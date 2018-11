Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1618, No. 102-Megan A. Koster to David Latrell Myers Jr., $230,000.

Annie Rose Ave., 725-Christine P. Bump and Elias P. Papasavvas to Jason Leeder and Rickey Dana, $879,000.

Armistead St. N., 431, No. 101-Angela R. and Tesfaye Hailemariam to Mostafa Taleb, $165,000.

Bashford Lane, 612, No. 1211-Dorsey E. and Virginia L. Rowe to Kimberly D. Hanson, $263,250.

Beauregard St. N., 301, No. 308-Paramount Investments Corp. to Michelle Phan and Dominique A. Capraro, $221,000.

Cambria Walk, 103, No. 15-Pulte Home Co. Corp. to Byung Hee Kim, $741,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 340-Mark W. Macoit to Gwendolyn W. Pegram, $325,000.

Cloudes Mill Dr., 311, No. 13-Ngaire L. Martinez to Karl E. Garman, $490,000.

Commonwealth Ave., 400, No. 308-Steven Grubb to Thomas Connelly, $350,000.

Dewitt Ave., 1610-Joanna H. Eyer to Eleanor and Walter Yehl, $825,000.

Dogwood Dr., 1430-Michael Lynch and Lena Gerber to Emanuel A. and Janet P. Baker, $450,000.

Duke St., 5205, No. 203-Erica M. Eckard to Tran K. Truong, $144,200.

Edsall Rd., 5911, No. 1108-Albert C. Alexander and Willie L. Stroble Jr. to Sergio D. Guizada Hinojosa, $166,900.

Eisenhower Ave., 4862, No. 172-Saska Popovic to Mitchell W. Freckleton, $224,900.

Fayette St. N., 525, No. 408-David J.a. Huber to Valerie Corda, $520,000.

Four Mile Rd., 725-Linwood Bowers to Justin G. and Ashley Gormley, $412,500.

Gardner Dr., 4920-Melissa A. Anderson and James D. Johnson to Laura M. Leussing, $577,000.

Grand View Dr., 702-Edward D. and Jennifer A. McNulty to Thomas C. Liddell IV and T. Marie Dockert Liddell, $875,000.

Helmuth Lane, 345-Carmel Clay Thompson to Daniel W. Auer and Anne K. Welles Auer, $580,000.

Howard St. N., 801, No. 366-Irena D. Szkrybalo to Rebecca Louise Peters, $238,000.

Jefferson Davis Hwy., 2207, No. 102-Andrew J. and Jeannie Alexandrovich to Paul Harrison and Caitlin Connor Kodack, $764,900.

Kenwood Ave., 1647, No. C-Alfred Darold and Joanne Lucille Ulvog to Rim M. Radwan, $299,700.

Kirkland Pl., 4632-Carlos Rodriguez Castelan and Rocio G. Trujillo Chavez to Simran Kaur and Simranjeet Sran, $685,000.

Langley St. N., 316-Katherine and David P. Touhey to Evelyn Wanka, $650,000.

Lynhaven Dr., 147-Mary F. Phelan to Mary Catharine Puskar, $549,000.

Martha Custis Dr., 1246-Yevgeniy S. Davidzon and Natalie M. Wowk to Gayle E. Ruddick, $282,500.

Mosby St., 2813-Farzad Homayoon and Mariam L. Lister to Andrew Beaumont Miller, $575,000.

Orchard St., 1404-Jean G. Peyton to Luciano F. Boglione and Jane E. Davis, $970,000.

Oronoco St., 223-William C. Zehnder to Megan Joan Stateler and Drew Daniel Gaston, $740,000.

Oxford Ave. E., 106-Bruce D. and Linda Jacobs Condit to Adam G. and Erica L. Zajac, $1.04 million.

Peyton St. N., 110-Patrick M. Deforest to John Glenn and Jill Cook, $715,000.

Pitt St. N., 1117, No. 3A-Adam J. and Joanne Siviter Gallagher to Kathryn Ann Chornyak, $320,500.

Pommander Walk, 619-Nancy A. Hulkower to Robert Michael Hatcher and Taylor B. Kiland, $1.48 million.

Prince St., 1600, No. 114-Mary R. Reader to Elizabeth Murphy and Edward F. Ward, $745,000.

Reed Ave. E., 181, No. 302-Wilkes Street Corp. to Cesar and Anda Gonzalez, $420,000.

Richenbacher Ave., 5315-Iman Investments Corp. to Jennifer Marie and Michael Patrick Omegna, $557,000.

Ricketts Walk, 6041-Steven J. Perrotta and Laura C. Dennis to Yu Yu Naing and Win Myat Thu, $450,000.

Royal St. S., 706-Julia B. and Samuel H. Thompson to Chadwick J. and Kimbra L. Sterr, $725,000.

Sanborn Pl., 114-Roberto Fattal Jaef and Maria Eugenia Bruchmann to Nicholas Robert Steele, $659,000.

Slaters Lane, 501, No. 212-Elizabeth Bachmann to Nolan and Julie Bet, $264,000.

Somervelle St., 171, No. 303-Ian S. and Lesley P. Markham to Nolan W. Smith, $405,000.

Valley Forge Dr., 5250, No. 203-Jenene Chapman to Garrett O. Wooddell, $225,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1112-Carlos E. Guerra to Zachary Maffia Tobler and Irina Orlova, $85,000.

Venable Ave., 4427-Joan M. Price to Godofredo A. Fuentes Leon, $421,000.

West St. S., 300-Hye Sook and Sung Nam Lee to Brandon M. and Anne T. Lewe, $700,000.

Wyndham Cir., 3310, No. 209-Natasha Syed to Joshua D. Dajani and Mackenzie L. Reilly, $222,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 617-Kellyn J. Quill to Mariamawite M. Assegid, $125,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 815-Danielle Abou Daher to Rolanda Tate, $175,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

ARLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 810, No. 8-203-Juan Jesus Flores to Katherine Vasiloff and Michael Walter, $208,000.

Cleveland St. N., 1018-Mark D. Pankin and Mary Faith Pusey Pankin to William J. and Victoria L. Devereaux, $810,000.

Columbus St. N., 2305-Cyrus K. and Alexandra B. Kouhestani to Matthew Porter and Kelly Bissinger, $1.23 million.

Edgewood St. N., 1544-Richard N. Ruff and Rebecca R. Menefee Ruff to Linda A. Delgado and Timothy S. Rieser, $1.35 million.

Fairfax Dr., 6916, No. 306-Vyvy Thuy Le to Gerianne Muldoon Gilligan, $469,500.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 309-Paul and Melissa Raphael Bevins to Daniel C. Adkins and Maja Evans, $312,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1019-Ayzinah Haile to Garrett M. Bancroft, $162,000.

Garfield St. N., 1201, No. 213-Grei Corp. and Helman Investments Corp. to Anna R. Shaffer and Bret C. Weise, $710,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 510-Ba Nguyen and Tuyet Mai Ngo to Janice Lee, $340,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 913-Cynthia Marie Beck and estate of Violette Marie Stern to Wolfgang Albrecht, $343,000.

Kirkwood Rd., 1401-Mary Beth Mount and Edwin Calvin Simpson to Jesse Bowman and J. Craig Weeks, $800,500.

Lee Hwy., 6712-Stanley Storey and Susan Bock Phillips to Martha S. Euresti and Brian A. Bretz, $695,000.

Monroe St. N., 2101, No. 106-Michael M. Schmid and Erin D. Johnson to Timothy Millner, $560,000.

Oakland St. S., 1702-Hugo Edmundo and Marlene Carrillo to Maigualida M. Ifill Ramirez and Joshua Rapp Learn, $585,000.

Quebec St. N., 2412-Laura M. Leussing to Raymond D. Sendejas and Erika C. Poethig, $941,500.

Stuart St. N., 1029, No. 113-Lindsav Frver to Daniel Ravmond Young, $380,000.

Upton St. N., 1945-Richard E. Knight and estate of Elsa Scumacher to David McKinley and Marissa Ramey Davis, $765,000.

Wakefield Ct. N., 2465-Donal C. Bailey to Mark Douglas and Kristin Renee Flinn, $938,000.

Williamsburg Blvd., 4757-Pablo Fredy Pena to Renee C. and Dolores E. Aldrich, $1.55 million.

Wilson Blvd., 4519-Adam M. and Sandy L. Van Ness to Ellen F. Ruland, $1 million.

Eighth St. S., 3404-David and Vicki Lee Landersman to Amy Hamilton, $625,000.

Eighth St. N., 5722-James Alexander-Delong Starkey and Marian Starkey to Morna Craig and Pamela Roller, $525,000.

Ninth St. S., 3209-Melissa McCanna to Jason T. and Brittany R. Smith, $450,000.

12th St. S., 1716-Michael P. Wasylczuk and Thomas O. Barlow to Wendy A. and Jacob C. Pierce, $790,000.

15th St. N., 2001, No. 101-Shian Chih L. Chang and Der Chen E. Chang to Aidelis J. Del Cristo, $429,500.

16th St. S., 2701, No. 631-Pat Henry Haessig to Whitney Morgan, $291,500.

21st Rd. S., 2819-Michael Alexander Bobrik to Heidi and Caryn Thiboheim, $735,000.

22nd Rd. N., 6421-J. and Kristen S. Van Sice to Philip H. and Elizabeth Pearson, $1.19 million.

25th Rd. N., 5021-Madi Ruth Green to David J. and Suzanne M. Suchyta, $799,000.

27th St. N., 4844-Joseph D. and Anita M. McLaughlin to John E. and Adrienne P. Scribner, $895,000.

37th St. N., 3825-Robin D. Dodge and Therese M. Saint-Andre to Alexander and Christina F. Marlow, $1.02 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 809-Paul Matthew and Angela Katherine Caltagirone to Lorenzo R. Williams and Rachel E. Bookman, $610,000.

Arlington Ridge Rd. S., 2621-Candice C. Phipps and Edward T. Danzig to Lisa Marie and Robert Rockholm Ludemann, $877,000.

Eads St. S., 1211, No. 709-Robert L. Miller to Phylicia and Mark Sy Wu, $359,500.

Grant St. S., 2000-Martha A. Klein to Justin A. and Jan I. Bauer, $735,000.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1200, No. 832-Ellana K. Lee to Reshea Deloatch, $567,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 714-Kimberly Ann Miller to Roman Kizner and Mariya Gusev, $620,000.

Buchanan St. S., 2856, No. B2-Carol J. Mackela to Lisa Grant Tillman, $315,500.

Kemper Rd., 3617-Thomas Woodrow Sutton to Scott and Jennifer Hylton Carpenter, $463,000.

Troy St. S., 2604-Juan Barrachina and Andrea Robles to Dolores M. and Louis Choporis, $493,500.

Wakefield St. S., 3493-Jacquelyn M. Johnson to Anthony O. Devita and Ivy F. Larios, $470,000.

25th St. S., 2301, No. 4-401-Sarah Lynn and Geoffrey W. Shanks to Yusuf Raza, $400,500.

28th St. S., 4862, No. C1-Carrie Frances Kunze to Colleen Patricia Finn, $281,000.

36th St. S., 4434-Edward Everett Post Jr. and Susan E. Pritchett Post to Rachel J. Goldstein and Matthew Boucher, $615,000.