Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1610, No. 101-Richard A. and Susan T. Freewalt to Henry and Jin Wiriadinata, $270,000.

Alexander St., 29-Juliann Michelle Tulipane to James R. and Jennifer L. Hirt, $1.28 million.

Ancell St., 6-Michael Minichello to Veronica A. Prince, $675,000.

Armistead St. N., 521, No. 101-Jacqueline M. Cuellar to Agapito N. and Hilda L. Gutierrez, $210,000.

Bashford Lane, 515, No. 4-Lawrence A. and Cynthia L. Goldstein to David Chanady, $205,000.

Beauregard St. N., 301, No. 402-Pradeepa Dhanasekarapandian to Nevena Zecevic Sandhu, $170,000.

Beverley Dr., 1100-Griselda C. Zelaya Romero to Kamran Malekolkalami and Margaret Ann Sherry, $870,000.

Braddock Rd. E., 505, No. 406-Eileen H. Murley to Brian T. Daly and Alyssa N. Flocco, $431,000.

Burgess Ave., 238-James C. and Jessica Leonard to Christina M.V. and Nicholas Hildebidle, $640,000.

Cameron Station Blvd., 291, No. 103-Tom Danny and Isabel Henry Bocanelli to Lindsey and Frank Giguere, $460,000.

Canterbury Sq., 12, No. 301-Shelby Smith-Wilson and Vincent R. Wilson to Kirti and Yashoda Mishra, $215,000.

Clifford Ave., 208-Julia L. Szybala to Kathryn G. Allen, $794,000.

Commerce St., 207-Daniel B. Maffei and Abby L. Davidson to Drew Newman and Brittany Raia, $775,000.

Crestwood Dr., 1513-David D. and Sandra Schwietert to David Andrew and Rebecca Loesberg, $977,800.

Donovan Dr., 5120, No. 108-Dana Hoekstra and Elizabeth T. Bennett to Gaye B. Makin, $398,000.

Duke St., 4600, No. 1613-Homira Rod to Omar Fahim and Shakiba Hakami, $153,000.

Eisenhower Ave., 4850, No. 309-Shawn Marcus Gogas to Maksims Sivohins and Anna Chayko, $285,000.

French St. N., 33-FNM Investments Corp. to Heidi Meinzer, $505,000.

Gordon St. N., 121-Eugenio Alvarez and Consuelo E. Osequeda to Meheret Tarekegn, $455,000.

Gunston Rd., 3775, No. 541-Thomas A. Brandt to Kara L. Kelber, $370,000.

Heritage Lane, 5136-David Scott Mertens and Tania Gentic to Christopher Eco, $617,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 216-Barbara Sue McLaughlin to Thomas Kent Bacus, $305,200.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 814-Estate of Pearl McCray and James A. McCray to Gul Afghan Saleh, $290,000.

Howard St. N., 807, No. 410-Dale L. Biallas and estate of Randall Jay Biallas to Thomas E. and Lynn Meade Mason, $228,000.

Ingalls Ave., 3810, No. 259-Estate of Margaret M. Daly and Jean Marie Daly to Jennifer A. Lindenauer and Benjamin C. Harris, $432,000.

Harrison Cir., 906-Elizabeth T. Platt to Johnny Ruiz-Cossio and Katty E. Ruiz, $571,000.

Jamieson Ave., 2050, No. 1111-Jacqueline A. Smith to Kyung Eun Min, $375,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 406-Shawn M. Bowen to Richard G. Louis, $500,000.

John Carlyle St., 520, No. 117-Tomoko E. Coles to Judit Eva Csonka, $530,000.

Kenwood Ave., 1691-Gregory Edward Kerr to Mohammad Almasri and Li Yang, $419,900.

King St., 2425-Kristian M. and Lauren G. Hamel to Laura Ann and Scott Toussaint, $1.2 million.

Lee St. S., 800-Paul J. and Rae Ann Miller to Donald W. and Tricia C. Holley, $2.5 million.

Main Line Blvd., 2215, No. 317-Oubab Khalil and Lama Hamoudi to Clay Gavin Zemelman and Leigh Danielle Peyton, $775,900.

Martha Custis Dr., 1225, No. 516-Phillip Ettinger to Ziqing Wei, $240,000.

Martha Custis Dr., 3457, No. 925-Randy G. Smith to Germaine Wright Sobral, $280,000.

Mason Ave. E., 317-Margaret Schierhold to Maia Hurley, $652,000.

Maury Lane, 4812-James F. and Sandra A. Wheeler to Bergeron Simler and Gary Warren Schuerfeld, $900,000.

Monroe Ave. E., 312-Donald Carl Auerbach and Courtney Erin Hagen to Ryan Edward and Elizabeth Worrell Reyna, $1.15 million.

Nelson Ave. E., 226-Christine L. Allgood to Anne K. Cusick, $735,000.

Oak St. E., 102-John Vail and Laura Alison Fields to Emily Kuehn and Daniel Friedman, $840,000.

Overlook Dr. N., 809-N. Overlook Development Corp. to Shane and Amanda Kappler, $1.3 million.

Payne St. S., 305, No. 308-Larry G. Bedsole Jr. to Jugna Shah, $637,000.

Pitt St. N., 801, No. 316-Mary Frances Widner to Stephen L. and Susan M. Hill, $185,000.

Pitt St. S., 801, No. 124-Miles L. and Martha K. Wilhelm to Kathleen Ann Sullivan, $410,000.

Powhatan St., 935-Peter L. and Judith K. Born to Jordan A. Langdon, $830,000.

Princess St., 209-Bebbins J. Yudes to Jamie H. French, $1.02 million.

Ravensworth Pl., 3239, No. 840-Daniel and Katherine Gonzales to Bradley D. and Emily M. Crofford, $371,501.

Raymond Ave. E., 408-Nicole L. Hoffpauir to Shirley White, $553,750.

Reynolds St. S., 250, No. 506-Gerald Vizvary to Danielle Harris, $190,000.

Roberts Lane, 132, No. 101-Bonnie Holmberg to Erica Lee Young, $321,360.

Rucker Pl., 312-Justin M. Franks and Claire T. Gartland to William and Sametta Barnett, $1.26 million.

Russell Rd., 3109-Jason and Elizabeth Newman to Peter Joseph and Anne Elizabeth Graham, $810,000.

Slaters Lane, 501, No. 515-Thomas M. and Bo-Young Frost to Mary L. and Allan M. Tow, $449,900.

Stevenson Ave., 6300, No. 512-Valter De Camillis to Ashling McGowan, $205,000.

Strutfield Lane, 4560, No. 1305-Paul and Donna Chandler to Abha Mohla, $349,900.

Taylor Run Pkwy. E., 11-Kyle Harger and Haley Coghill to Candice Zoe Denardi and William Kevin Christian, $539,500.

Upland Pl., 711-Trevor and Erin Hough to Ori Paul Ratner and Alexandra Dolores Harper, $891,000.

Valley Dr., 3616, No. 520-Jason P. McBeth to Ivan Adalberto Lopez, $285,000.

Valley Forge Dr., 5250, No. 604-Rosa and Angela Melara to Dana D. and Gustave John Gravot, $225,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 909-Michele A. Pyle to Lindsay Stuart, $153,000.

Washington St. S., 722, No. 101-John L. and Sue Ann Kane to Robin Lavallee, $255,000.

Wesmond Dr., 355-Nancye W. Walls to Amy Roseman, $545,000.

West St. S., 320, No. 210-Bryan C. and Karen L. Moore to Carol H. Fay, $715,000.

Windsor Ave. E., 505-Cheryl L. Smart to Stephen Joseph Popick and Julienne Picot S. Chappell, $570,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 3184-Sameer Hossain to Jerome W. Carr, $215,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 3217-Jacob R. Shifflett to Ardita Qafleshi, $260,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 816-Christina Cox to Glenn R. and Danielle L. Richter, $210,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 612-Mary M. Reiman to Evelina and Rodolf Gjoza, $225,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1604-Linda A. Garcia to Laxmi Gurung, $250,000.

First St., 635, No. 203-Nancy J. Appleby to Lesa Lynn Hanlin, $816,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 2050-Mitchell B. and Matthew W. Johnson to Shannon Lynn and Kellyn Kellogg, $850,772.

Albemarle St. N., 738-Timothy W. and Linda G. Wallace to Ronald and Diane Ching, $840,000.

Arlington Blvd., 3524-Diane T. Weiss to Robert Eugene and Brooke Marie Schedler, $680,000.

Barton St. S., 1021, No. 122-James A. Mottram and Christine C. Keating to Kendall Mahan, $289,000.

Brandywine St. N., 2603-John A. and Charlotte A. Gauss to William Arnaha, $1.34 million.

Carlin Springs Rd. N., 5012-Joseph Kabeiseman and estate of James W. Muskett to Rachel S. Robinson and Alexander J. Velazquez, $838,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. PH15-Sean Murphy to Alexander L. and Jerome S. Morse, $450,000.

Custis Rd., 2504-Maureen E. Treacy to Sean Michael and Kathleen Laura Clark, $1.25 million.

Edgewood St. S., 1401, No. 495-Patricia A. Hill to Jessica Ann Anderson, $401,000.

Edison St. N., 3026-Matthew C. Tripodi to Phillip and Alyssa Dacunha, $1.73 million.

Fairfax Dr., 2220, No. 711-Dan Luo and Fan Jiang to Ning Liu and Ye Yuan, $724,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 609-Belleco Corp. to Dallas Woodrum, $750,000.

Four Mile Run Dr. S., 4069, No. 403-Jana Waterworth to Kevin Patrick Peel, $423,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 224-Megan E. Porter to Paul A. Sommerfeld and William H. Whitaker, $342,900.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1127-Annie So Yon Lee to Prasan and Emma Europa Kongsilp, $275,000.

Garfield St. N., 1021, No. 841-Luong N. and Ann Virginia Vu to Jason Jin and Arum Chang, $450,000.

Garfield St. N., 1201, No. PH06-Esther H. Lim to Keith Eric Saxe and Leslie L. Honey, $678,000.

George Mason Dr. N., 3206-Mase Builders Corp. to Samira Shenasi and Larry Yanlaishi Huang, $2.3 million.

Greenbrier Ct. N., 2302-Indira T. Edwards to Brett David Rieke and Rachelle Marie Llontop, $650,000.

Greenbrier St. N., 1408-William M. and Carol K. Englehaupt to Whitney A. and Samantha Abraham, $1.11 million.

Hartford St. N., 1200, No. 104-Orville C. Jackson Jr. to Par Larsson, $439,900.

Highland St. S., 404-Venu Vadlamudi and Rachel Raymond to Steven W. Nelson, $1.29 million.

Irving St. S., 711-Kathryn Rae Taylor and Robert Edward Brown III to Anne Louden O’Brien and James Edmund Dankovich, $950,000.

Jefferson St. N., 2005-J. Maureen Edwards to Tara and David Spaulding, $875,000.

Key Blvd., 1904, No. 9452-Terry Quaye to Albertina M. Littleton, $297,000.

Lebanon St. N., 936-Ashton Chapmond and Linda Karin Miller to Sheryl L. and Kurtis Taylor, $730,000.

Lee Hwy., 2100, No. 327-Marisa J. Scinto to Rebecca Saralyn Ben-Amou, $319,600.

Lombardy St. N., 500-Victoria P. Nguyen to Leandro Puccini Secunho and Luciana Maldotti, $831,550.

Lowell St. S., 1717-Ian M. and Mari C. Donegan to Hector Antonio Rivera, $649,000.

McKinley Rd. N., 1424-Dennis George Dineen to Mary Marlows Shaffer, $735,000.

Monroe St. N., 2305-Michael A. and Kelsey Schulman to Samuel Elias Zega and Dorian Jacquline Ramos, $1 million.

Nelson St. N., 2731-Robert B. and Kristina L. Ybarra to Stephen E. and Carly J. Rubenstein, $1.55 million.

Oakland St. S., 2136-Kelynne K. Bisbee and C. Douglas Dougherty to Sarah Gaspard, $513,000.

Pocomoke St. N., 2604-Nathan N. Chubb and Katelyn A. Johnson to Michael James Barnett and Anna Buglaeva, $860,000.

Queens Lane N., 1809, No. 2-148-Christopher B. Kilner to Christopher Jared Hanson, $260,000.

Randolph St. N., 1001, No. 306-Andrea Delgado to Joseph Chin-Yan Chen, $445,000.

Randolph St. N., 1710-Phillip A. Pommerening to Emily Ann Miller and Paul Kevin Carwile, $1.3 million.

Robert Walker Pl., 2642-Showman Homes Corp. to Rasheed A. and Christine A. Malik, $1.18 million.

Rolfe St. S., 940-Mary Ellen McCarthy to Naihan Yang, $550,000.

Stafford St. N., 2105-Daniel A. Schmitt and Hema S. Patel to Andrew Quill and Danielle Elizabeth Robb, $868,000.

Stuart St. N., 1029, No. 710-Thomas M. Minnuto Jr. to Stefani Casoni, $535,150.

Taylor St. N., 900, No. 624-David and Kim Matthews to Jorge and Olga Monica Larrieu, $165,000.

Veitch St. S., 812-Classic Partners 2 Corp. to Mark Christopher Magro and Vidisha Devi Parasram, $1.36 million.

Vermont St. N., 1001, No. 813-Jennifer McHugh to Laudan Izadi, $510,000.

Vernon St. N., 1411-Margaret A. Palmer and Mark R. Papierski to Landon B. Rordam and Lauren M. Demeter, $1.06 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 410-James Quinly to Tierney Erin Smith, $585,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 411-Anna Louise Grimm to Houng Quynh Nguyen, $462,000.

Woodrow St. S., 130-Chante J. Tenoso and Olowan De Herrera to Neal Thomas Hicks and Heather L. Donohoe, $715,000.

Second St. S., 3103-Kenneth Edward Poole and Sean Andrew McNamara to Erin R. Schaff and Paul L. Simkin, $800,000.

Fourth St. N., 6025-Jerry E. and Ann E. Belyea to Jozef Lech and Catherine Anne Bledowski, $1.3 million.

Fifth St. N., 5619-Cynthia D. Green and Ryan J. Columbo to Chad Stephen and Mallory Kuhlmann Kuchem, $945,000.

Sixth St. S., 2023-Casey J. and Tavya N. Casad to Colleen Rooney, $570,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 2-Linda H. Hoska to Michael W. and Julia P. Newman, $135,500.

Ninth St. N., 3830, No. 304E-Rookmatie Veerasammy to Luciana Ciocci, $475,000.

Ninth Rd. S., 3910-Tigisti Berhe and Amanuel Gebremedhin to Jessica Ann Reif and James Norman Brooks Jr., $400,000.

10th St. S., 1640-Linda T. Patton and James L. Taylor to Michael Bowie and Carolyn Kroeger, $465,500.

11th Rd. N., 6356-Christopher J. and Annamaria M. White to John Herbert Baker and Joyprada Swain, $779,950.

12th Ct. N., 2203, No. 39-Lisa and John Chirhart to Hugh Phillip Surratt, $730,000.

13th St. S., 1539-Kevin B. Howe to Clintcia and Ian Stewart Mactavish, $525,000.

16th St. S., 2701, No. 631-Whitney Morgan to Matthew and Caitlin Hebert, $330,000.

17th St. N., 5218-Joseph T. and Judith A. Doyle to Laurence O’Halloran, $1.32 million.

19th Rd. N., 4423-Stefan K. and Morgan Vaughan Gassner to Patrick Charles and Melinda Louise Meade Meyers, $1.03 million.

20th Rd. N., 4445-James F. and Cune Bednar to Jonathan and Beth Evans, $710,000.

22nd St. N., 5731-Ronald T. and Diane Py Ching to Lucy Elizabeth Cohan and Nicholas Patrick Dragga, $836,000.

24th Rd. N., 4834-Andrea N. Gevas and Carter H. Wilkinson to Jonathan Andrew and Mary Catherine Andrechik, $914,900.

26th Rd. N., 5117-Sunnyside Development Corp. to Philip and Dana Bayer, $1.8 million.

27th St. N., 4619-Margaret and Kyle Baca to John B. and Caroline R. Bellinger, $2.35 million.

30th St. N., 6101-Daniel A. and Leslie C. Burpee to Timothy Jones and Brooke A. Scannell, $1.48 million.

35th St. N., 4306-William and Eileen Way to David Cox, $940,000.

39th St. N., 4520-Edmund Hilary and Beda Bolena Tupay to Caroline Coghill and Christopher Michael Law, $1.2 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 815-Stella L. Fessler-McCoy and Freeman D. Fessler to Kevin Joseph Amundsen, $655,000.

Army Navy Dr., 1300, No. 319-Joanna M. Myers to Brittany J. Ruggs, $209,500.

Crystal Dr., 1805, No. 504S-Lindsay Elizabeth Wertenberger to Charbel Makhoul and Rita Douaihy, $375,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 541-Zaneta Bieglecka and Zaneta A. Duenas to Daniel Isaac and Lal Benitah, $565,000.

Joyce St. S., 2615-David L. Chamowitz to Brian Wells and Jessica Krantz, $973,555.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1700, No. 113-Kevin J. and Sheila L. Buckley to Pierce and Alayana Tria, $999,000.

Key Blvd., 1530, No. 926-Issa Al Issa and Sheikha Al Salem to Nazanine Atabaki, $640,000.

Nash St. N., 1881, No. 1811-Venkatasomaiah Choudary and Lakshmi K. Motaparthy to Jane Ellen Ramsey, $2.27 million.

Oak St. N., 1600, No. 1608-Satbir S. Sran and Pavneet Randhawa to Anamaria Garassini and Jerome D. Barnla, $535,000.

Pierce St. N., 1245-PBR Development Corp. to Mark Obradovich and Marissa Akers, $921,375.

Rhodes St. N., 1418, No. B109-Justin A. and Sara Kamin Stutler to Catherine Maporte and Jonathan Mark Anderson Burley, $825,000.

Scott St. N., 2127-Tore Hauge to Lizhi Liu and Wesley Koo, $1.28 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2526-E, No. 5-Joyce McCue to David Foote, $568,100.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 717-Jasmin H. Lister to Samuel Robert Collins and Rachael Wright Wood, $415,000.

Buchanan St. S., 2914-Thomas M. Sneeringer and Deborah J. Fox to Keith Byron Senholzi and Alexa Lauren Lipke, $461,001.

Columbus St. S., 2938, No. A2-Maralee B. Csellar to Richard and Taylor Geiger, $439,500.

Four Mile Run Dr. S., 3633-Lenwood Allen Johnson Jr. to Christina J. Naify, $507,000.

Stafford St. S., 3431, No. A-Sara Miller Carpenter to Kendra Ann Graves, $487,500.

Wakefield St. S., 3422-Jennifer L. Birtwhistle to Blair Conway Bernstein, $546,500.

Woodstock St. S., 2915B, No. 2-Patrick M. Sweeney to Michelle C. Stafford, $449,900.

25th St. S., 2321, No. 2-215-Dai Edwardes Evans and Wenyang Chen to Stephen Tan, $427,000.

28th Rd. S., 4643C, No. C-Tyler C. Glotfelty to Natalie Christen Martino, $380,150.

29th St. S., 4826, No. B2-Houzzbuyer Corp. to Robert Edward and Laura Vann, $285,000.

34th St. S., 4671-Paul Estavillo to Chad Mirt and Hui San Tee, $490,000.

36th St. S., 4680, No. A-Sara and Erik Wilhlemsen to Pamela Kim Ross, $381,000.