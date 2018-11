Alexandria

ALEXANDRIA AREA

Alexandria Ave. E., 609-Pedro G. and Jeannette M. Soto to Mark Pappaioanou and Melissa D. White, $850,000.

Armistead St. N., 485, No. 202-Kadhim Hassain Al-Waeli to Richard L. and Tanya L. Darden, $146,000.

Barrett Pl., 159-Jeffrey V. Polyak and Margaret Rose Lombardo to Matthew I. Dodds, $610,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1003-Jonathan Hernandez to Youssef El Meniari and Meriem Essabal, $170,000.

Braddock Rd. E., 108-Joshua Matthews to Brian M. Goedert, $740,000.

Cameron Station Blvd., 160-Alexander Shrive and Karen Jane Beck to Valentin G. Vulov and Christina V. Vulova, $643,000.

Canyon Dr., 1-Steven and Kimberley Moore to Tiffany M. Jungers and Nicholas M. Huck, $750,000.

Cliff St. N., 1739-Robert J. and Anita R. O’Brien to David R. and Jacqueline Q. Uribe, $550,000.

Crescent Dr., 908-Jacquelyn J. Bennett and Elizabeth E. Towne to Justin Edward Dilorenzo and Cameron Elizabeth Depuy, $775,000.

Custis Ave. E., 115-Custis 244 Corp. to Anthony David and Leanna Saler, $1.33 million.

Donovan Dr., 5074, No. 101-Michael J. Dakduk to Curtis W. Andersen and Lisa Diane A. Diciro, $424,900.

Edsall Rd., 6101, No. 1605-Nicholas D. Sevier and Jessica Pontigo to Valmy N. Awasom, $230,000.

Fairfax St. S., 426-Jeffrey K. and Gina White to Russell T. Klophaus and Alexandra C. Economou, $1.43 million.

Gunston Rd., 3454, No. 727-Nationstar Mortgage Corp. to Jennifer M. Burns and Jim Black, $245,000.

Harold Secord St., 5235-Alfred and Andrea M. Luna to Francisco and Sandra M. Albelo, $662,000.

Holly St., 2707-Alysa P. Cargiulo to Douglas R. and Rachel A. Stauffer, $813,250.

Jamieson Ave., 2121, No. 1707-Raighne C. and Sherry A. Delaney to Maria Clara Riegger, $525,000.

Jordan St. S., 100-April Hutson to Jessica N. Bylund, $430,000.

Landover St., 2915-Scott and Stephanie Young to Gary Richard Stofko, $610,000.

Lee St. N., 125, No. DH206-Horwad Pyle to Britt Holewinski, $440,000.

Manning St., 3035-3035 Manning Corp. to Samuel Thomas MacLennan and Kelsey Friend, $626,000.

Monroe Ave. E., 320-Wma Properties Corp. to Katherine L. Gerhard, $649,000.

Mount Eagle Pl., 1550-John F. Dold to Natalie Elizabeth and Zachery Elliott Lloyd, $320,000.

Oak St. E., 105-Laura M. Little to Alejandro M. Suarez and Roberta A. Chapman, $835,000.

Oxford Ave. E., 8-Keith E. Freihofer and Cathleen Harrington-Freihofer to Margaret L. Heiser, $760,000.

Pendleton St., 909-Kimberlee Depuy to Craig T. Williams and Danielle Dionne, $585,000.

Pickett St. N., 484-Mark C. and Donna L. Ganter to Bobby D. Demont and Amy P. Braswell, $569,000.

Pitt St. N., 1117, No. 3B-Shari Lyn Simmans to Alyssa Fox, $310,000.

Potomac Greens Dr., 1859-Barry and Arteida Bickford to Eiko and Robert Carr, $1.04 million.

Queen St., 908-James B. and Morgan J. Jones to Lydia C. Pardini and Michael P. Ellement, $873,750.

Quincy St., 1304-Jeffrey B. and Kristen Bogacki to James Durrett and Andrew L. Vlasaty, $700,000.

Reynolds St. S., 250, No. 1202-Jessica A. Hartman to Brittany Xavonne Brooks, $190,000.

Royal St. S., 718-Michael R. Duenas and Barbara Sue Ruhl to Stephanie E. Hampton and Stephen L. Katz, $839,000.

Russell Rd., 1407-Halloween House Corp. to Mark E. and Kristin M. Abrials, $1.7 million.

Skyhill Rd., 411-Richard H. and Melissa L. Meeker to Lana Nicole Pettus, $789,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 1411-Lisa and Sondiata McKeithan to Kobra Azmi, $185,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4431-Brigitte M. Miklaszewski to Brian Croce and Nicole Johnson, $229,900.

Tennessee Ave., 527-Katherine H. and Kevin P. McCart to Priyesh P. and Laura E. Kurup, $953,000.

Valley Dr., 3630, No. 518-Bruno Maestri and estate of Frances J. Davis to Kazuaki Suzuki and Shu Han Chang, $267,000.

Van Dorn St. N., 1183-Joseph S. and Tiffany M. Rock to Demetria M. and Shannon J. Cipriano, $390,000.

West St. N., 101-Derek N. Bentoff to Clinton L. and Morganne S. Harper, $482,500.

Wycklow Ct., 5420-Peter G. and Kristine L. Regan to Oscar N. and Alicia C. Orlando, $467,000.

Wyndham Cir., 3307, No. 4162-Steven T. Maniflia and Frank A. Maniglia Jr. to Antonio H. Cordova, $230,000.

Wyndham Cir., 3312, No. 105-Vickie Garner to Kimberly Kovach, $207,699.

Yoakum Pkwy., 307, No. 425-Mahbubullah Mahbur to Ronnie W. Hardcastle and Benny A. Robles, $350,900.

Arlington

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 1906-Michael E. and Daniel Rafeedie to Prakash Ganesh and Veena Gopalakrishnan, $980,000.

Bedford St. N., 122A, No. A-Matthew V. Garofalo to Andrew Carpenter, $270,000.

Cameron St. N., 2110-Quincy L. Walde to Kevin Lawrence and Lam Chung Pollpeter, $882,000.

Cleveland St. N., 1943-Timothy Patrick Griffin and estate of Mary Ann Griffin to Victor Gutierrez, $580,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 907-Elizabeth Yuan to Jacob A. Field and Florentina Dragulescu, $485,000.

Edgewood St. N., 1604-David H. Funk to Edward J. and Locke Berenbaum, $1.76 million.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 202-Matthew Zweig and Behare Gjoka Zweig to Kendall J. Belisle, $305,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 822-Ben Vong to Miriam Cespedes and Jose Angel Torrico Lafuente, $192,000.

Garfield St. N., 1021, No. 701-Thomas John and Nicholas Pusateri to John V. Nguyen, $685,000.

George Mason Dr. N., 3200-G&H. Homes Corp. to Shawn and Karen Margarita Khani, $1.57 million.

Greenbrier St. N., 216-William and Erin Pitcher to Jessica D. and Colin D. Peevy, $733,733.

Hudson St. N., 1320-Sharon L. and Joseph J. Kroger to Gary I. Gerson and Lorna J. Tang, $2 million.

Key Blvd., 2005, No. 11582-Peter Kebis to Bogdan Vaga, $371,000.

Liberty St. N., 931-David and Megan Carver to Alan S. Elias and Michelle D. Proser, $950,000.

Little Falls Rd., 6581-Virginia L. Gorry to Penjman Farhang, $777,000.

Monroe St. N., 901, No. 1216-Diana F. Reyher to Kira K. Self and Steven Z. Hu, $602,100.

Oak St. S., 803-Rachel Andrews and Zachary James Porter to Jaron and Virginia Reynolds, $490,000.

Pollard St. N., 880, No. 1007-Nishanth Babu Yarlagadda to April G. Reynado, $418,000.

Queens Lane N., 1808, No. 4-213-Michael P. Reyes to Amelia Grace Ayers, $255,555.

Rhodes St. N., 1742, No. 5-301-Lara S. Lamprecht to Geoffrey R. Lawson, $267,000.

Roosevelt St. N., 2304-Timothy S. and Robin M. McCune to Richard S. Hershman and Jennifer A. Lewis, $1.18 million.

Stafford St. N., 1302-Patrick Chapman Cesarano and Antionette Cesarano Macaulay to Georgios Moschoglou and Konstantia Evangelou, $883,005.

Taylor St. N., 900, No. 912-James A. and Kuniko T. Lynn to Thelma J. Siebert, $275,000.

Utah St. N., 1024, No. 920-Theodore Doremus to Jose Carlos Gracia and Leidy Carolina Guerra, $409,900.

Wayne St. S., 831-Mark S. and Margaret Amry Moranville to Shannon L. and Christopher C. Coldren, $927,000.

Williamsburg Blvd., 6563-Charles St. Clair Brown and Jacqueline Stone Brown to Alden Stackford and Faye P. McClendon, $748,000.

Third St. N., 2538-Leslie M. and Douglas M. Barroga to Justin N. and Jacquline F. Mullen, $835,000.

Sixth St. S., 2015-Sheri L. Lohman and Kathleen C. Williams to Nevethan Subramaniam Singaravel and Sathya Nevethan, $590,000.

Eighth St. S., 3435-Nicholas M. and Moley K. Evans to Joseph and Anissa Brennan, $1.37 million.

11th St. S., 5176-Adam Walter and Kelly Nicole Bozzi to Nathan and Laena Lee, $634,000.

15th St. N., 2001, No. 608-Kevin Yo Ungquist to Johannes Urpelainen, $685,000.

17th St. N., 4605-Mary E. and James J. Colarusso to Jeffrey T. and Michelle A. Dohmann, $872,500.

19th St. N., 5605-Paul J. and Margaret Dipietra to Seth Quinn and Ruth Stevenson, $894,000.

24th Rd. N., 4720-John J. Brittain to Miriam Sonbolian, $940,000.

26th Rd. N., 4837-William Grant Timme to Sean A. Stevens and En Jiun E. Ma, $1.5 million.

28th St. N., 6313-Craig E. Proctor and Jacqueline N. Besser to Judy and Scott Anderson, $1.45 million.

34th St. N., 4734-Classic Cottages Corp. to Andrew D. and Anne Coleman, $1.35 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 715-Joanne E. Knutson McNerney to Richard Garner Rebh and Hideko Uchiyama, $555,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 604W-Richard and Jason Ellis to Jerry and Janna Zirkle, $333,500.

Joyce St. S., 2319-Hade Corp. to Christopher and Josefine Engel Banks, $1.25 million.

22nd St. S., 620-Daniel A. Troutman and Terry W. Kramer to Robert D. and Alice McNutt Miller, $1.35 million.

26th Rd. S., 519-Traci Jean Zavarella to Matthew Blevins and Kathleen Suter, $540,000.

ROSSLYN AREA

Meade St. N., 1404-Matthew J. Erausquin to William Grant Timme and Suzette Jeffries, $2 million.

Queen St. N., 1610, No. 215-Mehmet Yazici to Mary Beth H. Thomas, $988,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 915-Pamela J. Carter and Marcy Mae Thayer to Jonna Cheyanne Desantis, $395,000.

Nelson St. S., 2205-Mark David and Shaunel Brown to Kimberley Suzanne McBride Carter and Philip Bradford Davis, $550,000.

Walter Reed Dr. S., 2711, No. A-Diana Mary Lee Tucker to Dianna Lynn Thornton, $327,000.

28th Rd. S., 4603B, No. B-Bret H. and Gracia M. Mitchell to Matthew Hudson, $315,000.

28th St. S., 4806-Mary L. and Karl Boughan to Sarah Lynne and Rafi Haroutunian, $440,000.

36th St. S., 4660, No. B-Janna Irene Rydell to Martin and Maureen Finn, $500,000.