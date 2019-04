Alexandria

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1608, No. 202-Vera Stoeva to Julie Willis, $279,000.

Ancell St., 30-Joshua H. Carr to Elizabeth Armenti and Christopher Placko, $590,000.

Bashford Lane, 824-Konstantin and Deborah Von Schmidt Pauli to Richard W. Hagner, $636,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1008-Frederick J. Evans to Jessica W. Hart, $225,000.

Brenman Park Dr., 4950, No. 204-Debra Yap to Robert P. Wagner II, $410,000.

Cameron St., 1115, No. 204-Kathleen M. Settle-Ladonna to Michael J. Ogershok, $625,000.

Cameron Station Blvd., 309, No. 491-Barton V. and Alonna D. Barnhart to Tracy E. Jackson, $445,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 307-Cynthia E. Chin to Soophi Tajik and Hamed S. Norani, $380,000.

Carriage House Cir., 43-Constance D. Contompasis to Christian Palay and Yevonne Deaton, $502,500.

Dale St., 47-Reynaldo F. and Blanca A. Chicas to Matthew Goldberg and Elis Estrada, $392,000.

Duke St., 4600, No. 528-Quamrul A. and Tahsina Matin to Ahmad Jawad Ahmadi, $150,000.

Eisenhower Ave., 4850, No. 427-Derek J. Musgrave to Timotheus Cannon, $300,000.

Eisenhower Ave., 4870, No. 103-Camille Ciera Kelly to Nicolas Pandi, $220,000.

Fairfax St. S., 535-Todd G. and Vanessa J. Veazie to Russell Koenig and Anna Sheveland, $865,000.

Forrest St., 11-Kim A. Beasley and Robin L. Laird to Charles E. Patrick and Anna Jaeger, $1.7 million.

Garnett Dr., 2400-Angela Silicato to Traci Dill Guariniello, $602,000.

Glebe Rd. W., 846-Gabriel E. and Erica H. Yu to Kandyce L. Korotky, $610,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 510-Chester R. and Valarie A. Jones to Vilma V. Erb, $258,500.

Henry St. S., 123-Eugenia M. Middleton to Joseph and Mary Katherine Green, $660,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 1606-Marie A. Brewer to Milton K. and Louise M. Drucker, $859,000.

John Carlyle St., 428-David A. Cole and Julie F. Hall to Paul R. and Marlo S. Cross-Durrant, $899,000.

Kenwood Ave., 1915-Anne G. Isaacs to Amanda Marvelle Dasylvia Selby, $399,000.

Kirkpatrick Lane, 4687-Fay Slattery and Antonio J. Eppolito to Christopher Joseph and Sumeet Bodington, $617,500.

Latham St. N., 817-Sandra I. Read-Hill to Brandon and Jennifer Bass, $610,000.

Lyles Lane, 711-John Craig and Perri L. Walsh to Charles Thomas Arsenault and Katharine O. Friday, $964,000.

Madison St., 1243-Roger G. Miller and Chrissie Vidas to Theodore M. and Kristen E. Shatynski, $670,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 1206-Michael Dean Taylor to Tiffany D. Sawers-Donaldson, $199,000.

Minda Ct., 5051-Carlisle Slocum and Denise Frazer Bean to Jennifer T. Steinberg and Seth M. Kaufman, $595,000.

Mount Vernon Ave., 1402-Kristofer L. and Christine C. Harrison to Patrick Orr Dorsey and Maria Madeline McCall, $837,500.

Nottoway Walk, 444-Pulte Home Co. Corp. to Tamar and Kevin Becks, $785,000.

Oronoco St., 1537-Christopher G. and Melissa J. Adams to Darbi S. Dillon, $565,000.

Peacock Ave., 4801-Michael G. and Gail M. Mattoon to Colin M. Finley and Mary J. Bean, $632,500.

Pelham St. N., 1010-James P. and Trienal A. Hickman to Wayne Hogwood and Lisa Church, $415,000.

Pickett St. S., 379-Colin M. and Ashley F. Keating to Vincent B. Makori and Selly K. Barasa-Makori, $442,500.

Pitt St. S., 403-Melinda Miles Kendall to Andrew Trask and Christine Carroll, $1.05 million.

Powhatan St., 1215-James A. and Cheryl T. Openshaw to Katie R. Deming, $600,000.

Princess St., 606-Jacob A. Johnson and Amelia R. Townsend to Thomas Nicholas Ciantra and Stacy Spencer, $1.11 million.

Quantrell Ave., 5851, No. 105-Michael P. Jackson to Mohammad Wasim, $157,000.

Reed Ave. W., 127-Stephanie Martinez Abrego to Frenchesca M. Donahue and Richard T. D’Ambrosio Jr., $390,000.

Richenbacher Ave., 5439-Janeejay Corp. to Eric J. and Nicole R. White, $445,000.

Ridge Road Dr., 2706-Jonathan J. Oakey and Nora R. Taylor to Mark G. and Cynthia M. Anderson, $860,000.

Russell Rd., 207-Douglas S. and Linda D. Gurka to Brian G. Kelly and Allison A. Alden, $1 million.

Seminary Rd., 4052-David T. and Susan B. Hirschmann to Horice E. and Danette F. Cruthirds, $1.25 million.

Snowden Hallowell Way, 810-Charles and Nancy Canter to Kathryn Kitts and Stephen Daniel Ghent, $815,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 407-Jorge E. Herrera to Ernest Wayne and Ledonna L. Jones, $177,650.

Stevenson Sq., 252-Val S. Martin to Haimei Jiang, $240,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 4423-Patrick O. and Debra R. Wible to Suzanne B. Prats, $295,000.

Taylor Run Pkwy. E., 203-Kevin and Danielle White to Daniel Patrick and Juliana MacPherson Barrett, $542,000.

Van Dorn St. N., 1649-Anita Campion to Heather Treadaway, $359,900.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1520-Michael D. and Elaine R. Steinberg to Anvar Musayev, $155,000.

Washington St. S., 906, No. 107-Kenneth S. Parker to Patrick M. Kenny, $175,000.

Wilkes St., 307-Alexander Michael and Helen Mayer Clark to Sarah E. Luetz, $629,900.

Wyndham Cir., 3303, No. 242-Jonathan-Edward C. Leggett to Dawn Nicole Lewis, $230,000.

Wyndham Cir., 3312, No. 205-Cesar Flores to Mallory Rascher, $194,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1102-Melissa Baker to Sacha H. Dareau, $187,500.

Yoakum Pkwy., 309, No. 905-Mandy and Michael Plodek to Jessa and Travis Allard, $185,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2030, No. 907-Ryan and Sandra P. Ellis to Emily Gould Ebersole, $295,000.

Arlington Mill Dr. S., 820, No. 3-204-Gregg P. Leslie to David K. Munster and Daniela Mitrovic, $215,000.

Cleveland St. S., 318-Rosella T. Crane to Jonathan Blake and Rebecca Grace Ferree, $550,000.

Daniel St. N., 1914-Aaron and Diana Sokolow to Christine E. Anthony and Gregory Goldstein, $900,000.

Edison St. N., 308-James Patrick McKone to Kristin Devaney, $742,500.

Emerson St. N., 600-Wanda M. Scouton to Aaron and Tracey Schroeder, $825,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 911-Shari L. Cohen to Joseph Bisch and Natasha Northcross, $630,000.

Four Mile Run Dr. S., 4151, No. 301-Ryan P. Blakeley to John Boehnlein, $328,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1115-Jung Y. Choi to Husam Al Asadi and Sumayah Nashat, $325,000.

Garfield St. N., 1021, No. 636-Alicia M. Thomas to Nicholas Ryan Warfield and Kathryn Patricia Davis, $610,000.

George Mason Dr. N., 202, No. 202-3-Emily Collins Belknap and Emily Ashley Collins to Andrew P. Shelton, $214,500.

George Mason Dr. N., 1660-John Calvin Thomas to Mark Hampton, $1.31 million.

George Mason Dr. S., 1521, No. 13-Jedidiah Haven to Mohanned Altaf Hossain, $155,000.

Glebe Rd. N., 2652-Elizabeth Vaugham Romaine to Peter Noel Warren and Norma A. Verona, $937,000.

Highland St. N., 1020, No. 716-George A. and Colleen Carty to Kathleen and David Hsu, $710,000.

Lee Hwy., 2100, No. 328-Simon Zhou Wu to Lindsey Marie Elder, $429,000.

Little Falls Rd., 6000-Leigh C. Taylor and Edward J. Kron to Michael J. Robinson and Deborah Aixa Mas De Robinson, $1.06 million.

Monroe St. N., 2123, No. 1-Eric Coleman Sinclair and Megan Elizabeth Mitchel to Patrick S. Doody, $460,000.

Oakland St. N., 2078-Parminder and Pooja Atwal to Timothy Vanreken and Serena Chung, $895,000.

Patrick Henry Dr., 1713-Matthew Dezee and Kadion Luhman to Enrique Mello and Meredith Hampton Judy, $1.15 million.

Piedmont St. N., 627-Kristy J. Schaffer to Clare Weiss, $615,000.

Pollard St. S., 1612-Lance Young to Benjamin Madden and Jennifer Marron, $899,000.

Quincy St. N., 888, No. 1803-Russell Hennessey to Mahsa Javid, $465,000.

Randolph St. N., 1001, No. 102-Emily K. Rogers Foshay to George Swinhoe, $329,000.

Stafford St. N., 1103-Lingde Hong to Andres G. Rodriguez, $619,000.

Taylor St. N., 900, No. 504-Sunrise Senior Living Services Inc. to Helen Alex, $99,999.

Taylor St. N., 2420-Pamela R. Oeler to Shannon Hoover and Joshua Ryan Virgadamo, $972,000.

Trenton St. N., 209, No. 209-2-Alexandra M. McCombs and Marsha T. Morrow to Oludare Adeniji, $207,000.

Utah St. N., 1045, No. 2-606-Paul V. Applegarth to Phillip Wei Hai Wong, $395,000.

Vernon St. N., 3227-William M. McGlone and Lisa M. Ruskowski to Andrew L. Black and Erin M. Walsh, $1.4 million.

Wayne St. S., 406-Diane E. Cancino to Lisa Lopez, $672,000.

Williamsburg Blvd., 5507-Daniel C. Bavolack and Martha K. Huelsbeck to Richard J. Markowski and Marjorie Huang, $865,000.

Third St. S., 3610-Monica Estrada Rosa Carrasquillo and Maria C. Palomo to Nicolas T. Joy and Suzanne M. Falk, $420,000.

Fifth St. S., 5725-Jat Industries Corp. to Jason A. and Rona A. Jobe, $775,000.

Seventh Rd. S., 5636-Charles A. Seymour and Lauren Michelle Remington to Connor John Waldoch and Erin M. Cagney, $425,000.

Ninth St. N., 3835, No. 407W-Michael L. and Christine Ferrario to Sheila Yahyazadeh, $380,000.

12th St. N., 6240-James McNamara and Moyra Cassidy to Melih and Gencay Aslan, $754,000.

12th St. S., 3730-Fredy Noel Reyes and David Condie Lamb to Aimee Aceto, $695,000.

15th St. N., 2001, No. 903-Hannah C. Wang to Shane Flynn, $455,000.

19th St. N., 5001-Pricila M. Misola to Joey Chen and Lesley Ye, $710,000.

22nd St. S., 3511-Matthew F. and Stephanie Maria Rice to Justin Bowles and Samantha Witt, $787,000.

25th St. N., 5109-Karen P. Hurley to David Gabriel and Denise Ann George, $750,000.

27th St. N., 5077-R. Todd and Diane E. Ray to Aaron R. Blow and Cathleen M. Jones, $1.35 million.

37th St. N., 4101-Beverly J. Cox to Harsharne Kaur Sellgren, $1.32 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Fort Scott Dr., 2815-Michael S. Balkcum to John Laing, $965,000.

Grant St. S., 2706-Whitney and Thomas Remily to Nicholas W. and Sarah Wondra, $925,000.

20th St. S., 916-Amy E. Levin to David Colbert, $786,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W311-Jason D. Schwartz and Alicia D. Sellitti to Ali Reza Hadjarian, $849,500.

Meade St. N., 1300, No. EN201-Kim Eric and Jean Marie Davenport to Yue Yin Choi, $317,500.

Ode St. N., 1910-Alev Ertek Bakan and Aylin Ertek to Rajiv Y. and Rani Mody, $1.32 million.

19th St. N., 1111, No. 2205-Michael and Karla Lepore to John W. Martin IV, $525,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2542-B, No. 2-Callie Fuselier Hickox to Sara Surrells, $575,000.

Columbus St. S., 2901-Anne Haskell Delong and William Charles Haskell to Sarah Katharine Owen, $499,000.

Veitch St. S., 2721-Jessica and John Mueller to Justin Cox, $509,000.

Walter Reed Dr. S., 2534, No. 5-Sabrina H. and Carlo Dante Lorenzana to R.C. Pradhan and J.D. Abernathy, $620,000.

Woodrow St. S., 2807A, No. 1-Melissa Brewster Goodwin to Michelle L. Thomas and Scott S. Sanders, $355,000.

28th St. S., 4808-Philip C. Skopp to Christian Delony Lindstrom and Lisa Winkler, $551,038.

31st St. S., 4707-RC Taylor Corp. to Kelly W. and Eric A. Givans, $458,500.

36th St. S., 4640, No. A2-Robert Andrew and Stephanie Leigh Lawson to Joseph A. Delmontagne, $410,000.