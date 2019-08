Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in February were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. E., 1313, No. 4-J. Garry and Margaret M. Clay to Laura Catherine Moore and Paul Anthony Brazinski, $204,000.

Alexander St., 42-Daniel N. and Laura B. Riesenberg to John H. and Elise Tilelli, $1.55 million.

Armistead St. N., 431, No. 510-Daniel Haile Yacob and Rahel G. Fessahaie to Philip Rush, $214,900.

Banks Pl., 901-Joshua Kwicinski to Kathryn Theresa Kozeliski and Kevin Joseph Jarzomski, $583,000.

Bellefonte Ave. E., 1-William H. Davies and Lynn E. Harrington to Michael R. and Jennifer L. Gotch, $999,900.

Bracey Lane, 719-Philip George Mattyas to Dae Yung and in Sik Lee, $1.01 million.

Brawner Pl., 5238-David and Nicole Lee Ferrara to Michael James Braswell and Maria Luisa Escudero, $725,000.

Cameron Mews., 112-Eleanor Moulakis to Laura Respess and Timothy M. Biddle, $1.17 million.

Cameron Station Blvd., 139-Angella M. Reid to Justin Michael and Leah S. Haan, $645,000.

Cameron Station Blvd., 483, No. 24-Mark E. Wright to Allison P. and Joseph H. Harvey, $545,000.

Carpenter Rd., 1870-Daniel Curtin to Warren and Karen Williams, $1.01 million.

Cloverway Dr., 310-Elizabeth A. and Thomas M. Balmer to Robin Lynn Benson, $904,000.

Columbus St. S., 668-Raymond Kevin McBride to Paul R. and Chloe L. Toler, $657,000.

Dartmouth Rd., 2704, No. 6-Stephene G. Parry to Amy Lange and Scott Smith, $281,500.

Duke St., 1305-Evadne Sang and Gasnel E. Bryan to Peter Alexander Bryan, $425,000.

Early St. N., 19-3115 Sleepy Hollow Corp. to Karl William and Kathryn Elizabeth Corby, $849,900.

Edsall Rd., 6101, No. 705-Az Properties Inc. to Emilie M. Bair and Priscilla M. Farry, $275,000.

Edsall Rd., 6250, No. 102-Chanthol and Ngan Pa to Gareth Taylor, $219,988.

Eisenhower Ave., 4862, No. 173-Jamie Esmedia Aguilar to Zhwan Mohammed and Btwen Mohammad Shu Mustafa, $230,500.

Fairfax St. S., 605-John M. Delaney to Catharine Odonohue Breton, $686,000.

Fitzgerald Lane, 1605, No. 912-Robert G. Broadwater to Douglas Graeme and Louise Tucker Anderson, $240,000.

Gunston Rd., 3632, No. 926-Dana Hemmenway to Anna E. Cornacchio, $278,000.

Heritage Lane, 5119-Susan J. Weaver to Yaya Wang, $576,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1605-Rahila Ahmadi to Breylon and Dominique Smith, $270,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 1701-Selene Dalton and Noel Kumins to Alice L. and Kevin F. Reilly, $895,000.

John Carlyle St., 520, No. 106-Dennis and Kelly Buckelew to Gregory Cooper, $590,000.

Kennedy St., 20-Randy L. and Rebecca Whiteside to Peter Kallin and Kim Renee Decker, $450,000.

Kenwood Ave., 1606-Adam and Carrie Gardner to Scott M. Kinsky and Sejung Park, $476,000.

Luray Ave. E., 112-Dumor Properties Corp. to Abhisek and Sujata Mitra, $1.18 million.

Main Line Blvd., 1228, No. 727-Robert E. Miller to Jun Wang, $800,000.

Martha Custis Dr., 3217, No. 850-Edith C. Lund to Peter Christopher Theodorakos and Kellie Copeland, $411,550.

Martin Lane, 121-Frederick W. Weck to Beenita Shah and Anil Divvela, $603,000.

Michigan Ct., 1202-Jennier H. Mills and Erin G. Lepore to David J. and Daniel J. Schlosser, $525,000.

Mount Ida Ave. W., 207-Joan L. Atchinson and Kimberley M. Hawkins to Timothy Andrew Stanis and Sara Ann White-Delehoy, $765,000.

Nelson Ave. E., 547-Estate of Dennis Jay Parks and Karen S. Parks to Margaret Mecklin Johnson, $525,000.

Oronoco St., 1208-Joseph J. and Laura K. Scarpone to Steven and Tatiana Legrand, $700,000.

Patrick St. N., 618-Michelle Richards to Christopher Robin and Teresa Marie Haltom, $695,000.

Pelham St. N., 1006-Jose Hung to Peter C. and Alexander P. Scourby, $616,000.

Pickett St. S., 249, No. 201-Meredith L. Thomas to William E. MacNeil, $372,000.

Pocosin Lane, 5259-Gordon H. and Catherine C. Taylor to Benito Morales and Sandra Annette Malave, $717,000.

Powhatan St., 910, No. 103S-Ryan R. and Megan B. Lowry to Robert P. and Zachary D. Bauer, $605,000.

Prince St., 1600, No. 406-Tipping Ellis to Aaron P. Sayers and Sarah E. Glendon, $355,000.

Princess St., 1114-Domestic Renovations Corp. to Stephen T. and Morgan L. Vina, $780,000.

Raymond Ave. E., 111-Rodrigo and Amy W. Letonja to Julia Szybala and Stephen Hornbeck, $1.14 million.

Reynolds St. S., 301, No. 412-William Gonzalez Ramos to Patrick and Melissa Crompton, $265,000.

Ridge Road Dr., 2416-Double Ja Development Corp. to David K. and Christine D. Mason, $2.2 million.

Royal St. N., 302-Keith L. Hudkins to John and Victoria Varvariv Markowicz, $960,000.

Saint Asaph St. S., 719, No. 305-James A. and Rose A. Ingle to Casey Delia Higgins, $239,000.

Slaters Lane, 501, No. 1411-Charles E. and Marie A. Bullock to John Chadwick Morgan, $490,000.

Somervelle St., 191, No. 304-Tony J. Choi to Laura Bieging and Lois Schonberger, $445,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2128-Dale Clarke to Stephen P. and Kevin T. Wong, $291,000.

Tancreti Lane, 5236-Quinton W. and Stephanie McCorvey to Jonathan R. and Jennifer K. Hurst, $627,000.

Tupelo Pl., 3610-David J. Lausier and Victor P. Salamanca to Jill Rosenthal and Ryan Harry, $760,000.

Valley Forge Dr., 5250, No. 201-Jennifer Dukes to Farah and Arif T. Mohammed, $189,900.

Van Dorn St. N., 1601-Barbara E. Rogers to Jacob Thomas Smith, $265,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 608-Kevin McKenney to Jonathan Earl Markle, $217,500.

Van Valkenburgh Lane, 1303-Katherine J. and Jayson M. Slingerland to Joanna M. Ouellette and Joshua J. Chaplin, $950,000.

Washington St. S., 1250, No. 406-Robert C. and Joan S. Chase to Russell Owen Jones and Mary Louise Streitwieser, $670,000.

Wesmond Dr., 173-Marion F. Christian to David L. Dodd and Robyn S. Bomar, $400,000.

Woodmire Lane, 5140-Kristine M. Feroleto to Afsaneh Shahpoush, $571,200.

Wyndham Cir., 3309, No. 1171-Zachary R. Burroughs to Regina V. Thompson, $326,100.

Yoakum Pkwy., 205, No. 908-Jesse L. White to Keunhong Park, $230,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 524-Klaus Helmin to Frank Jurado III, $245,000.

First St., 826-Erik F. and Susan A. Hand to Timothy G. and Mary C. Anderson, $950,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in March were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 706, No. 18202-Walter A. and Teresa Montoya to Andrea Victoria, $200,000.

Barton St. S., 1201, No. 131-Christine E. Kitzmiller to David Goodson and Junko Yajima Salmon, $377,500.

Bryan St. N., 248-Kenneth H. and Theresa N. Good to Brian Jared Rosen and Cui Wang, $785,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 409-Matthew H. Shepard to Marc Allen and Belen Baas, $289,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 1503-Ralph T. Lawrence to Nadege Rena Massou, $510,000.

Dinwiddie St. S., 842-SSG Properties Corp. to Jillian V. and Hunter V. Norton, $515,000.

Fairfax Dr., 3800, No. 2-15-Judith A. Dorey to Parissa Farahi Far, $411,000.

Florida St. S., 701-Mauluda Ahned to Rezwan Ahmed, $365,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 625-Katherine A. Foster to Kranthi Swaroop Dandamudi and Satya Swarupa Rani Marni, $346,000.

Garfield St. N., 1021, No. 236-Charles Jongtack and Sun Young Sull to Zhang Zhang, $570,000.

Garfield St. N., 1021, No. B28-Yee Soo-Hoo to David T. Stewart, $505,000.

Glebe Rd. S., 1333-James Bean and Katherine K. Maloney to Dorian Brooks and Charelle Carter-Brooks, $750,000.

Harrison St. N., 969-Ekaterina V. Varley to Andrea Hanson and James Phillips, $1.25 million.

Highland St. N., 1020, No. 601-Anahita M. Schacht to Yan Jun Meng, $638,000.

Lee Hwy., 2100, No. 346-Betsy Dietz Baker to Jalil Bendaoud, $449,900.

Nelson St. N., 1900-Michael C. Barnes to Radosita M. Angelova and Stephan Mitchev, $1.35 million.

Orme St. S., 811-Francis E. Malcolm Jr. to Clint R. Gentry, $475,000.

Pershing Dr. S., 100-Michael C. Morris to Brian Michael and Ashley Rose McKeon, $1.05 million.

Pollard St. S., 2117-Graham C. Haldeman to John Andrew and Nora Jillian Summerville, $495,000.

Queens Lane N., 1813, No. 2-154-Allen Tackett and Eugenia Z. Garcia to Bolong Li and Ying Peng, $375,000.

Quinn St. S., 1009-Alvin Gray and Angela Rose Gillem to Evan Christopher and Jessica Paquette, $775,000.

Randolph St. N., 1001, No. 205-Karen S. McPadden to Robert Gardner, $400,000.

Randolph St. N., 3703-Potomac Custom Builders Corp. to Ngai Zhang and Connie Ng, $814,000.

Ridgeview Rd. N., 3801-FDS Starbuck Realty Corp. to Michael A. and Bing Cardis, $1.82 million.

Spout Run Pkwy., 3000, No. B302-Lowell E. and Jean A. Lynch to Vivath Air Bounthong, $185,000.

Taylor St. N., 900, No. 620-Valerie Amerkhall to Audrey V. Lowe, $216,500.

Taylor St. N., 900, No. 1511-Robert Maddin to Edward A. Buzzi and Susan G. Clasby, $30,000.

Thomas St. N., 424-Daniel M. Van Buren and Robert Smalskas to John E. Foster and Katherine J. Ross, $830,000.

Upland St. N., 2522-Harsharen Kaur Sellgren to Joshua Z. Rabinovitz and Rachel M. Adams, $2.42 million.

Utah St. N., 1024, No. 815-Nadim and Samar Owais to Xiangyi Xi, $387,000.

Veitch St. S., 318-Patricia Hockenberry to Seyedfarid Hendi, $485,000.

Wayne St. N., 1276, No. 229-Valentina Salrane and Federico Volpino to Rokshsana Safaai-Jazi and Philip F. Wang, $679,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 323-John A. Morosini Jr. and Dominic Morasini to Rhonda A. Brigham, $583,500.

Woodstock St. N., 4018-Christopher M. and Paola A. Newman to Thomas R. Osborn Jr. and Sandra E. Safro, $995,000.

First St. S., 4441-Judith A. Quinlan and Lisa J. Cridge to Aimee Brook Bennett and Francisco Velez Jr., $782,000.

Fifth St. N., 5224-Washington Commercial Lending & Development to Mehmet Ali Dagistan, $650,000.

Seventh St. S., 3015-Matthew T. Modica to Nicole L. Hoffpauir, $1 million.

Eighth Rd. S., 5226, No. 6-Guljamal D. Saparova to Kristyn V. Wharton, $202,500.

Ninth Rd. N., 5888-James M. and Joanna Berry Schneck to Charles Norman and Kelly Ann Andreae, $765,000.

Ninth St. S., 2329-Raymond F. Wisniewski Jr. and Mary Beth Baluta to Kristen Ann and Aamir Alavi, $725,000.

14th St. N., 2330, No. 101-William J. Kim to Casmir Michael Hodkoski, $427,000.

18th St. N., 3804-Raymond G. and Janet E. Caputo to Phillip Dambrosio and Amy Bowers, $998,000.

22nd St. N., 6232-Donald Ralph and Teresinha B. Garcia to Justin Andrew Rodger and Martha Lindsey Bestebreurtje, $850,000.

24th St. N., 4628-Siddharth V. and Maura Velamoor to Emily Laura Kveselis and Sean Shank, $996,000.

26th St. N., 5100-Anthony W. and Janet M. Monas to Karine and John Feore, $980,000.

31st St. N., 4212-Timothy M. and Laura Biddle to Robert Clifton and Kasey Weimer Borden, $1.78 million.

36th St. N., 5059-Ronald R. and Leslie Knipling to Marlene Ellen Laro, $1.01 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 815-Francis Phillip MacAdam and B. Diane Landon to Susan M. Morris, $253,200.

Glebe Rd. S., 3650, No. 354-Eric Felton to Abdul-Mola Lenghi, $525,000.

21st St. S., 1318-James S. and Blair L. Holmes to Kevin W. and Kimberly A. Murphy, $1.26 million.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1700, No. 121-Martin Gillespie and Carlos Gonzalez-Sosa to Ross H. Bierkan, $1.3 million.

Nash St. N., 1200, No. 830-Daniel J. McCabe III to Jonathan C. Kinney, $580,000.

Oak St. N., 1600, No. 927-Valery Pech and Alta R. Orr to Jerry Thomas and Smitha Pillai, $665,000.

Ode St. N., 1336, No. 7-Pamela S. Taylor Smith to You Li, $335,000.

19th St. N., 1111, No. 2604-David W. and Elizabeth Muenster Hunt to James M. and Barbara K. Holden, $849,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 2926, No. C2-Aaron B. Fisher to Christopher Halim Meawad, $340,000.

Cleveland St. S., 2724-Sarah E. and Shayne L. Martin to Mohammed A. Bhuiyan, $480,000.

Columbus St. S., 2814, No. 3415-Nasser T. Zonoozi to Erica and Matthew Simpson Gray, $440,000.

Four Mile Run Dr. S., 3647-Kennon Marlon Simington and estate of Saul Simington to Samuel R. Heaps, $303,000.

Stafford St. S., 3446-John H. and Virginia C. Mathes to Mary MacDonald, $570,000.

Wakefield St. S., 2806A, No. A-Laura Elise Rollandini to Caroline Hersh, $332,500.

Walter Reed Dr. S., 2631, No. B-Dorothy Parker Heinold to Tatiana Russell, $335,000.

25th St. S., 2321, No. 2-113-Leonard J. Witman to Samieh Ali Murad, $290,000.

28th Rd. S., 4644A, No. A-Jill Burkholder to Ugur Ozkardesler and Courtney Lendrew, $323,000.

29th St. S., 4821-Andrew Ethan Remson and Maggie Rhodes Lesley to Kevin Adam Wohlgemuth and Angelina Rose Jones, $510,000.

36th St. S., 4204, No. A1-Jill M. Briggs and Jill E. Morley to Samg Han, $450,000.