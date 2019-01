Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alfred St. S., 910-William Courtland Osborn to Catherine Ann Barner and Chase Gerard Bode, $565,000.

Armistead St. N., 485, No. 302-Richard Dortch to Jose Gregorio Ruiz, $144,500.

Armistead St. N., 722-Nabil Ali Mohsen-Shaiban to Walter Daniel Scheuch III, $465,000.

Auburn Ct., 22-Donna O’Connor Bounds and estate of Donald E. O’Connor to William G. Ross, $274,000.

Birch St., 205-William W. Drummond and Sharon A. Ladin to Anne B. and Brian E. Verhoeven, $850,000.

Cambridge Rd., 132-Bryant Paul and Monica Reyes Lacey to Elizabeth Anne Gorman, $477,500.

Cameron Station Blvd., 400, No. 336-Walter Humberto Paz to Steven Michael and Lauren Kimberly Cereqhino, $410,000.

Chauncey Ct., 442-George O. Newsome and Patricia L. Campbell to Timothy J. and Lindsay A. Reilly, $825,000.

Commonwealth Ave., 400, No. 104-Katherine F. Stewart to Megan Askew, $315,000.

Cross Dr., 1113-Robert C. Dunn and Banna R. Skidmore to David L. and Gal W. Adam Spinrad, $788,000.

Dominion Mill Dr., 3831-Hamed L. and Kristin M. Kane to Jose and Danielle Sanchez, $569,000.

Duke St., 4600, No. 532-Julia A. Peckinpaugh to Robin and Alejandro Antonio Castro Weiss, $210,000.

Edison St., 3814-Mauricio Alvarenga Torres to Adam and Katherine Comfort, $408,000.

Fairfax St. S., 230-William J. and Teresa L. Perlstein to Anthony E. and Deborah A. Barone, $1.9 million.

Fillmore Ave., 5635-Rajesh Saxena to Million Gebremeskel and Rahel Masresha, $700,000.

Franklin St., 310-Timothy G. and Sarah-Jane Louise Goddette to Daniel M. and Diana K. Bradfield, $855,000.

Gardner Dr., 5032-Jane Reedy to Kathleen Harris and Edward P. Hays, $700,000.

Gorgas Pl., 2419-Vaughna S. Tross to Roger A. and Cheryl A. Hipp, $675,000.

Gunston Rd., 3722, No. 918-Thomas and Julianna Fitzpatrick to Adrienne B. Whitestone, $269,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1501-Estate of Mary Erica Gould and Scott M. Fisher to Charles Albee Riley, $470,000.

Henry St. N., 601-NFD Henry Street Development Corp. to Heng-Ying Iwin Chu and Sandra Tomczyk, $930,000.

Holland Lane, 309, No. 232-Aimee E. Boucher to Andrea M. Avery, $470,000.

Howard St. N., 801, No. 368-Carol Rasco to Beili Li, $224,900.

Hudson St. S., 119-Gidget and Genevieve Frey Fields to Michael J. Sargent and Danielle Relyea, $376,000.

Jamieson Ave., 2107-Timothy R. O’Neill to Sheila Bair and Scott Cooper, $623,000.

Jefferson Davis Hwy., 2003, No. 102-Franklin and Heather T. Wang to Shivani Rattan and Rajeev Sharma, $755,000.

Kenwood Ave., 1311-Thomas S. and Christine Harris to Cristin A. Harber, $752,000.

King Henry Ct., 102-Jacqueline Manuel DeMilio to Michael Angelo and Amanda Parks Bianco, $575,000.

Lee St. N., 411-Marty W. Merkley to April Pace, $900,000.

Morgan St. N., 6055-A. Kelsey Marshall to Daniel U. Alvarez and Gloria Villegas, $584,900.

Mount Vernon Ave., 2924-Robert W. Main to Susan L. Furick, $605,000.

Norfolk Lane, 711-Dylan James and Jana Nelson to Nerhosshia Davis and Kirk A. Smith, $740,000.

Oronoco St., 1017-Bryan G. and Marla E. Bosta to David Keith Clouser and Julie A. Finocchiaro, $830,500.

Osage St., 1716-Gregory Scott Hawko to Steven Sciulli, $405,000.

Patrick St. N., 126-Kurt B. and Kristin M. Thompson to Matthew Allen and Elizabeth Reuter Cissell, $755,000.

Pitt St. N., 801, No. 416-Youssef Khaled and Amira Z. Antar to Jacob Henry Willis, $185,000.

Pitt St. N., 1116-David B. Millner and Anabelle Hernandez to Julie Goldfarb and Nicholas Joseph Bush, $850,000.

Potomac Ave., 2314-Mark D. and Tina L. Adams to Jessica Marie and James G. Moran Jr., $859,000.

Princess St., 1116 1/2-Letitia Alexander to Matthew and Allison Dela Cuesta, $550,000.

Ramsey St., 603-Eric G. and Charlene L. Nieman to Jason A. Yates, $640,500.

Reynolds St. S., 250, No. 109-Jessica Duke Beall to Kristyn Doctor, $207,500.

Roundhouse Lane, 1304, No. 503-Lucille G. Judge to Diane De Guzman, $619,000.

Saint Asaph St. S., 211-CB Legacy Corp. to David and Erin Cleary, $2 million.

Slaters Lane, 501, No. 610-Weitzner Properties Corp. to Billie Rothwell, $395,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 917-Manizheh Eskandari to Ahmet Tayfun Gerdaneri, $270,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4135-Christy L. Markva to Carlos Gutierrez and Jacqueline Rivero Montero, $315,000.

Taylor Run Pkwy. E., 217-Anita A. Slaymaker to Bahamin Amini and Sarah S. Mohajer, $510,000.

Taylor Run Pkwy. W., 808-Michael Chris Humphries and Kim Marie Wilezewski to Paul A. and Elizabeth A. Ledbetter, $615,000.

Tobacco Quay, 520-Anne Hathaway to Erika C. Delman and Jeffrey A. Vliet, $655,000.

Van Dorn St. N., 1307-Jennifer C. Cartaino to Aleydis L. Betancourt Cintron, $290,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1215-Hirad Najafbagy and Craig S. Mastrangelo to Nora Hatem Elnahas, $115,000.

Van Dorn St. S., 60, No. 520-Agnieszka Matusiak to Dana M. Zajko, $162,495.

Walnut St. E., 6-Brett Berry and Mary Tyson Catlin to Faith and Cody S. Laminack, $712,500.

Wilkes St., 1313-M/I Homes of D.C. Corp. to Peter Justin and Elizabeth Ann Windsor, $1.04 million.

Wyndham Cir., 3315, No. 1222-Helen and Silas Tauna Gimba to Maria A. Taylor, $295,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 223-Soo Jeong Kim to John Jerome Hennessey, $273,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1720-Elizabeth A. Quelet and Sandra Hunt to Marty W. Merkley, $220,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1504-Steven M. Isenhour and Paige R. Atkins to Laura and John D. Williams, $195,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Abingdon St. S., 16-Larry D. and Alison C. Roberts to Maya A. Houle, $699,000.

Arlington Blvd., 2713, No. 122-Thomas P. Smith and John C. Barnes IV to Karina S. Krajec, $263,950.

Arlington Mill Dr. S., 820, No. 3-104-Thuy Nguyen and Sonny Nguonly to Christopher and Bailey Faith Roberts, $205,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. 310-Shawnette Rochelle to Aaron Andrew Bush, $414,500.

Columbus St. N., 3306-John S. Teunis to Jacquelyn Elizabeth and Edward W. Alfriend, $850,000.

Daniel St. N., 1025-Richard A. and Cheryl Deem to Wallace A. and Maureen O. Christensen, $1.67 million.

Edgewood St. N., 602-Jon C. and Liselotte Draney to Michael Sandoux and Elena Voronova, $891,000.

Four Mile Run Dr. S., 4069, No. 104-Arunkumar Akkineni to Venkat S. Murthy and Vinutha A. Sanjivamurthy, $302,000.

Four Mile Run Dr. S., 4143, No. C-Yee San Su to Christy A. and Kyle L. Kingsbury, $448,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 102-Gail Meredith Johnson to Lucy Rivero, $160,000.

Franklin Rd., 3005-Sunny Chiang and Grace Chiang Carlson to Lisette Pedre Mestre, $1.71 million.

Garfield St. N., 1021, No. 919-Bindi Patel to Thai B. Khuong, $476,000.

Glebe Rd. S., 1310-Stephen M. Schwartz and Marisa S. Gonzalez to Brian Joseph D’Cruz, $914,900.

Hartford St. N., 1801-R. Paul and Noelle D. Logan to Meghan G. Baivier and Jeffrey R. Dennis, $2.6 million.

Kenilworth St. N., 1932-Thomas S. and Loren G. Thompson to Wesley Dean and Ashley Sinclair Blackwell, $1.19 million.

Kenmore St. N., 608-Norman Hershkowitz and Katrina Kelner to Mark Dutmers and Sarah A. Banco, $1.23 million.

Lee Hwy., 2100, No. G04-Wallid Bou Khalil to Lakshman Nagarajan and Aparna Sadananda, $394,000.

Lee Hwy., 4356, No. 202-Erika M. Davis to Emily Winfield, $300,000.

Monroe St. N., 901, No. 1310-John and Dale E. Zinkow Olson to Ye Bing, $610,000.

Patrick Henry Dr., 1806-Thomas C. and Kimberly H. Jonson to Seth M. and Kerry E. Rogier, $985,000.

Pershing Dr. N., 3501-Roy E. and Wendy Wallace Wright to Byron Carleton and Kari Ann Barnes, $1.15 million.

Pollard St. N., 880, No. 1021-Justin M. Holtz to Christoper Nicole Evans and Zachary Allen Ulm, $429,900.

Randolph St. N., 1001, No. 110-Derek L. Boire to Daniel Packer and Ruenrudee Chanchaivanich, $335,000.

Randolph St. N., 1022-Paul H. Melnick and John F. O’Neill Jr. to Eric Michael and Rebekah Sheppard Conlon, $731,250.

Rolfe St. S., 927, No. 1-Brent C. and Mari Fuller to Jordan and Kathryn Abner, $450,580.

Stuart St. N., 1050, No. 600-Shawn Gallagher to Christoher Barrett Osborne, $610,000.

Taylor St. N., 1116, No. 2-Gerald T. Kraus and Amanda B.N. Kraus to Wayne Kelley and Maho Shibata, $740,000.

Vermont St. N., 1001, No. 908-John R. Venners to Kelly A. Quinn, $513,000.

Wayne St. N., 1276, No. 524-Christopher W. Gregg to Maria Del Carmen San Miguel and Carol Chase, $445,200.

Wilson Blvd., 3409, No. 605-Wilson Condo Corp. to Eunice Hersilia Dianga Mabika, $587,500.

Wilson Blvd., 5602-Sarah and Elaine Bayliff to Jeremy T. and Anna M. Sigel, $650,000.

First St. S., 4424-Andrew J. Smith and Erin E. Currier to Franklin and Heather Wang, $690,000.

Fourth St. N., 3611-Jennifer G. and James C. Gessler to Nicholas Joseph Gent and Kristine J. Babick, $1 million.

Sixth St. S., 3530-Joseph P. and Anissa S. Brennan to James Matthew McKann and Tori Kathryn Shinohara, $930,000.

Eighth Rd. S., 5101, No. 201-Qaraman A. Timari to Robert McDaniel and Robert Alvaro, $228,000.

Ninth St. N., 3830, No. PH5E-Abigail Clay and Shawn Poulin to Michael Charles and Shizuka Ogaki Schagrin, $850,000.

11th St. S., 5208-Thomas James Humes to Nathan M. Heavers and Kathleen O. Jamieson, $636,000.

14th St. N., 2310, No. 206-Habib Ilahi to Kelly A. Hughes and Ross C. Hamilton, $565,000.

14th St. N., 5905-Uma D. Venkateswaran to Justin Samuel Watzman and Audrey Soffer, $790,000.

18th St. N., 3712-Patrick and Stephanie Stahlberg to Theresa Vargas and Matthew G. Lutkenhouse, $1.33 million.

22nd St. N., 3308-Adam E. Namm to Gavin and Rachel Cepelak, $1 million.

25th Pl. N., 5125-Jon L. and Emily V. Ross to Sami Antrazi and Dina Dukhqan, $830,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 824-Sajid S. and Mohammad S. Anwar to Jason E. Schaff, $275,000.

Eads St. S., 1211, No. 1611-Carol A. Abbott to Deiby and Elizabeth L. Acevedo, $395,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 466-Thomas Nietubyc to Matthew Cohen, $399,900.

16th St. S., 1106-Denise Lee to Christina Prevalsky, $701,000.

26th Rd. S., 1211-Thomas A. and Maria Cribbs Owens to Christopher and Jennifer Cannon, $1.07 million.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W304-Paul R. and Madeline A. Mocko to Larry E. and Kelly A. Anderson, $1.29 million.

Colonial Terr. N., 1573, No. 402-Y-Kelli Brittain Rheinhardt to Sonia C. Ruiz, $300,000.

Nash St. N., 1881, No. 1702-Hendrikus J. Trines and David M. Beaver to Todd Johnson, $1.78 million.

Scott St. N., 2106, No. 40-Lacey Kam Hoon Hayes to Lien H. Nguyen, $274,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2596C, No. 3-Kristine Sera to Peter and Elizabeth Carino, $255,000.

Buchanan St. S., 2901-Gregory T. Wright to Christopher R. Pellegrinelli and Caitlin Brett, $490,500.

Four Mile Run Dr. S., 3811-Mary Elizabeth Brown to John E. Skaggs and Danielle N. Murphy, $360,000.

Stafford St. S., 3462, No. A2-Andrew and Lauren Courtney to Erin E. Healy, $400,000.

Wakefield St. S., 2841D, No. D-Kyle T. Fisher to William Alberto Ramos, $327,500.

Walter Reed Dr. S., 2645, No. A-Marla Jassen and Joseph D. Mosca to William Hodge, $405,000.

Woodstock St. S., 2929F, No. 6-Kate Burdekin and Max Hockenbury to Linda A. Dziobek, $335,000.

28th Rd. S., 4609A, No. A-Erik Sundvall to Colin C. Amerau, $405,000.

36th St. S., 4400-John Stephen and Susan Han Barnes to Irina Tsiklik, $437,500.