Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in February were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. E., 1409, No. 3-Wayne Tom Miyata to Krista Rejeanne Granger, $288,000.

Alfred St. N., 813-Joshua G. Robinson to Marc Daniel Corti and Xihong Wu, $980,000.

Armistead St. N., 485, No. 301-Fidelinda Gravett to Lacresha Reese, $210,000.

Barrister Pl., 5438-Carolyn K. Weeder and Chelsea T. Burns to Anilmallareddy Gajulapally and Venkateswarlu Gadwala, $465,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1109-Virginia J. Dineen to George L. Wolfe, $135,000.

Bellefonte Ave. E., 318-Matthew James and Virginia Neale Meehan to Renee and Neil Wintfeld, $710,000.

Braddock Pl., 1200, No. 605-Stephen F. Brennwald to Mary Elizabeth Pritts, $365,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 409-Nathan T. Leong to Dianne M. Casey, $475,000.

Cambria Walk, 124, No. 9-Janet Helms to Laura A. and Jeffrey T. Patterson, $777,000.

Cameron St., 1115, No. 205-Juan Carlos Concha to Scott Robert Kuo and Alexandria Frances Rigby, $612,000.

Cameron Station Blvd., 285, No. 101-Christina Finch to Laura M. and Gregory S. Early, $475,000.

Canterbury Sq., 5, No. 401-Anton and Irena Lavchieva Noncheva to Milena Stamenkovic, $175,000.

Chapel Hill Dr., 1591-Lori Joyce to Roni Darlice Jackson, $1.38 million.

Colonial Ave., 1140-Bron D. Dianich and Elizabeth A. Johnston to Matthew John and Michelle E. Tetreault Hughes, $640,000.

Custis Ave. E., 301-Custis Development Corp. to Neal Joseph Reynolds and Cara Conway Bachenheimer, $1.47 million.

Diamond Ave., 702, No. 375-Bryan R. and Aimee E. Plawecki to Daniel Brian and Jamie Mieko Wahl, $825,000.

Echols Ave., 5384-Felipe A. and Lindsey M. Zuluaga to Jonathan D. and Melissa A. Frederick, $460,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1210-Estate of Edna M. Py and Cheryl Lynn Clatterbuck to Sam Samuel, $203,000.

Ellicott St., 4029-Fatuma A. Soune to Richard and Melanie V. Jones, $879,000.

Fayette St. N., 525, No. 513-Joanna M. Ouellette and Joshua J. Chaplin to Niharika N. Patel, $555,000.

Floyd St. N., 102-Farhan Haider and Gabriela Fluza Faria to Ana Lorena Ferrara and Benjamin James Urbanski, $870,000.

Goddard Way, 3521-Thomas E. and Susan Denise Baugh to Scott Smith and Melissa Vinaya, $747,000.

Gunston Rd., 3376, No. 737-Carlos Eduardo and Emily Cochran Coello to Denelle S. Hebets, $367,500.

Hampton Dr. N., 3101, No. 608-Dawn Lietzau to Jessica L. Lewis, $220,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 415-Anne D. Kemble to Mary Danielle Ayers, $305,500.

Jamieson Ave., 2121, No. 2107-Garth A. and Diana B. Rossiter Harbison to Thomas K. and Denise C. Cole, $582,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 504-Margaret A. Ford to Jennifer Anne Steele, $370,000.

John Carlyle St., 520, No. 204-Palomino Corp. to Eric John Palmer, $387,001.

Kirkpatrick Lane, 4653-Cloyd H. Pfister to Charlotte J. Richards and Ryan N. Crownover, $635,000.

Lee St. S., 727-Maura J. Donovan and estate of Jeanne C. Donovan to Juliana Nicoletti and Andrew Jurschak, $1.14 million.

Madison St., 400, No. 1505-John T. and Cynthia B. Long to Amy Elizabeth Conrad, $430,000.

Main Line Blvd., 2303, No. 101-Neil K. and Stephanie L. Bilimoria to Hosang and Yunjoo Lee, $690,000.

Masonic View Ave. E., 8-Joseph M. Rechtermann to Virginia Nicholson and Thomas Glasgow, $625,000.

Minda Ct., 5065-Paul A. and Rebecca L. Welch to Andrew Abadeer and Olivia Marina Bassily, $612,000.

Morgan Ct., 6008-Ruben D. and Carlota Del Rosario Udasco to Christian L. Scott and Lucy Maric Gerard Scott, $500,000.

Mount Eagle Pl., 1608, No. 967-Aden A. and Kimberly A. Tracy to Brian Hardin, $291,000.

Mount Vernon Ave., 313-William Christopher Doss to Joshua Max Kagan and Kasia Leigh Witkowski, $565,000.

Oak St. W., 18-Northern Virginia Investments Corp. to Bennett R. and Lia P. Davis, $1.34 million.

Overlook Dr. S., 717-Ellen M. Danaher to Jessica L. and Kirk L. Marvin, $737,900.

Patrick St. N., 815, No. 206-Angela M. Travers to Keith Galvin, $430,000.

Peyton St. N., 123-John K. and Melissa P. Kelley to Anton and Kelsey Becker, $761,000.

Pitt St. N., 801, No. 705-Robin E. Fagan to Louise Moreno, $278,000.

Potomac Ave., 2202-Tyler and Terese Blanchard to Joseph Andrews and Jessica Menter, $900,000.

Prince St., 1016, No. 2-Alexander Hoke Skatell to David E. Regan, $295,000.

Princess St., 403-Rita Frances Marandino to William MacGillivray, $1.03 million.

Quaker Hill Ct., 1111-Samuel A. and Jennifer R. Street to Marcus E. Duckworth, $664,900.

Queen St., 425-Jeremy and Mary A. Fulwiler to Michael Ronald Higgins, $835,000.

Reynolds St. S., 250, No. 907-Derek J. Kowalczyk to Joshua Todd Ronk, $215,000.

Reynolds St. S., 301, No. 416-Janice M. Heald to Donna Matuszek, $225,000.

Royal St. S., 219-David S. Luckey and Renata M. Hutak to John Thomas and Tatyana Schremko Schriempf, $972,500.

Seminary Rd., 5227-Kenneth A. Beckwitt to Marlaina Rae Casey and Jovan Veljko Ruzic, $799,000.

Slaters Lane, 828, No. 406-Beatrice B. Hurt to Peter L. and Judith K. Born, $1.05 million.

Stevenson Ave., 6301, No. 215-John J. Kiger to Nelson Kieff, $175,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4111-Thanh Nguyen and Ji Hyun Dinh to Jason A. Krumholz, $335,000.

Taylor Run Pkwy. W., 608-Daniel Liam and Kate Elizabeth McKenna to Jeffrey A. Cooper and Kathryn A. Sayer, $865,000.

Uhler Ave. W., 20-Bryan H. and Deborah A. Wood to Melissa Ann and Adam Foster Jarboe, $780,000.

Valley Dr., 3520, No. 938-Terrence R. and Linda M. Hardy to Caroline Anne Josephine Mefort, $370,000.

Valley Forge Dr., 5250, No. 705-Allen E. and Janice F. Kibat to Sean Lee and Abby L. Tuggle, $235,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1403-Xiaofu Ding to Paul Edward Brefka II, $190,000.

Van Dorn St. S., 8, No. 203-Milli O’Brien to Ahmad Said Elnoubi, $164,900.

View Terr. W., 610-Christian and Jessica Leyland Patton to William W. and Emily S. Brock, $875,700.

Washington St. S., 1250, No. 521-Gregory H. and Nancy O. Leisch to Louis S. and Ellen A. Dennig, $1.1 million.

West St. S., 210-Estate of Jacqueline Ann Manuel and Michael C. Manuel to Timothy Martin Dixon and Cynthia Lynn Wasser, $560,000.

Wycklow Ct., 5422-Jason C. and Anna R. Suter to Patrick James Lee, $487,500.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1416-Pentagon Federal Credit Union to Jennifer L. Wenger, $190,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in March were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2609, No. 56-Kris V. Hazard to Hidemi Omori, $272,000.

Arlington Mill Dr. S., 810, No. 8-302-Davidson B. Lunger and Jacqueline A. Green to Dominic B. Cosby, $195,000.

Barton St. S., 1400, No. 437-Laura E. Boswell to David B. and Angela Horton, $315,500.

Carlin Springs Rd. N., 5032-Arsalan and Jennifer Mehmood to Cliff Martin and Alison G. Neplokh, $1.1 million.

Columbia Pike., 5300, No. 613-Nicholas J. Ilku to Vladimir Kramsky and Arti Jayant Mehta, $290,000.

Culpeper St. N., 2020-Sanjay S. Sarma and Krongkarn Mekchay to Dorbhala R. and Vasantha Sarma, $700,000.

Edgewood St. S., 311-Blair R. Boone to Jeanne Harrison, $625,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 501-Bhavna R. Patel to Sandra and John Andrew Harris, $779,500.

Florida St. N., 642-FMH Investment Corp. to Khalil Simon Anderaos, $1.59 million.

Four Mile Run Dr. S., 4135, No. B-Ryan J. and Jill S. Rosenthal Harry to Leigh K. Warren, $499,900.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 818-Jason A. Zelek to Chad Gentry and Ruihua Zhang, $360,000.

Garfield St. N., 1021, No. 635-Narinder K. Thakral to Alexa Michelle Strear, $510,000.

Highland St. N., 1020, No. 717-Chi Dinh to Ivan and Ivon McDermott, $405,400.

Larrimore St. N., 1005-Donald L. and Wren E. Gurney to John Richard and Christine F. Annand, $965,000.

Lee Hwy., 1804, No. 92-Colonial Village Properites 92 Corp. to Christian Mysliwiec, $287,000.

Lee Hwy., 4201, No. 409-Charles J. Brown and Mary P. Moses to Aaron Robert and Marla Bolotsky Rosen, $295,000.

Little Falls Rd., 6581-Pejman Farhang to Kamiran Kurdman, $750,000.

Military Rd., 3521-Kathleen M. Hurley and John Hoffman to Trevor and Dunford Lack, $780,000.

Nelson St. S., 1723-Nadir and Nancy Rehman to Chuanchao Li and Tutong Sun, $555,000.

Ohio St. N., 2611-Mark and Lisa Magdaleno to Geraldine Hayhurst, $749,000.

Oxford St. N., 3100-Anne H. Painter to Olivia Amanda O’Neill and Tiago Coelho Requeijo, $1.01 million.

Quantico St. N., 2416-Sunny & 70 Corp. to Brent R. Brunsma and Christine Marie Bruinsma, $1.38 million.

Quincy St. N., 888, No. 804-Kelly M. Dragelin to Helen J. Choi, $523,500.

Randolph St. N., 1000, No. 502-Janet J. Kim to Brandon Bailey, $410,000.

Randolph St. N., 1001, No. 518-Timothy D. White to Jonathan Poole, $375,000.

Rhodes St. N., 1760, No. 6-343-Christina Wales Rosebach to Raymond E. Grant and Alice M. Chan, $383,000.

Rock Spring Rd., 4527-James E. Catherine and Catherine L. McNair to George F. and Stephanie Albright, $1.9 million.

Stafford St. N., 900, No. 1711-Charito Riley to Lance R. Latulipe Jr., $385,000.

Taylor St. N., 900, No. 1227-Melissa Ann Frescholtz and Susan A. Campebell to Kevin A. and Meredith M. Dalzell, $185,000.

Taylor St. N., 1050, No. 1-109-Robert W. Gerber to James Trevor Brennan, $380,000.

Taylor St. S., 1620-Megan C. McKenzie to Hong Phoc and Bao G. Vo, $725,000.

Trenton St. N., 104, No. 104-2-Ruth Ann Apel to Michelle C. Biwer, $259,000.

Upland St. N., 3810-Robin E. Buckley and James L. Olds to Brian A. and Christine Elizabeth Casabianca, $1 million.

Utah St. N., 2403-Eric R. and Christine M. Burgeson to Jeff Alan and Coreen M. Endo Davis, $1.42 million.

Vermont St. N., 1001, No. 205-Nygina T. Mills to Doug S. Culver III, $370,000.

Vernon St. N., 1245-I. Mark Coheb and Deem A. Gillmore to David A. Harsh, $760,000.

Washington Blvd., 4802-Stacey Saito Tull and Minori Sugita Imamura to John and Jacqueline Hinnant, $855,000.

Westmoreland St. N., 2028-Scott V. and Kristen J. McAhren to David M. and Diane W. Ashley, $903,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 404-Andrew and Erin Woizesko to Leslie Alpert, $410,000.

Yucatan St. N., 2800-Mary M. Elkind to Brandon Joseph Marc and Stephanie Cribbs Marc Aurele, $952,500.

Third St. S., 3702-Robert W. Morgus to Jesse and Laura Golland, $591,555.

Sixth St. S., 3912-Hoa Nguyen to Christopher N. and Jennifer Wu, $725,100.

Eighth Rd. S., 5101, No. 106-William Albert Mack Trust to Kok Ming Ng and Pui Man Chan, $180,000.

11th Rd. S., 5115-Virginia Hubbard and Gaylon Edward Wood to Irving Paul and Anne M. Ray, $550,000.

14th St. N., 5853-Janeejay Corp. and East Coast Properties to Daniel Ryan and Marisa Hope Madigan, $678,200.

20th St. N., 5642-Barbara K. Green to Scott and Kristin Mosher, $825,000.

21st Rd. N., 4124-Chad R. and Elise C. Krause to Michael Deangelis and Arielle Nathan, $975,000.

25th Rd. N., 5727-Triad Investments Corp. to Juan Pedro Pomes and Andrea Ferronato, $980,000.

27th St. N., 5214-Sunnyside Development Corp. to Barry J. Holt and Julie E. Samuels, $1.79 million.

31st St. N., 6800-Anthony Vincent Philippon Price to Joseph H. and Rachel C. Potts, $770,000.

37th St. N., 3809-David A. Stoudt to Felipe Alejandro and Lindsey Zuluaga, $1.04 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 2357-Robert E. Doherty and Kathryn K. Sweet to Giuliano and Lisbeth Gnugnoli, $640,000.

Crystal Dr., 1200, No. 1412-Jose E. and Shirley A. Martinez to Greg Zacharias, $800,000.

Queen St. S., 2358-Jordan Isaac and Amanda Kate Sheckman to Christopher Loren and Roshelle Ann Harmer, $780,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 110-Lee H. and Shaina C. Dymond to Steven D. Sacks, $470,000.

Nash St. N., 1200, No. 1149-Jon Graf to Jonathan C. Kinney, $750,000.

Oak St. N., 1401, No. 603-Robin D. Raclaw to Jeffrey L. Turner, $1.27 million.

Oak St. N., 1600, No. 1218-Emily A. Miller to Erin Marie Simpson, $620,000.

Rhodes St. N., 1401, No. 203-Michael E. Lewan to Samantha Marie Crippen, $385,500.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2829, No. B-Ronald J. and Francoise Aubry Kendall to Satinder Sethi, $375,000.

Buchanan St. S., 3048, No. B2-Judith D. Freeman to Jonathan and Jerusha Buttner, $363,000.

Dinwiddie St. S., 2925, No. 3378-Paul J. and Shannon A. Meissner to Natalia J. Mann, $352,000.

Lowell St. S., 2212-Mark Spraugue to Robert R. Schnorr and Justine Sinprasith, $507,000.

Utah St. S., 3235-Lee R. Chalemer and estate of Dayna Janice Browne to Caitlin Moore, $473,000.

Wakefield St. S., 3356, No. B-Gary W. and Leurck Cremer to Louise Molton, $375,000.

Woodstock St. S., 2907E, No. 5-James R. Kulis to Claude R. Robilliard and Cody-Micheal Gould, $343,000.

28th St. S., 4816-Samuel Ives and Jessica Alexander to Scott R. and Alexandra B. Thompson, $485,000.

35th St. S., 4218, No. B1-Mormann Properties Corp. to Victoria Weavill, $305,000.