Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in September 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1806, No. 201-Stephen M. Peranski to Samantha Parker, $222,000.

Alfred St. S., 924-Matthew P. and Ellen M. Taverna to Matthew Bohatch, $600,000.

Armistead St. N., 420, No. 304-David C. and Marita A. Fowler to Vrushti Jayesh Patel, $208,250.

Armistead St. N., 503, No. 101-Arada S. and Timothy C. Grantz to Luis A. Martinez Contreras and Veronica L. Henriquez Cornejo, $149,900.

Armistead St. N., 718-Patricia L. Britt and Herbert Wilson to Katherine L. Easom and Sean A. Jefferson, $477,000.

Auburn Ct., 4, No. C-David Ray to Brian M. and Christine P. Downs, $179,900.

Bellefonte Ave. E., 503-Enrique Mello and Meredith H. Judy to Stephen H. Casares and Sarah K. McNulty, $599,900.

Brawner Pl., 5247-Joseph and Leona Gabel to Ryan David and Rebecca Anne Stalnaker, $775,000.

Burgess Ave., 240-Blair L. Dunlevy to Jacqueline Vavra and Adam Underwood, $589,900.

Cameron Station Blvd., 400, No. 106-Jane B. Abel to Joel M. and Maureen O. Augen, $480,100.

Canterbury Sq., 5, No. 202-Amritbir K. and Abhishek Sandhu to Vanna Cure, $210,000.

Chapman St. W., 4, No. A-Sean F. Marietta and Jennifer Marietta-Westberg to Robert J. Rich and Jaqueline Maureen Martin, $720,000.

Cloudes Mill Dr., 305, No. 10-Hyacinth Doreen Brown to Emily Morgan Aden and Michael Zesk, $500,000.

Commerce St., 324-Timothy P. and Christopher T. Dunn to Henry Bryant and Madeleine R. Mitchell, $650,000.

Dale St., 120-Chelsea Thierry Burns and Carolyn K. Weeder to Candice Ikea Levenberry, $400,000.

Davis Ave., 2701-Arthur Satian to Wesley A. and Kelli Jean Windsor, $989,900.

Del Ray Ave. E., 214-Jeanna M. Rickards and Peter M. Koski to Paul J. and Tara K. Weeks, $785,000.

Domain Pl., 5034, No. 35-Scott M. and Janty Croner to Pujita Vaidya and Pemba Tshering Sherpa, $525,000.

Duke St., 4600, No. 1132-Estate of Hripsime Pakoyan and Sarkis Pakoyan to Svetlana Dumeniuc, $208,000.

Edison St., 3706-Michael P. Maddox and Karen M. Griffin to Jeffrey W. Curtis, $348,900.

Eisenhower Ave., 4850, No. 110-Marcus Q. and Tamieka J. Jones to Joseph Connolly III, $265,000.

Eisenhower Ave., 4862, No. 170-Andrew C. Sanchez to Alessandra Vellucci, $225,900.

Fairfax St. N., 601, No. 413-W. Jeffrey and Denise Austin to Linda Powell, $1.55 million.

Fayette St. S., 401-David H. and Olga B. Anderson to Vincent Francois Jean Launay and Marie-Cecile J. Francoise Degeilh, $829,000.

Gordon St. N., 204-Estate of Robert Ian Wallace to Sarah Truettner, $457,888.

Hampton Dr. N., 3101, No. 815-Fahad Khan Qureshi to Mansour M. and Arefeh Heidari, $217,500.

Harrison Cir., 998-Angela P. Satorre and Romualdo Alfonso Nieves Jr. to Andrew P. Broadhead and Lorinda S. Yam, $539,900.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 403-Jacqueline M. Villasenor to Tori Wirgler, $176,500.

Jamieson Ave., 2050, No. 1009-Sun Li to Ryan C. Ashley, $264,100.

Jamieson Ave., 2151, No. 1908-Devin G. and Esther C. Haley Walker to Karl W. Shallberg, $376,000.

Jay Ave., 3814, No. 197-Celerity Ventures Corp. to Rhianna McCarter, $399,900.

Keiths Lane, 29-Eric R. Sahadi to Amy Powell Bayer, $1.65 million.

Landover St., 3210-Julie N. Jakopic to Rafael Ramos Da Luz and Katherine E. Judd, $534,900.

Lynhaven Dr., 140-Barbara Draughon to Edward and Jill Pierce, $549,000.

Main Line Blvd., 1220, No. 101-Derek S. Schwartz and Hillary S. Shaffer to James Jun and Anna Yoon, $707,500.

Manning St., 3051-Kyle M. Huggins and Emily Claire Fillinger to Elizabeth Jane Whalen, $575,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 404-Jennifer L. Dizon to Dennis Tan Tanaka, $165,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 1509-Julia and Abdallah Bouhabib to Martine Pierre-Louis, $206,500.

Martha Custis Dr., 3531, No. 921-Richard A. Fry to Elaine L. Lawler, $265,000.

Mason Ave. E., 326-Elena Chesheva to Sarah Lynn and Michael McClard Gale, $740,000.

Michigan Ave., 1316-Gloria and Harold M. Black to Christopher Naso and Alexandra K. Walker, $640,000.

Mosby St., 3015-Peter J. Kallin and Ryann Brickley to Mary Rose Catena, $615,000.

Murtha St., 274-Nancy P. Reeves and Christopher Luis Flores to Angela Marie Greenewald, $775,000.

Nicky Lane, 2575-Stephanie Jeanne-Rohrer Hrin to Dominic H. and Joanne R. Balzano, $470,000.

Orchard St., 1806-Laura Sara Donnelly to Patrick and Stephanie Wire, $840,000.

Oronoco St., 819-Brandon G. and Jenna Crossley Sanford Marrow to Stefanie and Jacob Schwartz, $670,000.

Patrick St. N., 416-Jack David Sugarman and Jennie Elizabeth Stone to Benjamin E. and Heather A. Norcross, $910,000.

Pendleton St., 1031-NFD Henry Street Development Corp. to Linda Jean and Robert Gerard Theisen, $1.04 million.

Pickett St. S., 271, No. 101-Ashley N. Mattison to Lauryn Scott, $230,000.

Pitt St. N., 411-Michael and Lori Flynn to Theodore M. Roach and Joy M. Triplett, $819,995.

Portner Rd., 1105-William and Francine Gemmill to Christine P. Papanicolas, $575,000.

Powhatan St., 1333-Comstock Powhatan Corp. to Laura G. Williams, $969,726.

Prince St., 1600, No. 212-Michael R. and Deborah R. Schroedl to Nancy Do Pahm, $425,000.

Quaker Hill Ct., 1121-Irene Teiko Saito and Donald J. Barry to Andrew Jacobs, $748,500.

Randolph Ave. E., 115-Christine E. Comer to William H. Hendricks and Amy R. Gareis, $1.04 million.

Reynolds St. S., 244, No. 205-James M. and Jennifer Brooks to Arlen Louis and Gladys McCorkle, $259,000.

Reynolds St. S., 301, No. 204-Robert Americo Gambella to Alan David La Fuente Cuellar and Omar La Fuente, $247,500.

Royal St. N., 1023, No. 306-James P. Simpson to Emily E. Maute, $425,000.

Second St., 600, No. 401-James D. and Susan A. Cloyd to Mary Powell Adams Wilson, $1.26 million.

Slaters Lane, 501, No. 1419-Angus S. Lamond Jr. and estate of Jaquelin R.S. Lamond to Thomas M. and Boyoung Frost, $545,000.

Stabler Lane, 424-Pulte Home Co. Corp. to Sarbartha Bandyopadhyay and Amy Susan Billing, $750,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 704-Mary Margaret Campbell and Nazar Hirji to Mary Aridi, $155,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4435-Jeffrey P. Leslie and Patricia Ann Keizer to Kristen Elizabeth Logan and Matthew William Hoppler, $339,000.

Taylor Run Pkwy. W., 120-James A. and Amelia Kanu to Daniel W. Teklu, $340,000.

Valley Dr., 3624, No. 520-Barry G. Raff and Kathleen A. McIntyre to Christopher Kelleher, $238,000.

Van Dorn St. N., 1581-Monica Schmitt to Yolanda Castleman, $270,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 720-Rayan & Jayin Corp. to Erica Matrese, $130,000.

Viewpoint Rd., 2942-Shon B. and Jill S. Koly to Jonathan R. Falk and Alison D. Maltz, $644,900.

West St. N., 231-Janice L. Horst to Benjamin Michael and Tomoko Rogers, $525,000.

Windsor Ave. E., 101-Estate of Juanita W. Bragg and Rebecca J. Sanders to David C. Vondle and Patricia Barry, $861,000.

Woodbine St., 1527-Laura Hunter to Jill M. and Timothy A. Pace, $460,000.

Wyndham Cir., 3307, No. 4167-Jenna N. Ewald to Karen Phillips, $237,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 3213-James E. Crowley to David A. and Wendy O. Morana, $226,500.

Yoakum Pkwy., 205, No. 519-Rafigheh Farajibaranlo and Mirvadoud Salour to Maddie Preston, $225,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1519-Howard Eugene and Helen M. Whittleston Fine to Karen Ulery, $225,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. S., 13-Hoke Terrell and Julie Dickson Smith to Kenneth and Audrey Galang, $695,000.

Adams St. S., 323-Kevin D. and Marissa A. Withers to Karen Hsu and Matthew Schapman, $705,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 526-Michael Phelps to Sina Amiri, $213,000.

Arlington Mill Dr. S., 820, No. 3-302-Janet L. Chitwood to Luis Fernando Duque, $202,000.

Barton St. S., 1400, No. 419-Stephen P. McCay to Jason Johannes, $307,500.

Brandywine St. N., 2115-April L. and Colin C. Myers to John Samir and Laurel McGorge Iskander, $575,000.

Burlington St. N., 858-Nancy S. Goode to Evan Matos, $597,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 506-Beth H. Driver to Shanna M. Sorrells, $319,000.

Columbia Pike., 5353, No. 707-Teuta M. and Nazif Aliu to Meena K. Park, $147,000.

Courthouse Rd. S., 303-Stephen J. Troyano to Nora Elsner, $449,500.

Edgewood St. S., 1400, No. 524-Christopher R. Placko and Elizabeth B. Armenti to Kamal Navindra Naj, $379,900.

Evergreen St. N., 2321-Andrew H. Hoffecker to Mang Tat Louis Lee and Yu Ling Yao, $825,000.

Four Mile Run Dr. S., 4061, No. 301-Darcey C. Krug to Bryan Stetson, $325,000.

Four Mile Run Dr. S., 4163, No. 403-Bahareh Moradi to Emily Feeney, $325,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 327-Florin and Irene Cadar to Eric J. Balliet, $198,000.

Franklin Rd., 3001-David J. and Carol R. Ritz to Claudia F. Daisley, $1.33 million.

Garfield St. N., 1205, No. 806-Elizabeth O. Adu to Elizabeth Nicole and Jonathan Michael Rennich, $640,000.

George Mason Dr. N., 222, No. 222-1-Carl L. and Lisa R. Feusahrens to Gianni Paz, $188,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1507-Brian J. Test to Nicholas J. Basciano, $440,000.

Hartford St. N., 1200, No. 205-Jerry L. and Carol A. Erickson to Alexis Katina Masterson, $587,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 219-Bridget Bradshaw Krebs and Michael Ryan Bradshaw to Jean-Michel Gillet, $495,000.

Highland St. N., 1020, No. 1102-Siddharth Ashvin Shah and Nish Gautam to Theodore Yiannarakis and Christine Varoutsos, $963,375.

Inglewood St. N., 2000-Tamar M. and Steven M. Haro to Scott Frotman and Sandra Licon, $1.1 million.

Jackson St. S., 214-Jesse and Karen Reich to Chad A. and Melissa P. Hackmann, $745,000.

Kenmore St. S., 2110-Pennymac Loan Services Corp. to Kunle Alli, $352,640.

Kensington St. N., 2018-Yu-Han and Lee Harper Chen to Christopher W. and Lorraine Meredith Drew, $825,000.

Langley St. S., 2000-Excasa Corp. to Christina Parrish and Rhea Beal, $645,000.

Lee Hwy., 2100, No. 435-Katherine Bailey to Gennady Rozhavsky, $346,000.

Lincoln St. S., 2005-K. R. Assets Corp. to David Broder, $825,000.

McKinley Rd. N., 1512-William V. and Willa Houtwed Cleary to Houman Fathi Seyson and Anahita Mazidi, $805,000.

McKinley St. N., 2501-Karl L. Lechow to Bradley Raymond and Erin Colleen Lester, $665,000.

Nottingham St. N., 2001-EVG-WFB Ventures Corp. to Christopher M. and Christine M. Burke, $1.4 million.

Oakland St. N., 105-Ralph Sloan and Anita Koppel Blackman to Teresa H. and James E. Shea, $1.45 million.

Pershing Dr. N., 4326, No. 43261-Daniel E. Fermandez to Drew G. Wende, $180,000.

Quincy St. N., 888, No. 202-Daniel Glass to Koji D. and Mary Nishimura, $645,000.

Quincy St. S., 800-Kimberly and Jason Boberg to Megan and Todd Hashbarger, $805,000.

Randolph St. N., 1001, No. 822-Valerie King to Xi Wei, $383,000.

Rhodes St. N., 1902, No. 64-Joseph H. Zilligen III and Sarah Falvey to David O’Connor, $374,000.

Scott St. S., 901-Ida Njeri Muhoho to Robert D. and Marian A. Livengood, $505,000.

Stafford St. N., 900, No. 1818-William M. and Jean S. Feeney to Nicole M. Barbean, $495,000.

Stuart St. N., 1050, No. 815-Cashel Corp. to Katherine Lishan Kwong , $415,000.

Taft St. N., 2101, No. 120-Victor Nahlous to Sacha Tememe and Jessica Maiorca, $312,500.

Taylor St. N., 1545-Edmund G. and Louise L. Field to Edward and Melanie Petronzio, $1.22 million.

Trinidad St. N., 3200-Matthew R. Rzepkowski to Leotaro Nagai and Laura Weitzenhoff, $1.78 million.

Utah St. N., 2311-Jeremy Wilson and Tuan Khanh Dinh Le to Jason Scott and Victoria Friess, $900,000.

Vermont St. N., 1235-N. Edgewood Corp. to Robert B. and Suzanne V. McDonald, $1.65 million.

Vernon St. N., 2507-Adam C. and Margaret K.C. Chaffee to Nathaniel E. and Hannah G. Jedrey, $1.13 million.

Wakefield St. N., 778-Karin E. Kemper and Isabel G. Lavadenz to Mary Kathleen F. and Bradley Holliday, $940,000.

Washington Blvd., 2326-Timothy James and Kathleen Luby Donovan to Andrew Grady Williamson and Anita Anjali Ullagaddi, $567,000.

Wayne St. S., 1016, No. 807-Clare Cherkasky and estate of Thomas William Maher to Ellen Kay Hartman, $425,000.

Woodrow St. N., 2013-Teofilo Baca to Martin Sumner and Julia Baugher, $650,000.

First Rd. S., 3710-Sandra S. Scioville to Alan Bradford and Patricia Chism, $490,000.

Fourth St. S., 4401-David R. Michaelson and Annette C. Osso to Mary Elaine Morgan and Paul Daniel Snodgrass, $860,000.

Seventh St. N., 2805-August J. Stellberg and Mary K. Logan to Paul Raymond Brigner Jr. and Hla Hla Sein Shih, $1.58 million.

Eighth Rd. S., 5101, No. 404-Jaime L. Wallace to Amanda V. Burns, $135,000.

Ninth St. N., 3835, No. 1003E-Su Yong Min to Jane and Biljana Bogoeva, $525,000.

10th St. N., 3625, No. 509-Robert A. Lalonde and Michele S. Velasco to Engin L. Altinoglu, $830,000.

14th St. N., 2330, No. 406-Howard Lando to Robert P. and Amanda J. Theodorson, $580,000.

14th St. N., 5011-Vinni Juneja and Shareen Joshi to Michael James Alexander, $810,000.

16th Rd. S., 2808B, No. 2808B-Robert F. Boggs to Stephanie Pollard, $270,000.

17th St. N., 5012-Robert and Suzanne McDonald to Brandon R. and Ashley L. Britton, $865,000.

19th St. N., 4515-Arthur and Marjorie Agin to Robert M. and Jessica M. Wiecezak, $960,000.

19th Rd. N., 6029-Julianna P. Hardy to John Brian and Laura Turpin Borak, $715,000.

21st St. N., 4042-Sheila T. Taylor to Mary C. and Emily L. Fossen, $815,000.

25th Pl. N., 5106-Robert Silberstein and Lorna J. Marke to Sean F.X. Barrett, $902,000.

26th St. N., 5250-Jill Parker and Robert L. McGill Jr. to Brandi Durkac Farmer, $976,000.

37th St. N., 5125-Frank Gray and Rose Mary Handley to David Charles Shinn, $1.09 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 617-Dean E. and Geralyn M. Tonso Allen to Michael B. Kelley, $611,000.

Arlington Ridge Rd. S., 1515, No. 604-Bryan S. Kocher to Suzanne R. and James H. Boisseau, $374,000.

Crystal Dr., 1300, No. 1709S-Peter Omokaro to Robert C. Fisher and Maritza Castro, $650,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 628W-Cynthia A. Palmer to Michelle D. Nolan and Bobby L. Ross, $400,000.

Grant St. S., 2721-Cheng-Hsien Wu and Tzu-Yin Yang to Eric Charles Fuhrer Danner, $765,000.

17th St. S., 918-Classic Partners 1 Corp. to Michael Paul and Alison Mueller Amann, $1.5 million.

22nd St. S., 800-Arthur L. and Grace L. Adams to Mark and Julien McKinney Young, $735,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1700, No. 111-James Michael and Mary Jo Roy to James R. Lovelace and Kathleen Corrigan, $1.41 million.

Key Blvd., 1530, No. 1201-Vikas Uberoi to Avraham Jacob Peretz, $362,500.

Nash St. N., 1881, No. 1707-Majed Abdulgader A. Turkistani to Susan L. and Brian H. Penfield, $960,000.

Oak St. N., 1600, No. 1104-Alexandra L. Hambrook to Wing Cheong and Choi Yoon Wong, $359,500.

Quinn St. N., 1672-David Hofman and Yu Ching Wong to Ronald Richard and Bengi Manley, $1.16 million.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2832, No. B1-Katherine L. Biechman to Baptiste Fruchart, $275,000.

Arlington Mill Dr. S., 2586E, No. 5-Amy K. Fischer to Kenneth John Martin, $258,000.

Buchanan St. S., 2871, No. A1-Jeffrey A. Dobratz and estate of James R. Dobratz to Tracy Dowell and Derrick Lee Nursey, $372,000.

Columbus St. S., 2938, No. B2-Ashley Hutcherson to Jose Alfonso Morales, $269,900.

Stafford St. S., 3281, No. B2-Merlyn R. and Valerie L. Evans to Robert Ryan and Danielle Margaret Adams, $400,000.

Wakefield St. S., 2837C, No. C-Ryan and Alyssa Anne Small Heffernan to Justin A. Ladner and Ashley Yoerger, $427,500.

Walter Reed Dr. S., 2400, No. 2-Brian Brooks and Regina Jackson to Adam D. Siegel and Catherine T. Saunders, $524,900.

Woodley St. S., 2901E, No. 5-Vaughn Property Group Corp. to Jessica Crippin, $290,000.

26th St. S., 2055, No. 5-205-Mary T. O’Donohue to Arsen and Menada Hoxha, $380,000.

28th St. S., 4877, No. B-Nichoas A. and Kerry O. Degaetani to Mark K. and Kissy L. Chapman Thaw, $475,000.

35th St. S., 4277, No. A1-Bonnie Blaszczyk to Rattana Srijedsadarak, $395,000.