Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1734, No. 301-Antoine Doumit to Kara Trimpin, $269,000.

Alfred St. N., 931-Brandon J. and Jessica L. Gruskiewicz to Matthew Wymer Sollenberger, $845,000.

Armistead St. N., 654-Lorene E. and Nathan J. Eberhardt to Dolly Fisher Byrnes, $475,900.

Braddock Rd. E., 102-Jaz Construction Corp. to Marc Malouf and Raquel Garcia Gomez, $1.24 million.

Clayton Lane, 407-Sheila and Manuel Jackson to Maria Theresa Cabico, $535,000.

Custis Ave. E., 622-Vickie Sue Lessa to Paul M. and Lisa M. Aboud, $875,000.

Early St. N., 2340-Resource Investments Corp. to Josie E. Beets and Sean Bahram Zehtab, $580,000.

Edsall Rd., 6151, No. N-Mary N. Millas to Fatima Hadji, $209,000.

Fayette St. S., 726, No. 11-Monte Carlo Financial Corp. to M. Alicia Zerby and Simon Neubauer, $295,900.

Green St., 813-House Buyers of America Inc. to Anthony T. Rotolo and Kristen L. Muncie, $640,000.

Hawkins Way, 723-Brian S. Cunneff to Robert W. and Rebecca C. Griffith, $880,000.

Hillside Terr., 1213-David J. Smith and Anne L. Milem to Joshua Michael and Carrie Elizabeth Keene, $1.12 million.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 801-Simon and Cilia Guo to Burhanuddin and Zarmina Merzazada, $170,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 810-DVR810 Corp. to Mary Patricia Reynolds, $380,000.

Kings Cloister Cir., 628-Mary Arnold to Habib and Katherine Ilahi, $1.51 million.

Latrobe Pl., 4610-Don and Eva T. Cooper to Brandon Renz, $579,900.

Manning St., 3016-Richard James Novak and Jacquelyn Brundage Stone to Jonathan Bradford and Megan Langley, $611,800.

Mosby St., 2823-Peter Warren and Lexye Ruth Hearding to Marco Ayub and Rebecca Ann Grove, $560,000.

Oronoco St., 1020-Jeffrey A. and Carolyn M. Mason to Adam Benjamin Matthew Kapetanis, $895,000.

Pitt St. S., 406-Sharon Lynn Wildberger and Teruo J. Toyama to Jason Garelli, $1.07 million.

Prince St., 318, No. 5-John F. Rodgers and James B. Haybyrne to Kandis Mary Koustenis, $631,000.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 326-Karen V. Lawrence to Michael V. and Sarah A. Howsden, $220,000.

Ravensworth Pl., 3114-Matthew C. and Rafaela D.M. Prince to Timothy S. and Judith H. Adams, $334,000.

Roberts Lane, 126, No. 100-Angelique Andrae to Carson M. Lindsey, $375,000.

Russell Rd., 803-Michael W. Clark to Heath Bourne, $520,000.

Skyhill Rd., 103, No. 8-Julian Lulian Garcia to Olatunji M. Osholowu and Folasade Akinkuotu, $235,000.

Usher Ave., 3920-Khoa D. Huynh and Chi K. Nguyen to Corey Robert Reed, $411,000.

Vassar Rd., 310-Estate of Mary R. Mehl and James P. Mehl Jr. to Fariba Sirjani, $735,000.

Washington St. N., 900, No. 405E-Gregg R. Sypeck to Richard Charles Grohol and Isabelle Paule F. Van Stratum, $660,000.

West St. S., 320, No. 303-William Phillip and Marjon M.K. Warren to Benjamin R. Santa Maria Mendez, $692,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 3177-Shail J. and Ishwar N. Butani to Uzoma Ononogbu, $200,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1018-Clifford N. Brown Jr. to Bin Wu, $164,900.

Yoakum Py, 307, No. 920-Nancy S. King-Williams to Jahidur Rahman and Helena Parvin, $212,500.

Arlington

ARLINGTON AREA

Dittmar Rd. N., 4715-Michael P. and Christa M. Maurer to Eric and Christine Burgeson, $1.25 million.

Four Mile Run Dr. S., 4079, No. 303-Suzanne Freeze and Tamara L. Hooper to Brooke Hirsch, $323,000.

Four Mile Run Dr. S., 4177, No. 403-David B. Poirier to Tyler S. Horton, $397,500.

Garfield St. N., 1021, No. 205-Aleksandr Slivkins and Koralai Kirabaeva to Mark A. Milow and Trisha A. Miller, $826,000.

George Mason Dr. S., 1529, No. 11-Sheikh M. and Sumy A. Shah to Mohammas Abdul Awal, $195,000.

Highland St. N., 133-Kevin W. and Christina J. Christensen to Michael D. and Michelle M. Flynn, $890,000.

Lee Hwy., 2100, No. 336-Christopher Philip Loza to Ziyad S. Hakura and Samar M. Charabaty, $415,000.

Madison St. N., 212-Duong and Kim Nga Tran to Clayton Teague Hopkins and Leah Mariel Stern, $740,000.

Oakland St. N., 1821-Clare Kristin Miller to Patrick Jedwab and Roxana Tuculescu, $1.64 million.

Pollard St. S., 1612-Alicia G. and Rodrigo A. Guajardo to Lance Young, $652,000.

Quantico St. N., 1813-Classic Cottages Corp. to Peter R. and Stephanie Fariss Dailey, $1.49 million.

Quincy St. N., 888, No. 1805-Brooke S. Delany to Anqi Shen and Renpu Feng, $451,500.

Rhodes St. N., 1906, No. 49-Cynthia C. Echeverria to Carolyn Crumpler, $305,000.

Taylor St. N., 900, No. 1204-Sarah Hunt Comiskey and Thomas D. Hunt to Joan W. McCabe, $280,000.

Taylor St. N., 1141-Robert D. and Kristin R. Keeling to Andrew E. Lai, $805,000.

Vacation Lane, 3654-Linda Billings to Mark Ryan Linn and Anne Marie Lane, $824,000.

Westmoreland St. N., 2014-Scott Pickens and Jamie Solak to Sheng and Yunbi Xu, $907,500.

Woodrow St. N., 2017-William G. Murray to Scott L. and Kathleen Freeman, $725,000.

10th St. N., 5520-Jean Galloway Ball and Waymon Taylor to Daniel E. and Jessalyn A. Kiesa, $779,500.

11th St. N., 2859-Edward F. and Ruth C. Macnamara to Neerja Kar, $1.55 million.

16th St. S., 2700, No. 670-Craig R. Freer to Joseph K. Lasalle and Direnc Kadioglu, $304,000.

23rd St. N., 2911-Jena Johnston Gilka and estate of Greer B. Gilka to Scott J. Pietan and Mary Frances Styczynski, $770,000.

28th St. N., 6047-Longoria Corp. to Benjamin C. Eggert and Wendelyn L. Pizer, $750,000.

40th St. N., 4118-Tradition Homes Corp. to David and Melissa Adelman, $1.21 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1301, No. 406-William K. Torpey to Michael Joseph Dulla and Emily Katherine Pantoja, $322,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 947-Fazila R. and Musa M. Maroofi to Jennifer Kathleen Burns, $374,500.

31st St. S., 830-Muart Ogulcan and Kalliopi Rapti to Erik Ernest Eckerson and Somer Abdeliawad, $777,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 3043-Terrance C. Carr to Ilana M. and Michael P. Reyes, $440,000.

Walter Reed Dr. S., 2703, No. C-Scott Carpenter to Eric Wellington and Kelsy Cocozzo, $385,000.

28th Rd. S., 4609C, No. C-Sharon V. Storey to John Michael McClellan, $405,000.

29th Rd. S., 4900, No. C1-Nora Langhirt and Kevin C. Brennan to Michael Anthony Torres, $271,000.

36th St. S., 4629, No. B2-Jeffrey K. Bandy to Christine M. Philp, $320,000.