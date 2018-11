Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1712, No. 202-Daniel Huffman-Frasco to Vanathy Senthilkumar, $233,500.

Alfred St. N., 727-Grant L. and Cynthia A. McMurran to Grets J. and Charles M. Petrilla, $825,000.

Armistead St. N., 431, No. 501-Myung Shin and Cailyne Matsue Skym to Paul Skym, $152,000.

Bashford Lane, 915-Jordan D. and Abby R. Smoke to Kara and Stephen F. Thacher Roney, $655,000.

Beverley Dr., 1007-Robert L. and Rosalind H. Bovey to Eileen O. Ahern, $330,000.

Cameron St., 504-Metropolitan Investment Corp. to Steven Peterson, $650,000.

Cameron Station Blvd., 503-Ryan and Lindsay Costello to James and Maggie Thornhill, $432,000.

Columbus St. S., 638-Mai Winkley to Marybeth Leongini, $365,000.

Dearing St. N., 2309, No. 99-Noah G. Cowles to Amit Nandy, $399,000.

Duke St., 523-William M. and Jennifer A. Strickland to James Carville and Mary Joe Matalin, $1.44 million.

Edsall Rd., 6101, No. 703-Charles H. Wilson and Kum Cha Wilson Dickerson to Fay and Jack Slotnick, $239,000.

Eisenhower Ave., 4862, No. 369-Amy C. Bailer to Tyra J. Virgil, $220,000.

Fayette St. S., 308-John R. and Wendy E. Lakso to Kelly Rhodes Cushman, $955,000.

Garnett Dr., 2442-Robert B. and Bihsheue W. Byron to Shane Brian and Michelle Merola Lally, $574,900.

Henry St. N., 605-NFD Henry Street Development Corp. to Gregory C. and Catherine P. Matisoff, $899,900.

Holmes Lane, 3709, No. 506-Susan Laham-Cohen to Gilberto A. Vicente, $301,000.

Howard St. N., 805, No. 132-Susan B. Mcauley to Stephanie Zausmer, $296,000.

Jefferson Davis Hwy., 1931, No. 102-Eric P. Joinson to Mustafa Cevdet Kutlu and Renee Maria Michael, $760,000.

Kirkpatrick Lane, 4644-Karl F. Been to Yolonda Stradford, $601,500.

Lawton Way, 4669, No. 103-Jory B. and Heather Sentell Rubenstein to Christopher Kuruppu, $417,000.

Livermore Lane, 381-Nancy R. Firestone to Farris Mazen Darawsheh, $592,000.

Martha Custis Dr., 3357-Sarahanne Driggs to Tricia Marie Melka, $242,000.

Medlock Lane, 212-Teresa Gonsalves and Mohamed Harchich to Tammy L. Brown, $649,900.

Myrtle St. E., 7 1/2-Joshua M. and Rachel Nadeau Miller to Jennifer A. Wade and Paul Alexander Howe, $630,500.

Oronoco St., 1111, No. 231-Derrick and Emily Herzog Golla to Paul Almeida and Jennifer Dorning, $555,000.

Page Terr., 2515-Brian D. Maday and Brenda Quiroz-Maday to Francis Gress and Huiwen Leo, $775,000.

Payne St. N., 119-Lynn Milgrom and Robert Wainess to Andrew John Loughran and Amanda K. Limoges, $861,000.

Pickett St. S., 281, No. 401-Diana M. Phan to Geanine C. Daza Maldonado and Iris J. Whitehall, $377,000.

Potomac Ave., 2208, No. 102-Khalil N. and Gul R. Gharbieh to Jarad S. and Stacey M. Daniels, $790,000.

Queen St., 121-Elmer Kenneth and Cheryl Kramer Reynold to Jose R. Gutierrez Del Arroyo and Odette R. Perez, $950,000.

Reynolds St. S., 244, No. 303-Marie McCarthy to Elizabeth Anne Gibson, $205,000.

Royal St. N., 321-Brian A. Demann to Laura K. Pitts, $665,000.

Rucker Pl., 312-Amy and Bryan Minniti to Justin M. Franks and Claire T. Gartland, $1.17 million.

Rynex Dr., 4517-Ralph D. and Betty L. Ware to Amar Islam, $580,000.

Sanford St., 2318-Ronald B. and Linda T. Hoekstra to David Eugene McClure Jr., $680,000.

Somervelle St., 237-Derek R. and Susan E. Tate to John D. Rulien, $805,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 611-Timothy Andrew Lowe to Ty Morrow, $165,500.

Strutfield Lane, 4550, No. 2213-Maricar D. Robert to Tereza and Duy Thai Son, $320,000.

Taney Ave., 5314-Deborah Lynn Cummings to Angela Z. Green, $505,000.

Taylor Ave., 2409-Scott A. and Paige A.C. McIntosh to Ian S. and Sarah A. Hoffman, $1.27 million.

Usher Ave., 3919-Kieran P. and Deirdre O’Donoghue to Lee D. Clement, $421,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1211-William C. Ward to Christopher E. Karrat, $115,000.

Washington St. S., 1250, No. 719-Vincent A. Simonette to Edwin J. and Linda C. Feulner, $440,000.

Wilkes St., 1323-M/i Homes of DC Corp. to Brendan William Kearney and Jennifer Susan Pritchard, $1.17 million.

Wyndham Cir., 3311, No. 3189-Kristyn Frances Ivey to Aya Miyamoto, $225,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 901-Davaadorj Battuvshin to Thomas and Barbara Irwin, $162,500.

Arlington

ARLINGTON AREA

Aberdeen St. S., 56-Patrick J. Gallagher and Beth G. Buckreis to Michael and Stacey Katz, $750,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 528-Michael Phelps to James D. Hall and Marilyn Manning, $210,000.

Buchanan St. S., 965-Mary Kathryn S. Robinson to Madeline Stein and Tomas C. Silva, $455,500.

Clarendon Blvd., 2400, No. 1006-Dwight D. Watkins to Joseph John Collins Jr. and Gina P. Jones, $530,000.

Fairfax Dr., 2220, No. 210-Noha Georges to Justin and Mirlinda Q. Caton, $690,000.

Fillmore St. N., 2711-Hilary Cairnie to Michael J. and Anne S. Depasquale, $1.57 million.

Four Mile Run Dr. S., 4179, No. 303-Blake T. and Lisa B. Wise to Kathleen Bennett, $400,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 711-Ann Mabe to Paulina Gonzalez, $239,990.

Garfield St. N., 1021, No. 536-Vidyasagar and Vasantha Adusumalli to Frances C. Lin and Gianfranco Lupo, $610,000.

George Mason Dr. N., 607-David M. and Silalak Sritima Grove to Tuan and Debra Ta, $649,900.

Glebe Rd. N., 3206-Mahmood Nassari to Tarang and Malti Chaudhari, $784,000.

Hartford St. N., 1200, No. 311-Jeffrey L. Winn and Lucas J. Blanchard to Supriya Ramesh and Rajit Kumar, $658,000.

Kensington St. N., 2407-Nathan and Casey S. Berryman to Elizabeth and Denis Manevski, $899,000.

Key Blvd., 1806, No. 9477-Kerry Samantha Tucker to Kathryn Elizabeth Yukevich, $293,900.

Lee Hwy., 5540, No. 32-E-Corianne Thornton to Ingveldur Kristindottir Scobie, $310,000.

Military Rd., 2541-Ali R. Ergul and David H. Edwards to Anna J. Wheeler, $1.18 million.

Nelson St. N., 2011-Mark L. and Mackenzie E. Wooters to Andrew Paul and Camille Ann Galdes, $967,000.

Orme St. S., 813-Deborah L. Smith to Shonta N. Robertson, $465,000.

Powhatan St. N., 2227-Mark L. and Tamatha B. Stember to Kyle G. and Amy J. Mills, $851,000.

Quebec St. N., 2791-Michael A. Niggel and Toni A. Arnold to David R. Mayhood and Margaret Chisholm Marsh, $1.28 million.

Randolph St. N., 1001, No. 113-Matthew Carlin to Grant Anderson, $339,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. D106-Mark and Courtney Hutson to Robert Allen Wheeler, $250,000.

Stuart St. N., 1050, No. 609-Lise K. Katz to Joshua B. Balley, $385,000.

Utah St. N., 1024, No. 117-Joseph E. Freet to Camille Jao, $365,000.

Vermont St. N., 1001, No. 508-Raymond Rogers to Daniela Hoshino, $375,000.

Washington Blvd., 2511-Pablo Alexander to Ronald Andrew and Katharine Dacev Bates, $665,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 310-Lee Ann Chan to Michael P. Catalano and Clifford M. Gillam, $565,000.

First St. N., 4746-Carl L. Vacketta to Eoin Carbury, $672,000.

Fourth St. S., 5732-Ian W.H. and Taryn R. Parry to Eric A. Derks and Robin E. Taylor, $765,500.

Seventh St. S., 4717-Sally A. Hudson to Patrick R. Bobst, $737,500.

Ninth St. N., 3835, No. 607W-Julian Kim to Ying Sun, $375,000.

13th St. N., 4915-Prime Custom Homes Corp. to Benjamin and Morgan Blaine Lewis, $1.35 million.

15th St. N., 2001, No. 217-James W. Bard to Elena Denisko, $435,000.

16th St. S., 2600, No. 725-Howard M. Scott to Stephanie Gast, $305,000.

25th Rd. N., 5701-Jennifer I. Klar to Ira Burney, $916,500.

31st St. N., 6225-Capitoline Properties Corp. to Thomas Scott and Loren G. Thompson, $1.74 million.

40th St. N., 4607-Marsali Hancock to Adam and Kelly Bozzi, $1.06 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 2115-Virginia D. Riscassi to Anne L. and Steven M. Anderson, $825,000.

Eads St. S., 1211, No. 602-Maryann J. Rizzo to Vera Adams, $510,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 467-David Kenneth Augustine and Anya Elisheba Kendell Augustine to Fei Fei Zheng, $343,000.

15th St. S., 636, No. 1-Frank Hodas to Pranay K. and Madhu Srivastava, $588,000.

26th Pl. S., 921-Terrance Carr to Arnold J. Cowger, $850,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 310-Caitlin Plotkin to William Nathaniel Cumberland, $467,000.

Nash St. N., 1881, No. 1704-Maureen E. Dwyer to Sharon O’Brien, $1.15 million.

Rhodes St. N., 1418, No. 126-Janet E. Wall to Philip R. and Donna B. McAlister, $850,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2518E, No. 5-Tracey Cummings to Allison S. Garcimonde and Marton Michel Cavani, $543,502.

Buchanan St. S., 3073, No. B2-James B. and Linda J. McKeown to Lesli N. Mangeri, $346,000.

Stafford St. S., 3207-Harold E. and Lauren M. Dawson to Kelly M. Cross and Gail McLarnon, $510,000.

Wakefield St. S., 3542-Justin L. and Joanne P. Eldridge to Moira E. McCarthy, $435,100.

28th Rd. S., 4527, No. 3-1-Todd L. Frantz and Ha Song Nguyen to Michael H. Reynard, $260,000.

28th Rd. S., 4634C, No. C-Cynthia L. Atkinson to Maija Paegle, $315,000.

34th St. S., 4681-Ava V. and Jan J. Baker to Angela E. Berry and Nicholas Andrew Stratton, $463,500.