Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alexandria Ave. E., 602-Andrew S. and Molly M. Hall to Paul Francis and Sabala McNiel, $899,000.

Armistead St. N., 431, No. T3-Ana M. Lowder to Karla J. and Griselda D. Ruiz Zavala, $170,000.

Ashford Lane, 403-Benjamin N. Venzke to Andrew Wanamaker, $525,000.

Beauregard St. N., 301, No. 803-Maximillian Vieira to Pasant Amer, $175,000.

Bernard St., 801-Briana N. Wilson and Juan Carlos Camacho Sofrony to Hasti Hejazi and Anthony Delorenzo, $546,000.

Cameron Mills Rd., 2606-Marilyn E. and Millicent B. Aycock to Andrew D. and Carmen Carraway, $730,000.

Canterbury Sq., 35, No. 302-Stephen A. Thetford to Khoa D. Huynh and Chi K. Nguyen, $191,500.

Charles Ave., 3902-Heather R. Herndon to John F. and Michaela T. Hogan, $612,600.

Commonwealth Ave., 3313, No. C-James E. and Darcey S. Arnold to Kirstin L. Utterback, $204,000.

Duke St., 4600, No. 1514-David Y. and Jasmine R. Ng to Adil Driouech and Nandanee Prang, $120,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1101-Homa Sharifi to Theresa A. White, $285,000.

Fairfax St. N., 601, No. 216-Robert D. and Alice McNutt Miller to John Randolph Rader and Catherine W. Wilkinson, $1.98 million.

Farm Rd., 2800-Philip A. De Bodene and Kristin M. Tensuan to Elizabeth Handler and Susan Kron, $1.15 million.

Fendall Ave., 59-Jodi G. and Robert A. Riddell to Vamsi Vasireddy and Michael Pedersen, $435,000.

Gresham Pl., 3903-David C. and Mary R. Shilton to Michael David Boucher and Derrik Wayne West, $810,000.

Henry St. S., 407-Gary Poehlein to Jeanne Rush and Thomas J. Solak, $1.26 million.

Jamieson Ave., 2121, No. 1001-Victoria R. Frank to Raul E. Zurita and Raquel Rovira, $580,000.

Keller Ave., 3906, No. 162-Steven Janssens Wunder to Katherine Gilbertson, $420,000.

Lamond Pl., 315-John Husam Misleh to Carmen T. and Brian M. Carper, $745,000.

Lawton Way, 4689, No. 302-Samantha Barnett to Fahad Fahimullah and Shaeneez Azmat, $432,000.

Madison Pl., 118-Mark and Nancy Mininberg to Martina Hutchinson, $1.3 million.

Martha Custis Dr., 3415, No. 968-Don Bruce Lowe to Grace Wang, $305,000.

Michigan Ct., 1220-Rebecca A. Fernandez to Donald A. Woodworth III and Alyson Leigh Welch, $625,000.

Nelson Ave. E., 613, No. 674-Robert and Sharon Takeoka to Shelley Murphy, $1.14 million.

Oronoco St., 1111, No. 526-Sterling L. Higgins to Erika M. Elko, $415,000.

Pendleton St., 420-Sheila M. Whalen to Daniel J. Goetz, $895,000.

Pickett St. N., 200, No. 1601-David Chartier to Katherine Ruth Brennan, $238,000.

Pickett St. S., 285, No. 401-Kitty L. O’Hara to Roderick Lamont Hawkins, $370,995.

Potomac Greens Dr., 1754-Stone Financing Corp. to Drew E. McElhare and Carly Brewater, $721,000.

Preston Rd., 1656-Elisha S. Grange to Laura Katherine Harrington, $401,000.

Queen St., 821-John C. and Bree Guyer to George Shipp Jr., $665,000.

Reynolds St. S., 250, No. 204-Incigul Z. Sayman and Simon Hyoun to Mieko and Dennis French, $169,000.

Royal St. N., 1023, No. 110-Philip M. Gattone to Paul Thomas and Mary Ann McDowell, $565,000.

Russell Rd., 503-Allyson Rose and Kathy L. Thorpe to Adam R. and Pamela Wright, $1.07 million.

Sibley St., 2300-Steven G. and Carolyn V. King to Michael D. and Ada L. Warren, $447,000.

Somervelle St., 241-Bobbie L. Griffin Jr. to Alexander and Kara Riseborough, $790,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 1207-Teresa M. Arroyo to Victoria Insixiengmay, $169,999.

Strutfield Lane, 4551, No. 4235-Gulcan Yurt to Tiffany M. Harris, $315,000.

Taylor Run Pkwy. W., 108-Timothy King and Diana Cheang to Matthew and Kathleen Craft, $535,000.

Timber Branch Pkwy. W., 718-Timber Development Corp. to Gordon Scott Lavigne and Jill E. Hershey, $1.56 million.

Usher Ct., 3810-Adam P. and Carolyn J. Kincaid to Jason Jankovitz and Samantha Zerhusen, $479,999.

Wellington Rd., 3122-David J. Gesualdi and Maria L. Maldonado to Kristen Beilman and Markus Leo Fish, $378,000.

Wilkes St., 1329-M/i Homes of DC Corp. to Richard J. and Kari L. Cafeo, $1.16 million.

Wyndham Cir., 3311, No. 4187-Kimberly Hare to Eran O’Keefe and Michael J. Alcala, $305,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1012-Ali Reza Keshmiri to Rosalia and Adolfo Gonzales, $315,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 3830-Paul B. and Margaret A. Gray to Risa Abraham and Scott Brodbeck, $820,000.

Barton St. S., 1021, No. 120-Philip and Jennifer Denino to Alina Lange Czaplicki, $405,000.

Buchanan St. S., 1409-Weichang Wang to Robert Adam and Leslie Jan Searcy, $530,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. PH11-Thomas Born to Hai Tang, $415,000.

Columbus St. S., 1116-Timothy W. Wallace to Edward Taylor Blunt Jr., $469,000.

Dinwiddie St. N., 3542-Bruce K. and Elizabeth M. Means to Thomas W. Stanley III and Krista A. Boyd, $1.2 million.

Fillmore St. S., 1723-Nalini K. Rao to Ameen Alsayyed Ahmad and Nadeen J. Abualsondos, $660,000.

Four Mile Run Dr. S., 4185, No. B-Tyler J. and Sally Shannon Birkel to Michael S. Thomas and Valerie Souffront, $489,990.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 727-Susan Schneider Longman to Xiaying Zheng, $234,000.

Garfield St. N., 1021, No. 609-James Hurd to Jenessa Malin and David McMullen, $805,000.

George Mason Dr. N., 2708-Robert E. and Alison Gemmill to Paula O. and Henrique Moreira, $760,000.

Glebe Rd. N., 3219-Jonathan Ryan and Laura Beth Bitner Ryan to Kevin Stebert, $1.23 million.

Kentucky St. N., 1500-Morley C. and James F. Shamblen to Travis Fielding and Jessica Moore, $709,100.

Key Blvd., 1811, No. 10531-Katherine L. Haselton and Nicholas P. Goschy Jr. to Leslie N. Wukstich, $272,000.

Liberty St. N., 113-Douglas Scott Bailey to James Austin and Naomi Treworgy, $935,000.

Military Rd., 3675-Terry J. Barker to Ryan S. and Kate A. Walters, $865,000.

Nelson St. N., 2616-Khelan S. Dattani and Tasnim Y. Muchhala to Darren and Eleanor K. Trigonoplos, $1.61 million.

Pershing Dr. N., 4358, No. 43582-Gregory J. Langlois to Ludy Grandas, $195,000.

Queens Lane N., 1729, No. 1-113-William A. Giandoni to Anna Lisa Panacek, $300,000.

Randolph St. S., 2240, No. 2-James Havrilla to Timothy J. Hermes and Angela M. Duff, $475,000.

Roosevelt St. N., 1001-Navdeep and Robert Martin to Donald P. Brownlee and Alexandra R. Platkin, $730,000.

Stafford St. N., 900, No. 1910-Joseph M. Wurzer to Joseph Remington Neely, $292,000.

Stuart St. N., 1123A-Bankhead Thornton Davis and estate of Woodrow W. Walker to Radha Sambasivan, $682,000.

Utah St. N., 1024, No. 818-Katharine Saunders Fox to Robert M. Alexander, $380,000.

Vermont St. N., 1001, No. 901-Carter Phillips to Jahin Sayeeda Habib, $364,000.

Washington Blvd., 3515, No. 317-Stephanie J. Vasquez to Jennifer Zemel, $298,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 507-Abigail L. Unger to Eunjoo Lee, $390,000.

First St. N., 6008-John and Erin Poetter Siminerio to Andrew Wu and Jewel Bynoe Osborne Wu, $953,000.

Fifth St. S., 3701, No. 411-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jose Enrique Zelaya, $185,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 302-Anthony C. and Kathryn A. Ross to Marcelo Terceros Machado and Acuna Hinojosa, $130,000.

11th St. N., 4216-Charles M. and Sue W. Parker to Francesca Carapella and Charles Edward Nathan Foley-Fisher, $1.21 million.

15th St. N., 2001, No. 415-Edwin G. Roman to Kristi Bradford, $440,000.

16th St. S., 2601, No. 608-Lori Jean Mazza to Dennis Keith Pinch, $304,000.

18th St. N., 5518-Angela Bottum and estate of Cherie Lee Bottum to Jared Matthew and Lucy Goodman Carlson, $1.05 million.

23rd St. N., 3304-Ashby R. and Charles C. Rushing to James Randall and Amy Lauren Hopper, $1.23 million.

25th St. N., 4416-Gordon P. and Darcy E. McDonald to Thomas A. Collins and Suzanne C. Peurach, $1.36 million.

26th St. N., 6742-Christopher H. and Anne G. Collins to Shaun John Leighton and Sarah Anne Bradley, $1.2 million.

34th St. N., 4125-Classic Partners Corp. to Steven W. Presley, $2 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 407-Elisebeth Collins to Laura A. Little, $575,000.

Fort Scott Dr., 2830-Caroline F. Hall to Brian and Christine Downs, $784,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 659-Sarah L. Belna to Daniel Kim, $331,000.

16th St. S., 1119-Howard L. Schreir to Amanda Kathleen and Jeffrey Hulbert, $715,000.

26th Pl. S., 925-Samantha G. Nerove to Natalie J. and Robert E. Mosher, $789,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 311-David Shields to Olivia Irina Hart, $465,000.

Nash St. N., 1881, No. 2102-Peter and Katherine S. Greenspun to Clifford G. and Christine Mumm, $3.05 million.

12th St. N., 1510, No. 502-Lea Savard-McNicoll to Robert G. Pollard Jr. and Nolan A. Pick, $339,900.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2588-E, No. 5-A. Elizabeth Winchell to Jeffrey W. Taphouse and Maggie Leanna Rudick, $363,000.

Columbus St. S., 3033, No. A2-John Whyte and Jill Jordan Dailer to Angela V. McNamara, $470,000.

Stafford St. S., 3333-Paul Christian and Jean Wagner Moulin to Jonathan David and Brittnie Jean Gooch, $580,000.

Walter Reed Dr. S., 2637, No. B-Kami J. Wilwol to Benjamin Edward and Jillian Daniell Floyd, $325,000.

28th Rd. S., 4602A, No. A-Jarod Frennan and Molly Drennan to Paul J. and Cynthia Ann Duit, $315,000.

28th Rd. S., 4649B, No. B-Tyler A. and Laura S. Bennett to Leanne Pham, $335,525.

29th Rd. S., 4902, No. A2-Matthew and Christine Wagner to Jacob O. Huston and Kaitlin C. Burke, $405,000.

36th St. S., 4131-Jason and Erin Verwest to Olivia Sparg, $520,000.