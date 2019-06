Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1710, No. 201-Michael Casey Fagan to Geoffrey K. Wuehrmann, $280,000.

Ancell St., 31-National Financial Corp. to Stephen William Kopchik and Catherine Lea Walsh, $620,000.

Ashton St. N., 738-Romero Realty Group Corp. to Natasha Hadijski, $589,900.

Braddock Rd. E., 505, No. 305-Ryan Thomas and Zhulieta Z. Willbrand to Julia L. LaCava, $450,000.

Braddock Rd. W., 801-Laurie A. Regelbrugge to Stacia D. Abel, $680,630.

Cameron St., 1115, No. 107-Julie A. Ortmeier to Marthe Larosiliere, $646,000.

Centennial Ct., 2651-Heath Bourne to Eric Edward and Casey Marie Prostko, $467,100.

Chetworth Pl., 710-Edwin P. and Laura H. Krafsur to Wallace Michael Forman and Annie Wanjun Gong, $645,000.

Commonwealth Ave., 300, No. 5A-Lindsey Swanson to Kelly A. Troxell, $184,300.

Dewitt Ave., 1807-Christine Gill to Audrey H. Mullen, $200,000.

Duke St., 4600, No. 1127-Wells Fargo Bank to Shamika C. Foster, $135,000.

Early St. N., 2241-James R. and Carolyn J. Wallace to Taylor Garner, $460,000.

Edsall Rd., 5911, No. 902-Abiy Hunegnaw Gebreselassie and Messeret Legesse Burussa to Nafkot Asressahegn, $198,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 197-Christopher Harris to Dorine Lynnette Supples, $225,000.

Fillmore Ave., 5300-Justino Batista and Maria T. Alves to Saheed O. Sangodina, $465,000.

Gadsby Pl., 2536-Linda Montgomery and Foster J. Blair II to Gabriel and Meghan Mesquita, $625,000.

Glendale Ave. E., 110-John B. Johns to Heidi R. Lifson, $800,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1519-Yvonne S. Lee and Philip W. Mok to Jura Kromah, $195,000.

Holland Lane, 309, No. 237-Redmond J. Hogan Jr. to Erica S. Sommers, $337,000.

Howell Ave. E., 317-Ardith E. and Rhonda V. Collins to Sebastian Albert and Jacek Jakubowski, $695,000.

Ingram St. S., 9-Chelsea Thierry Burns and estate of Harmon Burns III to Milagros Jeancharles, $299,900.

Jefferson Davis Hwy., 2209, No. 101-Robert M. and Julie E. Lee to Justin Liberatore, $644,000.

Kennedy St., 81-Cynthia C. Hartmann to Gregory L. Smith and Janna B. Weinstein, $559,900.

Luray Ave. E., 302-Mack and Carmen Coker to Angela M. Ambrose, $940,000.

Lyons Lane, 3704, No. 545-Barbara Noe to James and Emma Cech, $284,999.

Medlock Lane, 214-Donald R. and Paige K. Rhodes to Katherine Maxwell Baker and William A. Maxwell, $599,000.

Patrick St. N., 915, No. 407-Brian C. Smith and Ekaterina Smirnova to Jin and Ellen Park, $315,000.

Pitt St. N., 335-Andrew J. and Claudia Hughes Hallett to Carroll W. and Andrea Dobranski, $1.07 million.

Pitt St. S., 520-Ariel Fox and Robert E. Johnson to Sharon Niemczyk, $860,000.

Preston Rd., 1646, No. 811-Tamara Lynn Burkhardt to Charles H. and Barbara G. Lunati, $212,010.

Reynolds St. S., 250, No. 1005-Supersolv Com Inc. to Adriana F. Santana, $206,000.

Roberts Lane, 134, No. 202-Carrie Judith Jacoby to David Christopher Cox and Jacob Haywood, $285,000.

Saint Asaph St. N., 515-Ohd Partners Corp. to Tiffany Olson and Michael A. Kleeman, $2.6 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 114-Charles Obeng-Mensah to Maritza B. Suarez, $214,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 1108-James Andrew Brown to Govan P. Faine II, $196,000.

Third St., 316, No. 16-Graham and Michele Smart to Daniel Dale and Cathleen Hannon Emhof, $1.09 million.

Van Dorn St. N., 1463-Rena Lee Patierno to Darby A. Kirby, $280,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 323-Kask Properties Corp. to Dominique Mercado, $139,000.

Virginia Ave., 1002-John D. and Nancy J. Wills to Margaret T. Hargreaves and Michael J. Keegan, $1.02 million.

Washington St. S., 906, No. 101-Cynthia Comitz Cavalieri to Heather Marie and Jeffrey Alan Santelli-Spartz, $165,000.

Wolfe St., 500-Diane E. Anderson to Elena and Amanda Delle Donne, $1.18 million.

Wyndham Cir., 3307, No. 4159-Jeffrey T. Dorman to Sarah E. Biscardi, $227,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 602-Ali Keshmiri to Christopher P. and Vanessa M. Gonzalez, $192,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2407, No. 81-Patricia Pardinas to Phoebe Morrisette, $282,500.

Barton St. S., 1100, No. 293-John Michael Lawson to Leland Joseph Fiegel, $266,000.

Brandywine St. N., 2157-Brian L. Gunn to Quan Bao Nguyen and Virginia Iames, $590,000.

Cleveland St. N., 803-Homh Zheng and Shuoqin Xie to Jonathan David and Aditi Loretta, $835,000.

Columbia Pike., 5353, No. 503-Genshu and Eikich Mitsuyama to Sultana Shorkar, $140,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 1201-Davide Zucchini and Odile Ivette Johnson Naceo to Eric A. Roseman, $510,000.

Dickerson St. S., 750, No. 111-Raul and Miriam Medina to Jose Isarael Acuna Rojas and Delgadillo Montano, $180,000.

Edison St. N., 618-Giuliano and Lisbeth Gnugnoli to Mariam Gillis, $725,000.

Edison St. N., 1023-Arlington Green Homes Corp. to Benjamin S. Eitan and Elizabeth A. Carr, $1.5 million.

Florida St. N., 2634-Cynthia and Christian Galdabini to Jaehn and Sandra Charlton, $945,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 324-Kendra Muraya to David C. and Patricia Povlitz, $324,900.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 819-Esther J. Covington to Marie M. Coby, $185,000.

Garfield St. N., 1021, No. 818-Kevin S. Clark and Melissa G. Clark Family TRT to David M. and Virginia L. Coogle, $705,000.

George Mason Dr. N., 221, No. 221-3-Rachel Kearl to Michael Hogan Carver, $219,000.

Greenbrier St. N., 2547-David and Tracy Ann Booth to John Patrick and Nicola Whistler Farris, $790,000.

Illinois St. N., 2244-Donald S. Waack and Tina R. Matsuoka to Sigberto Garcia Caballero and Sarah Brown, $824,990.

Jefferson St. N., 300-Off-Trail Homes Corp. to Sonia Isabel Burgueno and Arthur F. Bergh, $1.45 million.

Lee Hwy., 4201, No. 106-Brian Van Buren and Suzanne Rutkowski to Isabel A. Gomez, $238,000.

Lorcom Lane, 3200-Thomas Lewis Sipusic and Frances P. Field to Richard S. Franklin and Claudia E. Tordini, $1.32 million.

Military Rd., 3656-Steven B. Leiwer to Marcellus and Ashley Tennyson, $925,000.

Monroe St. N., 3663-Christopher Albrittain and estate of Warren Sydney Albrittain to Ryan Donnelly Shadrick and James Stephen Wilson Jr., $2.2 million.

Orme St. S., 909-Carl L. Vacketta and John F. Bruce to John Suber and Sun Hee Rumbavage, $480,000.

Pollard St. S., 1735-Larry A. and Linda Sue Christ to Maureen O’Sullivan and Jason M. Searight, $730,000.

Quantico St. N., 2318-Michael D. and Jennifer L. Durham to Timothy Martin Hunter, $830,000.

Randolph St. N., 1001, No. 803-Alicia N. Washington to Robert M. Trumble, $361,000.

Richmond St. N., 4021-Michael J. and Pamela P. Ouzts to Anthony J. and Jennifer Albano, $943,000.

Stuart St. N., 1029, No. 712-Paul and Jeanette Dantoni Goldman to Donald J. and Jayne M. Wolfe, $505,000.

Taylor St. N., 1107, No. B-Loreto and Anthony J. Dasilva to Joseph R. Nardini, $445,000.

Trenton St. N., 104, No. 104-1-Donagh J. Gilhooly to Osvin K. Escobar and Bertha Ibarra Cardona, $260,000.

Utah St. N., 1045, No. 2-604-Leyla Jordan Gladish to Laura Marie Karl, $315,000.

Wayne St. N., 1276, No. 121-Phyllis Jo Gervasio to Naheed Qureshi, $525,000.

Wayne St. S., 833-J. Peter and Barbara A. Kissinger to Joseph Woodson Knight and Kenna Costello, $960,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 411-Michael Cain to Peter Michael Cipollo, $660,000.

Wilson Blvd., 5249-Kevin S. McGuire to Xenia Yasmin Zia and Andrew G. Harrer, $590,000.

Fourth St. S., 5820-Mark S. Senak to John J. and Jennifer Chandler, $810,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 112-David G. Miller to Michael Awadallah, $70,750.

13th Rd. S., 1635-C. Eugene Hubbard Jr. to Joan A. and Hugh Steer, $658,000.

15th St. N., 5710-William Alan and Annette S. Lemberg to Michael Andrew Bell and Katelyn Shavers, $940,000.

16th St. S., 2600, No. 706-Eileen N. Conoboy to Kimberly Patten, $288,000.

20th St. N., 4501-Jason S. Amos and Jennifer C. Cowell to Nancy Allin Doty, $840,000.

25th Pl. N., 5113-Reade Bush to John Rosenbaum, $655,000.

26th St. N., 4536-Franklin W. Coates to Donald P. and Shang-Jeo H. Gaublomme, $1.17 million.

27th St. N., 4848-Richard S. and Rhea C. Austin to John Daniel and Daniella Creedon, $837,000.

32nd Rd. N., 4520-G. Reynolds and Virginia B.D. Young to Julie Wilkins and David Hantman, $1.4 million.

38th St. N., 4637-WCH Corp. to Davis Marshall and Ashley Shea Catlin, $2.33 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 125-Edward Q. Hackworth to Vinay Kumar Kalluri, $280,500.

Crystal Dr., 1805, No. 613S-David Hajjar to Richard Saccone, $610,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 227W-Bing G. and Joung J. Yi to Rahul Kumar Sood, $338,525.

Knoll St. S., 2012-Kurtis Edward and Cassie Hunter Wolfe to Stephen and Rebecca Patrany, $945,000.

20th St. S., 731-Gudrun Harizyk to Michael Goldstone, $800,000.

22nd St. S., 1410-T&P Development Corp. to Jay F. Coldren and Siti N. Abdul Rahman, $930,000.

ROSSLYN AREA

Arlington Blvd., 1730, No. 508-Keith Lavey to Ariana T. White, $252,050.

Nash St. N., 1200, No. 828-Robert E. and Elizabeth T. Spearing to Nicholas Holtz, $740,000.

Oak St. N., 1600, No. 208-Janmari E. Hallahan to Jason A. and Caitlin M. Colenda, $504,000.

21st Rd. N., 1711-Silvia F. O’Hara to Matthew Jaroszewski, $800,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3077-John J. Kane and Albert Thompson Johnson to Lauren H. Lugasi, $450,000.

Arlington Mill Dr. S., 2604A, No. 1-Tyler and Cynthia Rauert to Nicole Marie Billman, $350,000.

Buchanan St. S., 2848-Monserrate Diaz and Charles R. Rivera to Brie S. and Jonathan F. Crawford, $505,000.

Columbus St. S., 2800, No. 3427-Thomas L. Murphy to Herbert Wilson and Alice Lima Whitney, $430,000.

Kemper Rd., 3711-Sergio W. Garcia Sampaio and Jennifer S. Matel to Katherine Reis Williams, $370,000.

Stafford St. S., 3545, No. B2-BMB Group Corp. to Brad and Leah Wilkinson, $455,000.

Walter Reed Dr. S., 2438, No. 1-Janice L. Faucett to Joseph A. and Dana M. Andy, $561,000.

25th St. S., 2301, No. 4-307-Linda P. Massaro to Johan Ramon Becerra Hernandez and Mariana M. Lovera Santander, $500,000.

28th Rd. S., 4500, No. 10-10-Kristin Denise Christian and Kristin D. Zyga to William Michael Stievate III, $390,750.

35th St. S., 4300, No. B2-John F. Rodgers and estate of Margaret M. Fogarty to John S. Seich and Ann L. Clark, $240,000.