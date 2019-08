Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. E., 1405, No. 1-Kimberly S. Fuller to Gregory M. Brodersen and Kaitlin A. Kaplan, $306,000.

Abingdon Dr. W., 1708, No. 202-Jill Courtney Tyson to John Edward Orendorff IV, $300,000.

Alfred St. N., 501-David J. and Jennifer E. Kudla to Adam Davidson and Lidia Ines Buzek, $1.25 million.

Armistead St. N., 517, No. 301-William A. Mack and Mary E. McLallen to Victor Eduardo Pena Vargas, $240,000.

Barbour Dr., 5008, No. 207-Patrick Rush Hickey to Justin Michael Goldman and Ava Patricia C. Avila, $439,500.

Beauregard St. N., 301, No. 315-Estate of Mollie T. Morse and Catherine M. Shaw, $187,150.

Bessley Pl., 5256-John A. and Jana Caster Grymes to Robert B. Gregory, $763,000.

Beverley Dr., 906-Freedom Real Estate Group Corp. to Hammond Malloy and Catherine Maxwell McDaniel, $1.32 million.

Brenman Park Dr., 4951, No. 302-Edwin Daniel Aronne and Alexandra Vega Lobo to Antoinette C. Allen, $480,000.

Cameron Parke Pl., 103-Gianni Vincent Giordano to Jerry and Hattie Dubois, $560,000.

Carpenter Rd., 1848-Charles and Laurie S. Kuyk to Christopher Michael Spigelmire, $1.06 million.

Central Ave., 2425-Croy USA Corp. to Heidi Summer Ann Sieg and Joseph Wallace Averette IV, $765,000.

Charles Ave., 3905-Frances Mary Miller to Bryan Jeffrey and Morgan Shadron, $610,000.

Columbus St. S., 686-Robert Zaremski to Ariel Sanchez, $765,000.

Donovan Dr., 4915-Brian Wesley and Katherine Maxwell Baker to Cristina Miller and Mario Gabalda, $877,000.

Duke St., 4600, No. 1110-Carmalita Collier to Gina Marie Consumano, $210,800.

Edsall Rd., 5911, No. 403-Miguel E. Guilarte and Escarlet Y. Silva to Satya Pal Vashisht, $214,990.

Edsall Rd., 6153, No. J-Jennifer A. Baal to Jacob Forest Vawter, $238,000.

Edsall Rd., 6270, No. 203-Michael Feeney to Kyong-Sook and Lilly Shin, $235,000.

Elbert Ave., 3825-Cheryl Renee and Rodney Korver to Jessica A. Lewis, $640,000.

Fillmore Ave., 5604-Shelley Anne Thomas to Yifan Zhang and Katherine Ferguson, $652,000.

Franklin St., 1204-Potomac Relocation Services Corp. to Harold Glenn Frost, $650,000.

Glebe Rd. W., 904-Adam J. Jones to Alexis N. Koppius, $640,000.

Gunston Rd., 3748, No. 904-Benjamin L. Ferguson to Aseel H. Cortbawi, $330,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1408-Pedro Astudillo to Mirka Trifonova Spassis, $265,000.

Hancock Ave., 1613-Kate and Bradley Wolters to Emily W. Porter and John W. Steere, $763,000.

Heritage Lane, 5115-Steven F. Pena and Iris Benitez to Grayson L. Crouse, $599,999.

Holly St., 3109-Justin and Kristin M. Knapp to Anthony and Emma Formoso, $759,000.

Howard St. N., 805, No. 221-Sterling National Bank to Raymond Urias and Nilda M. Rivera, $210,000.

Ingle Pl., 151-Mary Radnofsky to Alexander Brown and Ruth Rasby, $502,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 2008-Judith A. Sutrich to Shinwon Kyung, $380,000.

King St., 2211-Edmund E. O’Kelly and Arlene Fitapatrick to Joseph Keim and Cynthia Lucile Swisher, $1 million.

Keller Ave., 3767, No. 109-Commonwealth Investment Group Corp. to Maris Anne Petek, $475,000.

Main Line Blvd., 1218, No. 102-Nicholas A. Sprenger and Maya Jinwright to Celinez Nunez and Deborah B. Cain, $835,000.

Mansion Dr., 310-Charles F. and Dru Quilhot Conner to Jesse Solomon and Jason S. Purcell, $2.6 million.

Marlboro Dr., 2123-Mary Kathryn Rowell and Charles Thompson Horner III to Christie L. and Randolph K. Herndon, $915,000.

Martha Custis Dr., 3439, No. 927-Emily O’Neill to Benjamin D. Kimble, $290,000.

Massey Lane, 731, No. 98-Matthew A. and Shyvonne M. Pirolli to Jennifer Fran Slesinger and Vincent Thomas Monaco, $635,000.

Monroe Ave. E., 227-Lorri A. and Theodore E. Tunney to Minnah Lee Seoh, $670,000.

Naylor Pl., 486-Ravi J. and Jitendra V. Viradiya to Beverly Ann Lamoree, $556,000.

Oak St. E., 8-Kevin B. and Judy A. Diaz to Gregory and Kathleen Walls, $699,900.

Oronoco St., 1111, No. 232-Roger L. and Germaine C. Hecq to Timothy McFarland, $430,000.

Payne St. N., 418-Alabama Ave Corp. to Erin and Kevin Williamson, $740,000.

Pickett St. S., 359-Craig Mitchell and Catalina Rojas Zelizer to Emil Savkov Simeonov and Malgorzata Chwoinska, $450,000.

Pitt St. N., 801, No. 1410-Richard G. Tami to Georg Friedrich Hirsch, $255,000.

Potomac Ave., 2310, No. 101-Nicholas and Sharon J. Webster to Sonjya Johnson, $730,000.

Prince St., 1707, No. 5-Carole A. Goeas to Susan Lyn Norwood, $600,000.

Ravensworth Pl., 3212, No. 844-Carolyn L. Moberley to Jessica Alexandra and Catherine Burkey Maimon, $343,000.

Reynolds St. S., 250, No. 212-Clinton Befekadu Tilahun to Klara Zofia Wisniewska and Rokas Bendzius, $245,000.

Roberts Lane, 104, No. 101-DS Houses Corp. to Katrina Valdes and Joseph Andrew Bishop IV, $416,069.

Royal St. N., 326-Jose M. Vega to Nikolay Kirov and Roumiana Hristova Tiholova Gueorguieva, $1.01 million.

Russell Rd., 3107-Thomas Conger to Gretchen Randolph, $2.02 million.

Skyhill Rd., 207, No. 3-Barbara G. Batte to Ramona Elizabeth Joyce, $293,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4116-Daniel R. Sullivan to Anna Yoo, $241,000.

Taney Ave., 4058-Star Wise Properties Corp. to Daniel Stupinski and Karen Gaffin, $949,900.

Triadelphia Way, 538, No. 34-Haripriya Ramesh and Lesley Ponneri to Ziyu Han, $614,000.

Union St. N., 430-Richard G. and Joyce M. Takmi to J. Lawrence and Kathy B. Hirsch, $1.25 million.

Valley Dr., 3546, No. 934-Brian C. Tarkington to Robyn Eakle, $260,000.

Valley Forge Dr., 5250, No. 304-Yesenia Lopez to Nicole Comuntzis, $260,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 905-Haleema B. Rahman to Nazir Makandar and Seema Shariff, $155,000.

Van Dorn St. S., 60, No. 218-Marcel Buliga to Mary Louise Horn, $143,000.

Washington St. S., 718, No. 103-Shawn Battle to Eric B. Shultz, $265,800.

Wayne St., 1400-Eric M. and Michelle A. Brooks to Matthew T. McLellan and Christine A. Scherrer, $715,000.

West St. N., 528-Jessica M. Harris to John F. Anderson and Jennifer Holmes Judge, $680,000.

Wilkes St., 412-Thomas J. and Mary Lynn Billitteri to Kyle and Jacqueline Matis, $850,000.

Wyndham Cir., 3308, No. 323-Traci D. Betancourt to Maureen A. Marro, $225,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 1206-Kavitha R. Kalatur and Chaithany A. Vatti to Balasubramanian Muralikrishnan and Srividhya Lalgudi Nagarajan, $230,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1503-Eric Darzy Boyle and Seblealem Mengiste to Jadeo Harinandan, $234,900.

Yoakum Pkwy., 205, No. 719-Wells Fargo Bank to Sayed K. Yousofy, $170,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1818-Virginia Sell Now Corp. to Whitney Reitz, $215,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1008-Wilhelmina Frazier to Charles L. Aldrich, $285,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 867-Eloise Properties Corp. to Eileen and Martin Arnovitch, $740,152.

Adams St. N., 2030, No. 507-Alexander Carroll Augustine-Marceil to Azzura Onseti and Ryan Christopher Pearson, $300,000.

Arlington Blvd., 2707, No. 108-Jonathan C. Gratton to William N. Springer, $275,000.

Barton St. S., 124-Kevin Aughavin and Melissa Brown to Toshiya James Akiyama and Sarmentero Garzon, $820,500.

Brandywine St. N., 2164-Joshua and Jessica Lurz to Madeline Jane Carinci, $611,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. PH13-Matthew E. and Emily H. Walker to John W. and Nese B. Guendelsberger, $575,000.

Columbia Pike., 5118, No. 3-Anita Lyssikatos to Constance J. Freeman, $185,000.

Courthouse Rd. S., 313-Ashley Heather Brush to Matthew Craig Seeley and Jillian Elyse Casey, $660,000.

Dinwiddie St. S., 834-Hung Q. Tran and Kim Loan T. Vu to Nazma Akther and Shamsul Alam, $430,000.

Edison St. N., 2106-Prime Custon Homes Corp. to Carlos A. and Carissa R. Garcia, $1.32 million.

Fairfax Dr., 2220, No. 304-Eric W. and Portia Shah Stevenson to Joseph A. and Martha A. Ferrara, $712,000.

Fenwick St. N., 50-Matthew J. and Amber T. Bergstrom to Serhat Guven and Ezgi Ozgul Ozturk, $1.15 million.

Forest Dr. S., 1237-Robert K. and Holly H. Rowe to Jennifer D. Gundayao, $825,000.

Four Mile Run Dr. S., 4165, No. 301-Jessica Congemi to Keri Clarice Baldino, $330,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 121-Benjamin S. Petersen to Douglas M. Wissinger, $280,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1112-Jill A. Nolde to Michael Patrick Rios, $348,900.

Garfield St. N., 1021, No. 221-Anstice Kenefick and Deborah Brand Baum to Jeanhee Kim, $499,900.

Garfield St. N., 1021, No. 523-Ehsan Naranji and Fran H. Ali to John Andrew De Oliveria and Sandra Harris, $427,500.

Garfield St. N., 1201, No. PH02-Richard A. and Donna A. Sukkar to Claudia Lawler and Robert Paul Maloney, $500,000.

George Mason Dr. N., 2815-Troy M. and Linda A. Johnson to Kenneth Richard and Anna Jolanta Monahan, $950,260.

Glebe Rd. N., 3401-Darrell C. Dean to James Edward Pedicano, $850,500.

Hancock St. N., 2011-Larry R. Pilot and estate of James E. Murrin to John M. and Kimberly A. Heckler, $1.2 million.

Highland St. N., 1020, No. 913-Yogesh Patel to Brian Joseph Fejka, $469,300.

Irving St. S., 316-John H. Morrill and Diane M. Canova to Anne Harris Laughlin, $900,000.

Kenmore St. N., 816-Kirk D. Johnson and Janet L. Woodka to Sharon A. Myers and Benjamin P. Kuo, $1.14 million.

Lebanon St. N., 925-Andrew D. and Adriana M. Scafetta to Andrew C. Desilver and Lisa G. Lednicer, $850,000.

Lee Hwy., 2100, No. 318-Jalil M. Bendaoud to Cassandra Good, $365,000.

Longfellow St. N., 917-Jonathan and Diane Olson to Debra Ruth Bowers, $899,900.

Lorcom Lane, 4390, No. 612-Svetlana Ancker to Shyam Krishnan, $248,500.

Monroe St. N., 2101, No. 210-Raelynn Johnson to Thea Aldrich, $500,000.

Nelson St. N., 1226-Gina Cavalier to Gary Hnath and Lingying Ma, $1.69 million.

Oakland St. N., 2012-Gregory M. Bibb and John S. Fecko to Lucas Matthew Allen, $1.06 million.

Park Dr. N., 506-Curtis and Anne Worrell Beech to William Alexander Smith and Julie Carol Hamilton, $990,500.

Potomac St. N., 2434-Jeri K. Somers to Nathan N. and Katelyn A. Chubb, $1.2 million.

Queens Lane N., 1804, No. 4-206-Liang Che Jensen and Liang Che to Adrian Gabriel and Iuliana Andriescu, $380,000.

Quincy St. S., 606-Dante Desiderio to Joshua E. Bushman Esquire, $200,000.

Randolph St. N., 1001, No. 216-Carter G. Phillips to Nicholas J. Alman, $370,000.

Randolph St. N., 1535-Classic Partners 2 Corp. to Stephen Richard, $1.05 million.

Richmond St. N., 2321-Lisa C. Torch to Joyce H. Pickering, $805,000.

Rolfe St. S., 903, No. 1-Richard Thomas Hefter to Robert W. Turner, $467,000.

Stafford St. N., 900, No. 1608-Chee K. Kung and Jennifer C. Li to Brian J. and Alev Gurbuz Cuneo, $525,000.

Stuart St. N., 1029, No. 503-Christopher Alexander Huemer to Carolyn J. Christopher and Carl R. Woelfel, $480,000.

Taylor St. N., 900, No. 504-James Joseph Alex and estate of Helen Alex to Ann Austin Stevens, $105,000.

Taylor St. N., 1050, No. 1-311-Jessica M. Papapietro to Marshall Bell, $396,000.

Vacation Lane, 4442-Jeff A. and Coreen M. Endo Davis to Matthew Wayne and Abigail Mitchell Spengler, $910,000.

Vermont St. N., 1001, No. 504-James Chipman to David Walter Fillinich, $395,000.

Vernon St. N., 1178-Patrick McGlohn to Manmeet Kaur Dhindsa and Bryan Michael Burack, $915,000.

Wayne St. S., 721-Antoinette C. Allen to Christopher Allen Davis and Carmen Tina Lopez, $815,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 335-Frederic and Jiwon Vellucci to Colleen Smith and Josselin Phan, $645,000.

Woodrow St. N., 1958-Joseph Grayson and Suzanne Jean Chinn to Justin Robert and Lauren Bell, $882,000.

Second Rd. N., 4305, No. 43051-Parchelle D. Mathews to Neil Wysocki, $229,100.

Fourth Rd. N., 4514-Scott B. Button to Nicole A. Schell and Jeffrey B. Flax, $900,000.

Fifth St. S., 5813-Abed Ali and Paige Hamrick to Elizabeth and Christopher Treble, $719,000.

Ninth St. N., 6026-George R. and Linda M. Polk to Mark and Kelly Murphy, $720,000.

Ninth Rd. S., 3813-John M. and Katherine S. Winstead to Angelique Shenay and Hendrik Nicolaas Opstelten, $471,013.

10th Pl. S., 5229-Christa J. Nuss to Zonia Elizabeth Iglesias Gonalez, $359,000.

11th St. N., 2807-Mary Salmon to Edward F. and Carrie Hoback Hill, $1.07 million.

13th Rd. S., 2910, No. 510-1-Alissa Green to Leopoldo Moser Rojas and Gabriela Aguerrevere Yanes, $292,500.

15th St. N., 2001, No. 422-Ali A. and Nahid Nikfar to Conrad Reese Olson and Marcela Victoria Siegrist, $460,000.

16th St. S., 2600, No. 690-Gwyn Elaine Smith to Oliver S. Macabery, $310,000.

16th St. N., 4735-Michael F. Holsten and Teresa A. Ferrari to Pooja Varshneya and Ross Alan Mandel, $1.01 million.

17th St. S., 3106-Christian Alfaro and Carol Bendfeldt to Joseph Villari and Saddef Haq, $660,000.

22nd St. N., 5311-Cory E. and Virginia S. Barry to Glenn C. and Stephanie L. Nye, $1.38 million.

24th Rd. N., 2923-Emerson N. and Vivian S. Gardner to Rupal Doshi and Anuj Mallick, $1.75 million.

25th St. N., 4910-Aaron Manka and Margaret Breida to James M. and Ruth Ann Mohr, $730,000.

26th St. N., 6754-Henry J. and Kristin T. Chen to Gregory Alan and Elizabeth Katheeen Fenzl, $917,500.

30th St. N., 3843-Karl F. and Margaret N. Schneider to Beryle Randall, $1.04 million.

35th St. N., 4036-Noles Corp. to Leah Nicole Alfonso and Nathan R. Davis, $1.95 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 2724-Andre A. and Susan A. Craig Cote to David Brian Nemecek, $1.12 million.

Crystal Dr., 1805, No. 407S-Mirtha Del Granado Cosio to Jacqueline Lucia Emanuel, $575,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 405W-Ebony S. Pierce to Qihui Xu, $350,000.

Ives St. S., 2800-TLC Homes Corp. to Catherine Shutters, $715,000.

18th St. S., 822-Cheryl J. Kayhan and Christina R. Weaver to Meng Li, $800,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W413-Charles D. and Patricia C. Clough to Charles Kurz III, $860,000.

Key Blvd., 1530, No. 825-Goli and Fereshteh Amiri to Mark Snyderman, $405,000.

Nash St. N., 1881, No. 1003-Mark A. and Barbara A. Hoy to Geraldine Penny McIntyre and Peter Robert McKenney, $1.37 million.

Oak St. N., 1600, No. 909-Jerry W. Lucas and Olha Halyabar to Rebecca R. Reesman, $449,700.

Ode St. N., 1336, No. 5-Mellibeth Marzan and Jerel Paule to Mei Fung Lau and Akasj Ray, $280,000.

Quinn St. N., 2030-Michael G. and Jeanmarie McFadden to Jon E. Graf, $775,000.

Scott St. N., 2125-Mark R. Koppersmith to Sharon P.W. and Brian J. McKiernan, $1.27 million.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3043-Zachary J. and Jennifer L. Huber to Maya R. Jacobs and Michael Rosenblum, $505,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 511-David H. McAlister to Alan V. Sosa, $515,000.

Buchanan St. S., 2856, No. A2-Sara B. and Jordan S. Tribble to Cosme R. Lantigua Martinez and Natalia Feliciano Lebron, $340,000.

Columbus St. S., 3017, No. B2-Heather R. Smith to Michael L. Morris, $376,000.

Stafford St. S., 3281, No. A2-Sean O’Donnell to Carol-Ann M. Cerkan, $426,004.

Veitch St. S., 2617-John H. and Alicia A. Smith to Logan McClure, $555,000.

Wakefield St. S., 3415-William and Sara Tracy Abriatis to Michael W. Lang, $600,000.

Walter Reed Dr. S., 2522, No. 2-George and Jean Barido to Stephanie Swierczek and Rich Cook, $549,900.

Woodrow St. S., 3070-Debora C. Hoffman to Katherine Harris, $505,000.

25th St. S., 2321, No. 2-211-Colleen O’Malley Horrocks to Sarah M. Afify, $445,000.

28th Rd. S., 4614B, No. B-Scott C. and Suzanne E. Delaney to Irene A. Tavakoli, $360,000.

34th St. S., 4419-Michael S. Volpe and Panintorn Prakij to Donald B. Kerr, $455,000.

36th St. S., 4520, No. B2-BMB Group Corp. to Arthur and Laraine Bennett, $470,000.