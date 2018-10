Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1704, No. 101-Patricia M. Crane to Raymond S. Krewer, $225,000.

Arell Ct., 27-Emmanuel Sayoc to Michael D. and Jessie A. Files, $597,000.

Armistead St. N., 444, No. 304-Mathias Michael Laubert and Cherie Elaine Pennington-Laubert to Sasha Alexander Schukin and Aleksandra Magdalena Stasiuk, $200,000.

Beauregard St. N., 301, No. 818-Oluwatosin Kasali to Peter A. Oistad, $261,000.

Braddock Pl., 1200, No. 314-Monica J. and Robert F. Horan to Keith Armstrong, $325,000.

Braddock Pl., 1725, No. 304-Malynda Darlene Penuliar and Bryan Anthony Fender to Anne Elise Joseph, $403,000.

Cambria Walk, 127, No. 6-30-Pulte Home Co. Corp. to Alexander and August Pereira, $759,990.

Canterbury Sq., 7, No. 202-Marco Antonio Zeballos to Carlos Jason May, $169,000.

Colecroft Ct., 535-Diane M. Atchinson to Adam C. and Kristin E. Sledd, $613,000.

Commonwealth Ave., 3205, No. D-Michael B. and Lorna B. Smith to Elissa Weingart, $210,000.

Diamond Ave., 720-John L. and Sarah Rogers to Stacie J. Merwitz, $850,000.

Dogwood Dr., 1770-Jesse L. Sherry to Roger Alberto Martinez-Valdez and Sonia Veronica Hernandez-Flores, $339,000.

Duke St., 5205, No. 302-Arthur E. and Ruthlyn M. Reyes to Juan P. Navarrete, $199,999.

Edsall Rd., 6101, No. 106-Betty Jane Markowitz and Ellen Larson Shinnick to Joanna Monserrat Rasero Vega and Jose Arturo Encarnacion Ortega, $242,000.

Eisenhower Ave., 4862, No. 469-Lance and Danielle Anders to Peggy Chu, $240,000.

Fayette St. S., 118-Tegwin C. Smith to Kyle and Courtney Dethomas, $1.31 million.

Franklin St., 102-Thomas H. and Katherine M. Anderson to Scott T. and Lynn T. Molitor, $1.95 million.

Garnett Dr., 2438-Jeffrey T. Snyder to Kelly and Aaron Robert Weidner, $564,000.

Green St., 411-Jon R. and Nancy Deitch to Seth Ehrlich, $750,000.

Gunston Rd., 3704, No. 920-Robyn Y. Nishimi to Gary A. and Susan R. Murdock, $175,000.

Henry St. N., 426-Preeya S. Gholkar to Kristina Dunphy, $517,900.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 712-Ian R. and Sharon G. Moffett to Edwin Montano-Jaillita, $135,600.

Howard St. N., 803, No. 435-Ellen J.G. Perkins and estate of John J. Gomez Sr. to Jane A. Westbay, $232,000.

Jefferson Davis Hwy., 2409, No. 102-Donald Allen and Abigail Marie Quesenberry to Sara M. Warren, $775,897.

King St., 3730, No. 16-Susan L. Furick to Melissa Kortlang and Matthew T. Hochstrasser, $411,000.

Kirkland Pl., 4656-Charles D. Lambert to Frederick W. Cory, $557,500.

Lannon Ct., 303-Jason B. Khile and Juliet A. Gomez Khile to Karina Aslakhanova and A. David Raveloson, $660,000.

Main Line Blvd., 2211, No. 101-Karen P. Teets to Michael J. and Ann Vogel, $681,000.

Martha Custis Dr., 1328-Fayette Powers Wermick to James R. Bigus, $249,999.

Mount Ida Ave. W., 3-Mary Angela Callaghan to Susan H. Thomas, $550,000.

Oronoco St., 1529-Michelle Elizabeth and Jeremy Waters Cline to Scott Christopher Richter and Kristin T. Seum, $650,000.

Patrick St. N., 425-Kenneth and Meghan Flanz to Heidi Marie Christ-Schmidt, $789,200.

Pickett St. N., 200, No. 1201-Clarence Alphonso Hardin Jr. to Argenis J. Sosa, $200,000.

Pitt St. N., 1158-Otpr Corp. to Brian Joseph Miles, $675,000.

Potomac Ave., 2108, No. 101-Stacie J. Merwitz to Travis and Nicole Dezendorf, $675,000.

Prince St., 1600, No. 508-Peter Bowman to John W. and Melody L. Will, $346,500.

Reed Ave. E., 181, No. 405-Michael Brown to Jared J. Heino and I. Jessica Barahona, $346,000.

Ripon Pl., 1623-Charles T. Bittner Jr. to C.R. Rokebra, $305,000.

Roberts Lane, 116, No. 401-Alexander Zektser and Katherine Collins Sykora to Carla Denise Davis, $344,900.

Royal St. S., 820-Taylor B. Kiland to Robert and Melissa Manaker, $890,000.

Second St., 309-Mark F. Dever to Leslie-Ann L. Kellan, $840,000.

Slaters Lane, 501, No. 303-Sara Morris to Sheeza and Rafat Mahmood, $500,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 301-Kevin Shane and Susan Stovall Mcateer to Albert C. Alexander, $218,000.

Templeton Pl., 3722-Sada A. Johnson to Philip G. and Rebekah Page Rogers, $1.07 million.

Van Dorn St. N., 1397-Douglas and Jessica Koeser to Kristeen M. Yee, $368,999.

Virginia Ave., 309-Stephen J. Wallace to James W. and Shane S. Fagan, $1.36 million.

Washington St. S., 1250, No. 111-Leslie Mahin MaccCallum and estate of Noelle MacCallum to Jacqueline Brown Campbell, $465,000.

White Post Ct., 3815-Estate of John Henry Wybenga to Daniel Keith and Caroline Samson, $550,000.

Wyndham Cir., 3311, No. 3192-Zewdi Solomon to Lilian Beltran, $229,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 807-Nationstar Mortgage Corp. to Clinton Thomas Boyer and Johanna J. Ramos-Boyer, $188,800.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1706-Juan L. and Estela G. Zaffaroni to Youssef Baidani, $214,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 3819-Stephen A. Verrecchia and Margaret C. Walters to Margaret C. Walters, $445,000.

Barton St. N., 1319-Alexander and Stacey Tuneski to Torrence B. and Patricia Wilson, $989,000.

Cleveland St. S., 1301, No. 352-Lynn Khadiagala to Jessica Laney, $380,000.

Danville St. N., 1230-Neil C. and Sara Adel McMonagle to Joseph S. Testa and Rebecca T. Simpson, $1.1 million.

Edgewood St. S., 1400, No. 515-Peter F. Knowles and Jennifer A. Baron to Jaclyn Clevenger, $383,000.

Fenwick St. N., 33-Mui Thi Kaplan to Neal Kumar and Seema Bali, $1.3 million.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1013-Lisa Hodges to Douglas Michael and Leslie Masuda Barroga, $329,000.

Garfield St. N., 1021, No. 347-Amit Vij to Dylan Nicholas Brown, $480,000.

George Mason Dr. N., 106, No. 106-2-Manuel M. and Karyn L. Deleon to Gloria J. Johnson, $226,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 519-Sandra Jane and Arthur Raymond Kreutz Jr. to Thomas A. and Mary Rose Arseneault, $640,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1016-Eb Investments Corp. to Robert C. and Sarah S. Curtin, $350,000.

Jackson St. N., 1202-David D. Haines to Kristen A. Teegarden and Philip J. Macres, $1.39 million.

Lee Hwy., 2100, No. 120-Patrick and Sarah Snouffer to Amanda E. Mardiney, $336,400.

Longfellow St. N., 1452-Julie Galambush Goler to Nicholas A. Weiler, $895,000.

Monroe St. N., 2101, No. 203-Lydia F. and James R. Roberts to Douglas E. Grbic and Hiromi Ishizawa, $575,000.

Oakland St. S., 2126-Ags Investment Group Corp. to Brendan M. and Melissa J. Lindsey, $593,500.

Queen St. S., 1315-Mahesh and Mohan Tahiliani to Michael Ryan and Regina Marie Bornarth, $670,000.

Roberts Lane, 3445-Patricia A. Cleary to John M. and Sarah C. Stokely, $1.07 million.

Stuart St. N., 1050, No. 302-Marda R. Lacy to Melissa Goldfarb, $565,000.

Taylor St. N., 900, No. 916-Geraldine M. Guenther to Christine French, $252,400.

Taylor St. N., 1121-Karen M. Field and Kathleen D. Lash to Torge Gerlach and Elise Zamsky, $1.48 million.

Utah St. N., 1045, No. 2-305-Prasant Narasimhan to Harrison Feind, $355,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 415-James Renne to Amanda and Eric Rosen, $605,000.

Wise St. S., 82-Julia Nicole and Benjamin Karl Taylor to Andera Spruch, $600,000.

Third St. S., 5705-Donald O. Manning and estate of Katherine A. Dey to Casey Ryan Broussard and Cristina M. Berriz, $528,000.

Ninth St. N., 3830, No. 307E-Illena C. Patti to Anne K. Ng, $370,000.

Ninth St. S., 5025-Jason S. Atkin to Xavier Perez Hernandez and Yarazette Marstre, $460,000.

12th St. N., 5213-Charles B. and Mary H. Jackson to Arthur F. and Allison L. Jackson, $1.3 million.

13th Ct. N., 2430-Waikei Lam to Ryan Thomas Kelly and Yiran Sun, $979,000.

15th St. N., 2001, No. 505-Phyllis A. Bradley to Luiz Felipe Breyer Palhano De Jesus, $510,000.

22nd St. N., 3327-Matthew Thoman and Ulrike Rabl to Michael C. Butterfield and Hallee K. Morgan, $877,500.

22nd St. N., 5219-Fred T. and Allison B. Crawford to Joseph Ngoc and Caroline Smith Hoang, $1.25 million.

25th St. N., 4020-William Musgrove to Joshua and Mitra Kauffman, $975,000.

27th St. N., 6046-John H. Conway to N. Edgewood, $680,000.

37th St. N., 4802-Robert W. and Michele G. Ward to Zarrar Husain and Elizabeth Schaefer, $1.61 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 330-Yan Li to Rachel and Robert Hiatt Berry, $270,800.

Eads St. S., 1211, No. 1006-John McHugh to Michael and Yongi Chung, $490,000.

Hayes St. S., 1703, No. 2-Valerie J. Pelton to Matthew Bornstein and Jennifer B. Christenson, $585,000.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1633, No. 106-Phuc T. Phan to Linden Li and Victor Yang, $490,000.

Nash St. N., 1200, No. 1141-Deborah E. Jennings to Paul Wesley and Stefanie Anne Johnson, $845,000.

Ode St. N., 1336, No. 13-Andrea Spruch to Gregory Dwyer, $260,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2813-Shea Management Corp. to Jessica Lynn Hayes, $439,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 906-Thomas W. and Barbara Colangelo to Miranda L. Priebe, $387,000.

Buchanan St. S., 3059, No. A2-Mary Colleen McCarty to Kathleen Suzanne Proctor, $470,000.

Kenmore Ct. S., 2638-Misty and Brian Sluyter to Alexandra Elisabeth Christina Hageluken, $725,000.

Wakefield St. S., 3332, No. B-Erika I. Danty to Alice M. Jovel, $350,000.

Walter Reed Dr. S., 2412, No. 2-Sean J. Lawton and Darlene Difrischia to Leanne Battler, $565,000.

26th St. S., 2055, No. 5-405-Eric A. and Janice P. Gregerson to D. Alexander Schweyer, $395,000.

28th St. S., 4865, No. B-Arline Marie Kerrigan to Amanda Houghton, $550,000.

36th St. S., 4437, No. A2-Rachel J. Goldstein and Matthew W. Boucher to William Douglas and Lindsey Mann Tipsword, $390,000.