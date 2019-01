Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alfred St. N., 916-Melissa and David Adelman to Daniel P. and Roohy Kundi Gupta Horvath, $846,500.

Armistead St. N., 442, No. 204-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Luis F. Lazo Parada, $193,000.

Armistead St. N., 704-Sylvie F. and Jessie N. Rosenbaum to Amjad Al-Jariri and Jenine Kotob, $449,900.

Ashby St., 109-Percell and Theresa A. Kelly to Manjeet Kaur and Serife Turkol, $582,750.

Bernard St., 803-Mark A. and Marianne Kartchner to Katherine Yount, $499,000.

Cambria Walk, 129, No. 6-31-Pulte Home Co. Corp. to Carlos L. and Pansy Walker, $738,071.

Cameron Station Blvd., 330-Richard and Margaret Meyer to Jose Antonio Tamariz Guillen and Amity Gilman, $655,000.

Cedar St., 4-Kenneth W. Giese and Danielle Emilie Westphal to Robert Evan and Allison Trexler, $975,000.

Circle Terr., 905-Steven R. and Amelia Reyes Patterson to Thomas Jason and Lara Elizabeth Griffy, $770,000.

Clifford Ave., 5-Jessica A. Broegler to Russell E. Kosowski and Stephanie H. Griffin, $549,000.

Commonwealth Ave., 306, No. 5-Rebecca J. Holloman to Debra Jean Slack, $185,000.

Diamond Ave., 715-Edward and Jacquelyn Alfriend to Michael L. and Barbara B. Asher, $779,000.

Duke St., 813-Brian H. and Brandi Harrington to Jeffrey S. Taylor and Alison A. Young, $1.03 million.

Duncan Ave., 305, No. 305-E-Amy K. Hall Pickard to Diane Dee Polakoff, $210,000.

Fairfax St. N., 601, No. 602-Gary R. and Eileen R. Leidich to Douglas Kent Shifflet and Judith Barbara Erickson, $2.6 million.

Fayette St. S., 521-Joe Smith to Katherine Gayle Yahiel, $474,000.

Fitzgerald Lane, 1607, No. 912-Hyrum M. and Crystal Hansen to David Kemp and Elizabeth Ellington, $233,000.

Fort Worth Ave., 4020-Gary D. and Ann Durgin Reese to Aaron Lloyd Geduldig, $895,000.

Gardner Dr., 4926-Robert J. Lyons and Suprobowati Soejerto to Alexander and Cara Dutil, $625,000.

Gordon St. S., 105-Shuet Fai Lui to Deirdre Maeve Ryan, $397,500.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1203-Monisha Sarna Lucier to Ravi H. and Nisha J. Lal, $329,000.

Harrison Cir., 978-Sharla C. Toller to Rodney Jason Harrington, $524,000.

Hickory St., 2918-Gary Altman and estate of Maggie F. Gorse to William H. Waikart III and Meredith Harkel, $550,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 1201-Vindhya A. Ganhewa to Hui Xiao, $193,000.

Howell Ave. W., 107-Kenyon A. and Cynthia S. Larsen to David S. and Elizabeth E. Mandel, $868,250.

Ingram St. S., 42-Christopher Howard Bass to Bradley S. and Lani M. Morris, $367,000.

Janneys Lane, 515-Taylor Harrington and Martha Whistler Baum to Melissa Martellotti and Michael Stovall, $844,000.

Jefferson Davis Hwy., 1907, No. 102-Mihir Gada and Amita A. Sanghvi to Michael Degenhart and Summer Leigh Kostelnik, $769,900.

King St., 2400-John R. and Margaret S. Adams to Daniel Greenberg and Marjorie Elizabeth Leong, $1.49 million.

Laverne Ave., 419-Benjamin James and Annette Thacker Bartlett to James P. and Anna J. Nolan, $569,000.

Main Line Blvd., 1214, No. 101-Laura M. and Ross R. Fulton to Maureen T. Whalen, $730,000.

Martha Custis Dr., 3401, No. 966-Geoffrey B. and Kathleen J. Love to Cynthia K. Shaw, $349,999.

Mosby St., 3015-Towanda Peters to Peter J. Kallin and Ryann Brickley, $460,000.

Nicky Lane, 2595-Raymond W. Herrera to Lenee Randazzo, $445,000.

Oronoco St., 413-David A. Brant to Christine Marie and Jeffrey Mark Ferry, $925,000.

Pitt St. N., 801, No. 317-Gary K. and Kathryn S. Weeden to Jordan Jamal Howar, $180,000.

Pitt St. N., 1111, No. 3C-Quentin O. and Jennifer L. Brummet to Ana Maria Kleymeyer, $395,000.

Potomac Ave., 2308, No. 102-Racheal and Brian B. Wood to Frank Dixon and Amy Crandall Whitworth, $755,000.

Queen St., 414-Rebecca Anne Kilduff to Alexander Price and Keryn Ross, $739,900.

Reynolds St. S., 244, No. 411-Timothy B. Moorstein to Eskedar Tessema, $280,000.

Roosevelt St., 1309-Thomas J. and Lynne M. Graves to Giancarlo Pellegrini and Ellen M. Crisham, $945,000.

Rose Sq., 702-Sergio E. and Maria Teresa De La Fuente to David J. and Margaret M. Ryder, $1.02 million.

Saint Asaph St. N., 406 1/2-Kathleen M. Papadimitriou to Charles Stewart Mann-Funez and Lauren Mann, $425,000.

Skyhill Rd., 101, No. 204-Alan J. Ackerman to Grayson and Kirsten Wright, $260,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 501-Christene Conley to Weiyu Peng, $218,500.

Strutfield Lane, 4550, No. 2318-Jonathan P. Faley to Mario Cesario Jr., $229,000.

Tancreti Lane, 5232-Mark E. Miller to Kevin J. and Emma K. Devaney, $651,000.

Thayer Ave., 5316-Michael A. and Andrea J. Davis to Matthew Scheller and Saki Kawakita, $580,000.

Van Dorn St. N., 1281-Karen D. Friesz to Helene Alexandra Kelly, $316,999.

Van Dorn St. N., 2500, No. 407-Vanessa Y. Pendergrass to Ronnie Washington, $189,422.

Van Dorn St. S., 60, No. 119-Aiken Place Corp. to Xiomara Y. Prudencio De Sanchez, $172,000.

Vernon St., 1007-Colleen Murphy to Connor P. and Jessica Mallon, $662,000.

Water Pl., 818-William B. Trinh and Thuy T. Do to James P. and Patricia McElwain, $848,500.

West St. S., 320, No. 306-Thomas M. Sokol and Eugenia Wang to Sharon Rennert, $654,000.

Wolfe St., 205-Allison G. and Douglas H. Dushuttle to Nicholas M. Schmitz, $775,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 2180-Edna V. Prado Santiago to Thomas M. and Alice Miller, $197,500.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1222-Parker M. O’Shell to Olga N. Berzina, $235,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1102-Marie Fella to Krystle Rose Bransky, $176,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Courthouse Rd. N., 1301, No. 714-Nelson A. Santos to Tarek H. Hassan and Sana J. Saleh, $340,000.

Edison St. S., 1136-Stephen Andrew and Julianna Roth Kirtz to Chad Joseph Williams, $580,000.

Greenbrier St. S., 801, No. 112-David Madison and Heather Bretschger to Jeffrey Vande Sande and Pasha Zand, $359,900.

Monroe St. N., 3631-Carl R. and Frances M. Messalle to David G. and Holly P. Markham, $1.17 million.

Randolph St. N., 1001, No. 622-Stephanie A. Fichter to Ziqing Wei, $375,000.

Walter Reed Dr. S., 1107, No. 502-Noah Flaks to Rodney Gunning, $617,500.

Sixth St. S., 3321-Christopher R. and Jennifer B. Fleming to Kathleen E. Merkl and Daniel Lake, $670,000.

Eighth Rd. N., 5113-Michael J. and Shawn E. Lipinski to Kunal Kapoor and Shaveta Joshi, $840,000.

ROSSLYN AREA

Meade St. N., 1224, No. ES202-John Taylor and Marie-Laure Poire to Calvin Tsang and Xiaolu Sun, $332,500.

19th St. N., 1111, No. 2701-Alan A. and Amy Dweck to Benjamin L. Buchanan and Kelly D. Krohn, $2 million.

SHIRLINGTON AREA

Walter Reed Dr. S., 2440, No. 4-Richard Salas and Steven Patrick Saxe to Jessica Vara, $480,000.

28th Rd. S., 4651-B, No. B-Courtney A. and Laura E. Cheney to David Cole, $320,000.