna Giampaoli, $250,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 608W-Lauren Courchaine and Lauren Maher Dycus to Stephen H. Auth Jr., $330,000.

19th St. S., 1119-T&P Development Corp. to John B. and Kathryn Montrgomery, $1.53 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 705-Alexander Shapero and Orly A. Halpern to John Charles and Deborah L. Roney, $395,000.

Ode St. N., 1816-Terrence J. Brown and Linda D. Whitlock Brown to Joel Max Loehelle and Ellen Frances Falci Loehelle, $755,000.

SHIRLINGTON AREA

Army Navy Dr., 2465, No. 1-202-Sahla Nureen Abdullah to Billy Ho Chun Chongo, $390,000.

Kemper Rd., 3300-Rishi and Radhika Garg to Dara A. Kuran and Shadd A. Pease, $686,500.

Stafford St. S., 3501, No. A1-Bartman Corp. to Melissa Joann Woodson, $370,500.

25th St. S., 2321, No. 2-308-Robert W. Lee to Kenneth D. Niehl, $390,000.

31st St. S., 4715, No. B2-Joseph C. and Josephine A. Marello to Emily S. Conley, $340,000.