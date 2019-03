Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

ALEXANDRIA AREA

Quantrell Ave., 5801, No. 208-Sarah E. Orndorff to Yayou Y. Workeneh, $156,000.

Aspen St., 226-Alice M. and Andrew F. Touchette to Caleb Charles French and Lindsey Leigh Maddox, $589,000.

Bessley Pl., 5250-James A. and Maureen P. Heath to James V. and Sandra W. Holcombe, $843,900.

Brighton Ct., 3817-Joseph L. and Claudine G. Donovan to Richard E. Coin Jr., $560,000.

Cameron Mills Rd., 3109-Thomas F. and Elizabeth A. Fryer to Tyler and Kathryn Way Grassmeyer, $775,000.

Cameron Parke Pl., 101-Diem H. Huynh to Heather Renault and Lori Barringer, $550,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 115-Estate of Diane T. Durnin and Joshua E. Bushman to Keith Z. and Jacqueline S. Patiag, $375,000.

Canterbury Sq., 6, No. 202-Anne M. Janeski to Lonex Louisdor, $178,350.

Columbus St. S., 642-Jason A. and Alison Elizabeth Spurlock to Emily Grace Mate, $547,000.

Dewitt Ave., 2603-Mark Isaac and Gabriela Bulisova to Heidi and Christopher Patriquin, $835,000.

Duke St., 4600, No. 1603-Lotus Homes Corp. to Andrea M. Timal, $180,000.

Edsall Rd., 6151, No. D-David C. and Samuel S. Miller to Robin Luu, $210,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 479-Rafal and Jodie Song Tokicz to Jenny Betres Kirkland, $265,000.

Fayette St. N., 317-Ana-Christina Gonzalez and Jose Budejen to Richard Hursh and Kathleen E. McHugh, $680,000.

French St. N., 148-Qiaomin Huang to Cory Middleton, $483,000.

George Mason Pl., 2717-Jonathan and Erin Murphy Powers to Scott Wesley Sutton and Mary Angella Castille, $903,500.

Grimm Dr., 5104-Jesse Jerome and Sue Judkins Stewart to Jacob B. and Alexandria H. Levin, $610,000.

Gunston Rd., 3604, No. 930-Aaron and Laura Cahn to Amber Lovell, $401,000.

Holland Lane, 309, No. 104-William Taylor and Leigh Parker Pross to Edward T. Roden, $475,000.

Jamieson Ave., 2050, No. 1502-Todd A. and Michelle Elizabeth Snow Bracken to Ricardo Antonio Aldahondo, $479,000.

Jasper Pl., 137-Leonard A. and Jacquelyn T. White to Dustin E. Kaine, $410,000.

John Carlyle St., 520, No. 312-Robert Babak Mondesi to Scott L. Jermyn, $383,000.

King St., 2710-Katherine and James Hennigan to Kelly and Eric Quidley, $750,000.

Lambert Pl., 4604-Maria Mercedes Andrade to Steven D. and Elizabeth Lord Flanders, $675,000.

Lynhaven Dr., 241-John G. Rissler to Jeffrey and Stephanie Traynor, $590,000.

Main Line Blvd., 2011, No. 102-Matthew J. and Jessie K. Cornelius to Katheryn Downes and Daniel Paul Adler, $825,000.

Martha Custis Dr., 3537, No. 911-Margaret S. Whelpley to Joel Graham, $305,000.

Martin Lane, 168-Eddie R. and Violet C. Brantley to Gustaf E. and Krista Simpson Anderson, $600,000.

Monticello Blvd., 505-Allysa Ann Kropp to Sybil Baker, $800,000.

Murtha St., 238-Victor Jon and Pamela Beth Denunzio to Apryl Eshelman and Edward Chidiac, $735,000.

Oak St. W., 15-James L. and Jordan K. Perry to Michael M. and Jon Howell Adams, $1.3 million.

Payne St. N., 130-Joshua Harris to Richard C. Grochmal, $700,000.

Pearson Lane, 5818-Yoseph T. Woldesemait and Meron A. Abebe to Kevin Thomas Bates, $535,000.

Peyton St. N., 416-Ruth Weygand to Alexander Irmer and Madeline F. Rosen, $930,000.

Pitt St. N., 524-Adlai S. and Elizabeth B. Hardin to Daniel W. and Mary E. Riordan, $1.53 million.

Pitt St. S., 520 1/2-Fabrice and Victoria L. Vasques to Daniel B. and Jacqueline M. Pollock, $1.74 million.

Prince St., 814-Estate of Robert Huffman Floyd and Jerry W. Griffing to Holly Chatham and Patrick Wood, $900,000.

Princess St., 1610-Alexander Irmer and Madeline Rosen to Elliott J. and Maria Fumiko Laghezza Watts, $665,000.

Ramsey St., 902-Michael D. and Norma C. Glerum to Martin Fabian Preza DePaulo and Teresa Susan Ball, $1.29 million.

Reynolds St. S., 244, No. 101-Christopher Julius Roush to Mel Berman Bieler, $267,000.

Ricketts Walk, 6018-Alexander Tavares Larraona and Leonardo Larraona Bernardes to Tera Y. Carter, $503,000.

Russell Rd., 1107-Richard J. and Deborah A. Hoerner to Maya Song and Kyle Reynolds, $910,000.

Skyhill Rd., 55, No. 203-Isaiah B. and Mya K. Akin to Stephanie Chan, $287,000.

Spring St. W., 25-Timothy S. and Kari Ashton Foster Longman to Steven M. and Carlisle Childs Adams Hernandez, $890,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 1009-Ward Meier to Mary Matthews, $212,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2108-Jilla Ebersole and Sorour Dehnadi to Jaime S. Giannettino, $226,500.

Strutfield Lane, 4551, No. 4129-Carina A. Cuellar Amrod to Abel Haile, $323,000.

Timber Branch Pkwy. E., 415-Walter R. and Christine B. Howell to Raymond and Stephanie Briggs, $1.3 million.

Union St. S., 450-Gregory M. and Stephanie M. Luce to Edward L. and Elizabeth D. Yingling, $2 million.

Van Dorn St. N., 1453-Kate S. Worley Davis to Kevin Merril, $324,000.

View Terr. W., 801-Brian W. and Kellie M. Meehan to Leonard J. and Mildred W. Marsico, $1.2 million.

Washington St. S., 1250, No. 301-Estate of Bea Kleier and Cheryl Ann Kleier Phipps to Shaffa and Wesam Al-Joburi, $600,000.

Woodbine St., 1522-Keith G. and Laura W. Medleau to Elle M. Ekman, $425,000.

Wythe St., 508-Charles M. and Sue F. Harris to Piper Kent-Marshall, $915,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 1183-Jacqueline Hayman to Christopher J. and Dyane Brown, $215,000.

Wyndham Cir., 3315, No. 1236-Luda and Radu Bujoreanu to Michael Ryan Olszyk, $290,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1507-Romie Leslie Brownlee to Francisca Guzman, $220,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 631-David G. Mauro to Michael G. Beck, $789,000.

Arlington Blvd., 2811, No. 150-Nicholas Adam Zeigler to Colin McCormick Fowler, $304,000.

Barton St. S., 1649, No. 7-Steven P. Giballa and Kate A. Cristol to Zoya Kaitova, $452,000.

Calvert St. N., 2050, No. 104-Erin McCracken Dickerson and Rita McCracken to Christopher Beckstrand, $329,000.

Columbia Pike., 5104, No. A-Yukiko Kato and Jacquelyn V. Johnson to Alex D. Held, $155,000.

Dinwiddie St. N., 2302-Tony Amada Taylor and Cynthia Mireya Long to Sonia Josephine Fisher, $820,000.

Edison St. N., 1717-Daniel Trosch to Russell Scott Phillips, $950,000.

Fairfax Dr., 2220, No. PH12-Patricia DeGennaro to Carol Fields Hagen, $579,900.

Four Mile Run Dr. S., 4065, No. 103-Eugene J. Grimley to Rachael Levine Novalis, $317,500.

Four Mile Run Dr. S., 4183, No. A-Barbara P. Sadowy to Todd M. and Barbara J. Post, $490,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 616-Maria Teresa Saavedra to Brianna Washington, $230,000.

Garfield St. N., 1201, No. 613-Andrew Burk to Ananda C. and Janet Lee Subbiah, $720,000.

George Mason Dr. S., 700-Daniel Robert and Samantha Black to Kevan W. Halma and Kimberly S. Ybarra, $617,500.

Glebe Rd. N., 851, No. 1912-Richard A. and Susan G. Bottomley to Bhalchandra R. and Lydia C. Ketkar, $319,000.

Harrison St. N., 1138-Evg Custom Homes Corp. to Kevin Spencer and Melissa Grace Clark, $675,000.

Ivy St. N., 608-Michael S. and Cheryl M. Olive to Steven Widmayer and Melania Flores Pizarro, $889,000.

Kensington St. N., 3507-Tam Ngoc and Nguyen Ngoc Eatley to Carlos C. and Melissa Gillenwater Ruiz, $885,000.

Lee Hwy., 4210-Evan Andrew and Adela Lacopo to Jacobo Dib and Lisbeth Urich, $1.15 million.

Lee Hwy., 6310-Grant Lawrence Kidwell to Li Wan and Li Zhao, $750,000.

Manchester St. S., 6-Bruce Hidaka Gordan and Sugano Hidaka to Jason Holcomb, $599,900.

Nelson St. N., 510-James J. and Carole A. Johnson to Shilpa Bhalchandra Pradhan, $884,000.

Oakland St. S., 2107-Paramount Investments Corp. to Nashir Uddin Mazumder and Ferdous Ara Mishu, $465,000.

Pershing Dr. N., 3205-Hassouna and Constance Elyhachana to Joshua William and Margo Lee Kreider, $1.1 million.

Pollard St. N., 820, No. 411-Patricia Ann Davison to Arati Krishnamoorthy and Rajit Kavindran, $632,000.

Quantico St. N., 1228-Robert A. and Stephanie Roncska to Philip S. and Hitomi Green, $795,000.

Quebec St. N., 2220-Ori M. and Lorine D. Hoffer to Michael Menn, $750,000.

Quincy St. S., 1733-Edward Mark Jenkins Sr. and Maria E. Vlattas to Andrew S. and Dawn M. Weiss, $815,000.

Randolph St. N., 1126-Charles E. Scott IV to Brian K. Ryoo and Saejin Yoon, $740,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. B406-Gura Ekrann to Daniel Sernovitz, $254,900.

Stafford St. N., 4006-Mary Kristine MacIntosh to Barbara B. Minton, $410,000.

Taylor St. N., 1050, No. 1-402-Cecilia G. Maloney to Suzanne Dunn, $479,000.

Taylor St. S., 1621-David K. and Esther Hyun to George and Jean Barido, $885,000.

Veitch St. S., 314-Gwre Corp. to Radzi Buckman, $514,000.

Washington Blvd., 4710-Andrea Virga Rivas and Sharon A. Virga to Jason James and Janeen Madan Keller, $712,000.

Wayne St. N., 1276, No. 411-Carl L. and Jacqueline R. Henningsen to Carlos A. and Maria I. Manus, $739,000.

Wayne St. S., 1016, No. 607-Paul Joseph and Nadia McGeough to Emma Violand Sanchez, $454,900.

Wilson Blvd., 1800, No. 208-Robert E. Dvorak to Wenqi Chen, $418,000.

First St. S., 4428-Theodor M. and Sara K.H. Wittmer to Matthew S. and Christine L. Luchetti, $765,000.

Fourth St. N., 5924-Thomas G. and Mary S. Dewald to Steven Joseph and Stephanie Kay Harris, $832,100.

Sixth St. S., 3911-Elsa V. and Keith Arnold Weeks to Lance Young and Diane Duston, $549,000.

Eighth Rd. S., 5101, No. 406-Luis Remberto Argueta to Alejandro and Abel Lopez Pedroza, $169,900.

10th St. S., 5101, No. 4-Alg Trustee Corp. to Richard J. Schuetz, $246,034.

13th Rd. S., 2600, No. 392-Nancy J. Saunders to Carrie A. Lamarca and Abraham B. Thompson, $379,000.

16th St. S., 2600, No. 685-Jennifer L. Verrier to Ruthie Edmondson, $300,000.

21st Rd. N., 4102-Jacob Dib and Lisbeth Urich to Jeremy F. Sepinsky and Anna B. Williams, $730,000.

22nd St. N., 6227-Glenn E. and Jessica C. O’Neal to Thomas O. and Kathleen Vinson Downs, $850,000.

24th Rd. N., 4824-George B. and Virginia R. Wilkes to Brendan Lancer, $720,000.

27th St. N., 4111-Richard E. Benedick to Kyle M. and Margaret A. Baca, $905,000.

28th St. N., 6558-Terry R. and France A. Jones to Elisa Maria and Valeria Maria Vannini, $800,000.

33rd St. N., 4722-Tobias D. and Joanne M. Chun to Blair and James Sherman Holmes, $1.99 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1200, No. 204-Margaret E. Kellogg Johnson to Rich and Lois Lamontagne, $235,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 515W-Inging Liu to Sean Chen and Tao Li, $335,000.

Lynn St. S., 1940-Steven M. and Anne L. Anderson to Rebekah A. and Estella Salazar, $1.18 million.

26th St. S., 1000-William F. and Toni Ann Hawk to Mark S. and Deepa R. Elion, $849,000.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1529, No. B-John C. Miner to David B. Lindsey and Carrie Dormeier, $685,000.

Nash St. N., 1200, No. 853-Constance C. Arvis to Daniel N. Cecchin, $615,000.

Oak St. N., 1600, No. 1102-John M. Panko to Juan A. Suero, $525,000.

Scott St. N., 2208-Kathleen Saylor Harris to Nadeem A. Bhatti, $941,000.

22nd St. N., 1767-Maria Sanchez Puerta to Hyun Jin in and Allison Hyeyeon Park in, $985,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 2926, No. C1-Dom Belfiglio to Alejandro Mendiolaflores, $369,900.

Four Mile Run Dr. S., 3721-Sugenest McWilliams to Japhet Francis Wasserman, $420,000.

Wakefield St. S., 3537-Lorraine Thelian to Amelia A. Humphries, $526,000.

Walter Reed Dr. S., 2544, No. 3-Timothy R. and Caitlin S. Nussbaum to Jordan and Mathew Hebert, $518,000.

28th Rd. S., 4518, No. 12-11-John Howard and Ellen Duhamel Farnham to Erin Donovan, $232,000.

30th Rd. S., 4611-Anthony C. and Teresa A. Westfall to Sarah E. Lucas, $424,900.

34th St. S., 4522-Kimberly Collins Ferullo to Emory Ernst, $437,000.