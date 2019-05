Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1108-Kevin Lawrence and Susanne Rosenbaum to Praniti and Curran Sinha, $567,000.

Alfred St. S., 913-Joseph B. and Alison Young to Ronald Louis and Alison M. Southwick, $851,125.

Armistead St. N., 420, No. 203-Osmin N. Urrutia-Escobar and Yenis Airis Chavez Fuentes to Alexandra Valderrama, $200,000.

Armistead St. N., 487, No. 103-Mariano Pena Ulloa and Ruth Nair Duran Rivero to Meghan Czaikoski, $195,000.

Armistead St. N., 700-James and Luz E. Jondrow to Roberto Sola and Faduma Ali, $449,900.

Ashby St., 4, No. A-Donna O’Connor Bounds and estate of Donald E. O’Connor to Nedal Dena Awada, $200,000.

Bashford Lane, 909-Ganesh PNT Corp. to Michael A. and Sarah E. Mastrianni, $600,000.

Brawner Pl., 5163-William and Rhonda C. Turner to Tiffany Lyn Comey, $870,000.

Burgess Ave., 234-Jeffrey Robert Buchanan and Katherine Tatiana Wagenblass to Colleen Ferry and Ryan Frazier, $540,000.

Cameron Station Blvd., 234-Ryan D. and Rebecca A. Stalnaker to John J. Burton Jr., $615,000.

Centennial Ct., 2663-John F. and Lynn Bagorazzi to Malcolm Pollard McConnell IV and Alison Walter, $425,000.

Circle Hill Rd., 3106-Christopher and Rosemary Emery to Donald H. Kent Jr. and Mercedes C. Legrand, $960,000.

Columbus St. S., 682-Marcia K. Krause to David Fisher, $730,000.

Conoy St., 2409, No. 101-Kshitij and Anupama Grover to Princess R. Moss, $660,000.

Coryell Lane, 3324, No. 805-David Douglass to Mary G. Flynt, $276,145.

Del Ray Ave. E., 208-Connie Y. Wu to Jamie Allen and Kendra Barber, $910,000.

Del Ray Ave. W., 20-Cara Craft to Elizabeth A. Miller and Carter W. Calle, $982,500.

Donovan Dr., 5120, No. 203-April M. Shaughnessy to Irina Babb, $399,000.

Duke St., 4600, No. 832-Wais Wardak to Tyler Frech, $196,000.

Duncan Ave., 535-Diana L. Meredith to Jonathan and Amy Vander Vliet, $560,400.

Edsall Rd., 6101, No. 612-AZ Properties Inc. to Alphonso G. Logan, $287,450.

Eisenhower Ave., 4854, No. 348-Suhyun Yi to Irwin E. Ramirez, $269,900.

Fairfax St. N., 601, No. 215-Quinn Keeler and Henry N. Cole to James H. Lake and Cynthia S. Hudson, $1.64 million.

Fayette St. S., 212-James A. and Nasim D. Fussell to David K. and Courtney Roberts, $1.35 million.

Franklin St., 2-Robert E. and Mary Alisa Bernard to Martin and Susan Whelan, $1.61 million.

Gibbon St., 1211-Lawrence R. and Alexandra Craft to Kaitlin Kent, $547,000.

Gretter Pl., 2422-Clark Allen and Ian McCabe to Billy K. and Barrett Fagan, $725,000.

Gunston Rd., 3208, No. 716-Valeri A. Fernandez to Mallory T. Quigley, $315,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 611-Su Bong Chong to John Edward Fricano, $410,000.

Holmes Lane, 3715, No. 504-Lawrence E. and Janet B. Root to Christopher T. Kiernan, $236,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 512-Douglas C. White and Francisco Mejia to Marcus A. and Nicole B. Lindsey, $207,000.

Howell Ave. E., 408-Frank J. Busso Jr. and Suzanne M. Smith to Nicolas J. Jacques Lecoq and Brittany E. Bayliss, $1.26 million.

Jamieson Ave., 2151, No. 405-Timothy J. Anderson to Kenneth Moloy and Sheng Peng, $545,000.

John Carlyle St., 520, No. 112-Sharpe Medical Consulting SDV Corp. to Yvonne R. Medina, $519,888.

Jordan St. S., 101-David R. Babich to Matthew Theadore Holden, $414,900.

King St., 2708-Anthony D. and Leanna L. Saler to Daniel Foster and Kaitlin Mulrenin, $785,000.

Lambert Pl., 4606-Gary Harrell to Caroline Van Den Berg and Emily Koppelman, $675,000.

Luray Ave. E., 202-Anna Jaeger and Charles E. Patrick to Joyce A. Pastore, $795,000.

Madison St., 400, No. 1102-Charles N. and Antonia E. Stolper to Herbert N. and Diane W. Harmon, $841,332.

Main Line Blvd., 2304-Hector M. and Michelle N. Gonzalez-Garcia to Matthew Kyle and Katelin Taylor Moomau Briney, $1.05 million.

Martha Custis Dr., 1225, No. 320-Ellen A. Farrell to Phillip P. Ettinger, $220,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 1415-John G. and Alexandria Rupert to Robert Peterson and Jose L. Galdos, $165,000.

Martha Custis Dr., 3516, No. 315-Renee Oberlin to Alan W. Jones and Stella C. Tsourounis, $240,000.

Meadows Lane, 108-Paul C. and Kathryn G. Waldschmidt to Sanjay Mishra and Bridget Gaddis, $556,500.

Monticello Blvd., 525-Sara Reams to Mary Sylvia Fernandez, $792,000.

Murtha St., 269-Welston and Mary A. Chase to Timothy and Karen Mitchell, $760,000.

Newcomb Pl., 4709-Joan E. Lamb to Amy L. Bishop, $762,300.

Oakley Pl., 600-Jerry E. and Kristine A. Jirgl to Nathan Reynolds, $1.07 million.

O'Neill Lane, 5110-Mark and Laura L. Mallory to Britton and Sarah Burkett, $652,000.

Parker Gray School Way, 807-Fred L. and Jennifer K. Reeves to Paul and Carrie J. Kim, $950,000.

Pegram St. N., 1210-Brian L. and Leslie M. Knipple to Ari Nicholas Rothman, $1.27 million.

Pendleton St., 1027-NFD Henry Street Development Corp. to James Frederick Webster III and Nancy Sue Meyer, $1.09 million.

Pickett St. S., 265, No. 101-Christina Charchar to Regina Ann Tell, $225,500.

Pitt St. N., 331-James W. and Mary D. Carroll to John M. Kosciw, $1.18 million.

Pitt St. N., 1146-Russell T. Klophaus and Alexandra C. Economou to Scott W. and Sarah Harper, $700,000.

Pocosin Lane, 5267-Michael R. and Brittany Shattuck to Milo L. and Julie H. Shank, $690,000.

Powhatan St., 1200-Margaret A. O’Neill to Kimberly L. Paschall, $570,000.

Prince St., 1600, No. 206-American Association of Colleges of Pharmacy to Julie M. Weisgerber, $334,500.

Quaker Lane N., 200-Brian R. Miller and Amy M. Barrington to Sean Eade and Caroline S. Sandiford, $850,000.

Queen St., 1210, No. 7-Sarena M. and Andrew J. Harvey to Dominique Fernandez, $492,000.

Reynolds St. S., 240, No. 309-Idalia Melendez to Christopher Alvin Loza, $220,000.

Reynolds St. S., 250, No. 1304-Amanda Conrad to Oscar Sugastti, $215,000.

Royal St. N., 329-Alexandre and Annabel Feoktistov to Darren P. and Karin Lockhart Durkee, $1.66 million.

Saint Asaph St. N., 621, No. 310-Ennio and Margaret Gallozzi to Susan Amber Gordon, $890,000.

Slaters Lane, 501, No. 306-Milo Speranzo to Mary Kassouf and David Vander Els, $310,000.

Spring St. E., 115-Spring & Arise Corp. to Michael Ruby and Kaitlin Very, $1.23 million.

Stevenson Ave., 6301, No. 313-CDMC Consulting to Lilian Oshin Stewart, $218,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4205-Gunnar Lucko to Alexandra Eleanor Fleck, $300,000.

Sycamore St., 2705-Jacquelin B. Fry and the estates of Ralph Martin Behrens and Lola Manthe to Justin and Gretchen Simon, $615,000.

Timber Branch Pkwy. E., 801-Brian J. and Dana R. Palmer to Marc J. and Alina K. Scott, $899,000.

Utica Ave., 4332-Amy Leigh Curry to Aniello and Jennifer Lyn De Luca, $375,000.

Valley Dr., 3527, No. 711-Marye Woodward to Jacob Brooks and Laura Miller, $332,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 423-Kathleen Clark Baukin and Sue A. Clark to Edgar R. and Emily S. Meneses, $140,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. PH20-Therese R. Schaben to Salma Seraj and Mina Sherzoy, $120,000.

Vassar Pl., 205-Igor Mikolic-Torreira and Elizabeth D. Gryczewski to Joshua S. Campbell and Hilary B. Wanke, $775,000.

Wesmond Dr., 136-Charles H. and Barbara G. Lunati to Noah E. Meyers and Patricia Ann McMullen, $547,000.

West St. S., 221-Richard J. Green Jr. and Lisa Nagorny to Scott Browne and Vanesa Hernandez, $770,000.

Wyndham Cir., 3307, No. 2167-Christopher R. Hagood to Timothy R. Soule, $234,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 2218-Pelin Aldatmaz to Bryan G. Pinsky, $230,000.

Wythe St., 829-Joshua P. Tyler and Kimberly Castro to Brendon Howard and Arenne Kay Stoner, $953,250.

Yoakum Pkwy., 307, No. 807-Donald R. Sweigart to Ehab Reda Saleh, $205,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 624-Brenda L. Lukefahr to Aaron D. and Rebecca S. Daley, $550,000.

Adams St. N., 2030, No. 706-Franciska Bomberger and Ilonka Csekey to Salvador Pena-Vital and Gricelda Gonzalez Rodriguez, $287,500.

Arlington Blvd., 4501, No. 506-Elsie A. Lesbines and Gregory H. Alexander to Travis Clark and Amanda Kight Gentry, $245,000.

Arlington Mill Dr. S., 818, No. 4-104-Thomas Osborne Blalock and Faith Randall Painter to Kerby Valladares, $225,000.

Brandywine St. N., 2006-Matthew Carrol Dubuc to Colin and April Myers, $820,000.

Buchanan St. S., 613-Raymond Kurt O’Connor and estate of William Andrew Vrabel to Ernesto Fiel Lazarte, $537,000.

Columbia Pike., 5300, No. 212-Kevin J. and Elizabeth A. Warner to Scott M. Reifschneider, $230,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 1810-Scott M. Atherley and Emma E. Parker to Diana Lynne Garibaldi, $570,000.

Dickerson St. S., 750, No. 7-Qaraman Timari to Charlene Comer, $149,900.

Edgewood St. S., 1400, No. 522-Tracy Lynn Fletcher to Erin O. Humphries, $300,000.

Emerson St. S., 1117-Paul M. and Lindsay Estabrooks to Haris Shawl and Mehreen Farooq, $639,900.

Florida St. N., 408-Joshua Philip Grenert and Julie Rebecca Collins to John M. and Abby E. Fratangelo, $990,000.

Four Mile Run Dr. S., 4161, No. 203-Christine A. Chapuis and Christine A. Hufnagel to Ye Yang, $405,000.

Four Mile Run Dr. S., 4187, No. A-John P. Forest to Jason Garber and Samara Strauss, $490,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 236-Mary K. Carlson Jennings to Luis Manuel and Sandra Pena, $229,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1222-Zhe Zhang and Hongjun Wang to Samantha M. Kuehne, $175,000.

Garfield St. N., 1201, No. 910-Eric Malpeli to Lauren Emily Mandelker, $559,000.

George Mason Dr. N., 214, No. 214-3-James and Christy Abramson to Alysha Marie Damratowski, $213,000.

George Mason Dr. N., 3401-Dwight H. and Rosalie A. O’Donnell to Sheila Taylor, $989,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1415-Rachna Singh Desai to Denise Ann Walker, $435,000.

Glebe Rd. S., 2069-Nicholas and Lindsay Gladysz Madejski to Drew Bradley Crain and Louisa Gilson Davis, $550,000.

Harrison St. N., 3100-Ray L. and Diane L. Oden to David and Lou Elin Najmi, $1.14 million.

Highland St. N., 1020, No. 912-Drew B. Jacobs to Naveed Steven Krabbe, $685,000.

Illinois St. N., 2412-Gail M. Villarin to Luke W. Reynolds and Peggy Wu, $655,000.

Kensington St. N., 416-Brad C. and Jamie R. Mason to Cristina M. Prelle and Todd D. Kelly, $878,224.

Lee Hwy., 2100, No. 428-Sharon Asro Faber Zaloum to Robert D. and Margaret Herndon, $429,000.

Lexington St. N., 2738-Archie M. and Ann Matthews Bolster to John R. Pollard and Margaret Kieffer, $1.2 million.

Longfellow St. N., 965-Laura Ann Fox and Richard L. Gilman to Jared and Stacey Schwartz, $840,000.

Manchester St. S., 14-Michael C. and Lisa M. Baetzhold to Vanessa M. and Spencer D. Sullivan, $599,900.

Nottingham St. N., 878-Edmund K. Daley III to Marcus J. and Leiqing Smatlak, $1.08 million.

Oakland St. N., 100-Anne Marie Davis and Jean-Michel Gillet to Randy Erwin Jr. and Priscilla Crisologo, $925,000.

Pershing Dr. N., 2800-David A. Downey to Chan Sik Park, $720,000.

Quebec St. N., 2152-Benjamin H. and Jessica L. Harris to Anthony and Alexandra Campau, $1.1 million.

Quincy St. S., 606-Jerry G. Jones to Dante Desiderio, $510,000.

Randolph St. N., 1001, No. 614-Andrew L. Knauer to Terence E. Stifter Jr., $355,000.

Randolph St. S., 1404-Beatrice N. Beauchamp to Robin D. Solomon and Erlan Ibrayev, $695,000.

Rolfe St. S., 949, No. 2-Adriana Zimmer and John P. Dumoulin to Sean J. Britt and Kristina N. Kelly, $516,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. D401-Johnathan Ikeda to Di Dong and Kewei Wang, $339,500.

Stuart St. N., 1050, No. 307-Matthew K. and Katelin Moonau Briney to Kang Woo and Yejin Lee, $604,000.

Taft St. N., 1210, No. 203-Christopher A. Godbold to Andrew Choi, $298,000.

Thomas St. N., 256, No. 256-1-Adam J. Hamill to Linda Anulika Ajawara, $214,000.

Utah St. N., 1921-Susan F. Erickson Craver to Dan T. and Julie Ann Lux Rosenbaum, $778,000.

Wakefield St. N., 704-Timothy W. and Linda G. Wallace to Varun Chudiwale, $1 million.

Walter Reed Dr. S., 2134-Andrea M. Long to Edwin A. Castillo Gomez and Angela M. Lucas, $525,000.

Wayne St. N., 1276, No. 324-Kathryn V. Flood to Anna Dmitriyevna and Aleksei Pechnikova, $425,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 341-Victoria Wolf Hill Hammond to Meeru and Ritu Dhalwala, $500,000.

First St. N., 3219-Robert C. Johnson and Carolyn N. Johnson to Christopher G. Horvath and Christine W. Crosby, $841,820.

Third St. S., 3728-Jose and Digna Moreno to Steve Garofalo and Veronica Wicks, $465,000.

Sixth St. S., 3237-Todd David Hashbarger to Thomas Christian Dacanay and Sandy Sairuedee Janwatin, $650,000.

Seventh St. N., 5716-Richard R. Forsht to Paula Chia Leei Chaing, $971,500.

Eighth Rd. S., 5101, No. 207-Hong Liu to Jason Kertgate, $133,000.

Ninth St. N., 2911-Edward J. Seyller III to Laura Lynn Black, $980,000.

10th St. N., 3625, No. 104-Georgia L. Hamilton to Kenneth J. Button and Elizabeth R. Hallas, $817,500.

12th St. N., 6138-Adam Kuchinski to Larissa A. Leclair, $801,725.

13th Rd. S., 2700, No. 382-Oralia H. Alger and Heather M. Bridge to Philip R. and Kathryn Tippett Hussey, $389,000.

18th St. N., 5901-David C. Harris and Dianne Hasselman to Eileen M. Raicht-Gray, $853,000.

19th Rd. N., 4523-Mohammad Ali and Paula Ann Burkhardt Sedghi to Evan A. and Adela Lacopo, $775,000.

21st Rd. N., 4783-Jeffrey J. Kappel to Matthew Robert Morgan, $555,000.

24th St. N., 6328-Ann Marie Murphy to Brian J. and Katherine M. Mastaler, $861,000.

26th St. N., 5206-Michael D. and Stefanie Kelley to Perry A. Pink and Kathleen C. Hagan, $1.18 million.

30th Rd. N., 6801-Evg Custom Homes Corp. to Jason and Kathleen Henry, $757,000.

37th St. N., 4822-Peter N. and Nicholas Mikhalevsky to Kelly B. Shooshan, $1 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 613-Gregory P. Belanger to Getta Malik Mannes and Sundip C. Malik, $549,754.

Army Navy Dr., 1300, No. 1025-Yumi Kim to Diana-Maria Anghel, $277,000.

Eads St. S., 1211, No. 1501-Wing and Yip Chu to Hawa Ka, $358,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 626W-Richard J. Tom to Shelley E. Beckwith, $352,000.

15th St. S., 618, No. 2-Eugene Tighe to Sarah May Miller and Matthew James Mitroka, $560,000.

21st St. S., 935-Ronald L. Rucker and Russell P. O’Grady to Christopher W. and Patricia M. Pile, $1.05 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 1124-Matthew G. Centrowitz to Derrick Steltzer, $665,000.

Nash St. N., 1881, No. 1612-L. Alan and Kathleen Shearer to Anthony Jean Tata, $1.3 million.

Queen St. N., 1610, No. 246-Andrew G. Franks to Maren A. Seubert, $30,000.

12th St. N., 1510, No. 304-Schulz Virginia Beach Corp. to Gabriela Regina Arias Villela, $294,900.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2584E, No. 5-Erin Marie O’Brien to Kristen E. Thor, $268,000.

Stafford St. S., 3205-Michael Gregory and Megan Marie Torr to Emily McConnell, $495,000.

Stafford St. S., 3573, No. A-Steven B. and Mary M. Hellem to Erica I. Nyland, $492,500.

Wakefield St. S., 3611-Michael E. and Erin Wagner to Gregory Monin, $525,000.

Walter Reed Dr. S., 2707, No. D-Charsey C. and Erick C. Porse to Wendy Parker, $299,900.

25th St. S., 3408, No. 7-Blue Home Ventures Corp. to Samuel James Ary and Dilyara Daminova, $140,000.

28th St. S., 4809-Mary C. and Mac Thomasson to Jeffrey S. Dixon and Erika Luise Dykstra, $476,000.

31st St. S., 4729-Sabalan Corp. to Steven Andrew Percival and Amanda Paige Joca, $510,000.

36th St. S., 4414-Michael L. and Elizabeth A. McGinn to Kelly Ann O’Brien, $502,500.