Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1620, No. 101-John Albert to Megan W. Tietjen, $219,900.

Arch Hall Lane, 706-Anne M. Donohue and Ellen L. Doneski to Alan L. Bernbach and Sandra T. Hershey, $890,000.

Armistead St. N., 440, No. T2-Jo-Ann M. Schubert and Ketan J. Desai to Estela Lajthia, $230,000.

Armistead St. N., 696-Lisa Marsico to Alex and Kimberly Pini, $460,000.

Bayliss Dr., 1111-John and Courtney Seward to Jill M. Maldarelli and Earl Delbert Drey Jr., $1 million.

Brawner Pl., 5182-Clinton and Johanna Ramos Boyer to Gwendolyn R. Toops and Donald E. Williams III, $679,900.

Burgess Ave., 233-Samer Salameh to Christina C. Walrond and Robert N. Weingart, $648,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 225-Tomeka Hill Thomas to Xinsheng Cai, $385,000.

Chetworth Ct., 1346-Matthew F. and Melissa R. Bowden to Hanna J. Porterfield, $572,000.

Columbus St. S., 649-Shay Williams to Maryann P. and Gabriel Coutino, $615,000.

Devon Pl., 709-Alexander P. and Ashley B. Manning to Joseph B. Howell, $695,000.

Edsall Rd., 6101, No. 305-Maggie L. McCauley to Cassandra and Augustus C. Harmon, $235,000.

Eisenhower Ave., 4862, No. 268-James Sally and Anne Kirk Ellerbrock to Siddiq Kassam, $310,000.

Fayette St. S., 629-Derek N. Bentoff to Michael A. and Courtney C. Thomas, $649,500.

Francis Hammond Pkwy., 1635-Ryan and Sarah Schradin to Richard E. and Deedra R. Labadie, $685,000.

Grimm Dr., 5130-Justin D. and Miyako M. Pilling to Patrick Andrew and Cathy Lan Lapid, $635,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 811-Samantha J. Wilson to Daniel Humberto Merida Duran, $235,000.

Hilton St., 151-Brian David and Markeen Jennifer Sutter to Robert Francis Meara and Kimberly Ann Pathman, $867,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1510-Abbas Ali Ahmad to Meagan Isabelle Wilson, $168,000.

Howard St. N., 801, No. 570-Arlene M. Hewitt to John M. and Marcia Ann Carman, $319,900.

Jamieson Ave., 2050, No. 1214-Jose A. Fuentes Agostini and Maria C. Fuentes to Valerie Jann and Orlando Domenico Martino, $370,000.

John Carlyle St., 520, No. 236-Kathleen E. McHugh to Se-Chien Hsu, $359,000.

Kenwood Ave., 1601-Miriam Jennifer Greenwood to Daniel and Mary Jo Lopez Duckwitz, $320,000.

Kingston Ave., 1230-James H. and Marianna G. Dyson to Randolph A. and Linda C. Miller, $1.21 million.

Knight Pl., 4638-Blake N. and Elizabeth A. Eber to Allan R. and Elvina F. Ditzel, $647,000.

Lee St. N., 309-Katha L. Walker to Elizabeth Kelly and Jeffrey John Hayden, $1.27 million.

Luray Ave. E., 539-Lisa and Tyler Stone to Sarah Elizabeth Smith, $639,000.

Martha Custis Dr., 3339, No. 827-David Groves to Andrea E. Black, $268,000.

Martin Lane, 113-Wilfredo J. and Arelis E. Villafane to Richard Calvin Evans III and Elizabeth L. Kinan, $597,500.

Monticello Blvd., 413-Michael V. Arnone and Katrina L. Vaughan to Walter Arnold Mannherz and Kristin Powell, $790,000.

Naylor St. N., 507-Regina M. Hehir to Richard S. Minesinger, $485,000.

Nottoway Walk, 436-Pulte Home Co. Corp.to Benjamin and Vanessa Venzke, $865,921.

Oronoco St., 510-Daniel Magney and Elizabeth Klimp to Timothy A. Flemig, $835,000.

Oval Dr., 3606-Peter K. and Carol Stackhouse to Sean and Elizabeth S. Kelly, $500,000.

Patrick St. S., 212-GCP Patrick Land Corp. to Jason Matthew and Yasmeen Hilmi Richards, $1.05 million.

Pendleton St., 412-Jacob Andrew and Barbara Ann Hartsfield to Christopher J. and Lisa M. Kiefer, $925,000.

Pickett St. S., 277, No. 301-Tandy Clair Schenkel to Hiwot Gizachew, $336,000.

Potomac Greens Dr., 1601, No. 92-Matthew William and Emily L. Chesnes to Mark P. Harvey, $605,000.

Quaker Lane N., 212-Lawrence Gordon and Carol Sonne Wilkes to Brian and Markeen Sutter, $1.32 million.

Quaker Hill Dr., 1218-Michael J. and Dawn E. Quill to Mark and Courtney Kessenich, $580,000.

Queen St., 1317-Gordon F. Martin and Christopher Charles Cuccolo to Karen Ainslie Mackovjak, $595,000.

Roberts Lane, 128, No. 201-Emily Wing-Ye Cheng to Christopher Michael Corrow, $365,000.

Roundhouse Lane, 1223-Michael L. and Gayla S. Cauldwell to Richard Gerard and Yun-Ho Sikora, $1.08 million.

Rucker Pl., 303-Paul R. and Michelle E. Dozier to David H. McGill and Elizabeth A. Neely, $1.85 million.

Saint Asaph St. N., 621, No. 202-Scott D. and Jennie M. Cull to Julie Maybruck, $515,000.

Stonewall Rd., 1507-Susan and Patrick Nealon to Brison C. and Jennifer Lee Beun Rohrbach, $1.19 million.

Taylor Run Pkwy. W., 610-Terrie B. and Willie Lora to Bryan John LeBude and Jessica Kate O’Hara, $995,000.

Tulsa Pl., 4128-Oscar O. Euceda to Robert Hamner and Meredith Luttrell, $469,000.

Valley Dr., 3234, No. 820-Patricia N. Maris and Stephen Crochet to Joshua D. and Tobi Dannemiller, $385,900.

Van Valkenburgh Lane, 1417-Robert D. Lowthian and Beatriz Collazo to Michael Edward and Jennifer Donnelly, $889,000.

Washington St. S., 1250, No. 409-Paul E. Lancaster to Kimberly Ann Harb, $1.29 million.

Westminister Pl., 2705-Mary Grigis Nolan to Matthew J. and Julia R. Zahn, $785,000.

Wolfe St., 219-John Francomacaro and Sharon E. Witmer to Oscar Stefan and Kristin Elizabeth Grajales, $1.23 million.

Woodbine St., 1610-John and Julia Souvlis to Erin E. Long, $455,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 4208-Lauren Levy to Emily Powers, $229,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 922-HBR Corp. to Charles A. and Marilynn J. Banta, $284,000.

First St., 814-Christopher A. Metzger and Megan P. Keane to Micah K. Edmond, $749,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2016, No. 812-Sean M. Gilligan to Saman Hussain, $294,900.

Bedford St. N., 46, No. 46B-Mark Joseph Mooney Jr. to Justin William and Katherine L. Neal, $460,000.

Cleveland St. S., 1301, No. 357-Joseph R. Wysowaty to Anthony R. and Charisma T. Tindall, $300,000.

Columbus St. N., 108-Mark Kormos and Monique Myara to Erin Buhrmaster, $800,000.

Danville St. N., 1032-Pablo and Conception Sanchez to Asad Kudiya and Sarah Izfar, $1.12 million.

Fairfax Dr., 6940, No. 210-Sean C. Juman to Scott M. and Kristine K. Carpenter, $420,500.

Four Mile Run Dr. S., 4077, No. 401-Amanda R. Lalicato to Haley McLaurine Wetsel, $334,900.

Four Mile Run Dr. S., 4181, No. C-Rachelle Kadow and Judith Hunter to Kristy Pultorak, $415,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 509-Carolyn M. Ritchie Hooper to Khalilah M. Thomas, $320,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 105-Ronald W. and Sandra C. Revere to Imran and Ummi Salma Garda, $160,000.

Garfield St. N., 1021, No. 303-Erika Lunder to Selime Asli Unal, $477,500.

Garfield St. N., 1201, No. 507-Albert and Nancy A. Crego to Matthew T. and Emmaline S. Eble, $764,000.

George Mason Dr. N., 222, No. 222-4-Marjorie Burdetsky to Colleen O’Conner Nolan, $207,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1209-Ahren Thomas Noga to Theodore and Valerie Strange, $520,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1211-Pu Chin Waide to Daniel Bluestone and Barbara Clark Smith, $483,875.

Kenmore St. N., 1800-Janette Hunter Mosier and David L. Hunter to Felix I. Gonzalez and Trinidad Coopman, $707,000.

Kensington St. N., 2226-Sunnyside Dev. Corp. to Anna Maria Aucamp, $1.62 million.

Lee Hwy., 4356, No. 303-Michelle Magin to Abigail B. Eastman, $269,900.

Lincoln St. S., 2049-Kaleb W. Johnson to Arabinda Kangsa and Manisha Banik, $427,817.

Lowell St. S., 1711-Felix I. Gonzalez and Maria Trinidad Coopman to Nathaniel and Bridget Borrelli, $645,000.

Ohio St. N., 1909-Jessica J. Niesen to Stephanie Bogdanovic, $750,000.

Old Glebe Rd. S., 24, No. 203-C-Mark J. Noonan to Paul N. Genebroso, $200,000.

Pollard St. N., 3063-3063 Pollard Corp. to Lowell Zeta, $1.38 million.

Quincy St. N., 888, No. 209-Kimberly M. Argy to Pil Bong Kim and Sora Yoon, $600,000.

Richmond St. N., 4124-Alan J. Smith to Tyler P. and Mary Massey, $2.15 million.

Thomas St. N., 228, No. 228-4-Casey Moore to Alexander Tucker, $203,750.

Upton St. N., 1937-Eric Robert and Chih-Lan W. Olson to Dorothy Laub and Sasha Dorney, $945,000.

Utah St. N., 1045, No. 2-712-Patricia C. Uetz to Nathaniel Blaine Bolin and Yan Yong Hubolin, $400,000.

Vermont St. N., 728-Renee C. Aldrich to Kayla and Lois Venners, $691,546.

Vermont St. N., 2030, No. 304-Thomas M. Feeney to Diane Kresh, $195,000.

Wakefield St. S., 800-Charles and Sarah Walter to Jared S. Peet and Ann Marie C. Infantino, $725,000.

Washington Blvd., 6320-Michael Winkler to Thomas Alois Becher and Arlie Hammons, $1.5 million.

Westmoreland St. N., 2004-Laila Lamkhatri and Edwin G. Inestroza to Jack W. and Allison Z. Holloway, $900,000.

Second St. N., 5207-Claire M. Driscoll and Denise G. Sherer to John Kuderka and Paige Sullivan, $693,000.

Fifth St. S., 2510-Huy Tran to Adam Richard and Amanda B. Faircloth, $771,100.

Seventh Rd. S., 4901-Daniel Toven and Jeffrey Benson to Tamoor S. and Shadid Mufti, $350,000.

Eighth St. S., 3711-Marc L. and Sarah Moore Oliphant to Allison L. Stewart, $790,000.

Ninth Rd. N., 5988-Melvina Corp. to Andrew J. and Meghan E. Mack, $843,000.

10th St. N., 3625, No. 209-Paw Monroe Corp. to Raymond Foley Rubicam, $874,000.

14th St. S., 3143-Paulina E. Bendana to Derrick Harris and Alisa Stack, $649,900.

15th St. N., 5921-James F. and Barnett D. Norris to William J. and Pamela W. Carmody, $1.47 million.

23rd St. N., 3214-HSBC Bank and Deutsche Alt A. Securities Inc. to Osvaldo Lascano, $913,500.

24th St. N., 5527-John F. Ehrlich to Matthew and Myra Moosariparambil, $675,000.

25th Rd. N., 4004-Yasmin Del Carmen Luengo to Joseph J. Bial, $1.03 million.

33rd St. N., 4759-John F. Rutledge to James and Megan Joy Haughery, $820,000.

37th St. N., 4819-Robert and Margaret Nowicki to Geoffrey B. and Lisa Lynch, $890,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 104-Adriana Machado to Sheila Worley Jones, $275,000.

Crystal Dr., 1300, No. PH1S-Donald L. Marx to Bernard S. and Mary Susan M. Champoux, $730,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 154-Gayle L. and Douglas Jefferson to Howard Goodloe Sutton Jr., $505,000.

Grove St. S., 3103-Debra C. and Carson A. Nightwine to Eamonn Sinnott, $530,000.

15th St. S., 742, No. 2-John Howard and Ellen Duhamel Farnham to Wei Liu, $590,000.

24th St. S., 530-Kevin T. and Catherine M. Burke to Andrew and Hillary Dolinsky, $795,000.

ROSSLYN AREA

Meade St. N., 1224, No. ES101-Lane T. and Ruthann H. Cubstead to Richard Miley and Allie Ditzel, $332,000.

Oak St. N., 1600, No. 708-Eric R. and Laura C. Christensen to Tin V. and Lynn M. Tu, $549,900.

Ode St. N., 1307, No. 414-Gretchen M. Sprehe to Amy Katherine Filipek, $233,000.

21st St. N., 1822-David S. and Kimberly D. Nahom to Yu Ouyang and Yu Zhang, $825,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 1115-Bruno and Martina Hund Mejean to Joel A. and Nancy M. Adler, $760,000.

Dinwiddie St. S., 2911, No. B1-John M. Quinn and Ashley A. Moersen to Linnea Musselman, $313,000.

Kenmore Ct. S., 2642-Atresha Karra and Kedrick Nevin Whitmore to Stephen Bruce Rubright, $740,000.

Wakefield St. S., 3328, No. A-Jason and Julie Brady to Judith L. Boshoven and Marcelo F. Tognelli, $492,800.

Walter Reed Dr. S., 2651, No. A-Amy S. Bonham to Chelsea A. Moran, $315,000.

27th St. S., 2102-John D. and Rose G. Breyault to Kyle A. Armstrong, $460,000.

28th Rd. S., 4627A, No. A-Aarti Shah to Molly Claire and Bradley Allen Haines, $315,000.

30th St. S., 4813, No. A1-Malloy and Catherine McDaniel to Christopher A. and Christine Haynes Myers, $385,000.