Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Alfred St. N., 410-Craig and Amy L. Witmer to Allen Daniel Pereira, $1.05 million.

Armistead St. N., 442, No. 302-Shantell N. Barbour to Mahta M. Temelso, $178,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1102-Ayodola Anise to Tewodrose Abaye Berker, $157,000.

Bellefonte Ave. E., 6-Joseph D. King and Lori Gay Ranson to Chase Aaron and Mary Louise Chesser, $600,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 403-Tu-Anh Love to Tiffany Crowders, $345,888.

Cameron Mills Rd., 3305-Alice M. Leonard to Suzette A. Trilla and Jose M. Calderon, $725,000.

Cameron Station Blvd., 240-Peter K. Webb to Jeff Philip Johnson, $605,000.

Chalfonte Dr., 804-Richard A. Williams to Gina M. and Jason Kacamburas, $1.2 million.

Columbus St. N., 214-Robert Bradford and Jennifer Courtney Kaiman to Daniel and Pasha Darvishi, $982,500.

Commonwealth Ave., 3403-Donna O’Connor Bounds and estate of Donald E. O’Connor to Jeffrey Ralph Voigt, $202,000.

Donovan Dr., 5102, No. 458-Estate of Beverly Ray Breitman and Melissa Keene Hurtt to Alex B. and Alyson J. Nuno, $380,000.

Duke St., 4600, No. 1611-Mariam Safi to Weichao Liang and Yongying Guo, $155,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1802-Richard R. Duncan to William Carl Zehnder, $300,000.

Fairfax St. N., 314-Afton N. and Nicholas C. Mormann to Nancy A. Hulkower, $1.19 million.

Franklin Ct., 2720-Thomas E. McIntire to Graeme S. and Reem Julia Carroll, $530,000.

Franklin St., 103-Timothy B. and Caroline C. Hanson to Christopher James Henry Opie and Joanna Elizabeth Allegretti, $1.04 million.

Gary Ave., 5540-Luis F. and Malena Salinas to Zagim Ali Cheema and Hafiza Atta, $577,000.

Griffith Pl., 3825-Daris McNeil Clifton to Scott W. Akers, $1 million.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1602-Carrie E. Hall to Berk Ogutal, $157,500.

Hunting Creek Dr., 1611, No. 29-Anh-Luan H. and Morgan Jones Huynh to Linda B. Darr, $532,900.

Jamieson Ave., 2050, No. 1102-Paul Radlinski to Thomas and Sherrin Gentzel, $445,000.

John Carlyle St., 520, No. 439-David Koenig to Carl Hendley, $381,000.

Keller Ave., 3740, No. 127-Charles C. and Megan Edahl to Philip K. Thielstrom, $439,900.

Landover St., 2916-Lewis Morris to Nicholas A. Brown and Lauren D. Bartolozzi, $510,000.

Madison St., 400, No. 2102-Elizabeth E. Kuehnie to Jan and Adrienne M. Cadik, $1.11 million.

Martha Custis Dr., 3231, No. 849-Estate of Barbara Wegner and Kirsten Wegner to Nathan P. Nekvasil, $279,000.

Nelson Ave. E., 319-Deborah D. Skeens to Paul and Carrie J. Kim, $647,000.

Pelham St. N., 602-Johnathan A. and Judith R. Ralston to Erick Ramos-Murillo, $410,000.

Pitt St. N., 941-William M. Sanders to James and Cynthia King, $445,000.

Powhatan St., 1333-Comstock Powhatan Corp. to John M. Gosnell, $910,000.

Ramsey St., 806-Sean Pribyl and Sylvia Logiewa to Keith A. Benderoth and Michele E. Hebert, $665,000.

Reynolds St. S., 301, No. 401-Robert Rankin to Panitan Yossuck and Jeffrey D. Nakrin, $265,000.

Roundhouse Lane, 1212-Stephen A. and Kathleen Cheney to James W. and Mary D. Carroll, $899,000.

Skyhill Rd., 403-John L. and Anarkan Akerova Lilly to Christopher L. and Julie T. Bosland, $1.02 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 218-Aark Estates Corp. to Thomas Willson Hickok, $182,500.

Tancreti Lane, 5247-William and Deborah C. Routt to John H. and Nancy Pearson, $700,000.

Timber Branch Pkwy. W., 406-Ted A. and Jamison S. Borek to Catherine Marie Petrini and Robert C. Morgan, $829,000.

Tobacco Quay, 539-Barbara Dubke to Karen Blanchard, $676,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 822-Marjorie J. Millard to Mushtaq and Nuzhat Ejaz, $175,000.

Van Dorn St. S., 12, No. 403-John C. Chinoransky to Michael Elsroad, $158,000.

Washington St. S., 1250, No. 207-Dorothy U. Seyler to Mary K. Nawab, $455,000.

Woodbine St., 1414-Tina M. and Stacy Vigue-Adair to Conchita Cruz and Brendan Simard Kelly, $484,000.

Wyndham Cir., 3311, No. 3196-Katherine A. Sherman to Andreen Latoya Anglin, $195,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 310-Adulaziz Altuwaiyan to Nizam Uddin, $215,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 218-Jaber V. Jami and Masoud Jame to Manuel A. Marquez Rey and Carmen Rosa Marquez, $197,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in December 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 808, No. 9-302-Ivy Mihm to John Wendell and Isabel Harris, $202,000.

Barton St. S., 1300, No. 334-Anil Kumar Corp. to Jaclyn Dana Jensen, $385,000.

Buchanan St. S., 1111-Andrew J. and Julie Thomas Feltman to Mindy Beth Selman Leblond, $407,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 608-Manmohan Singh and Harpal Kaur Chawla to Samer Odeh and Shaila Mohammad, $143,000.

Columbus St. S., 125-Arlington Residences Corp. to Christopher B. Hill and Angela V. Reyes Hill, $632,000.

Daniel St. N., 810-Marie Elizabeth and Daniel C. McClughen to Joshua and Kelly Burns, $1.36 million.

Dinwiddie St. N., 2007-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Josh Swain and Larry Swain Merck, $624,750.

Four Mile Run Dr. S., 4065, No. 102-Jeffrey J. Weinhofer to Marekio Weatherall and Beatriz Rivera, $382,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 412-Peter J. and Lee C. Reinhardt to Vera Arlene Fayaregh and Solomon Asres, $315,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1130-Jennifer E. Sanders to Garrett M. Bancroft, $190,500.

Garfield St. N., 1201, No. 711-Ping Ma and Nan Wang to Michele P. Johnson, $620,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 803-Ahmer and Saara Masood to Ghada Abdulrahman Almubarak, $425,000.

Harrison St. N., 814-Scott H. Levine and Laurie Beth Moret to Amy Lynn Prescott and Riaz A. Zaidi, $980,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1216-Barbara Bays to Haley M. and Jane M. Costello, $362,500.

Key Blvd., 1802, No. 9482-Christopher T. McWhinney to Brendan Marshall, $345,000.

Lee Hwy., 4401, No. 68-Barbara Lerch to Zeyan Li, $235,000.

Livingston St. N., 1207-John D. and Daniella Burgos Piotto Creedon to Nicole Maroe and Jason Alan Kaeding, $814,000.

Lowell St. S., 1700-Judith L. Moy and Janet Lung Lee to Abbie Desrosiers and Jonathan Cagle-Mulberg, $620,000.

Norwood St. N., 506-David Goldich and Jennafer Spealman to Steven Allen and Jessica Fay Miller, $1.15 million.

Pollard St. N., 880, No. 804-Nicholas and Cristina Pietrowicz to Deanna H. and Nureldin A. Abdeen, $510,000.

Quincy St. N., 888, No. 401-Kenneth J. and Giuseppa A. Farouhar to Harvey and Ellen Sprung, $665,000.

Randolph St. N., 2757-Robert F. Hurley and Heather D. Wicke to Bartholomew T. and Karen K. Mongoven, $1.31 million.

Spout Run Pkwy., 3000, No. A412-Deborah and Kenneth Francois to Jorge H. Meza Flores, $322,000.

Thomas St. N., 234, No. 234-4-Aimee Hiskett to Zackary Ryan Stuli, $250,000.

Troy St. N., 1723, No. 8-407-Ausie B. and Joan W. Grigg to Jonathan Keith George, $296,000.

Van Buren Ct. N., 2332-Kenneth Labowitz and Anne Heishman to Kenneth and Hannah Kwak, $807,150.

Wayne St. N., 1276, No. 705-Amy N. Shuart to Tyler Eugene Anyan and Sarah May Patrick, $455,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 429-Polly Searle to David J. Grebb, $403,500.

First St. N., 5104-Iva M. Kirton to Guy-Alain Amoussou, $756,199.

Fifth St. S., 3359-James Coleman and Victoria Alexandra Dejarnette to Samuel D. Schmader and Laurie E. Barth, $524,900.

Ninth St. N., 3835, No. 208E-Donna J. Canode to David C. Tong, $349,000.

13th Rd. S., 2700, No. 510-Deborah L. Albert to Anne Rottinghaus, $382,000.

18th St. N., 5840-Salvatore and Frances B. Fazio to Krista Stenborg, $1.18 million.

19th Rd. N., 4624-Todd D. and Melinda D. Ford to Brian and Jennifer Schottler, $815,000.

21st Ave. N., 3605-Bartholomew T. and Karen K. Mongoven to James G. Bethard Jr., $990,000.

34th St. N., 5001-Jeremiah J. O’Brien and Kelly S. Horn to Aligi Gardenghi and Stefania Picheca, $1.62 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 1011-Brenda G. Meister to Raymond and Ana Felix, $634,900.

Army Navy Dr., 1300, No. 212-James Joseph Erb to Joseph Arora, $390,000.

Eads St. S., 1211, No. 1504-Rashad Hussain to Mahendra K. and Rahul Joshi, $512,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 521W-Christopher Michael and Courtney Crowley Rukan to Jonathon Craig and Jennifer Anne McArthur, $507,500.

Hayes St. S., 1721, No. 1-Jay and Horace J. Crouch to Michael Goldstone, $625,000.

Rolfe St. S., 2334-Carmen Daniels Jones to Michael P. Cecchini, $785,000.

20th St. S., 1000-Douglas E. Brown and Launa Klimowicz to Peter N. and Kelsey M. Bronez, $725,000.

23rd St. S., 1706-Malcolm MacKinnon III to Richard G. Wilson and Jacqueline M. Sprungle, $717,500.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1555, No. 300-Craig and Holly Wood to Paul J. and Colleen A. Leners, $1.15 million.

Nash St. N., 1881, No. 212-Mary W. and John M. Kudless to Carl W. Bennett Jr., $1.1 million.

22nd St. N., 1503-Jeffrey M. and Diane K. Auerbach to Nalini K. and Chandra S. Pande, $1.03 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2542-D, No. 4-Carole Embardo and Paul D. Hunt to James Christopher and Zeynep Dowd, $560,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 416-Robert V. Hinman to Christopher De Serio and Kristen D. Kelly, $675,000.

Stafford St. S., 3151-Melinda B. and Joseph P. Capitano to Brian A. Young and Katherine Smith, $615,000.

Utah St. S., 3435-Steven L. Fischer to Elizabeth A. Bierden, $489,500.

Walter Reed Dr. S., 2661, No. B-Gordon B. and Ann E. Felt to Danielle Nicole Larregui, $320,000.

28th Rd. S., 4627D, No. D-Emily Bollen Mathison to Stacy A. Parault, $329,000.

36th St. S., 4453-Leslie King to Stanley John and Susan Lee Hammond, $477,500.