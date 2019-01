Alexandria

ALEXANDRIA AREA

Armistead St. N., 517, No. 303-Bickie T. Pham to Oscar Romero Castro and Maria Del Refugio Solis Casillas, $221,000.

Armistead St. N., 732-Bryan and Caroline M. Levee Williams to Ashley Pixton, $489,000.

Barbour Dr., 5002, No. 201-Marc and Karin Leffler to Thu Minh Pham and Huy Tuan Nguyen, $445,000.

Cameron St., 1115, No. 312-Bradley D. Weaver and Jose R. Munoz to Sheila McGrory, $650,000.

Canterbury Sq., 15, No. 202-Danny C. Royer to Emilia E. Wilson, $150,000.

Chetworth Pl., 809-Howard M. Jennings Jr. and Sarah E. Stott to Victoria and Paul Joseph Mayo, $650,000.

Columbus St. N., 616-Estate of Jennifer E. Gladieux and Nancy E. Gladieux to Daniel Herzberg and Tavor Sondheimer, $675,000.

Crown View Dr., 515-Peter M. and Jennifer Abbruzzese to Shon and Jill Koly, $889,900.

Davis Ave., 2410-Northern Virginia Investments Corp. to Patrick Natale and Michaele Ellen DiNuzzo, $735,000.

Donelson St. N., 16-Charles A. and Daphney Vianney Denerville Davis to Casey B. Beers and Grace A. Grant, $649,500.

Duke St., 4600, No. 819-Prithvi Bhattarai and Goma Ghimire to James B. Rush, $216,000.

Edsall Rd., 5911, No. 212-David Grimm to Monica Graciela Cordova Luna, $210,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1704-NRK Alexandria Corp. to Caleb L. Blackiston, $243,000.

Fairfax St. S., 422-Neal S. and Florence H. Cohen to Mark J. and Kelley McCullough Robertson, $1.5 million.

Floyd St. N., 3-Susana Ortiz-Ang to Josette M. Decao and Antonio Tagle, $469,615.

Franklin St., 906-Jane E. Rath to James D. and Taylor C. Dunn, $600,000.

Gibbon St., 1013-Neil G. Hood and Jennifer M. Fay to Alyssa Drew and Thomas Kidrin, $670,000.

Greenwood Pl., 1406-Raju S. and Shobha Chidambaram to Larry Scott Heckenberg and Suzanne Wilson-Houck, $1.48 million.

Hampton Dr. N., 3101, No. 910-Farley Abad to Harlan James and Birgit A. Baldwin, $259,900.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1610-Cornelia B. Jessup to Mahmood Bahraini, $254,000.

Henry St. N., 609-NFD Henry Street Development Corp. to Terry L. and Jennifer S. Coulter, $899,900.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 902-Mary Louise B. Doty and Sara C. Dwyer to Namita Saha, $259,000.

Howell Ave. E., 22, No. A-Matthew C. and Julia Quinn Burge to Amos Presler and Bridgid Curry, $750,000.

Hume Ave., 322-Mark R. Anderson to David Patrick Hardison and Allison Rae Glass, $660,000.

Keiths Lane, 5-Joseph J. Filipek Jr. to Fabrice and Victoria L. Vasques, $2.17 million.

Kenwood Ave., 1604-John V. Highfill to April Nicole Chavis, $400,000.

Kirkpatrick Lane, 4642-Gregory W. Conners and Caroline E. Fulton to Erica K. Hayman, $641,550.

Longstreet Lane, 4673, No. 304-Michael Bernard Wilson to Melissa B. Fair, $429,500.

Main Line Blvd., 2313-Alan R. and Linda M. Groat to Jeffrey L. Forte Jr. and Michelle D. Datoc, $860,000.

Mount Vernon Ave., 3306-Daniel R. and Meridyth L. Robinson to Sharon M. Andre, $655,000.

Nottoway Walk, 442-Pulte Home Co. Corp. to Randall and Karen Bagwell, $805,501.

Overlook Dr. N., 519-Robert A. and Sara Kathryn Loftus to Sebastian Acevedo Mejia and Isabel Saldarriaga Arango, $960,000.

Patrick St. N., 324-Andrea Jennifer Smith to Raymond John Hoffman, $641,140.

Pitt St. N., 801, No. 1606-Kyle R. Blankenhelm to Cynthia D. Mar, $300,000.

Pitt St. S., 611-Mary Day Stokes to Andrew David and Kara Hill, $675,000.

Powhatan St., 1363, No. 5-Comstock Powhatan Corp. to Charles C. Smith, $925,990.

Preston Rd., 1620, No. 807-Betsy Cantrell Burt to Meredith Anne Muckerman, $270,000.

Princess St., 118-Margaret A. Burke to Kristina Hagman and Kevin X. Murphy, $930,000.

Quantrell Ave., 5831, No. 504-William Thomas to Hala Chakra, $145,000.

Randolph Ave. E., 201-Marc and Ellen Sukolsky to Eitan M. Goldstein and Kathryn F. Reed, $1.05 million.

Reynolds St. S., 250, No. 1201-Barrie J. Pilgrim and Jennifer S. Pugh to Raul L. and Gissell Moronta, $299,000.

Saint Asaph St. S., 603-Angela A. Cook to John M. and Deborah S. Sollosi, $827,500.

Slaters Lane, 501, No. 1019-John M. and Nancy J. Abbott to Ann P. Reese, $614,900.

Stevenson Ave., 6301, No. 1104-Laura E. Gonzalez and Bradley Johnson to Susan Reynolds, $165,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4201-Teresa G. Knapp to Diana L. Flores, $295,000.

Taylor Run Pkwy. W., 102-Nationstar Mortgage Corp. to Jessica Harrington, $443,000.

Uhler Ave. W., 14-Estate of Janice Tolf Brown and Elizabeth W. Bradley to John T. Allan III and Luz B. Diaz Rios, $625,000.

Valley Dr., 2316-James W. and Shane S. Fagan to Anne C. and Joseph Robert Mason, $905,000.

Van Dorn St. N., 1403B-Peggy Pope to Katherine A. Semons, $310,900.

Van Dorn St. N., 2500, No. PH14-Craig S. Mastrangelo to Marc Deon and Nicole Alise Williams, $114,900.

Vermont Ave., 3938-Kevin S. and Katherine W. Sullivan to Damien D. Hammond Sr., $410,000.

Wesmond Dr., 204-Home Direct Corp. to Matthew B. and Lauren R. Williams, $575,000.

Wilkes St., 1321-M/I Homes of DC Corp. to Bradley Weaver and Jose Ramon Munoz, $1.14 million.

Yoakum Pkwy., 203, No. 917-Carolyn K. Weeder to Rith Tecle, $194,500.

Yoakum Pkwy., 307, No. 215-Grace Lee Mathieson to Maria Theresa Orilla, $190,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1520-Jeffrey E. Monaghan to Theron and Rosemary Patrick, $229,000.

28th St. S., 3300, No. 102-Dante Estrera to Jamie Michelle Williams, $205,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2030, No. 407-Aidelis J. Del Cristo and Calvin M. Honeywell to Jolanta Kaczmarek, $325,000.

Arlington Blvd., 3506-Matthew and Myra Moosariparambil to Gregory D. and Laura Simkiss, $630,000.

Barton St. N., 243-Victor M. Ibrahim and Ereni A. Roess to Eric Kelsey Harting and Aleksandra Derkacheva, $870,000.

Chesterbrook Rd. N., 3828-Laury Ellen McLean and M. Eileen Scholl to Austin Read Parham and Rachel Nyswander Thomas, $840,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 714-Nelson A. Santos to Tarek H. Hassan and Sana J. Saleh, $340,000.

Dickerson St. N., 2325-Sean and Charline Keith to Ramzi N. and Emily N. Zahreddine, $735,000.

Edgewood St. N., 1040-Scott M. Johnson and Veronica Martino to Guy P. Benson, $1.85 million.

Edison St. N., 1507-Robert Samuel Kenison to Erdogan and Janis Ruth Gunel, $925,000.

Edison St. N., 1913-Jose and Karla E. Valerio to Matthew T. Haas, $565,000.

Fairfax Dr., 6968-James M. Downs Jr. and Wade W. Franklin to Sean Tyler and Jennifer Jamie Young, $559,027.

Four Mile Run Dr. S., 4079, No. 304-Stephanie E. Otto to Rosa R. Shelton, $314,900.

Four Mile Run Dr. S., 4151, No. 201-Gabrielle Graham Faure to Diane Cassidy, $320,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 136-Dean G. Hyde to Leticia Carmen and Adriana Carrillo, $203,000.

Galveston St. N., 104-Andrew J. and Karen A. Smith to Erin Seiler and George M. Miller, $870,000.

Garfield St. N., 1201, No. 216-Nassir Barekzi to Neil S. and Keira A. Gipson, $659,900.

Greenbrier St. S., 801, No. 112-David Madison and Heather Bretschger to Jeffrey Vande Sande and Pasha Zand, $359,900.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1219-Peter L. Gulick and Lisa J. Stone to Ian Y. Garrett, $528,000.

Hudson St. N., 509-Linda Lynn Lunsford and Annie Lunsford Devisees to Kendell and Karon Gene Pease, $912,639.

Kentucky St. N., 2213-WFB Ventures Corp. to Gabriel and Elizabeth Deukmaji, $1.44 million.

Langley St. S., 2021-Marisa G. and Fabio M. Saturni to Alexander J. and Rachel K. Lapiana, $460,000.

Lee Hwy., 4201, No. 302-Joan E. Kelley to Robin Lee Myers and Cedric Capiaux, $270,000.

Lee Hwy., 4401, No. 22-Timothy F. and James W. Canan to Mark Gill Lewis and Cynthia A. Richmond, $290,000.

Monroe St. N., 2121, No. 1-Kunal Kapoor and Shaveta Joshi to Jie Zuo, $480,000.

Oakland St. N., 704-Angelo N. and Suzanne R. Maggi to Jacqueline Fendrock, $645,000.

Piedmont St. N., 525-Audrey Inc. to Shawn H. Gundrum, $1.7 million.

Pollard St. S., 1415-Jeremy A. and Carolina Ize Magnanelli to Grant W. and Emily M. Eskelsen, $635,500.

Quantico St. N., 1914-Rebecca S. Marcey to Anri Onitsuka and Marcus Robert Nichol, $880,000.

Quincy St. N., 888, No. 1206-Salil Malhotra and Jasreen K. Saini to Daniel Wiegard, $505,000.

Randolph St. N., 1001, No. 303-Philip R. Crowe to Erin P. Donovan, $335,000.

Randolph St. S., 2133-SMPY Properties Corp. to James and Brandi Johnson Browning, $560,000.

Rolfe St. S., 929, No. 1-David A. Chacon to Richard W. Robertson, $425,000.

Taft St. N., 1210, No. 806-Adam H. and Anne Marie D. Turman to Brace E. and Joanne M. Duncan, $299,000.

Trenton St. N., 205, No. 205-4-Matthew A. Duncan to James K. and Kurt A. Montavon, $214,000.

Upton St. N., 1918-Harold G. Scheffler II to William J. and Katherine G. Byrd, $796,500.

Wayne St. N., 1276, No. 822-Robert P. Strieter and Jo L. Longnecker to Renata Briggman, $775,000.

Wilson Blvd., 5637-Gary W. Huff and Ann M. Quick to Stephanie T. Giesecke, $761,400.

Woodrow St. N., 3715-Peter B. and Judith B. Davis to Erik Lewis and Ellen Shatzen Johnson, $1 million.

Fifth Rd. S., 5947-Edwin F. and Anne M. Beemer to E. Dwight and Karen Oestreich, $789,250.

Eighth Rd. S., 5111, No. 213-John Franklin Armstrong III to Migdalia Gonzalez Rodriguez, $130,000.

Ninth St. S., 4627-Mildred O. Nash to Vanessa Ramirez and Robert C. Bowne, $760,000.

12th St. S., 5040-Daniel J. and Alexander J. Fullem to Matthew Hussmann and Debra J. Mayberry, $490,000.

14th St. N., 2330, No. 301-Mujan Sina to David Pazamickas and Melissa Desiderio, $535,000.

15th St. N., 4822-Kurt W. Hyde and Evelio K. Bubiella to Dennis Becker and Ankita Patnaik, $1.26 million.

23rd Rd. N., 3322-Thomas H. and Rebecca King to Jimmie Olof Kenneth Lindstrom Wallin, $810,000.

25th Rd. N., 4536-BCN Enterprises Corp. to Peter A. Rieling and Denise M. Byrne, $1.36 million.

27th St. N., 5361-Jason C. and Carrie C. Bowman Dalley to Steven and Janna M. Fountaine, $1.57 million.

33rd Rd. N., 4870-David E. and April Foley to Samantha Leaf and Carrie Smith, $882,500.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Eads St. S., 1211, No. 211-Samuel I. White and William Joseph Kirsch to Ismail D. and Melis Okyar Sener, $312,000.

Fort Scott Dr., 2639-Joseph and Stephanie Pellegrino to Andrew Carlisle and Victoria Tkacz Brown, $905,000.

Grant St. S., 2601-Larry J. and Steanie K. Hume to Joseph Michael and Andree Bouillot Leonelli, $1.03 million.

19th Rd. S., 1304-John and Jaime Lynn Turner to Ankur Patel and Yoonkyung Chung, $1.12 million.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W310-Carrie D. House to Thomas J. and Dana S. Riccard , $1.22 million.

Nash St. N., 1881, No. 1708-Nader Elguindi to Anthony DiResta, $869,000.

19th St. N., 1111, No. 2310-Christopher J. Getz to Ronald S. and Elena C. Huber, $727,500.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2604B, No. 2-Tyson N. Tarr to Carlos E. Zurita, $385,000.

Buchanan St. S., 2926, No. B2-Christopher M. Debode to Jaime Blair, $350,000.

Kenmore Ct. S., 2652-Fadi K. Hasan and Zeena A. Abdula Rahman to James Joseph Layman and Sarah Nicole Gilbert, $720,000.

Stafford St. S., 3536, No. A1-Matthew D. and Mary P. Morrell to Dianne M. Altuna, $422,000.

Wakefield St. S., 2848B, No. B-Jill M. Buttler to Adrian Joseph, $329,000.

Woodley St. S., 2907D, No. 4-Nazanin Khajehnouri to Ashley Lee Miller, $250,000.

28th Rd. S., 4651-B, No. B-Courtney A. and Laura E. Cheney to David Cole, $320,000.

36th St. S., 4430-William A. Raetz and Megan C. Phillips to Ian Paterson, $427,000.