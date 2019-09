Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1630, No. 201-Sean Addison and Shannon N. Green to Hannah Sin and Lester Nuno Nunez, $296,000.

Alexandria Ave. E., 521-Bernhard Kloetzel to Olesya O. Sidorkina, $625,000.

Ancell St., 24-Bridget K. Kerlick and Andrew S. Roach to Wesley Adam Bird and Allison Kate Rubinoff, $665,000.

Armistead St. N., 523, No. 102-Abilio Ramos and Veronica Elizabeth Ramos Coreas to Syed M. Sagir and Nazma S. Beauty, $199,000.

Beauregard St. N., 301, No. 1013-Myung H. Whang to David A. Engel and Martine Arents, $249,900.

Bellefonte Ave. E., 403-Ann M. Gretter and Robert Fox Vernon to Logan Kendall and Christina Soyeon Kang, $810,000.

Braddock Rd. E., 545, No. 702-Sallie C. Tyler to John Vail and Laura Alison Fields, $730,000.

Braddock Rd. W., 1200-James Joseph Mallon Jr. to Henry J. Reske, $685,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 202-Michael A. and Therese Allen to Glenn Matthew Girdharry, $486,000.

Canterbury Sq., 26, No. 202-Scott G. Olson to Chioma Pamela Ezenduka, $165,000.

Chalfonte Dr., 900-Aron Thomas and Layton Skelly Griffin to Erica C. and Daniel K. Fernandez, $818,000.

Colonial Ave., 1010-Lucas A. and Laura F. Ruth to Charles William Russell III and Suzanne Katharine Howell, $660,000.

Commonwealth Ave., 213-Anne M. Carpinelli and Magdiel Remon to David James and Samantha Clark Sewall, $705,000.

Davis Ave., 2415-Clark E. Settles and Joanna K. Ip to Grant Mason and Carly Sullivan Marcks, $960,000.

Dover Pl., 5216-Alexzandra N. Shade to Jorge Luis Corona, $551,000.

Duncan Ave., 412-Erik Peterson to Corinne and Seth Bishop, $625,000.

Edsall Rd., 6101, No. 404-Az Properties Inc. to Michael Darwin Emmanuel, $310,000.

Eisenhower Ave., 4854, No. 349-Matthew M. Chae to Austin L. Hurd, $282,000.

Fairfax St. N., 411-Joseph Edward Bernabucci to Kelly Lebrun, $690,000.

Fords Landing Way, 723-Robert L. and Barbara P. Hirsch to Michael Joseph and Catherine Linskey, $1.25 million.

Gibbon St., 421-Kevin King and Kelsey Fecho to Samuel C. and Christine Thuot, $662,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1014-Albert and Enit Lulushi to Helane Louise Balasky and Miguel Karacuschansky, $385,500.

Hawkins Way, 723-Robert W. and Rebecca C. Griffith to Mark Vincent Crump and Victoria A. Bouck, $910,000.

Hickory St., 2939-Estate of Lorene D. Dow and Edward E. Dyson to Joel Getchius, $623,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 217-Thomas Richard and Carla G. Perea to Racquel Loli, $228,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1617-Estate of Phyllis Stallings Lewis and Kimberly Nikravesh to Mohammad Riad Tellawi, $163,000.

Howell Ave. E., 510, No. A-Therese B. Dahlen to Michelle Arezoo and Alireza Saghafi, $665,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 402-Elizabeth J. Perrill to Ferdinand and Annette Maldonado, $525,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 510-Lawanda A. Swope to Steven W. Postal, $540,000.

Jason Ave., 3811, No. 252-Lynn A. Bowers and Susan A. Aldersley to Erin M. Kelly and Kimberly C. Stamatopoulos, $432,000.

Juliana Pl., 1401-Owen L. and Denyse B. Cedarburg to Kyle and Erin Knack, $655,000.

La Salle Ave., 4534-Francis G. and Donna M. Hall to Abby and Jason Rosenberg, $784,000.

Lee St. S., 810-John E. Wasielewski and Bessy M. Kong to Kyle Emerson and Kelly Coster Martin, $1.2 million.

Martha Custis Dr., 1437, No. 404-Tracy Nathaniel Penn to Christina Calloway, $296,500.

Martha Custis Dr., 3511, No. 923-Susan J. Houston to Christina Ann Hyre, $291,000.

Mason Ave. E., 318-Emily A. Baker and Thomas M. Heil to Amber Lynn Lyons, $826,318.

Mayflower Ct., 5913, No. 203-Amir H. Hosseini to Evan T. Reid, $200,000.

McKenzie Ave., 620, No. 456-Angela F. Wilson and Davina G. Friedmann to Katy and Paul Young, $820,000.

Nelson Ave. E., 411-James W. and Elizabeth C. Ames to Evan Labb and Courtney Fyfe, $700,000.

Oak St. E., 215-Michael R. Jarrett and Daniel N. Spann to James Edward and Heather Anne Trimble, $1.2 million.

Oxford Ave. E., 217-Crescent Drive Corp. to Donald C. Auerbach and Courtney E. Hagen, $1.44 million.

Payne St. S., 718-Jessica Susan and Austen William Jensen to Eric and Sarah Mast, $620,000.

Pitt St. N., 801, No. 322-Lawrence A. and Cynthia L. Goldstein to Yaofu Zhang, $185,000.

Pitt St. S., 801, No. 328-David and Kathy Helfert to Robert K. Cooper, $375,000.

Prince St., 706, No. 10-Claire M. Burns to Richard B. Lebaron, $600,000.

Princess St., 1000-Robert Albert and Cynthia Boyd Simms to Conor P. Brady and Caitlin E. Quinn, $890,000.

Roberts Lane, 132, No. 401-Connie L. Braesch to Patricia Feeley, $307,000.

Russell Rd., 603-Phillip A. Gray and Danielle Raye Romanetti to Anna Payne and Alexander Fife, $1.05 million.

Saint Asaph St. N., 226-Teresa A. Hayes to Christopher Martin and Mary Madeline Bachinger, $755,000.

Saint Asaph St. S., 800, No. 202-Abigail Arms and Paula Dubberly to Marliese R. March, $415,000.

Slaters Lane, 501, No. 611-Donald G. and Katherine M. Bailey to James M. and Elizabeth S. Hendrix, $475,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 110-Francis Robert Bobyak to Milagros Martina Luna Victoria, $198,000.

Summers Dr., 200-Tamara J. Freeman and Carol L. Haig to Howard Blair and Glenda Kathleen Bromberg, $1.06 million.

Terrill St. N., 1011-Han B. Park to Nick and Kristen Civetti, $550,000.

Upland Pl., 731-Cathryn E. and Richard M. Cabrey to Raymond L. and Ashley L. Daniel, $875,500.

Valley Dr., 1002, No. 602-Doneane Payne to Justin Pua Chan, $286,500.

Valley Dr., 3742, No. 502-Jaime H. Dohn to Cynthia M. Wanschura, $297,770.

Van Dorn St. N., 1169-Rebecca E. Snyder to Steven A. Willow and Sarah N. Bunker, $426,150.

View Terr. S., 600-Kevin B. and Nancy A. Pease to Timothy C. Hanrahan and Dianne J. Russo, $906,000.

Virginia Ave., 304-David C. and Amy C. Bjarnason to Benjamin H. Neaderland and Katherine E. McCarron, $1.74 million.

Washington St. S., 1250, No. 202-Ludwig Link to Barbara W. Anderson, $660,000.

West St. N., 105-Narong Chukittipornsak and Jiraporn Achraruji to Michael Anthony Joplin Jr. and Xing Gao, $437,000.

West St. S., 320, No. 302-Maurio L. and Dawn Towles to Louis and Patricia Lucibello, $710,000.

Wolfe St., 827-Peter and Paula Glaser to Jennifer L. and Darryl T. Resio, $1.03 million.

Wyndham Cir., 3309, No. 4177-Yolanda Urbanski to Trent W. Scholar, $230,000.

Wyndham Cir., 3313, No. 4216-James Michael Hancock to Yelena V. Matysyna, $228,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1801-Mojgan Sharifi Ricci to Kamar L. and Kimmara J. Sumrall, $205,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 205-Nadine McLachlan to Russell T. Boyle, $200,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1809-Martin P. Bagley to Nihal Tulay Yekeler, $249,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in May were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 3600-Cornelia J. Schnyder to Kristen H. Quigley, $1.05 million.

Arlington Blvd., 2404-Gregory S. Garrett to Samuel J. and Amanda Wood Martin, $609,999.

Arlington Blvd., 4501, No. 122-Lauren A. Day to Annet L. Hix, $188,000.

Barton St. S., 1021, No. 123-Nicholas and Elysse Catino to Chad W. Weise and Claire C. Coyne, $402,500.

Buchanan St. S., 1008-Ellen S. Moreno to Amanda Ghimire, $418,000.

Carlin Springs Rd. N., 5205-Hinh T. Dinh to Sarah Sugawara and Derek Tsai, $650,000.

Cleveland St. N., 2030-Joe M. and Norma Isabel Djassebi to Andrew and Adam Nina Crawford, $690,000.

Columbus St. N., 210-Jai J.B. Mitchell to Timothy M. and Jaime C. Harbeck, $794,500.

Daniel St. N., 811-Mary Rouleau and A. Carl Hankla to Daniel George Shuhler and Phoebe Rosamond Ramsey, $870,000.

Edison St. S., 27-Taryn April French to Michael Luik, $599,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 708-Amit and Priya Patel to Hermes Soyez, $740,000.

Four Mile Run Dr. S., 4081, No. 103-Michael A. Riccardi to Timothy Martin and Mary Doherty, $420,000.

Four Mile Run Dr. S., 4167, No. 403-Thomas Carroll and Meghan Jennedy Martin to Marissa Lynn Thompspon, $410,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 234-Graham Plaster to Shaina L. and Damian Dailey, $350,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 530-Pinehills Properties Corp. to Angelo Alberto Behar, $224,900.

Garfield St. N., 1021, No. 401-Eric Newman to Rebecca A. Worthington, $675,000.

Garfield St. N., 1201, No. 210-Jonathan and Rebecca DiPasquale to Mark William and Naomi E. Graybeal, $560,000.

Garfield St. N., 1205, No. 409-Joseph L. Fatigati to David A. Orso Jr., $550,000.

Glebe Rd. N., 1719-Kyle Tau and Kate Floyd to Marcus Curaca Malito, $851,500.

Harrison St. N., 1119-Joseph Lee Meadows to Kenneth S. Tseng and Mu-Zong Luo, $1.25 million.

Hartford St. N., 1200, No. 512-Tarek Osman and Christine Thurber to Kevin Yen and Tiffany Tsay, $675,000.

Irving St. S., 819-Anne L. O’Brien to Kenneth Stewart Crooks and Christine Marie Glanding, $617,205.

John Marshall Dr., 2322-Evg WFB Ventures Corp. to Carl C. and Jamie N. Holloway, $1.59 million.

Key Blvd., 2011, No. 12599-Stephen G. Stover to Ryan David Littman and Katie Lynn Baskett, $402,500.

Lebanon St. N., 952-Stephen Andrew and Helen Culberton Hale to David L. and Meredith Faber, $845,000.

Lee Hwy., 2100, No. 340-Janet M. Kopenhaver to De Moura Kriendler, $260,000.

Military Rd., 2707-Marina L. and Thaddeus W. Troy to Robert J. Tatum, $850,000.

Monroe St. S., 1812-Shwetha Patel to Margaret Elaine and Mohit Holmesheoran, $540,000.

Nelson St. N., 3687-Joseph and Suzette H. Greco to David P. and Kristin G. Walt, $1.03 million.

Ohio St. N., 2632-Theron T. and Paula C. Kelso to Sean V. McNamara and Ana Concepcion Chicas, $763,100.

Pollard St. N., 820, No. 407-Daniel Chen to Doris Yuen-Ching Ting, $425,000.

Potomac St. N., 929-Charles P. and Rachel L. Moore to Nicholas Herbst, $1 million.

Quebec St. N., 1700-Owen J. and Brian E. Shean to Jeffrey D. Newell, $700,000.

Quincy St. N., 888, No. 802-Julie A. Mediamolle to Lauren Elizabeth Kotwicki, $710,000.

Quincy St. S., 2306, No. 2-Virginia Eve Gidi to Mark Joseph Pouy and Madelaine Elise Denno, $491,000.

Randolph St. N., 1001, No. 509-Chad P. Harmon to Bryan James Matecun, $375,000.

Roberts Lane, 3822-Julie Anton and Beryle I. Randall to Alexander and Charity Dahl, $1.27 million.

Rolfe St. S., 1109-Andrew and Amnanda Hynous to Michael Frederick Ambinder and Swetha Rammaswamy, $780,000.

Stafford St. S., 1801-Bryant Woodrow and Vernica Arijon Westcoat to Ronald J. Zapata Polo and Wendy R. Lauritzen, $663,000.

Stuart St. N., 1050, No. 903-Andrea M. Tomann to Kaijun Zhu and Ye Liu, $429,000.

Taylor St. N., 1107, No. C-Andrew Lane and Maria V. Reissaus to Diana Barany, $576,000.

Utah St. N., 1024, No. 120-Sung W. and Si-Har Choi to Frank B. Mayo, $349,640.

Vermont St. N., 1001, No. 103-Patricia L. Payne and Nancy B. Firestone to Catherine Britta Schlegel, $435,000.

Vermont St. N., 1001, No. 907-Takdanai Rojanadit to Aimee L. Epstein, $402,000.

Vernon St. N., 2369-Peter S. and Molly N. Ross to Ian M. and Judith Gordon Cappitelli, $1.38 million.

Williamsburg Blvd., 4905-Wilfred E. and Patricia M. Gallinek to Robert and Priscilla Sandoli, $995,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 801-Frank John Cindrick Jr. to Andrea F. Nolon, $775,000.

Fifth St. S., 3601, No. 404-Perlita W. Muiruri to Joseph Raynold Harris III, $230,000.

Seventh St. N., 3514-Paula D. Herman to Valery Yurievich and Nataliya Y. Polkovnichenko, $1.16 million.

Seventh St. N., 5611-Camille Jao and Erin Tho to Erin Thom and Irwin Morgan Krieger, $630,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 304-Ana Gladis Funes to Luis F. Arnez Gutierrez, $143,000.

Ninth St. N., 3835, No. PH4W-Sandra Safro to Wenfang and Zhigang Fang, $510,000.

Ninth St. S., 2415-William C. and Krista J. Sickert-Bush to Adam C. McCall and Katie S. Knell, $735,000.

11th Pl. N., 4111-Clark H. and Julia B. Strickland to Jisco M. Kim, $639,000.

11th St. N., 4736-Benjamin B. Caryl and Christina I. McMahon to Jennifer Marie Adams and Wayne Francis Quillin, $725,000.

12th Ct. N., 2205-Kevin Michael Ertmer to Geehee Lee and Albert Park, $1.11 million.

14th St. N., 2330, No. 407-Dennis N. Shin to Terence and Janet P. Jones, $615,000.

15th St. N., 2001, No. 1509-Shahram Tamami to Guilherme Da Costa Sennem Banderia and Michele Carolina De Melo Cardoso, $749,000.

18th St. N., 6041-Elizabeth A. Schauff and Marie E. Gallagher to Christopher and Lynsey Caldwell Owen, $980,000.

19th St. N., 3612-Seth B. and Brae Riggins Blackley to Jonathan H. and Hayden S. Temin, $1.7 million.

22nd St. N., 4017-Judith Elizabeth Dupre to Margaret M. Jones, $639,000.

23rd St. N., 5624-Catherine M. Giovannoni to Adam W. and Natascha L. Bentley, $805,000.

24th St. N., 2530-David J. Schwartz and Ruth D. Ellis to Anne M. Dixon and Clive L. Davies, $1.15 million.

26th St. N., 4357-Patrick Ross and Kathy Therese Kane to Heather Sheets, $1.12 million.

27th St. N., 6408-Rachel Denise Hart to Douglas Swift and Shauna Bracher, $1.1 million.

40th St. N., 4100-Leland Kruvant to Adnan Qadir, $1.25 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1200, No. 706-Pamy J. and Anita Arora to Ermias Teferra, $330,000.

Army Navy Dr., 1300, No. 1007-Emma H. Smith to Christopher Alex Hooton and Hadas Gold, $280,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 507W-Nancy Brandon to John Collins, $260,000.

Joyce St. S., 2704-Robert L. and Jennifer A. Moore to Christopher Joseph Marantette and Chloe Vu-Do, $1.14 million.

23rd St. S., 901-Petro G. and Paul N. Papageorge to John and Jacquelyne Lam, $750,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 1205-Sonya Geisberg Caimano to Saket Kaushik and Shwetlena Sabarwal, $408,005.

Nash St. N., 1881, No. 2102-Clifford G. and Christine Mumm to Samir and Seema Behl, $2.95 million.

Oak St. N., 1600, No. 1627-Sally E. and Charles J. O’Connor to Peter Gould and Kayleigh Jackson, $687,000.

Queen St. N., 1610, No. 235-Gregory S. Metz to Michal Kempny, $1.03 million.

Rolfe St. N., 1511, No. 402-Mohammed Wakhaidhr S. Alotaibi to John Michael McCarty and Robin Christina Rogers, $730,000.

16th St. N., 1823-Stephen J. and Jessica R. Sincavage to Francia and Tia Mace, $1.05 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2552-C, No. 2-George D. and Melissa M. Mathews to Louann M. Granger, $575,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 1102-Allen J. and Cynthia Piazza Schick to Mohammad Ghafori, $615,000.

Buchanan St. S., 2927-Susan Everson Kernan to Josselyn Buck, $475,500.

Glebe Rd. S., 3008-Robert and Arina Kramer to Stephen Scott Roehm and Heidi Rachel Altman, $645,000.

Stafford St. S., 3507, No. B-Cassandra L. Neal to Allison R. and Matthew S. Merhaut, $489,000.

Wakefield St. S., 2831A, No. A-Adam Czosek to Roanuk Malik Zaman, $358,500.

Wakefield St. S., 3536-Richard and Martha Lynn Girard to Sean F. and Margaret M. Sullivan, $501,000.

Walter Reed Dr. S., 2731, No. C-Irene L. Schlater to Christopher L. Jonnes, $312,000.

25th St. S., 2301, No. 4-106-Omar and Ghassan K. Al-Chaar to Nancy R. Couleman, $422,500.

28th Rd. S., 4644B, No. B-Jay Robert and Debra J. Hurst to Erin E. Johnson, $367,000.

30th St. S., 4907, No. C2-Mary C. Breslin to Kaila Ratchford, $255,000.

32nd Rd. S., 4235-Jordan D. and Kathryn V. White to Patricia A. and John F. Tolly, $505,000.

34th St. S., 4689-Arnold and Cathy H. Malin to Gary Thomas and Sally Bolger Gardner, $511,750.

36th St. S., 4690, No. B-Dennis B. Kayatt to Cameron S. Walter, $410,750.