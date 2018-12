Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1632, No. 302-Bruce S. and George C. Blankenship to Darshan and Sejal M. Makim, $212,000.

Annie Rose Ave., 721-Robert J. and Kathryn M. Craven to Hyun-Sung Khang and Paul D. Ung, $917,000.

Armistead St. N., 418, No. T3-Stacy Prieto and Abdelaziz Oulkheiri to Natalia and Lincoln Farish, $173,500.

Armistead St. N., 527, No. 301-Alison N. Tarshis to Annie Miao, $140,000.

Bashford Lane, 521, No. 4-Leslie H. Fleming Luczkowski to Stephen Zvon, $175,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1404-Ernest Donchatz Jr. to Rosalee B.T. Townsend, $229,900.

Braddock Rd. W., 210-Robert Lefevre and Luz Graciela Villada to Terence and Carla Hunter, $745,000.

Brighton Ct., 3819-Timothy R. and Tyler C. Irwin to Dana J. Stefanelli and Laurie Holmes, $560,000.

Canterbury Sq., 28, No. 302-Albert P. Mercogliano Jr. to Suchita Basnet, $167,000.

Circle Hill Rd., 3107-Jill Mulrooney and estate of Keith Mulrooney to Jarred D. Brown and Alyssa L. Murphy, $950,000.

Columbus St. N., 632-Thariq Kara and Holly May McCandless to Erin Gordon and Andrew S. Marquardt, $780,000.

Dartmouth Ct., 1263-Brian J. and Kimberly K. Haring to Stephen and Krista L. Johnson, $1.1 million.

Duke St., 4600, No. 1112-Shannon Hendrickson to Samir Adib Nabulsi, $136,000.

Edsall Rd., 5911, No. 405-Gallatin Properties Corp. to Terri L. Hintz, $209,950.

Eisenhower Ave., 4860, No. 182-George J. and Alison M. Adam to Reginald James II, $224,900.

Fairfax St. S., 932-Stephen Christopher and Gretchen F. Eisenhower Hay to Chad and Sarah Worz, $870,000.

Fords Landing Way, 729-Curtis and Mary Elizabeth Nothstine to Robert B. and Debra D. Walker Peterson, $1.32 million.

Garden Dr., 58-Nicole E. Johnson and Christopher B. Robinson to Sang Han and William Reese, $440,000.

Glebe Rd. W., 428-Meredith L. and Hilary C. Forster to James Maxfield Duhe and Beth Semel, $505,000.

Grimm Dr., 5110-Jon C. Hellmuth to Kiley M. Scholl, $626,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1004-Robert and Sheila Inglis to Daniel Herbert Gladding, $370,000.

Hanson Lane, 410-Bruce Cummings and Elizabeth F. Miller to Benjamin J. and Maureen C. McGinnis, $675,000.

Henshaw Pl., 2331, No. 202-Laura Farley to Hope Headley, $379,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 116-Jeree T. Mosley to Zachary R. Stern, $149,500.

Howell Ave. E., 406-Yvonne Caragounis and Aaron Ingebritson to Sean T. and Alyssa M. Krysick, $620,000.

Hunting Creek Dr., 1604, No. A-Paul W. and Bronson C. Oosterhuis to Bryce Allee, $535,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 1803-Brenda R. Stone to William C. and Linda P. Dickinson, $950,000.

Kell Lane, 4680-Susan A. Wilson to Kristi L. and Andrew C. Wass, $618,000.

Lambert Dr., 4634-Edward Henry and Donna J. King Johnson to Nancy Chen Po Sun and Cynthia Lu, $675,750.

Luray Ave. W., 103-Austin Carr and Hannah Choate to Thomas Wright Jones, $765,000.

Maple Tree Ct., 4202-Guy Lincoln and Marjorie Russell Smith to Julie F. Wadler, $1.42 million.

Martha Custis Dr., 3304, No. 221-Sarah D. Shell to Kristina Lossing Kaufmann, $359,999.

Oak St. W., 8-John F. Bohm and Eileen Grey to Douglas H. and Allison G. Dushuttle, $755,000.

Patrick St. N., 915, No. 503-Stephen P. Wentz to John Cosimano, $464,900.

Pitt St. S., 630-John H. and Dorothy M. Eisenhour to Rana and Ivar Draganja, $1.07 million.

Preston Rd., 1638, No. 809-Carol Diener Weber to Bruce C. Miller, $335,000.

Price St., 1715-Gregory J. Hom to Leah M. Wicks, $629,900.

Princess St., 423-Rebecca Allen and Peter Luke Gibson to Christina J. Bickley, $979,000.

Randolph Ave. E., 2511-Kimberly K. Chirka to Janna I. Rydell, $765,000.

Reynolds St. S., 301, No. 414-Kelly Miller Smith III to Michael A. Wormald, $252,000.

Russell Rd., 3106-Martin and Mary Beth Healy to Erin Dorsey and Ryan L. Hendrixson, $1.27 million.

Saint Asaph St. S., 800, No. 415-Danielle George to Sandra A. Lawrence, $500,000.

Slaters Lane, 501, No. 1213-Joanne W. Lewis to Pradyumna and Jugnu Agrawal, $240,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2127-Kathleen C. Taylor to Kaitlin Ewald, $311,500.

Summers Grove Rd., 5802-John S. Ferrer to Laura Danielle Farley, $475,000.

Templeton Pl., 3733-John M. and Marcia Ann Carman to Christopher B. and Leslie A. Monahan, $1.02 million.

Van Dorn St. N., 1227-Sean and Kate Blaney to Michele C. Royer and Laura S. Newport, $260,000.

Van Dorn St. N., 1573-Samuel David William Martin to Jonathan A. Reynolds and Simone N. Harris, $370,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 307-Erin E. Long to Kevin Christian Turner and Erin Lindsey Waldron, $200,000.

Washington St. S., 1250, No. 418-Nancy Carolyn Deibler to Gary and Kathryn Weeden, $369,900.

Wesmond Dr., 329-John Douglas Bolam and Chae-Ryung Lee to Jamie Richards, $575,000.

Windsor Ave. E., 5-Brookfield Relocation Inc. to Neil Welsh and Lindsey Hobson, $1.26 million.

Wyndham Cir., 3306, No. 229-Scott A. Chapman to Jacqueline C. Yuille, $195,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 403-Nelly Sanchez to Ivan Christian Cueva, $189,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 222-Elizabeth Bruton-Pollard to Viola Marie Pando, $217,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Aberdeen St. S., 141-Bryan and Matthew Diseati to Ann Lisa and Russell Brown, $930,000.

Adams St. N., 2030, No. 712-Bank of New York Mellon and JP Morgan Chase Bank to Tyler Goodmanson, $184,900.

Arlington Blvd., 4501, No. 621-A-Marianne F. Klinefelter and Michael A. Ficco to Richard Crespo, $155,000.

Barton St. S., 701-Joan R. Dombroski to Robert Thomas Klein and Yanting Ma, $756,000.

Clarendon Blvd., 1854-William Alan Yasnoff to Hisham A. Merdad, $1.12 million.

Columbia Pike., 5010, No. 2-Hagos Teffera to Michael Joseph Breton, $153,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 1514-Hai N. and Lan N. Pham to Dolma Lama, $340,000.

Dinwiddie St. N., 1840-Cecil H. Shelton to Jerry Zhe Zhang and Jie Ji, $685,000.

Edgewood St. S., 300-Margaret J. Ashley to Paula Dee Marshall and Robert Kissner Ventimiglia, $679,000.

Edison St. S., 1008-Fidel Cordoba to Joseph T. and Selina Delahanty, $550,000.

Evergreen St. N., 1317-Alvert Q. and Marla T. Banks to Daniel P. and Kristen L. O’Brien, $1.15 million.

Four Mile Run Dr. S., 4081, No. 404-Jennifer A. Haller to Robert Joseph Gallic III, $331,000.

Four Mile Run Dr. S., 4161, No. 403-Wesley Redmond and Kathleen Lake to Ricardo and Christine Robles, $401,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 533-Aldo S. Aguirre to Carla L. and Allan M. Peralta, $140,000.

Garfield St. N., 1021, No. 126-Felipe and Lisette Pedre Mestre to Saroj Kumar and Shreya Jha, $645,000.

Garfield St. N., 1201, No. 405-Paul V. and Siriporn Baker to John R. Venners, $615,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1801-Gregory Michael and Caryl Marie Talcott to William Gregory Shields, $490,000.

Harrison St. N., 407-Thomas Brent Dickey to Ashish S. and Sejal P. Chokshi, $1.06 million.

Henderson Rd. N., 4225, No. 301-Patrick Tillou to Catherine Wilson, $343,000.

Jefferson St. N., 2453-Joshua D. and Angela Howarth to Scott Doedle and Catherine S. Pattison, $1.34 million.

Lee Hwy., 2100, No. 237-Douglas K. and Alice T. Rasmussen to Nicholas Roane and Allison Febrey, $419,000.

Lee Hwy., 4201, No. 307-Lana N. Pettus to Patricia A. Cullum, $225,000.

Lexington St. N., 2309-Pellegrini Corp. to Daniel Steven and Kathryn Marie Hlavin, $900,000.

Little Falls Rd., 4825-Alan Rigby and Patricia Anne Wile to Robert B. Harding, $700,000.

Monroe St. N., 2313-Mara Quintero and Jeffrey Charles Campbell to Gloria and Kelvin Shiu, $914,500.

Oakland St. N., 3833-Russell V. and Julia E. Randle to John J. and Brandi L. Brittain, $1.18 million.

Pollard St. N., 820, No. 406-Kimberly Elliott to Gary Grinev and Alina Khromykh, $695,000.

Pollard St. S., 2202-Frank and Wanda J. Richardson to Severin Kamm, $379,900.

Quincy St. N., 888, No. 1501-Terri Ethridge to Stephanie M. Chang, $691,150.

Randolph St. N., 1001, No. 316-Joshua L. Goldberg to Rizwan Mansoor and Umna Ashfaq, $365,003.

Rhodes St. N., 1762, No. 6-352-Conor M. Howard to Scott Edward and Benal E. Johnson, $282,000.

Roosevelt St. N., 1200-Jonathan and Danielle M. Wrolstad to Allen Eickelberg, $575,000.

Stafford St. N., 1020, No. 411-Amanda Hine to McKenzie G. and Robert C. Smith, $435,000.

Taylor St. N., 900, No. 234-H. Warren Harris and estate of Florence H. Stoutenburg to John and Ethel Hansan, $250,000.

Troy St. N., 1774, No. 15724-Christopher J. Tudda to Alexander N. Gutowski, $299,900.

Utah St. N., 1024, No. 616-Sharon Louise Cruver to Sunyoung Park, $383,500.

Walter Reed Dr. S., 1107, No. 502-Noah Flaks to Rodney Gunning, $617,500.

Wayne St. N., 1320, No. 303-Peter Isakov and Adeline Guilbaud to Thomas J. Christel, $516,000.

Woodstock St. N., 4007-Ida Fernanda Silva Melo to James Newton Ellett Jr., $1.27 million.

Third St. S., 5729-Barbara B. and David W. Kreutzer to Rachel A. and Zachary J. Porter, $590,000.

Fifth St. S., 5622-Judith A. Dobson to Manju Shivacharan, $525,000.

Seventh Rd. S., 4931-Asley A. Pixton to Laura Resetar, $357,000.

Eighth Rd. N., 5113-Michael J. and Shawn E. Lipinski to Kunal Kapoor and Shaveta Joshi, $840,000.

Eighth Rd. S., 5310, No. 1-Andrii Holub to Cora L. Gaskins, $144,000.

10th St. N., 3625, No. 404-Mark T. and Kathleen Doody to Sandra L. Sandoz, $835,000.

13th St. N., 3820-Jerome J. Delli Priscoli and Suzanne G. Stephens to Robert and Brenna Leider, $1.44 million.

15th St. N., 2001, No. 519-Kyle Sanders to Kevin Schneickert, $500,000.

19th St. N., 4501-Jeffrey Scott and Sarah Marston Bogdanovich to Julia McCombs and David Clark, $810,000.

23rd St. N., 3308-Kenneth J. and Christina G. Friedli to Robert Richard Schrum Jr. and Caitlin Breen Byrnes, $1.45 million.

28th St. N., 6215-Scott D. Hendrickson and Tezra E. Gangji to Kevin M. and Mary L. Murphy, $1.03 million.

37th St. N., 5116-Mase Builders Corp. to William and Anh Finnerty, $2.37 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Eads St. S., 1211, No. 903-Christie D. Weidner to Anthony William Mariano, $395,000.

Grant St. S., 3001-Jose B. and Sarah M. Garza to Gregory M. Holmes and Jessica Tibbets, $650,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1700, No. 142-Steven P. Sheamer II and Alexandra M. Countney to Sunil Kumar Tuteja, $840,000.

Key Blvd., 1530, No. 1305-Shujun Yu to Nikita A. and Kathleen A. Malliarakis, $750,000.

Oak St. N., 1401, No. 308-Mary Benyaman and George E. Pugh to Joseph Michael D’Angelo and Keila Dimary Cosme, $650,000.

Quinn St. N., 1221, No. 11-Stephanie Wohler to Samuel Lecin Karty, $384,900.

19th St. N., 1111, No. 2701-Alan A. and Amy Dweck to Benjamin L. Buchanan and Kelly D. Krohn, $2 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 207-Maury Rogow to Toni L. Taravella, $425,000.

Buchanan St. S., 3032-Richard Bryan Reyns to Stuart C. and Ellen J. Kovar, $494,900.

Columbus St. S., 2952, No. C1-Kelly A. Batte to Megan Kathleen Lynch, $350,000.

Stafford St. S., 3203-Charles Brenman and Mary Levins Shea to Matthew B. and Hannah L. Hurley, $590,000.

Stafford St. S., 3536, No. B1-Mormann Properties Corp. to Jaime McClain, $445,000.

Walter Reed Dr. S., 2414, No. 2-Michael J. and Kristen C. Griggs to Matthew A. Beard and Megan R. Gale, $580,000.

Woodley St. S., 2915B, No. 2-Michael and Andrea D. Onufrychuk to Christine A. Smith, $387,500.

25th St. S., 3408, No. 2-Tahina M. Urrutia and Daniela M. Cueve to Argelia Ramos and Mario Felipe Benitez Castro, $162,000.

28th St. S., 4837, No. A2-Daniel Paul and Lauren Baldi to Bora Kim and James Donald Eckard, $510,000.