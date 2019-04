Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1112-Peter T. and Suzanne Mirisola to Philip V. Ribeiro, $630,000.

Armistead St. N., 637-Noel A. Acevedo to Teresa B. Harris, $468,000.

Bashford Lane, 515, No. 2-Andrew W. Owen to Robert Palla Kelly, $195,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1117-Khamdan N. Alrobaie to Molham Mutasim Ibrahim Abdelnour and Lamia A. Safieldeen, $210,000.

Cameron St., 511-R. Hackney and Katherine B. Wiegmann to Charles Willis and Elizabeth C. Pickering, $1.95 million.

Central Ave., 2703-Ryan Mark and Natasha M. Davis to Macon Dane and Elena Alberti Hughes, $840,000.

Charles Ave., 3904-Nicholas Richard Dopuch Jr. to Jay S. and Han S. Yoon, $550,000.

Columbus St. N., 932-Eric Todd Monico to Ian Clifford Hayward and Dannie Greenberg, $915,000.

Del Ray Ave. W., 51-Jill Salomon and Blake Darrell Dvorak to Michael Saltalamachea and Jessica Lane Day, $730,000.

Duke St., 201-A. Scott and Jennifer K. Andrews to Miles L. and Martha K. Wilhelm, $1.8 million.

Edsall Rd., 6101, No. 1607-Robert J. Harris to Alexey Massalskiy, $269,000.

Eisenhower Ave., 4852, No. 331-Katharine M. Noll to Corin D. Owsley, $224,500.

Fayette St. N., 525, No. 518-Mary-Katherine Rankin to Lucas Teixeira and Karoline Goncalves Melo Sa, $550,000.

Fitzgerald Lane, 1640, No. 915-Jacqueline Michelle Robinson to Emily A. Munson, $265,000.

Fords Landing Way, 704-Thomas W. and Linda G. Botsford to William Howard and Mary Jo Riddle, $2.1 million.

Grimm Dr., 5113-Trevor M. and Amber L. Johnson to Michael and Judith A. Allen Leventhal, $585,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 210-Heather Slivka to Renae J. Miskowic, $215,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 910-Kathy A. Bentley to Michael J. Russell, $291,000.

Kingsgate Ct., 1732-Anna-Lisa Brown to Jillian Beth Roberts, $415,000.

Kirkland Pl., 4605-Antonio and Deidra Leite to Brian J. Robinson and Jennifer L. Polt Robinson, $680,000.

Martha Custis Dr., 3548, No. 309-Roberto C. Udasco Jr. to Courtney N. Varela, $229,900.

Martin Lane, 170-Marjorie Boursiquot to Jacqueline Marie Rizzi and Douglas Marshall Arendt, $620,000.

Morgan St. N., 6238-Scott G. and Kathryn A. Littlefield to Kevin Reuter and Molly E. Wolford, $547,000.

Mount Vernon Ave., 315-Mark F. Barton and Sylvia E. Alicea to Connor Lyndon Kincaid and Emma Katherine Tessier, $650,000.

Nelson Ave. E., 510-Bruce B. and Susan Glover Brittain to Bryon T. and Caroline Ziser Smith, $624,900.

Oronoco St., 1111, No. 426-Sabala Siva Baskar to Henry W. Allison, $390,000.

Pelham St. N., 1038-Maureen A. Clancy to Steven Deitz and Andrea Schwartz Freeburg, $550,000.

Potomac Greens Dr., 1857-James and Jennifer Lynn Prouty to James G. and Carol Ann Welton, $962,500.

Prince St., 1600, No. 612-Colleen M. Kersgard to Jenhao Hsueh, $437,000.

Quay St., 110-Carl C. and Judith H. Hildebrand to Robert Louis Landing and Douglas Bryan Belote, $1.05 million.

Reynolds St. S., 250, No. 1403-Marc Curtis and Barbara Novak Timms to Kevin A. Kocher and Jeri L. Mackay, $250,000.

Roundhouse Lane, 1405, No. 502-Andrea Stoddard to Ashley Anne Nelson, $450,000.

Russell Rd., 3012-Max A. Mounger and Iliana A. Alvarado to Hunter Welsch and Heather Lynn Fogg, $998,000.

Saint Asaph St. S., 421-Douglas L. Gosnell Jr. to Jerome E. Kelly Jr. and Andrea Courduvelis, $1.16 million.

Somervelle St., 191, No. 401-James Walsh to Marilyn Lenihan, $323,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2319-Roel Mancha to David R. Brock, $238,000.

Valley Dr., 2701-Matthew S. and Maureen E. Weinert to Judith A. and Robert George Spelbrink, $695,000.

Van Dorn St. N., 1401A-John and Hazzell Siano to Jenna Wiesenhahn, $315,000.

Venable Ave., 4432-Marcelo and Sheron Y. Jordan to Orlis W. Claros-Siles and Allison Y. Daza Cruz, $469,000.

Water Pl., 819-Patricia D. Wallace to Janet M. and Robert M. Gerds, $865,000.

Wellington Rd., 3132, No. 107-Sigma Real Estate Solutions Corp. to Charles C. and Bonnie J. Crouch, $319,000.

Wolfe St., 314-Parker B. Hines to Mark R. Poskaitis and Helena Jill DiPasquale, $810,000.

Wyndham Cir., 3315, No. 4233-Elisa Moscianese to Olga O. Teufel, $240,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 806-Dolores L. Richardson to Jessica Marie Parker, $194,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 819-Stella Bernal to Mounir Moutaouakil, $205,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2511, No. 28-Stephanie J. Smith to Jasmine Desilva, $260,000.

Barton St. S., 1415, No. 252-Mark D. Sachse to Louise R. King, $303,000.

Columbia Pike., 1830, No. 412-Patrick J. Murphy to Matthew John Kennedy, $195,000.

Fairfax Dr., 2532, No. 3CII-Ayr Properties Sep Corp. to Matthew Allen and Melissa Lubert, $619,000.

Four Mile Run Dr. S., 4077, No. 103-Otto and Acacia C. Varela to Binti Ambarish Pathak, $380,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 101-Yvonne Collins to Yolande and Anika Tene Kwinana, $340,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 316-Darrell J. Andruski to Cirila L. DeGuzman and Reselita M. Gonzales, $210,000.

Garfield St. N., 1021, No. 233-Ashley R. Hanna to Kofi A. Osei Opare, $480,000.

George Mason Dr. N., 103, No. 103-2-James R. and Laura J. Lazour to Patrick and Alyssa Martel, $447,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1614-Chad E. Jennings to Chyree Tayia Wilson, $435,000.

Harrison St. N., 2209-Porter O. and Anna Tilton Daniel to Angela Parr and Aniel Glass, $1.14 million.

Henderson Rd. N., 4141, No. 319-Timur Milgrom and Sharon E. Darby to Annie M. Coulton, $500,000.

Jackson St. N., 1142-Jordan A. and Mona A. Thomas to Tim Schmidt Eisenlogr and Friederike Niepmann, $1.45 million.

Lee Hwy., 2100, No. 236-Kimberly L. Paschall to Abhimanyu and Sanjiv Mehta, $410,000.

Lee Hwy., 4401, No. 16-Ashley L. John to Henry T. Lan, $280,000.

Lexington St. N., 2314-N. Edgewood Corp. to Nicholas M. and Moley K. Evans, $1.41 million.

Little Falls Rd., 4928-Susan Elizabeth Fleming to Michael C. and Debra L. Lindsay, $1.71 million.

Monroe St. N., 1416-Ashley C. Parrish and Janie A. Chuang to Korosh E. and Jennifer Leyton Armakan, $1.68 million.

Monroe St. S., 1730-Pamela Allan Foertsch to Deborah Albert, $610,000.

Quebec St. N., 1736-Kyle R. Cruley to David Joseph and Julie Ann Oxner, $1.48 million.

Quincy St. N., 1621-Federal Inc. to Matthew David and Leighann Luce, $799,900.

Quintana St. N., 1829-Walter R. and Megan Ekstrom to Ava Xiaoqing Guo and Yoonki Peter Park, $930,000.

Randolph St. N., 1026-Victor M. and Julia S. Pastor to Rhonda Orin and Harry Eisenstein, $720,000.

Stafford St. N., 3806-Classic Cottages Corp. to Matthew David and Rachel Waas, $1.8 million.

Stuart St. N., 1130-Evg Ballston Corp. to Shawn Michael Gallagher and Jueun Lee, $1.35 million.

Thomas St. N., 226, No. 226-4-William Hess to Braden H. Leisenring, $207,500.

Vermont St. N., 1001, No. 501-Wesley O. Smith to Yulia Berestov, $545,000.

Wakefield St. S., 509-Alice E. Eichers to Andrew A. Draganov, $430,000.

Wayne St. S., 300-Michael A. Carambas and Lauren A. Valluzi to Urmila and Krishna Dhakal, $665,000.

Williamsburg Blvd., 6700-Cynthia A. Colaiacovo to Connor Alexander Sekas and Stephen Edward Nugent, $760,900.

First Rd. S., 3718-Jeffrey and Elizabeth Schard to Riley Thomas Dean and Sarah Elizabeth Key, $485,000.

Seventh Rd. S., 5017, No. 301-Nancy R. Gasper to Martha L. and Ana M. Marquez, $240,000.

Ninth St. N., 3830, No. 607E-Fatisha Enahora Gayton to Saara Zaman, $367,500.

13th Rd. S., 3217-Leslie J. Girard to Marcus N. Jones, $550,000.

16th St. N., 2510-Laura M. Wacker and Joanne M. Munly to Gary Ashton, $1.12 million.

19th St. N., 3600-John Robet Morris and Elizabeth Chee Yeun Ahn to Jacob L. and Terri Ginsberg Jordan, $1.47 million.

20th St. N., 6005-Christoper A. and Michelle Blake to Amy Vera Ann English and Gary John Brooks, $1.18 million.

22nd St. N., 3200-Elizabeth Wildhack to John Marshall, $730,000.

26th St. N., 6425-Paul W. and Stephanie E. Wood Garnett to Jonathan H. and Tiana D. Corum, $1.22 million.

31st St. N., 6729-Carlo S. Contoreggi to Katharine E. and Robert G. Layton, $820,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Crystal Dr., 1300, No. 704S-Min Vondrak to Jin Liang and Shelley S. Shi, $471,500.

Grant St. S., 2612-Phillip C. and Ingeborg M. Holloway to Benjamin and Ekaterina Heily, $707,500.

17th St. S., 1114-Jonathan Warner Witt and Kristen Elizabeth Baker to Brian Nicholas Emerson, $755,000.

28th St. S., 1809-Janet C. Armstrong and Frank L. Rudman to Gary H. and Colleen F. McKinley, $749,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W402-Robert E. Rosenbaum to Christine Eloise Fletcher and William Scott Smullen, $879,000.

Key Blvd., 1530, No. 410-Anita V. Rajan to Khailil Karrakchou, $425,000.

Nash St. N., 1423, No. N-Joseph D. Philips to Matthew Mason, $325,000.

Ode St. N., 1311, No. 604-Mary Catherine Fischer to Heidi C. Reutter, $249,950.

Rhodes St. N., 1614-Joseph McDonnell to Sun Jun and Hannah Lee Park, $1.08 million.

22nd St. N., 1508-Andrea Virga Rivas and estate of Sharon A. Virga to Ranitea Harispuru, $930,000.

SHIRLINGTON AREA

Columbus St. S., 2811-Robert J. Dunlap to Christopher John Mitchell and Nicolette Gabrielle Roque, $435,000.

Stafford St. S., 3251, No. B1-Colin Michael Finley to Jason Kirtan Mullins, $388,900.

Utah St. S., 3541-Annasara D. and Andrew Boyd Carnahan to John T. Bett and Maureen E. McMorrow, $417,500.

Woodley St. S., 2915D, No. 4-Holly M. Mullikin to Marion Perry Suter, $248,000.

28th St. S., 4808-Phillip C. Skopp to Christian Delony Lindstrom and Lisa Winkler, $551,038.

34th St. S., 4509-Elisabeth Anne Barna to Heidi Miller, $400,000.