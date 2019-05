Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alexandria Ave. E., 525-Lisa Benjamin to Georgia Bedell Corker, $595,000.

Bellefonte Ave. E., 207-Richard Scott Hershman to Ashley and Ramzi Awwad, $826,000.

Catts Tavern Dr., 730-Jennifer and Mark P. Baird to Tiziana Cotugno and Benjamin Richard Stone, $749,000.

Chambliss St. N., 820-Miguel and Luzette L. Suau to Brian Flood and Wanda Salinas, $489,000.

Chetworth Pl., 805-Bradford J. and Lisa Van Cott to Andrew W. Scott, $588,000.

Conoy St., 2405, No. 256-Jeffrey Scott and Jennifer L. Juhnke to Nooree Lee and Sookhyun Kim, $865,000.

Crestwood Dr., 1705-Anthony and Dana Hall to Matthew D. and Jeanine Marie Valles LaFratta, $770,000.

Donovan Dr., 5112, No. 102-Nathan B. McAfee and Katherine A. Bowen to Jeremy Drislane and Amanda Wilkinson, $445,000.

Duke St., 4600, No. 804-Yik Na Wu to Daniel Merfo, $165,000.

Edsall Rd., 5911, No. 813-Alma and Dean R. Harris to Mohammad Omari, $210,000.

Eisenhower Ave., 4850, No. 311-Chalice Cathryn Attfield to Michelle Low and James Bryan Arnold, $277,000.

Fairfax St. N., 601, No. 512-Sophia Shaw to Thomas W. and Linda G. Botsford, $3 million.

Ferdinand Day Dr., 418-Randolph Ernest and Suzanne P. Dingwell to Marjorie Boursiquot, $700,000.

Garden Dr., 47-Todd N. Valdini and Jessica Watts to Eret and Sarah McNichols, $440,000.

Gunston Rd., 3514, No. 717-Robert J. and Minna Cavanaugh to Ilana Reichman, $315,000.

Henry St. S., 313-William C. and Kathleen N. Lavery to Michael P. and Katherine L. Geranis, $867,400.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. PH19-Lincoln and Jacqueline S. Tucker to Anita Maria Solak, $211,500.

Howard St. N., 807, No. 414-Nan Rudin to Allison T. D’Errico, $258,900.

Kell Lane, 4672-Jennifer Nisoff to Thomas O. and Devon R. Deponty, $642,000.

Laverne Ave., 206-James and Emma Cech to Susannah and Devlin Howieson, $1.08 million.

Maris Ave., 5120, No. 100-Susan Walker to Ana G. Reyes Martinez, $296,000.

Moncure Dr., 128-Brian and Sarah Field to Jarrett and Elise Lewis, $820,000.

Mount Vernon Ave., 708A-Daniel D. and Lloyd W. Lowrey to Mark Constantine C. Manguerra, $712,800.

Oronoco St., 418-Jeffrey J. and Jennifer S. Neumann to Brenda R. Thayer and Nicholas J. Konatich, $925,000.

Oval Dr., 3615-Sara S. and John William Via to Brian and Sarah Field, $781,500.

Pendleton St., 1029-NFD Henry Street Development Corp. to Scott W. and Janine K. Jansson, $1.1 million.

Preston Rd., 1659, No. 950-Anne Marie and Gus Ardura to Kathrine Chelak, $290,000.

Prince St., 318, No. 11-Michael L. Felty to Anthony J. and Sarah I. Sartori, $719,900.

Princess St., 1212-Cynthia Lee C. and Lynton M. Bragg to David and Diana Maria Carl, $707,000.

Raymond Ave. E., 409, No. 1-Courtney L. Shewak to Megan E. Miller, $260,000.

Roundhouse Lane, 1401, No. 112-Michael J. and Victoria Pettibon Quint to Rosa Garibaldi De Mendoza and Guillermo Mendoza, $579,000.

Royal St. N., 996-Mathieu and Erika A. Souliere to Kathryn Veronica Flood, $585,000.

Rutland Pl., 4901-Estate of Jeanette B. Dere and Kenneth P. Dere to Andrew and Kirsten Borman Dougherty, $541,000.

Slaters Lane, 501, No. 117-Jeffery Charles and Elizabeth Hilton to Casey James and Rodgers O’Neil, $290,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 511-Dana Lynn Ratcliff to Gulam Younossi, $190,000.

Strutfield Lane, 4560, No. 1201-Darrell N. Alinea and Cecilio Roi Garcia to Jillian Anwah, $289,990.

Triadelphia Way, 503, No. 10-Dennis O. Gallagher to Holly and Patrick Wolfe, $605,000.

Valley Dr., 3326, No. 808-Christopher J. and Anne B. Robinson to Sarah E. Tianti and Bryan S. Frank, $265,000.

Van Dorn St. N., 1193-Katelyn Mary Petroka to Michael J. Benson, $274,000.

Van Dorn St. S., 4, No. 502-Denisse I. Paz to Justine L. Quintana, $160,000.

Waple Lane, 4910-Roland A. and Lisa Houston to Gregory Alan and Olutokunbo Louise Smoak, $670,000.

Wilkes St., 1307-M.I. Homes of D.C. Corp. to David M. Luskin and Sharon Bonython-Ericson, $1.04 million.

Wyndham Cir., 3309, No. 2172-Raymond James Bank to Phillip Thomas Rowlands, $270,000.

28th St. S., 3242, No. 404-Philip A. and Dawn V. Washington to Timur Akhmerov, $158,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Barton St. N., 400-Mark C. White and Sarah A. Low to Jeremey Daniel and Yilien Binstock, $736,500.

Columbia Pike., 5300, No. 1011-Jose Delgado to Andrea Restuccia, $309,500.

Edgewood St. N., 401-Flip Corp. II to Erin C. Andreani and Benjamin R. Shuster, $1.24 million.

Fillmore St. S., 305-Benjamin R. Madden and Jennifer L. Marron to Malia A. Benitez and Angelo F. Elmi, $720,000.

Four Mile Run Dr. S., 4165, No. 402-Lisette Damon to Stephen and Samantha P. Carter, $409,900.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1034-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jenee Saunders, $315,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 916-Michael Batista to Alexander Zhang, $235,000.

Frederick St. N., 842-Paul Damien Ducharme to Christine Chen, $560,000.

Garfield St. N., 1021, No. 739-Pyson Corp. to Dharmi P. and Piyush N. Joshi, $478,000.

George Mason Dr. S., 508-Paul Robert Gordon to William Clendenning Johnson and Jeanne Caroline McAndrews, $620,000.

Glebe Rd. N., 3408-Kurt Andrew and Stephanie Lynne Mueller to Tracey Hughes and Jonathan F. Thompson, $1.11 million.

Highland St. N., 1020, No. 816-Scott M. Sherman to Ryan Radia, $710,000.

Kensington St. N., 1037-Laura M. and Scott C. O’Brien to Barbara Joan Jeffries, $995,000.

Kensington St. N., 2716-Elizabeth K. Campeau and Henry C. Smith to Scott H. Weinhold, $925,000.

Lee Hwy., 4201, No. 303-Casey T. Stauffer to Jean Tarascio, $232,000.

Lee Hwy., 5558, No. 62-E-Yoshio and Chisaka Tanabe to Stephanie Mei Hsiang Tan, $315,000.

McKinley Rd. N., 1035-Cynthia A. Kight to Mark Scarano and Nickolous Wilbanks, $725,000.

Monroe St. N., 2125, No. 2-Andrew Coburn and Ashley Kristen Newby to Nicole E. Davis, $470,000.

Norwood St. N., 537-Molly McGuire and Julien Lamamy to Dianne Hasselman and David Harris, $1.22 million.

Old Glebe Rd. S., 26, No. 3-B-Samuel J. Nash to Hemantkumar Chimanbhai Patel, $177,000.

Queens Lane N., 1812, No. 4-218-Maria L. Macalino to Ioana B. Marcus, $360,000.

Quinn St. S., 1304-April Martinez to Thomas R. Hines and Yoonjung Kim, $744,000.

Randolph St. N., 3419-Grady Walter and Leyla P. Coker to Mark and Marlena G. Diaz, $1.62 million.

Stuart St. N., 1029, No. 719-Gilead and Jennifer Thayer Segev to Emma Katherine Staller and Michael Piel, $565,000.

Stuart St. N., 1134, No. 1-Evg Ballston Corp. to Alexander Zen Jow and Sruthi Nukalapati Reddy, $1.09 million.

Taylor St. N., 1050, No. 1-513-Joseph J. Hansen and Ashleigh Elizabeth Boswell to Tooca Kahkashan Fardanesh, $510,000.

Thomas St. N., 509-Robert W. Zelnick Jr. to Sonny Nick Sheth and Lidiane Cavatorta Tahan, $960,000.

Utah St. N., 1121-Larry Corcoran to David L. and Vanessa M. Moir, $866,000.

Wakefield St. N., 780-Ballston Crest to Mark Sarne and Heather Plochman, $895,000.

Wayne St. N., 1276, No. 329-Maitland S. Sharpe to Thomas Anthony and Roberta Fasolo, $674,800.

Westmoreland St. N., 2200, No. 406-Diane M. Hockenberry to Chen-Ye David and Wang-Ling Kelly Yang, $382,500.

Wilson Blvd., 4712-Michael R. Manzo to Peter Leeds Gulick and Lisa Jeanne Stone, $602,000.

Fourth St. N., 5916-Jason Pruet to Jeffrey N. and Katherine E. Barnes, $778,000.

Fifth St. N., 5612-Adam Rivero to Amer Mazaheri, $648,900.

Seventh St. S., 3616-Laurie A. Erdman and Bennett L. Minton to Travis and Abigail Manning, $737,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 402-Vartan C. Akchyan to Heerak C. Kim, $140,000.

10th St. S., 1611-Glenn Alexander Magee and estate of James Alexander Magee to James B. and Dee Ann Joy Jeremiah, $460,000.

14th St. N., 3590-Arlington Designer Homes Construction to Nicole and Andrew Sioson, $1.3 million.

17th St. S., 3125-Richard W. Morris and Stephen Allen Nutt to Brian and Jessica Mullis, $395,000.

20th St. N., 4630-Leslie Padmore and Hina Kazmi to Joseph and Nicole N. Falit, $860,000.

23rd St. N., 5527-Sheldon Greenbaum and Nancy J. Cipriano to Roshan J. Abraham and Erica R. Schockett, $1.14 million.

26th Rd. N., 5307-Joseph Jerimiah and Andrea Ban Tecce to Caleb John and Emily Eagan McMahan, $885,000.

32nd St. N., 5540-James J. and Alice A. Pottmyer to Mark Davis and Kathleen Harney Smith, $803,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1200, No. 203-Abroo A. and Bernice Shah to Chi Sheung Chan, $227,000.

Eads St. S., 1211, No. 604-Jeremy Batozynski and Amanda Morey to Sacheen N. Shah and Ekta B. Patel, $495,000.

Hayes St. S., 1749, No. 2-Arthur H. Roach and Wayne N. Kemp to Alexander G. Short and Wayne N. Kemp, $270,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1411, No. 607-NVR Inc. to Laura Nicole Heinen, $616,500.

Meade St. N., 1300, No. EN301-Kim and Jean M. Davenport to Robert H. and Katrina S. Moore, $322,560.

Ode St. N., 1336, No. 16-Fernand J. and Barbara G. Elbeze to Yahong Wang, $250,000.

Scott St. N., 2101, No. 100-Milagrosa Ramos-Santacruz to Ignacio G. Alvarez Gussoni, $294,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2570B, No. 2-Melinda Greene to Justin R. Baker and Jesica J. Ray, $425,000.

Buchanan St. S., 2918, No. C2-John C. Horton to David M. Connolly, $365,000.

Four Mile Run Dr. S., 3517-Heidi R. Crismon to Taehee and Mary Tran Hong, $743,000.

Utah St. S., 3234-Michael P. and Jennifer T. Reilly to Margot A. Lyddane, $496,000.

Walter Reed Dr. S., 2504, No. 3-Martha L. Cogdell to Cynthia A. Davis, $459,900.

25th St. S., 3408, No. 10-Teresita M. Ancheta to Anila Sadiq, $163,000.

30th Rd. S., 4643-Joseph A. Benkoski to Margot A. Lyddane, $480,000.

36th St. S., 4503-Emily K. Binder to Samuel D. Wolbert, $405,000.