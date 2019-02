Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alabama Ave., 3303-John C. Johnson III to James and Victoria Gentry, $1.32 million.

Armistead St. N., 444, No. 301-Silvia N. Wainwright to Jason E. Torres, $174,000.

Ashby St., 305-Matthew J. and Julia R. Zahn to Thomas Edward Klancer and Charmaine Margaret Cox, $750,000.

Beauregard St. N., 301, No. 220-Bradley C. Hess to Mina Laek, $148,000.

Brawner Pl., 5201-Lisa R. and Clinton N. Palmer to Martin and Mary Beth Healy, $820,000.

Bryan St., 3018-Kristin Michelle and Darren Drew Troilo to Mark F. Burns and Lisa Eve Goldberg, $1.12 million.

Cameron Mills Rd., 3709-Karl R. Heisler and Sarah A. Chambers to Dennis Ryan Farney and Kerri Millikan, $990,000.

Canterbury Sq., 18, No. 202-New Start Property Holdings Corp. to Kelley B. and Joann Haines, $165,000.

Cliff St. E., 7-Andrew P. Stevens and Amy L. Nagahashi to Andrew and Danielle King, $675,000.

Columbus St. S., 661-Linda J. McKenna to David and Rachel Kent, $520,000.

Dominion Mill Dr., 3824-Leslie A. Nicholson III to Yingfeng Xu and Qian Shen, $549,000.

Duke St., 802-Donald G. and Annabel R. Foery to Stephen D. and Barbara H. Hayes, $1.32 million.

Edsall Rd., 6101, No. 512-Kristofer David Miller to Ryan Proppe, $227,000.

Eisenhower Ave., 4870, No. 203-Jessica D. Nguyen to Laura E. Ulmer, $225,000.

Fendall Ave., 27-Zabrine Watson to Matthew W. Troy, $456,000.

Fort Williams Pkwy., 605-William K. and Cari Michelle Ozanus to Melissa S. and Ariel D. Siskind, $1.01 million.

Franklin Ct., 2713-Howard Vincent Kurtz to Jonathan Taylor Solomon and Emily Rachel Wymer, $550,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1008-Kathleen Haffey and Christopher J. Bova to Roger Michael and Mary Patricia Belles, $243,250.

Hancock Ave., 1609-Carlisle D. and Katherine M. Campbell to Joseph P. and Megan M. Minta, $710,000.

Holland Lane, 309, No. 226-Wael Hafez to Marissa Robyn Skidmore, $588,000.

Howard St. N., 803, No. 341-Keith Carvalho to Bobby Smith, $200,000.

Hudson St. S., 34-Aaron A. and Katherine S. Schultz to Andrew G. Ivovich, $378,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 308-Marie A. and Shelby T. Brewer to Ann Grant, $500,000.

John Carlyle St., 520, No. 441-Timothy G. and Angela K. Gramann to Steven J. Fugelsang, $610,000.

Kenwood Ave., 1637-Sarah H. Sapp Reed to Peter M. and Joy Elizabeth Bythrow, $310,000.

Knox Pl., 1324-Gle Corp. to Francesco Palmeri and Sasha A. Thomas, $815,000.

Lee St. S., 609-John David and Margaret Kirk Adams Brady to Steven and Patricia Kelmar, $2.88 million.

Lyons Lane, 3714, No. 537-Scott B. Tucker and Josephine W. Ballenger to Justin Marshall and Rachel Shaw, $325,000.

Madison St., 400, No. 710-Nancy S. and William O. Rettig to Dean Copeland, $442,000.

Martha Custis Dr., 3476, No. 316-Elissa Lyon to Bingham Togia and Anna Susko, $282,000.

Mason Ave. W., 107-Christina M. and Christopher R. Madsen to Carlisle Douglas and Katherine McMinn Campbell, $885,000.

Mount Vernon Ave., 1407-Melina L. Kolb and Reid A. Sherman to Mark David Lim, $585,000.

Nelson Ave. E., 556-Sophia E. Kelly and Mason Scott Thompson to Ashley Elizabeth Prescott and Christopher Muir, $649,000.

Nottoway Walk, 438-Pulte Home Co. Corp. to Natalia Ramos Nigaglioni and Neysha Sanchez Rivera, $837,415.

Oronoco St., 1111, No. 132-Brendan McKeague to Dexter E. Bricken, $440,000.

Overlook Dr. N., 701-Paul B. and Connie G. Murray to Jonathan and Shannon Mills, $889,000.

Payne St. N., 213-Blue Eyes & Sunshine Corp.to Andrew S. and Evelyn T. Novins, $625,000.

Pickett St. N., 200, No. 110-Mary C. Kelly to Maria Trinidad Lopez, $212,200.

Pitt St. N., 211-Terry R. Zack and John L. Pottridge to Denise Matalas, $1.02 million.

Potomac Greens Dr., 1756-Kevin M. Sawyer to Ryan Beatty and Shelly H. Karle, $785,000.

Quaker Hill Ct., 1129-Leslie A. Niblock and Patti A. Smith to Rene Tapsoba and Olivia Roxane Kinda, $755,000.

Reynolds St. S., 75, No. 118-Rory M. Ackard to Jancarlo Matos and Chawisa Khunkamsuk, $128,000.

Roberts Lane, 136, No. 401-Anthony J. Alarid to Nancy Marsden, $285,900.

Roundhouse Lane, 1224-Charles F. and Wendy H. Goggin to Douglas T. and Jill N. Ogino, $910,000.

Russell Rd., 3, No. 3D-Damon Andrew and Caroline Edman Loftus Roberts to Johnny Max Lancaster, $409,227.

Saint Stephens Rd., 917-Robert W. and Michaela M. Robinson to Timothy Hodgson and Elizabeth Timberlake, $1.07 million.

Spring St. W., 9-Edward and Carol Nadworny to Jacob and Sarah Wolf, $1.3 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 722-Gerald W. Byars to Dawn Brown, $185,100.

Strutfield Lane, 4561, No. 3305-Philip L. Yenikomshian to Han Ah Kim, $300,000.

Taylor Run Pkwy. W., 1040-Michael C. Zywiak to Daniel G. and Wendy M. Christofferson, $740,000.

Tennessee Ave., 232-Jonathan C. and Kristy Daniels to Shea Ryan and Kaitlin Hartley, $588,000.

Valley Dr., 3239, No. 708-Matthew David and Lyndsay Beth Taylor to Katherine Zeringue, $340,000.

Van Dorn St. N., 1407A-Jay W. Richardson to Dave Tiwana, $309,000.

Walnut St. E., 27-Andrew Williams and Charlotte White Preston to Robert Hadaway and Frances Boller, $725,000.

Washington St. S., 715, No. C34-Carolyn L. Krasinski to Socorro Gomez, $315,000.

Wilkes St., 1105-Ann C. Smith to Edmund J. and Rosemari G. Sullivan, $1.31 million.

Wolfe St., 511-John C. and Charlotte C. Grzebien to Alexander Michael and Helen E.D.M. Clark, $1.1 million.

Woodland Terr., 504-Frank E. and Gail H. Brown to Sharon and Ryan Pearce, $1.13 million.

Yoakum Pkwy., 205, No. 708-Dana W. and Elizabeth D. Ivey to Zachariah P. Mathews Jr., $239,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1004-Rosemary B. Graeme to Steven Adam Stratz, $200,000.

28th St. S., 3242, No. 203-Rebuilding Together Alexandria to Saba Aliye Teffrra, $195,407.

Arlington

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2030, No. 1002-Circle Condominium Council to Zejia Jing, $313,000.

Arlington Mill Dr. S., 708, No. 14304-Timothy K. Young to Jose Orlando Martinez, $198,500.

Bedford St. N., 92B, No. B-Lori F. Zelman to Talmadge W. Reed III, $469,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. 507-Jamie G. Rice to Shelly Zhao, $402,500.

Columbia Pike., 5104, No. 1-Ma Jaman and Farzana Fatema to Noor Alam and Fatema Begum, $190,000.

Columbus St. N., 152-William M. Wilson to Stephen T. Trickey and Amy L. Cocuzza, $629,000.

Edgewood St. N., 1711-Richard and Kathleen Lash to Michael and Betsy Waller, $1.5 million.

Fillmore St. N., 120-Anne Gray and Mark Joseph Oberndorf to Dorian Beaudouin and Evgeniya Travers, $835,000.

Four Mile Run Dr. S., 4139, No. 304-Justin Michael Franks to Vanessa Torres Llenza, $407,500.

Four Mile Run Dr. S., 4187, No. C-Reece Thomas and Colleen Margaret Gordon to Damilola Akani, $445,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 626-Damian Sergiu Antonescu and Ana Maria Comsa to Roshanak Khodabakhsh, $310,000.

Garfield St. N., 1021, No. 903-Clifford E. and Adriana M. Scott to Ghadeer Halim, $480,000.

Garfield St. N., 1201, No. 801-Ryan C. Kelly to Robert A. Riccio, $475,000.

George Mason Dr. N., 3201-Lael D. and Theodore J. Dowd II to Matthew F. and Patricia W. Schwandt, $1.09 million.

Glebe Rd. N., 2309-Alisa Cowen to Zibo Hu and Xiangyang Meng, $919,000.

Highland St. N., 1020, No. 311-Kelly A. Currier and Kelly A. Feerick to Olesya Mitkevych, $430,000.

Kentucky St. N., 2217-Sylvia C. Robinson to Mark Hosmer and Christine O’Donnell, $683,000.

Key Blvd., 1802, No. 9484-Mana K. Amir to Deborah Chapron Tempio, $375,000.

Lee Hwy., 4360, No. 103-Robert A. Mehl and Leslie A. Mitchell to Janice Spearbeck, $350,000.

Little Falls Rd., 4801-Jason S. and Parisa M. Gropper to Damon J. and Jessica Anderson Manetta, $1.08 million.

Monroe St. N., 2101, No. 207-Shawn P. Smith to Spiridon Spiros Nakis, $465,000.

Orme St. S., 800-Kelly and Thomas Ingebritson to David G. and Angela D. Rubio, $485,000.

Pollard St. N., 3188-Yuri and Michelle Sagatov to David Hofman and Yu Ching Wong, $2.2 million.

Quincy St. N., 888, No. 303-Amanda B. Robinson to Joshua L. Givens and Heather Pyle, $430,000.

Taylor St. N., 900, No. 827-SPTMRT Properties Trust to Regis and Yukiyo Barber, $240,000.

Upton St. N., 2007-Richard I. Stark Jr. to Cristobal Gabriel Fernandez Morales and Maria Julia Milesi, $980,000.

Utah St. N., 1139-Chris Houle to Ginai Lynn Kramer, $619,000.

Vermont St. N., 748-Brian H. Lee to Timothy M. and Danielle M. Whaley, $545,000.

Walter Reed Dr. S., 1319, No. 19102-Sarah Elizabeth Moore to Stephanie N. Saunders, $255,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 204-Jun-Kun Lai to Steven Russell Vickers, $640,000.

Second St. S., 2614-John Kyle Offenbacher to Brendan P. and Ann M. Morris, $740,000.

Fifth St. S., 3353-Regina Maria Urgena to Stephen W. and Margaret M. Taylor, $585,000.

Fifth St. N., 5648-Su Jin Chang and Daniel Grover Schoettinger to Daniel Schuman and Rosa Lin, $940,000.

Seventh Rd. S., 5060, No. 101-Blake E. Butler to Danika Okpaleke, $205,000.

Ninth St. N., 3830, No. 303E-Christopher G. Salemme to Todd Owren Benjamin, $521,000.

10th St. N., 3625, No. 805-Georgia A. Lindroth to Akshay V. Pandit, $945,000.

10th St. N., 5311-Megan A. Donnelly to Jason S. Amos and Jennifer C. Cowell, $1.26 million.

14th St. S., 4932-Benjamin Ward and Amanda Leigh Manning to Jodi Smith and Robert Ortiz, $575,000.

18th St. S., 2918-Tony R. Gallina to Joiner C. and Fancisa F. Cruz, $885,000.

20th St. N., 4601-Crescent Drive Corp. to Jeffrey J. and Jennifer S. Neumann, $1.55 million.

21st St. N., 5418-Gary Russo and Faith Claman to Harold G. and Stephanie A. Smarr, $1.25 million.

23rd St. N., 4771-William C. Tener to Kyle C. and Joanna R. Williamson, $955,000.

25th St. N., 4664-Arlington Designer Homes Inc. to Kyle R. and Sara E. Cruley, $2.3 million.

28th St. N., 6401-Benjamin C. Eggert and Wendelyn L. Pizer to Nicholas Carso III and Shin Jung Yoo Carso, $1.35 million.

34th St. N., 4731-David A. and Kari L. Oblon to Cathleen Mary Koch, $1.17 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1200, No. 408-Alvin So and Diqiong Xie to Janet J. Rha, $230,000.

Army Navy Dr., 1300, No. 502-Michael R. Mitravich to Valentina Mercado, $275,000.

Crystal Dr., 1805, No. 1006S-Wendy L. and Rodger Blake to Shawn M. Smith and Meredith E. Tobin, $630,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 249-Ruben Zagagi to Lendall S. Knight, $278,000.

Hayes St. S., 1677, No. 1-Paul and Beth Tyszka to Scott R. Nelson and Melissa J. Nee, $608,000.

22nd St. S., 633-Ralph Lawrence and Margaret Elisabeth Tindal to Matthew Litow and Abigail Lauer, $985,000.

28th St. S., 924-Joseph M. and Anne L. Rapson Bernat to Cameron Alan Batten and Matthew Stephen Cronin, $900,000.

ROSSLYN AREA

Arlington Blvd., 1730, No. 301-Charles D. and Heidi Crismon to Bharghava Sarabu and Nivedita Prasanna, $190,000.

Nash St. N., 1200, No. 529-Francis W. Palmieri to Elmas Arisoy, $765,000.

Oak St. N., 1600, No. 732-Jeffrey G. Ryder and Dewi E. Djunaidy to Jay D. Krasnow, $555,000.

Queen St. N., 1615, No. M205-Alexander M. Chip to Peter D. Prowitt, $858,000.

16th St. N., 1831-Saru Yaghi to Robert S. Sohn and Grace H. Kimsohn, $1.05 million.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2829, No. A-Noa Ariela and Holly A. Ramirez to Karen McMillan, $380,000.

Buchanan St. S., 2301-Eileen V.H. Inglis to Steven Vekony, $529,999.

Columbus St. S., 2991, No. A1-Marco B. Restivo to John Allen and Kamila Ab Perren, $372,000.

Monroe St. S., 2447-Mathias and Michele J.W. Hansen to Bradley Barna and Megan Elizabeth Howard, $432,550.

Wakefield St. S., 3456-Christopher and Shannon Coldren to John Michael Hanagan and Kelly Jorgensen, $515,000.

Woodley St. S., 2905D, No. 4-Flora Tracy to Jeffrey D. and Pamela C. Chambers, $252,000.

28th Rd. S., 4520, No. 12-7-Nicholas Benne and Caroline Johnson to Joseph Endress and Robin Mastracco, $400,000.

34th St. S., 4402-Christian A. Hartung to Jeffrey M. Hackman, $495,000.

36th St. S., 4109-Brian J. and Xiaoquing L. Boynton to Nicholas P. Benne and Caroline E. Johnson, $480,000.