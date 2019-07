Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in February 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. E., 1251, No. 1113-Gail A. Gaskins to Marjorie Fay Swinson, $259,900.

Alexander St., 36-Michael L. and Stephanie W. Reed to Bruce Manly and Susan Redding Machanic, $1.45 million.

Armistead St. N., 431, No. 305-Houzzbuyer Corp. to Bitsat Yohannes-Kassahun and Nurilign A. Bulcha, $160,000.

Armistead St. N., 639-William R. and Tula Morris to Jodi Alyssa Abrams, $460,000.

Ashby St., 308, No. A-Michael P. and Megan Carr Henry to John M. McIntire and Cynthia I. Barrios Blandon, $208,000.

Bashford Lane, 504, No. 3112-Philippe H. Bazin to Jill Dietrick, $257,500.

Beauregard St. N., 301, No. 1515-Christine A. Cook to Matthew P. Banks, $280,000.

Beverly Dr., 605-Melina K. and Robert W. Tye to Jeffrey and Karen Schott, $775,000.

Brawner Pl., 5164-John D. and Rebecca A. Barnes to William H. Ferrell III and Kelsey M. Matusak, $685,000.

Buchanan St., 245-Jackson D. and Lynn T. Allen to Garrett Hernandez and Melanie McCormick, $644,000.

Cameron Mews., 103-Maggieink Corp. to Harold and Christina Wurster, $1.11 million.

Cameron Parke Ct., 109-Beeren & Barry Investments Corp. to Waseem Halabi, $560,000.

Cameron Station Blvd., 463, No. 32-Alexander Michael Littell to Jessica W. Curtis, $567,000.

Carpenter Rd., 1842-Philip and Jennifer Hong McWhorter to Paul Delahunt and Christine Adams, $890,000.

Clayton Lane, 452-Steven and Rachel Sadlon to Eyob Mamo, $610,000.

Columbus St. S., 637-Jay F. Williamson to Victoria A. Nolan and Brian M. Burdick, $562,750.

Dartmouth Ct., 1266-Snow Goose Homes Corp. to Robert F. Dobrzynski and Peggy L. Belyea, $1.1 million.

Dearing St. N., 2515, No. 18-Tia L. Sutton to Marcia Lynn Hampton, $402,500.

Donovan Dr., 5108, No. 402-Kathleen McRoberts to Frank Eric Roland Rathgeber and Jose Angel Roman Jr., $465,000.

Duke St., 4600, No. 1208-Estate of Mohamed Tawfik El Ghamry and Maggie J. Ghamry to Ya Juin Liu, $148,000.

Edsall Rd., 5911, No. PH09-Federal National Mortgage Association to Aziz and Fatima Z. Benassou, $158,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 189-Monica Arias to Nancy J. Brighton, $270,000.

Fairfax St. N., 601, No. 212-Eugene F. and Anne R. Augusterfer to Robert L. and Barbara P. Hirsch, $1.25 million.

First St., 635, No. 303-George W. McClendon to Mary Elizabeth and Marjorie Hibbard Lauer, $836,000.

Gardner Dr., 5101-Renee G. and Jonathan F. Rupp to William Brett Stauffer, $639,000.

Gunston Rd., 3466, No. 725-Hawthorn Road Corp. to Andrew and Fiona Welch, $300,000.

Henshaw Pl., 2331, No. 102-Jeffrey D. and Margaret Ann Wilson to Aleksey Sergeyevich Shaporev, $402,000.

Holmes Lane, 3715, No. 504-Christopher T. Kiernan to Gregory J. Smith, $389,900.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1401-Satish Kumar to Yuzhi Liu, $145,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 1608-Gary Kebbel and Kenneth A. Mason to Elizabeth F. McMinn, $530,000.

Jefferson Davis Hwy., 2013, No. 102-Kurtis W. Johnson and Christa G. Kieszek to Milan Dalal, $799,900.

John Ticer Dr., 5011-Franconia Real Estate Services Inc. to William D.H. and Mara Flint Francis, $970,000.

Latrobe Pl., 4630-Christopher and Sarah Lefebvre to Sebastiano and Lois R. Gattoni-Celli, $665,000.

Longstreet Lane, 4679, No. 102-Samuel P. Cook to James Dondero, $405,000.

Maris Ave., 5244-Angelo J. Giannosa to Brett D. Challos, $335,000.

Martha Custis Dr., 1420, No. 539-Ryan J. Galluzzo to Debra and Theodore Ora Macklin, $382,000.

Meadows Lane, 111-Andrea M. Jacobs to Megan B. Riley and Daniel H. Godin, $550,000.

Monroe Ave. W., 5-Jeffrey G. and Joanne C. Olson to Cadence Alexandra Mertz and Roberto Rivera Pages, $903,000.

Myrtle St. W., 308-Marshall A. and Diane M. Salter to Christopher A. Maloney and Brittany L. Becker, $1.07 million.

Oronoco St., 921-Jeffrey J. Draeger and Jennifer L. Whereatt to Mrinal and Archna N. Sharma, $752,000.

Patrick St. N., 509-John Walter Scharer Jr. and Kristen P. Braun to Russell and Casey Marie Kooistra, $790,000.

Payne St. S., 305, No. 307-Sean Weinman and Agnes Dobrowolski to Harnoor Dhaliwal and Aditya Ravindra Bhat, $651,000.

Pickett St. N., 200, No. 613-Kimberly Cope to Thomas Alfred Soule and Sarah Nicole Johnson, $300,000.

Pitt St. S., 707-Francis M. Stewart III to Christopher and Allison Beach, $693,000.

Potomac Greens Dr., 1739-Pratyasha and Anjoo Thapa to Lovisa A. Williams and Michael Beaty, $847,000.

Prince St., 1600, No. 108-Donna B. Packer and Edward J. Wilczynski to Edward F. and Elizabeth Murphy Ward, $284,000.

Princess St., 600-Steven J. and Joseph B. Manderfield to Steven Lee and Kelly Lynn Johnson, $2.12 million.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 114-Patsy S. Arnett to Iria Roe, $310,000.

Ramsey St., 900-Dawn M. and Kristofer J. Doucette to Sarah M. Massoud and Alan R. Carter, $950,000.

Ravensworth Pl., 3235, No. 838-Roger Benton and Carol Abel Francisco to Spencer Trey Lahiff and Grace E. Seamon-Lahiff, $375,000.

Reynolds St. S., 301, No. 406-Russell L. Kopp to Robert Cloud Jr., $231,000.

Roberts Lane, 102, No. 200-Russell E. Koenig to Sophie Natasha Spector, $373,000.

Rutland Pl., 4900-Elizabeth Garman and Joshua Kamp to Christopher J. and Jessica B. Holden, $565,000.

Slaters Lane, 501, No. 806-Carmel I. Walters to Michael and Kelsi L. Strutton, $315,000.

Somervelle St., 191, No. 202-Thomas and Susan Ferrara to Juan P. Montoya, $340,000.

Sycamore St., 2923-Daniel R. and Jana L. Garman to Jessica L. Wille and Travis J. Brown, $622,500.

Tivoli Psge., 604-Stephen R. and Susan D. Castle to Alina Huang, $800,000.

Union St. S., 711-John Templeton Morton to Peter J. and Teresa K. Hussey, $1.46 million.

Van Dorn St. N., 1303-Trey Grooms III to Nicholas Salvatore Sunseri, $315,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 403-Peter D. Dundas to Linda Anne Long, $179,000.

Washington St. S., 922, No. 108-Melanie G. Tenorio to Jason Myers and Bailey Kreiser, $194,000.

Wayne St., 1407-S. Howard and Joyce M. Woodson to Mark A. and Lindsey W. Vick, $800,000.

West St. S., 330, No. 503-Alvin L. Crawley to Jon Johnson and Edda Thiels, $650,000.

Woodbine St., 1425-Robin Taylor Zoll and Terry O’Connor to Eric and Alexandra Goldwater, $480,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 210-Viondette S. Lopez to Sonya Greaves, $255,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1624-Jaleh Sarsharnamin to Thomas G. and Sharon C. Barry, $247,900.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1807-Thomas R. Julian to Shane Jerrell and Ashley Noel Redman, $249,000.

Arlington

ARLINGTON AREA

Abingdon St. S., 22-Mizan Habtemariam to Gabriella Albanna, $695,000.

Arlington Mill Dr. S., 704, No. 17104-Irena Elizabeth Castro Hernandez to Hassan Abdul Wahid, $201,000.

Barton St. S., 718-Lori Cecil and Jennifer Quincy to Justin Rheinhardt, $682,500.

Bedford St. N., 92A, No. A-Elaine M. and Michael L. Ethier to Jamie H. Richardson, $254,000.

Columbia Pike., 5565, No. 601-Shane Kelly to Travis Eagleson, $195,000.

Danville St. N., 1332-Nicholas P. Findlay and Yasmine C. Draoui to Arielle E. and Matthew R. Skanchy, $1.06 million.

Edison St. N., 1936-Prime Custom Homes Corp. to Kevin Yost and Kathleen E. DeSalvo, $1.14 million.

Fairfax Dr., 2220, No. 206-Nova Cohen Prohow and Nova Kennelty Cohen to Jeffrey Reinders, $613,500.

Florida St. N., 400-Carlos A. and Carissa R. Garcia to Jennifer D. Washeleski, $877,500.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 529-Richard C. Engelstad to William Davis, $340,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1008-Philip R. Hughes III to Francisco J. Cano Hernandez, $197,000.

Garfield St. N., 1021, No. 732-Timothy Pendarvis to Christopher and Amanda Isaacs, $570,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 108-Geoffrey Taylor Pletz to Mark Horvath, $438,000.

Harrison St. N., 632-Christopher T. Hallenbeck and Wei M. Huey to Marc and Sharon A. Hebert, $780,000.

Highland St. N., 1020, No. 222-Jonathan David and Aditi Loretta to Arastou Goudarzi, $635,000.

Irving St. S., 911-Peter Jones to Warren and Svetlana Wilson, $660,000.

Lee Hwy., 2100, No. 326-Ariel Gustavo Forselledo and Jill Meredith Foster to Kendra Appleheimer, $365,000.

Lee Hwy., 4375-Erin E. Guild and Meredith S. Hanback to Rebecca Joanne and Jonathan Irvin DiPasquale, $642,000.

Lee Hwy., 6712, No. D-Ann Mary Stewart to Joanna Marie Ranelli and Nicolas Charles Ulvert, $545,100.

Lorcom Lane, 4390, No. 210-Joseph P. and Kathleen Carew Smith to Wei Jiang, $245,000.

Monroe St. N., 901, No. 1114-Kristin Marie Rhodes and Justin Danhof to Mollie Nieswand, $500,000.

Nelson St. N., 1204-Beverly E. McKittrick to Brenda P. Murray and Ambika J. Biggs, $1.07 million.

Norwood St. N., 522-Paul W. Ehrlich to Seth A. Capklan and Melissa R. Whitlock, $1.01 million.

Old Dominion Dr., 4870-B-Cathleen M. Koch to Donald E. and Mary D. Strehle, $1.31 million.

Pershing Ct. S., 4409-Deane Mitchell Burke and Allison Rachel Carmody to Kevin D. Paulson and Sally B. Englander, $955,000.

Pollard St. S., 1315-Barry D. Solarz to James William and Sara Elaine Daniels, $870,000.

Queens Lane N., 1805, No. 2-144-Bartolome Virgilio and Tom Cui Espinas to Camille Shin Wu, $379,000.

Randolph St. N., 1001, No. 109-Timothy A. Smith to Madison Anne and Jeffrey Ray Curtis, $350,000.

Richmond St. N., 2305-Inge Hencken Clayton to Megan C. McKenzie, $850,000.

Stafford St. N., 1708-Benjamin A. Sellers and Katherine Dubray to Fred and Karen Jordan, $1.17 million.

Taylor St. N., 900, No. 1404-David D. and Edward C. Peete to Nelson R. and Pamela W. Crews, $264,500.

Taylor St. N., 1823-Shirley L. Matthews and Betty J. Roberts to Sandro Diez-Amigo and Elena Crespo-Gomez, $825,000.

Thomas St. N., 230, No. 230-4-Peter Hahn to Margard Bellotti, $222,000.

Upland St. N., 2008-Edith Von Stuemer to Erika Burns and Scott Moore, $744,000.

Utah St. N., 1024, No. 420-Steven C. and Jessica F. Lavender to Emily Elizabeth Shouppe, $380,000.

Vermont St. N., 1001, No. 1008-Christopher J. Jollay to Michelle L. Leon, $349,000.

Washington Blvd., 3515, No. 302-George W. Shirley to Christian Libby, $400,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 312-Patricia Carocci to Randy M. Casstevens and Erin N. Cannon, $605,500.

Wilson Blvd., 1859, No. 5-373-Daniel T. Hancock to Matthew R. Renton, $290,000.

First Rd. S., 4430-Nicholas Edward and Jean Marie Handy to Zachary J. and Jennifer L. Huber, $755,000.

Fourth St. S., 4208-Mark and Kelly Murphy to Brian Billman, $881,000.

Seventh Rd. S., 5041, No. 102-Michelle S. Conrad to Christina DiMarino, $275,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 112-Michael Awadallah to James Craig and Leslie Ann Courtright, $165,000.

Ninth St. N., 3830, No. 206E-Joseph John and Janet Nicole Callahan to Jamila Jamal, $472,000.

13th St. S., 2802-Michael S. and Claudia X. Webb to Gabriel David and Julia Janecki Bell, $950,000.

15th St. N., 5143-Ironmaster Corp. to Elyse Shimada and Ondrej Chvosta, $1.56 million.

22nd St. N., 4701-James R. Haugen to Mary Miller Doran, $732,000.

26th Rd. N., 6231-James A. and Sara C. Marshall to Brian J. Luhman and Carolyn Mary Sofman, $1.2 million.

35th St. N., 4075-Michael J. and Lee B. Thompson to Christina Isabel Kapp and Brian Steward Cunneff, $1.1 million.

39th St. N., 4515-John Michael Kosciw to William B. and Anne L. Knapp, $1.13 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 721-David R. Clifton to Theresa Arvesen, $220,000.

20th St. S., 1408-Kevin W. and Kimberly A. Murphy to Marlee Baucom and Andrew Lee, $906,900.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W212-William Ashley Gum and Kathleen Lynn Abrey to Robert John and Debbie S. Wentzell, $726,000.

Nash St. N., 1200, No. 202-Jon E. Graf to Michael Harry Ding and Hye Ri Lee, $216,000.

Nash St. N., 1201, No. 503-Edward W. and Mary M. Garlich to Joetta Miller, $1.5 million.

Oak St. N., 1600, No. 614-James Haim and Isidoro Bicher to Mark Feierstein and Tiffany Stone, $1.05 million.

Oak St. N., 1600, No. 1818-Medici Properties Corp. to Elizabeth May and Charles Liuksila, $629,000.

19th St. N., 1111, No. 1909-Diana Hae Kyung Hong Min to Diana H. Hong, $540,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3091-Kathleen J. Mullen to Nodir B. Shamsiyev and Malika Mirkanova, $465,000.

Buchanan St. S., 3067-Linda S. Alvin and James J. Rusting to Thanh Nhu L. Talaber, $425,000.

Columbus St. S., 2804, No. A2-Leanne P. Peters to Lucas and Amanda Z. Beirne, $440,500.

Four Mile Run Dr. S., 3631-Nhu-Mai T. Nguyen to Nikky P. Nguyen, $330,000.

Stafford St. S., 3408-Michael and Claire Kenny to Brandon and Jill Briggs, $621,000.

Veitch St. S., 2725-Marina Fournier Fanning to Charbel C. Makhoul and Rita A. Douaihy, $482,500.

Walter Reed Dr. S., 2631, No. A-Margaret B. Thomson to Andrew Serafino and Rachel Ann Deulus, $342,500.

25th St. S., 2301, No. 4-201-Jeffrey Lynn Shaffer to John Philip Nolan and Reagan Lea Holston, $400,000.

28th Rd. S., 4639B, No. B-Carolyn D. Desmond to John Saviano, $320,000.

29th St. S., 4729-Brian A. Young and Katherine Smith to Andrew L. and Emily E. Segerman, $509,900.

36th St. S., 4202-Nathan and Margot Dickey to Michael D. Sinicrop and Devon L. Messecar, $510,000.