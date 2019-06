Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in September 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1812, No. 202-George C. and Bruce S. Blankenship to Maria Michaella Yesslyn, $234,900.

Annie Rose Ave., 713-Kelly D. Gardner to Justin Todd Windholtz and Jane Kim, $775,000.

Armistead St. N., 424, No. 104-Vladimir Tapia and Jackeline Claros to Peter Applegate and Alexandra Selig, $190,500.

Armistead St. N., 511, No. T1-Allianz Investment Group Corp. to Xi Gou, $145,000.

Baggett Pl., 116-Richard C. Edwards to Aaron W. and Amanda N. Pollon, $519,000.

Bernard St., 811-Chelsea F. and Shane M. Andersen to Angela Tapia, $669,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 202-Scott and Christina Florkey to Mary Labernik, $465,000.

Cahill Dr., 104-James and Melissa Joy Shute to Rachel A. Seguin, $540,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 130-Estate of Ryan Shea Kenner and Stacy L. Frank to William C. and Christine Clark, $302,000.

Canterbury Sq., 28, No. 301-Brian F. Beaver to Sarah McKee Foster, $155,000.

Charles Ave., 3818-J. Kyle and Sheri L. Denlinger to Ryan C.K. and Jennifer E. Hess, $629,000.

Cloudes Mill Dr., 345, No. 42-Nega Gebru and Edom Chernet to Eric James Acheson and Sara Elizabeth Kirkland, $505,000.

Columbus St. N., 726-Elizabeth Collins Neblett to Justin and Lauren Debettencourt, $725,000.

Commonwealth Ave., 301-Brett and Sarah Rowland Felch Ettinger to Tyler B.B. Allen and Harold R. Poole, $750,000.

Donovan Dr., 5107, No. 173-John L. and Stacey L. Croghan to Benjamin Segal and Elizabeth Simmons, $573,800.

Duke St., 4600, No. 1214-Rami Quttaineh to Fulya Nimet Beriker, $117,000.

Edison St., 3816-Clarence Martin to Margaret Alexandra Dressel, $362,543.

Eisenhower Ave., 4850, No. 125-Timothy Lee David and Anna Korovina to Thomas J. Matheson, $303,000.

Eisenhower Ave., 4870, No. 204-Andrew L. and Kristie L. Jen to Jay Sykes and Hollis Lampe, $330,000.

Fairfax St. N., 601, No. 609-Philip D. Tasho to Mary Ann and John Clifford Johnson, $3.1 million.

Fayette St. S., 734, No. 23-Luc and Tanya S. Belda to Daniel John Hillenbrand, $249,000.

Gadsby Pl., 2501-Lee Van Ginkel to Christopher and Justine Lawson, $675,000.

Gordon St. S., 22-Liliana Polo to Suzanne Kovalsky and Lindsay N. Nelson, $400,000.

Gunston Rd., 3740, No. 908-Jorie L. Stroup to Nathan and Christine Maietta, $360,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1218-Michael Sung Ji Hong and Dawn Hong to Mahmood Bahraini, $321,000.

Herbert St., 43-Catherine Leigh Joyce to Matthew James Haggard, $640,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 519-Daniel Gregory Perrin to Liana M. Gonzalez, $228,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 703-Blackthorn Group Corp. to Charles A. and Carol P. Rademaker, $755,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 701-Sreenivasa S. and Punyavathi Moorthy to William and Anna Buschur, $559,990.

John Carlyle St., 520, No. 417-Dennis J. and Lan Thi Martin to Wayne Brown, $390,000.

Kennedy St., 77-Brian L. Derr to Bradley K. Baker and Sonja Arndt, $600,000.

Kingsgate Ct., 1734, No. 303-Carrie M. and Michael L. Halpern to Channa Yu, $373,000.

Lee St. N., 115, No. BH212-Sharon J. Parsons to Kathryn and David Poole, $410,000.

Lynhaven Dr., 143-Estate of Patricia Lynn Elzinga and Grace A. Elzinga to Mary Catharine Puskar, $556,051.

Main Line Blvd., 2013, No. 101-Jiang Hui to Stephen and Ann Forman Lippens, $660,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 616-Karen E. Woll to Alison Bradley, $210,000.

Martha Custis Dr., 1258, No. 519-Case Winstead Development Corp. to Patrick Cheetham, $336,000.

Masonic View Ave. E., 11-Cynthia L. Dickinson to Shannon Kathleen Baily and Kay H. Melvin, $1.04 million.

Mayflower Ct., 5905-Monte Carlo Financial Corp. to Sarah Villegas, $212,000.

Minda Ct., 5058-Mahjoubeh Kavian to Eyassu Wossen Berhanu, $635,000.

Minor St., 2207-Ann D. Warner to George James Lane III and Meghan Beth Mariman, $856,000.

Mosby St., 3105-Phyllis A. Diamond to Aaron Dehne and Noelle A. Shema, $577,500.

Nelson Ave. E., 518-Jennifer Switzer to Jenny and Joseph Gesley, $624,900.

Nicky Lane, 2589-Charles L. and Maria E. Guyker to Scott Bushey and Madelaine Torres, $472,500.

Oronoco St., 1111, No. 434-Danny A. Youmara to Jessica Hart, $398,000.

Osage St., 1724, No. 302-Jeanine M. and Matthew D. Lafratta to John B. Eckert, $395,000.

Payne St. N., 122-Norma E. Palomino to Kevin Amer, $690,000.

Pendleton St., 1033-NFD Henry Street Development Corp. to Victor and Aneata P. Bonic, $1.07 million.

Pickett St. S., 273, No. 102-Devon E. Hylander to Milton Fuentes Benites, $229,900.

Pitt St. N., 801, No. 208-John L. Ritzmann to Kate Mariya Victoria Shotwell, $180,000.

Pitt St. S., 423-Carol L. and Robert M. Chambers to Laurel A. and Gwynne L. Booth, $760,500.

Portner Rd., 1203-Greg R. Costanzo Jr. to Patricia Cagliostro, $640,000.

Powhatan St., 1355, No. 9-Comstock Powhatan Corp. to Paul and Jean Mongillo, $840,000.

Prince St., 1600, No. 213-Sheryl F. Lambson to Susan Schruth, $649,000.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 308-Rachel Marie Belter to Harry Floyd, $295,000.

Randolph Ave. E., 2305-Iris R. Correa to John Edward Ellis Jr., $650,000.

Reynolds St. S., 244, No. 211-Brian and Jennifer Conway to Daophasouk Pathammavong, $270,000.

Roberts Lane, 114, No. 201-Michael J. Polyak to Meagan Theresa Alley and William Arnold Dolive, $349,000.

Royal St. N., 1044-Donald K. and Gerda K. Freedheim to Jack A. and Lucila S. Licate, $649,000.

Shooters Ct., 113-Ariel D. and Melissa S. Siskind to Benjamin Peter Bergstrom and Anna Linnea Murphy, $620,000.

Slaters Lane, 828, No. 203-Jessica H. Boyd to Roger Andre and Kathy Anne Gregory, $580,000.

Stabler Lane, 428-Pulte Home Co. Corp. to Hyun Jung Kim, $760,000.

Stewart Ave., 105-Michele S. Cumberland and Martin J.a. Yeager to Daniel Finkelstein and Jessica R. Wintfeld, $890,000.

Strutfield Lane, 4561, No. 3114-Antonina Scavone to Maria T. and Gregory C. King, $332,000.

Taylor Run Pkwy. W., 236, No. 5-Alliance Asset Management Corp. to Alyson Miller, $267,500.

Valley Dr., 3748, No. 501-Edward J. Hutchison to David B. Cooke and Katherine E. Wagner, $285,000.

Van Dorn St. N., 1615-Jaydeb and Purnima Maji to Michael Pineyro, $310,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 903-Marcos Dacruz to Ryan Pickrell and Bo Yu, $171,500.

Washington St. S., 718, No. 302-Ted H. Sparke Jr. to Jonathan G. and Anne Marie Vaughan, $265,000.

West St. N., 435-Deborah L. Stewart to Yuey S. and Kim H. Moy, $675,215.

Wolfe St., 509-C. E. Ann Wadia to Michael Francis and Sally Garson Pfenning, $953,000.

Woods Pl., 1022-Estate of Margaret M. Lewis and Rodney L. Lewis to John Akkara, $440,000.

Wyndham Cir., 3310, No. 312-Cheng Gui Ren to Christina R. Banoub, $210,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 4211-Wendi J. Dick to Frances M. Gonzalez, $226,500.

Yoakum Pkwy., 309-John Joseph and Laura Jane Slamon to Gerald A. Schwartz and Karen Hainer, $230,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. S., 404-Paul A. Vanderveen to Nalani A. Catee, $653,750.

Arlington Blvd., 2805, No. 134-Kathleen Helen Murray to Ryan Joseph and Christina Dalessandro, $220,500.

Arlington Blvd., 4501, No. 818-Andrew Jarvis to Mary Elizabeth Cornaby, $235,000.

Arlington Mill Dr. S., 820, No. 3-304-James Hart to Felipe Restrepo-Isaza, $195,000.

Barton St. S., 1400, No. 427-Stacey L. and Andrew G. Duff to Jennifer Esther Bible, $385,000.

Cleveland St. S., 1300, No. 366-Zachary J. Usher to Collin Smith, $290,000.

Columbia Pike., 5565, No. 406-Katherine A. Michon to Bruce R. Roy, $170,000.

Dinwiddie St. N., 3536-Vella Ann Lancaster Fischer to Mark and Jennifer Ries, $875,000.

Edison St. S., 1016-Judith A. Wolford to Shari Hannapel and Andrew Nyce, $535,000.

Florida St. N., 805-Clayton T. and Karen L. Wilson to Jeffrey D. and Jennifer Gromada, $1.31 million.

Four Mile Run Dr. S., 4089, No. 103-Amy Jean Broderick to Melisa Artaras, $388,400.

Four Mile Run Dr. S., 4165, No. 103-Carl W. Volz to Jill N. Herring and Chelsea A. Bowes, $400,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 408-Teuta Gennaro Blaceri to Sindy Cecybell Ventura, $205,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 522-Min and Juan Liu Song to Antoine M. and Candace Crews, $160,000.

Garfield St. N., 1021, No. 346-Gary V. and Carole A. Dixon to Margaret A. Nielsen, $785,000.

Garfield St. N., 1205, No. 906-Asad Kudiya and Sarah Izfar to Jeffrey Cao, $620,000.

George Mason Dr. N., 457-Zachary Steven and Alison Fried to Rajat Banerjee and Melissa Lozano, $892,100.

Glebe Rd. N., 851, No. 1103-John C. and Karen M. Hsing to Michael and Stephanie Pappas, $432,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1618-Milesh M. and Tara Monika Patel to Melanie C. Morton, $401,500.

Greenbrier St. S., 801, No. 113-Hussein H. Abubaker to Richard Byun, $373,500.

Hartford St. N., 1200, No. 209-Aegean Mare Corp. to Jiexi Huang, $402,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 504-Helene Wagner to Jeannette Chapman, $297,500.

Hudson St. S., 16-Charles W. and Rosalie C. Pate to Meghan and Donald Biggs, $760,000.

Inglewood St. N., 2007-Emc Pug Group Inc. to Mark and Jennifer Ries, $755,000.

John Marshall Dr., 3107-Daniel and Kimberly Caccavaro to Pratik and Zarna D. Joshi, $1.6 million.

Kensington St. N., 2042-Lindsey O. and Joyce H. Sutherland to Yu-Han and Lee Harper Chen, $949,000.

Key Blvd., 1903, No. 11549-Leigh Ann Fraiser to Corbin M. Wilkes, $369,000.

Lee Hwy., 2100, No. 103-Xiaolei Wan to John H. and Darlene F. Russ Eft, $387,000.

Lorcom Lane, 3203-Laura Bourgeois Lobue to Jonathan Kanon Ikeda and Katherine Elizabeth Edelen, $860,000.

McKinley Rd. N., 1523-Martin A. Smith to William D. and Patricia Cavanaugh, $1.42 million.

Ohio St. N., 1524-Holden and Shannon Kushner to Lynsi Geo and Nathan Todd Garvin, $795,000.

Pollard St. N., 820, No. 613-Karine Abdelnoor to Jeffrey M. Gluck, $620,000.

Quincy St. N., 888, No. 1302-Alexandr Svistunov to Pascale Niang, $720,000.

Randolph St. N., 1000, No. 904-Joshua Shani to Najia Kamalzadeh, $587,000.

Stafford St. N., 2904-Kelly and Anthony M. Sweitzer to Kevin L. and Susanne Rosenbaum, $915,000.

Stuart St. N., 1119-Aaron E. and Kim M. Keys to Joseph R. Nardini, $695,000.

Taylor St. N., 900, No. 2131-Linda R. Marcotte to Carole C. Perez, $175,000.

Taylor St. N., 2032-Mark E. Zuckerman and Rebecca K. Simon to Martin and Kristen Doczkat, $1.27 million.

Vermont St. N., 2030, No. 301-Grace Leung to Landon Messmer, $213,491.

Wakefield Ct. N., 2481-John Charles Beale and Ann Kete to William Safron and Sallie Ann Keller, $1.06 million.

Wakefield St. N., 3912-Diana L. and Emory K. Kristof to Augusto Daniel Clavijo Dominguez and Ewa Gradzka, $935,000.

Washington Blvd., 3323-Nancy L. Bocskor to Jennifer Cheng, $990,000.

Westmoreland St. N., 2012-George Zhida and Lily Deng to Peter T. Flaherty, $920,000.

Yorktown Blvd., 5600-Jean A. and Lowell E. Lynch to Amy K. Snyder, $1.08 million.

Third St. N., 2413-Anita L. Einkelstein to Christopher Hanes and Laura Sprinkle Byerly, $900,000.

Fifth St. N., 5217-FMH Investments Corp. to Nga Nguyen and Stanford Smith, $1.04 million.

Seventh St. N., 3137-Cameron A. and Britta Lynn Mayer to Matthew and Molly Kacheris, $1.36 million.

Eighth Rd. S., 5431-Alban Danis and Mary Lena Iris Manohar to Ronald A. Pinto, $247,800.

Ninth St. S., 2327-Seth David and Megan Rebecca Mosier to Courtney and Jason Leblanc, $690,000.

10th St. N., 5307-Northern Virginia Investments Corp. to Karan Singh and Sonia Mittal Kamboh, $1.29 million.

15th Rd. N., 5813-Charles E. Miller and Margo R. Deckard to Jeffrey D. and Carla Lynn Shuman, $745,000.

16th St. S., 2601, No. 613-Thomas Patrick and Amy Jo O’Hearn to Virgil William Carstens and Deborah Suzanne Katz, $380,000.

18th St. N., 2601-Nicholas and Kristi Tsiopanas to Ryan Leirvik, $1.35 million.

19th St. N., 5609-Jared and Stacey Schwartz to Neymar R. Ortega Arana, $805,000.

20th Rd. N., 4635, No. 11-Ryan T. Walsh and Zellen M. Adair to Hannah Dannenfelser, $239,000.

25th Rd. N., 4536-Peter A. Reiling and Denise M. Byrne to Joshua Zev and Daniel Aaron Rabinovitz, $1.44 million.

27th St. N., 5058-Dana Jones to Kristy Lynam Moore, $715,000.

31st St. N., 6801-Christopher T. McPhaul and Laura K. Mattingly to Christopher Malm, $856,000.

41st St. N., 4618-Christy Jobe Carter to Jonathan Hui and Yi Chia Lin, $1.1 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 1105-Barbara Fine and Diana F. Cantor to Kambeez Berenji, $645,000.

Army Navy Dr., 1300, No. 122-Rachel M. and Jeannine B. Cyr to Roger F. Phillips, $240,000.

Crystal Dr., 1300, No. 906S-Adelheid E. Maanavi to Mary T. Bachini and James D. Ashley, $680,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 407W-Jay K. Rangan to Dean M. and Estelle Krestos, $240,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 819W-Steven T. and Doreen D. Arminio to Lea E. Abrams, $585,000.

17th St. S., 1001-Castlewood Investment Corp. to Karl Chang and Lisa Wischkaemper, $997,250.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1700, No. 154-Steven and Irene Schlanger to Andrew Leonard, $814,000.

Meade St. N., 1300, No. EN202-Molly A. Murray to Kermit and Ivonne Toledo Gates, $272,000.

Oak St. N., 1600, No. 332-Timmy Dean and Desiree Heytens to Kelly Walsh, $539,000.

Oak St. N., 1600, No. 1432-Jane Calderwood to Jahanzeb Khawaja, $545,000.

Rolfe St. N., 2109, No. B-Jeffrey A. and Courtney E. Conn to Franklin Narvaez, $670,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2893, No. B1-Sara Nicole LaPorta to Jana L. and Michael W. McErlean, $435,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 104-Robert E. and Victoria S. McLaughlin to Steven Thomas Jaworski, $397,000.

Buchanan St. S., 2880-Michael D. and Cathryn G. Sass to James Maxwell and Catherine Dexter Carithers, $486,000.

Columbus St. S., 2961, No. B1-Laura Ellen Smallood Miller to Marian Altman Anderson, $275,000.

Dinwiddie St. S., 2903, No. 3368-Heather Smith to Lauren R. James, $329,900.

Stafford St. S., 3333-Jonathan David and Brittnie Jean Gooch to Merlyn and Valerie Evans, $640,000.

Wakefield St. S., 2848C, No. C-Steven and Alisha Holdcroft to Kateryna B. Volkovska, $334,000.

Walter Reed Dr. S., 2418, No. 2-Jerry H. Botland and Ingrid H. Morroy to Dorian Cundick, $515,000.

23rd St. S., 5029-NRZ Reo Inventory Corp. to Samir Hassan, $450,000.

27th Rd. S., 4809-Terrance P. and Bethany Anne Murphy to April Lynn Myers, $451,500.

29th St. S., 4713-Andrew Y. and Lynn G. Cheng to Benjamin S. Adam, $435,000.

36th St. S., 4111-Stacey Coppel to Elise R. Anderson and Robert A. Bouchard, $495,000.

36th St. S., 4616, No. A-Kevin W. and Laurie Sims Durnell to Donna L. and Randall S. Schaefer, $485,000.