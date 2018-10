Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alfred St. N., 733-Ola Skrivervik and Rose-Karin Mulstad to Shayna and Colin Cram, $860,000.

Armistead St. N., 401, No. 408-Juan C. Ramirez and Ana M. Cortez to Raul Franklin Rocha Guzman, $170,000.

Armistead St. N., 680-Collins Kana and Abigail C. Fobanjong to Joshua Wayne and Jennifer Ann Melton, $450,000.

Barbour Dr., 5009-Hans H. and Lisa M. Miller to Jeffrey P. and Debra Peterson, $680,000.

Burgess Ave., 237-English River Properties Corp. to Michael and Jamie Pasterick, $613,500.

Cameron Station Blvd., 121-Todd J. and Margaret R. Wormington to Ellyn Faith Lambert, $655,000.

Chetworth Ct., 1335-Dennis and Carol Ann Detlef to Kelse Hillery and Allison Elisabeth Moen, $674,000.

Columbus St. N., 530-William Cromley to Guy Leland and Asha Sharma Anthony, $1.26 million.

Cross Dr., 1109-John T. and Mona C. Daniel to David J. and Kathleen L. Hebda, $691,000.

Devon Pl., 817-Janice Irene Falk to Eric Steffon and Bethann Heinbaugh, $518,000.

Duke St., 4600, No. 813-Victor M. and Maria Patricia Salinas to Albert Isaac Aviles, $119,000.

Edsall Rd., 5911, No. 1003-Federal National Mortgage Association to Roman Moisiuk, $179,000.

Eisenhower Ave., 4854, No. 251-Elaine Dea Wong to Adiam Seged S. Eyasu, $250,000.

Fayette St. N., 417-Benigno Muniz Jr. and Kerinia Cusick to Tind Shepper and Jessica Palmer Ryen, $1.2 million.

Fords Landing Way, 705-Helen E. Pest to Leslie A. Beavers, $895,000.

Gaillard St. N., 1440-Kathleen Flanagan to Jessica B. and John B. Richardson, $1.07 million.

Glebe Rd. W., 691-Daniel P. and Shahrnaz Martin to Christopher Sinclair and Megan Koster, $520,000.

Gretna Green Ct., 110-Robert M. and Tina M. Montgomery to Gabrielle A. Collins, $499,000.

Gunston Rd., 3221, No. 108-21ST Mortgage Corp. to Nancy Rusho, $320,000.

Holland Lane, 309, No. 228-Anet Rowe to Shana C. Blumenthal, $345,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 1602-Estate of Terry Digiacomo and Ronald D. Hawkins to Jerome J. Crowe, $247,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 409-Billy C. and Bonnie J. Bell to Michael Dale Stevens and Maria De Lourdes Stevens, $742,000.

Janneys Lane, 900-Kevin D. Hall to Sean and Colleen Meehan, $710,000.

Kearney Ct., 4645-Clarence E. and Rhonda J. Mitchell to Tarek Fahmy, $625,000.

Landover St., 2943-Jose I. Larios and Ana D. Diaz to Jessi Lee Webb, $584,000.

Luray Ave. W., 10-W. Luray Development Corp. to Steven and Mikyong Warren, $1.38 million.

Martha Custis Dr., 1225, No. 1113-Kyle N. Ciemielewski to Mark Tierney, $224,900.

Martha Custis Dr., 3549, No. 909-Cheryl M. Romero to Meghan Kleinsteiber, $351,965.

Montgomery St., 910-Paul R. and Cathleen M. Hamilton to Mary Ellen and Matthew Kleiman, $979,900.

Murtha St., 277-Warren E. and Sarah J. Hoemann to Anthony J. and Elsa B. Comerota, $750,000.

Pendleton St., 1335-Timo Lorenzen-Schmidt and Maria Soledad Pellegrini to Joaquin Andres Blaya and Camila Andrea Ringelin, $655,000.

Pickett St. S., 277, No. 401-Jonathan and Sue Ellen Sirois to Eugenio and Yae Perla, $376,000.

Pitt St. S., 801, No. 225-Grace Shelton to Anthony Pandolfi, $378,000.

Potomac Greens Dr., 1858-Charles M. Page and Cynthia A. Smith-Page to Christopher Donald and Laurel Meaker, $763,000.

Randolph Ave. E., 117-117 Randolph Ave Corp. to Christopher Metzger and Megan Keane, $1.29 million.

Reynolds St. S., 250, No. 1411-Alayna Carlene Sye to Patrick William Glaccum, $212,500.

Ricketts Walk, 6008-Dawei Jiang to Guofeng Li and Xuejin Zhang, $452,000.

Roundhouse Lane, 1400, No. 74-Thomas H. Henry to Kathleen Flanagan, $600,000.

Saint Asaph St. S., 909-Alex R. Kelly III and Brooke English to Lindsey D. Jorgensen, $850,000.

Skyhill Rd., 305-Julia Smoot Lutz and estate of Herman W. Lutz to Daniel Scott and Margaret Ann Bailey, $820,000.

Snowden Hallowell Way, 730-Andrea and Kenneth H. Merber to Christopher J. and Maria M. Anderson, $835,000.

Sycamore St., 2927-JSL Atlantic Corp. to Kalyn and Jarad Jones, $520,000.

Usher Ave., 4110-Kathleen Keenoy to Trae P. Humphreys, $413,000.

Van Dorn St. S., 16, No. 202-Saybah Z. Kolako to Dustin Francis Knight, $190,000.

West St. N., 221-Thomas K. Arnold and Sandra J. Boyd to Michael and Maureen McDonald, $1 million.

Wyndham Cir., 3308, No. 120-Fernando A. Sole to Dallan Haynes, $192,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 505-Amy Geronimo to Hamoud T. Alshammari, $205,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Cleveland St. N., 232-Milind B. and Doreen M. Parekh to Gerard L. and Trudy A. Roddy, $1.14 million.

Columbia Pike., 5353, No. 603-Shamim Michael Chowdhury to Abhinav and Anshul Sud Kashyap, $197,000.

Dittmar Rd. N., 4624-Classic Dittmar Corp. to Adam Van and Sandy Van Ness, $1.99 million.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 119-Andrew B. Hinkle to Philippe Camille Casteuble, $310,000.

Garfield St. N., 1021, No. B29-Cindy Renee Sirdofsky to Ryan Renuart, $469,000.

George Mason Dr. S., 1913-Joshua D. and Tara Strand to Rene Gutel and John Tynan, $563,500.

Henderson Rd. N., 4141, No. 701-Arthur L. Devens and Constance Skelton to Kelsey Rose Pehrsson, $315,000.

Irving St. S., 822-John P. and Genevieve M. Kelly to Colin Douglas Campbell and Tara E. Craft, $510,000.

Larrimore St. N., 1004-Todd P. and Leslie W. Kostyshak to Robert W. and Emily H. Manoso, $804,250.

Lincoln St. N., 2008-Suk Joong Yoon and Yiyoung Kim to Matthew Bruce and Stacy Savage Comstock, $1.47 million.

Nelson St. N., 2420-Stephen D. and Katherine M. Robinson to Amanjot Singh Dhaliwal and Perminder Kaur Mangat, $1.2 million.

Patrick Henry Dr., 1610-Andrew A. Jacobs to Sara W. Morgan and John Daniel McDermott, $876,000.

Pollard St. N., 2136-Pollard Street Devrlopment Corp. to John Whall and Steven Kramer, $1.62 million.

Randolph St. N., 1000, No. 208-Alex D. Nazari to David and Nikolett Kiss, $392,500.

Spout Run Pkwy., 3000, No. A208-Michael E. and Barbara M. Torrey to Rachel Esther Trefzger, $252,500.

Taylor St. N., 900, No. 1120-Sandra J. Yancey to Alan R. and Patricia A. Wile, $175,000.

Trenton St. N., 2313-Sunnyside Development Corp. to Robert Joseph and Deanna Simon, $1.85 million.

Vernon St. N., 2413-Starbuck Realty Corp. to Christopher L. Young and Jennifer E. Dolan, $1.82 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 321-Thomas and Pamela Metz to David E. Cloninger and Mary K. Gillham, $599,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 204-Wilson Condo Corp. to Keith Howell and Stephanie Anderson, $582,500.

Second St. N., 6000-Christopher and Rebecca McCall to Richard D. Rain and Stacy L. Wallick, $865,000.

Eighth Rd. S., 5228, No. 5-Aleksey Oparin to Vivecka Lorena Urquidi, $179,000.

Ninth St. N., 3835, No. PH6E-Kimberly D. Bishop Battle and Tondelayo Veronica Williams to Diane M. Pedulla, $652,500.

12th Rd. S., 5115-Katherine and Emmanuel Cruz to Matthew A. and Nicole C. Moyer, $600,000.

16th St. S., 2700, No. 681-James Green and Kristin A. Ford Glencross to Mary Dougherty, $315,000.

25th Rd. N., 4534-Karen Aquinn Quintin to Mark Faccenda, $1.43 million.

27th Rd. N., 5712-Jacquelyn G. Moberly to Thad W. and Sahar Greeley Odderstol, $950,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 804-Barbara and Catherine M. Moran to Rebecca J. Lorigan, $608,000.

Arlington Ridge Rd. S., 1301, No. 101-Keo L. Miller to Rossitza Petrova, $320,000.

Crystal Dr., 1805, No. 1110S-Gary A. and Samuel F. Grossman to Harry Brandon, $500,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 466-Thomas Nietubyc to Matthew Cohen, $400,000.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1555, No. 301-Jennifer Dresback to Naomi R. Mercer and Kerry Takenaka, $1.13 million.

Key Blvd., 1530, No. 1022-Alireza Mahfar Amighi to Carla J. Clemons, $425,000.

Ode St. N., 1307, No. 425-Matthew W. Sakal and Heather Anja Minnick to Nicole Ellzabeth Shenk, $249,000.

Rolfe St. N., 1511, No. 102-Matthew Brett and Brezel Kulkin to Kelly Brooks, $890,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 508-Ravichandra Mudumby and Neeru Khajuria to Jason Crawford, $570,000.

Buchanan St. S., 2853-Christopher Robinson to Charles H. and Crystal E. Wagner, $432,000.

Kemper Rd., 3435-Edward T. and Evelyn V. Clark to Adriel Pond, $612,000.

Stafford St. S., 3543, No. B-Andrew J. Pinneke and Michelle Woolley to Thomas H. and Vivienne Mitchell, $471,000.

Wakefield St. S., 3452-Jennifer M. Lee to Lara S. Lamprecht, $516,500.

28th St. S., 4854, No. A-Zachary Forkey to Daniel R. Miller, $439,900.

35th St. S., 4301-Sylvia Skrie to Jennifer C. Sweet, $420,000.