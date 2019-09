Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1632, No. 202-Sara L. Smiley to Vitalii Chernov, $280,000.

Alexandria Ave. W., 4-Corey R. Inglee to Carrie Therese Brady, $750,000.

Armistead St. N., 720-Diane B. Stoy to Stephanie Joann Williams, $505,500.

Auburn Ct., 26, No. C-Jeffrey Andrew Martin to Nicole V. Rizer, $270,000.

Bellefonte Ave. E., 412-Petrus & Perry Corp. to Madison Parks Prickett and Sara Jane Griffin, $1.42 million.

Brawner Pl., 5143-James M. Cosler to Skyler M. Gregory and Xiao Yang, $850,000.

Cameron Mills Rd., 3207-Benjamin Kasoff to Sarah Anne and Evan Gary Feinberg, $1 million.

Cameron St., 1115, No. 119-Alexander Joseph Garcias to Joyce McCue, $620,000.

Cameron Station Blvd., 479, No. 26-David Nguyen and Lany Villalobos to Colin Nicholas and Lara Elizabeth Bradford, $576,001.

Chambliss St. N., 922-Allwood Corp. to Carl Best, $605,000.

Chapman St. W., 8, No. A-Marilyn A. Miskowich to Paula F. Moran and Ryan M. Michela, $720,000.

Colonial Ave., 1104-Brian W. Limperopulos and Lena G. Feldman to Jonathan D. and Margaret M. Van Arsdell, $706,500.

Dartmouth Rd., 2802, No. 9-Raluca Arnautu Hawk to Brandon and Laura Ting, $296,000.

Dogwood Dr., 1432-Katherine A. Case to Jillian Virginia Rekart and Sohrab Rafizadeh Rafie, $505,000.

Duke St., 4012-David W. Hostetler to Patrick Smith and Elita Joyce Fortes Jenks, $470,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1507-Rebecca L. Johnston to Kimberly Butler, $269,900.

Eisenhower Ave., 4862, No. 174-Isaac Y. and Rebekah M. Kim to Leah Marie Kelley, $235,000.

Fort Williams Pkwy., 20-Marshall L. and Hilda S. Cain to Matt Cullen, $563,020.

Gilden Dr., 3407-John H. and Etta Marino to Justin A. and Lauren L. Ackerman, $729,000.

Gretter Pl., 2420-Osvaldo Bustos and Pamelia G. Bain to Andrew Proukou, $735,000.

Holland Lane, 309, No. 101-Karen L. Sheffer to Donald Edwin and Janet Leigh Kucerik, $385,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 519-David L. Cougle to Mehr Sood, $225,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 102-Victor De La Fuente to Gabrielle V. Ina, $200,100.

Jamieson Ave., 2151, No. 504-Mark G. Jansen to Manju M. Hingorani, $542,500.

Jamieson Ave., 2181, No. 703-Eileen T. Casamo to Jimmy Kan and Rebecca Alexandra Wang, $720,000.

Kell Lane, 4682-Laura R. Houston to Karen Leigh Hughto, $638,950.

Kings Cloister Cir., 624-Garland Miles and Rachel Ellie Frost to Lisa Michelle Ellman and Jason Luke Amerine, $1.56 million.

Lambert Dr., 4638-Bryan K. and Ann S. Williams to Darrell Allen Utt, $680,000.

Loyola Ave., 4347-Joseph B. and Jocelyn File Adamoli to Jessica M. Harris and Jeffrey R. Rich, $899,000.

Maple St. E., 31-Barbara H. Wright to David Gordon and Karen Bell Williams, $1.06 million.

Martha Custis Dr., 3135, No. 830-Marie McGreevy Dayton and Meredith P. Nunes to Elizabeth L. and Aedan Comey, $370,000.

Mason Ave. E., 328-Sutherland Companies Corp. to Ashley and Jessica Hutto-Schultz, $760,000.

Medlock Lane, 235-Susan Christine Plunkett and Eric Franklin Barese to Elizabeth Anne O’Connor and April Rancier, $650,000.

Mount Vernon Ave., 21-James M. and Nancy N. Van Metre to Thomas Wootten and Masuda Mohamadi, $450,000.

Old Town Ct., 453-Mary Kathleen Whalen to Eric L. Johnson and Shivani Chandra, $685,000.

Osage St., 1718-Thomas and Meaghan Marie Goidich to Calvin M. and Marina Siena Eichhorn, $451,000.

Patrick St. N., 419-Brooke Rinehart to Ann J. Riley and John A. Corbin, $697,000.

Pearson Lane, 5810-Estate of Victoria G. Skinner and Elvira Germino Hausken to Jaesoon Kinder Lemeshewsky, $558,000.

Pitt St. N., 801, No. 518-Lawrence A. and Cynthia L. Goldstein to Shanlon Wu, $185,000.

Pitt St. S., 824-Simon and Kelly B. Joseph to Evan Teran, $742,500.

Prince St., 1223-Ceb Corp. to Elmer Chao and David X. Yi, $1.05 million.

Pullman Pl., 600-Josslyn L. Aberle to Eric Grace, $855,000.

Quantrell Ave., 5801, No. 203-Clayton and Brooke Morgan to Cynthia Cuellar, $190,000.

Reed Ave. E., 181, No. 204-Sherry Nolan York to Tinghui Chen, $475,000.

Rivergate Pl., 815-Kenneth J. and Carleen C. Kohut to Steven M. and Holly B. Kreutter, $1.6 million.

Roberts Lane, 132, No. 403-Dayana and Elena Spivak Bobko to Chloe Mozingo, $285,000.

Russell Rd., 1705-Catherine E. Theisen to Cynthia L. Cavan and Greg J. Dulski, $840,000.

Saint Asaph St. N., 316-Kyle J. and Jacqueline Flood Matis to Michelle Roos and Daniel Williamson, $545,000.

Saint Stephens Rd., 800-Susan Ross-O’Brien to Aaron and Jacqueline Atkisson, $800,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 205-Teresa A. Achee to Daniel Miller, $178,000.

Summers Dr., 204-Jonah C. Houts and Jesse L. Lawson to Deborah Ann Lacy, $855,000.

Terry Pl., 3900-Frederic Thomas and John Grout Leiner to Jozsef and Hollie Jeanne Szamosfalvi, $927,500.

Usher Ave., 3911-Tae Jin Chong and estate of Ok Ja Chong to Akouam Enow, $385,000.

Valley Dr., 3250, No. 818-Manuela D. Esparza and Erick F. Estevez to James and Arline Whitmarsh, $362,000.

Van Dorn St. N., 1529-Sahara Property Management Corp. to Garrett Tyson Pankow, $426,000.

Walnut St. W., 103-Jack W. and Nancy Tomion to Daniel William and Sarah Elizabeth Mehaffey, $865,000.

Washington St. S., 1250, No. 211-Robert J. Friedman Jr. to Dean Bruce Wooden and Annie Pearl Jackson, $855,000.

West St. N., 237-Rosa Lin and Daniel Schuman to Sanford Sterling Munro III, $795,000.

West St. S., 340, No. 28-Harish and Elizabeth Paige Jarrett to Brett Thompson and Megan Ryle, $625,000.

Woodlawn Ct., 3815-Tiara R. and David P. Leonard to Eryn Stone and Elizabeth Ann Kelley, $590,000.

Wyndham Cir., 3311, No. 2189-Cintia P. Runha to Baldorj Otgonbayar and Erdenebulgan Chuluunbat, $233,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 512-Alan K. Gordon and estate of Lois R. Gordon to Suzanne B. and Liz Leibert, $350,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 704-Estate of Anna Anderson and Bonnie B. Robinson to Nidia Benitez, $215,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 805-Nelson Pena to Jingqi Yang, $219,500.

28th St. S., 3232, No. 303-Blue Homes Ventures Corp. to Jewerya Ehsan and Zain Abidin, $245,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2509, No. 26-Sarah McKenzie to Gabrielle Elizabeth McKenzie, $262,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 510-Ashley Lawson Meak to Shaneeka Campbell Gleaton, $223,750.

Barton St. S., 1400, No. 417-Linda Thomsen and James D. Johnson to Daniele Legendre McLeod Henning, $380,000.

Buchanan St. S., 1104-Si Yon Yi to Eric James Mejean, $421,200.

Clarendon Blvd., 2400, No. 308-Elizabeth Quill to Kendall Marie Tonyan, $450,000.

Edison St. N., 1936-Prime Custom Homes Corp. to Kevin Yost and Kathleen E. Desalvo, $1.14 million.

Edison St. S., 1072-Collin Alan Brown to Kelsey Brunone, $650,000.

Fillmore St. N., 1220, No. 909-Sylvie Moulin to Jun Hee and Keun Soon Kang, $750,000.

Four Mile Run Dr. S., 4111, No. 302-Frederick W. and Carolyn P. Schad to Patricia Fenlon and Joshua A. Lowe, $419,000.

Four Mile Run Dr. S., 4177, No. 403-Tyler S. Horton to Olaf Wilson, $425,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 504-Joshua R. and Amy D. Kramer to Susan D. Willner, $349,900.

Garfield St. N., 1021, No. 420-Yan Jin and Xingyu Wang to Kota E. Horiuchi, $468,000.

Garfield St. N., 1201, No. 513-Mohammad Esfahani to Benjamin Chiang and Rhonda Hise, $738,000.

Garfield St. N., 1518-Peter G. Reinecke to Ricardo and Likza Iglesias, $1.1 million.

Glebe Rd. N., 3224-Barrett Co. No 38 Corp. to Luke J. and Jennifer L. McCammon, $1.53 million.

Greenbrier St. S., 801, No. 219-Sean F. Cogliardi to Jason David Hoffman, $370,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 922-Adam S. Bavaria to Monica Akhtar, $410,503.

Illinois St. N., 617-Lyndsay R. and Nancy M. Saffer to Matthew D. and Mary M. Klapmust, $895,000.

Irving St. S., 854-Donald H. and Katherine Annette Kingsford to Aaron Miller and Galina Ginzburg, $487,500.

Lee Hwy., 2100, No. 114-Virginia L. Morgan to Sunah Kim Lee, $270,000.

Lee Hwy., 5572, No. C-52-Laura Markle and R.M. Keelan Downton to William Henry Posner and Sonora Pearl Bostian, $440,800.

Lee Hwy., 6423-Mathew R. and Laura L. Johnson to Frederic and Jiwon Vellucci, $879,000.

Lorcom Lane, 3800-James T. and Ashley L. White to Manuel F. and Purita B. Gonzales, $735,000.

Monroe St. N., 901, No. 1109-Steven W. Postal to Bryan Feldman, $605,250.

Nelson St. N., 518-Phillip M. Rizzi to Khang Luu and Bong Thi Le, $836,000.

Nelson St. S., 2020-Gladys Powell to Victor A. Argueta Capriel, $500,000.

Ohio St. N., 3538-Susan E. Longfellow and Robert E. Hand Jr. to Thomas A. and Michele Mrozek-Tribone, $765,000.

Pollard St. N., 880, No. 221-Amitav Mehra to Jennifer Meltz, $423,900.

Quebec St. N., 2325-Thomas E. Williams to Carole H. and Peter W. Cameron, $2 million.

Quincy St. N., 1205-Christina Kline to Mai Tran and Tansheng Huang, $685,000.

Randolph Ct. N., 3810-Robert J. and Cheryl L. Beard to Jeffrey Ferguson and Crystal Hinnant, $1.68 million.

Randolph St. N., 1001, No. 909-Andrew A. Rahaman to Ajay Batra, $404,000.

Randolph St. N., 4107-Christopher W. and Neide M. Reynolds to Nicholas H. and Emma Susan Cummings, $925,000.

Roosevelt St. N., 2411-Russell Todd and Rebecca Jane Cody to Arman Sheybani, $1.21 million.

Stuart St. N., 1029, No. 215-Michael A. and Nancy T. Cicere to Devin J. O’Connor, $397,000.

Taylor St. N., 900, No. 1223-Goldia R. Kelly to Dawn L. Delandro Bickham, $207,000.

Utah St. N., 1504-Kirsten Hencken to Michael Charles and Maria Strickland, $915,500.

Van Buren Ct. N., 2334-Alberto N. and Jessica T. Abreu to Eric John Harter, $905,000.

Vermont St. N., 1001, No. 211-Zhenyu Zhang and Di Meng to Jack Cashin, $500,000.

Vermont St. N., 1129-Eugene K. Lee to Je Sung Yoon Jr. and Priscilla Lin, $600,000.

Wayne St. N., 1276, No. 908-Toshiya Akiyama and Andrea Saramentero Garzon to Sandhya Ramabhadran and Raj Kizhakkekalathil, $685,000.

Williamsburg Blvd., 5400-George H. and Paula Rusher to Dillia J. and Ricardo A. Flores, $910,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 805-Jody Ann and Stephen Brown to Ritika Srivats Bhasker and Lauren Rebecca Shaw, $695,000.

First Rd. S., 3621-Shereen Demarais and Shereen Angela Herbert to Andrew Martin, $618,500.

Third St. S., 4607-Lenore Marie Howell Myers Rumpf to Kevin Koernig and Wen Xie, $965,000.

Fifth St. S., 3601, No. 411-Justin M. Blazejewski to David A. Hall, $235,000.

Seventh St. S., 3428-Thomas E. and Paul Andrew Richardson to John M. Allevato, $524,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 401-Vidal Benitez Fuentes and Blanca L. Hernandez to Elliot E. Torres, $270,000.

Ninth Rd. N., 5621-William B. and Glenna Kay Plitt to Raymond Louis and Jemie D. Ward, $730,000.

Ninth St. S., 5059-Sara Rose and Ronald Michael Casado to Arilma M. St. Clair, $475,000.

11th Pl. N., 4113-David Augliera to Hannah Christine Kessler, $650,000.

12th Rd. N., 3426-Beth Harkness and Eric Bartunek to Andrew and Giang Huong Wells-Dang, $1.01 million.

12th Rd. N., 6140-John Davis and Victoria B. Walker to Virginia Gentles, $1.03 million.

15th St. N., 2001, No. 101-Aidelis J. Delcristo to Andrew Y. Chang, $430,000.

16th Rd. N., 4725-Barry R. Lawson and Elizabeth A. Wheeler to Nicole L. and Daniel Joseph Visosky, $930,000.

17th St. N., 3187-Hilda Marie Pineda to Amelia Rawls and Nathaniel Forde Medina, $2.12 million.

18th St. N., 6257-Susan M. Hallenbeck to Kevin Allen and Meredith Cox Melson, $681,500.

19th St. S., 3104-Elissa Shefrin to Daniel A. Troutman and Eduardo Estevao, $430,000.

22nd St. N., 5017-Carol A. Patch to Samantha Campbell Flanzer and Andrew Aaron Lin, $608,500.

23rd St. N., 6025-Becky O’Neil to David and Julia Renehan Brinton, $1.24 million.

24th St. N., 2608-Bruce M. and Susan R. Machanic to Andrew D. Kaplan, $1.93 million.

26th St. N., 5824-Martha Cole Glenn to James R. and Rachel B. Dankert, $950,000.

28th St. N., 6406-William E. Holtz to August L. and Camille C. Peluger, $1.6 million.

36th St. N., 6313-Erin R. Devine to Joseph B. and Jocelyn File Adamoli, $975,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 104-William J. and Constance A. Morrow to Michael and Sanique Zidik, $518,000.

Arlington Ridge Rd. S., 1515, No. 505-Steven Cheek to Gena Evans, $449,999.

Crystal Dr., 1200, No. 1712-Joanna L. Chiacchieri Filomena to Kasimier S. Jarosz, $770,000.

Glebe Rd. S., 3221-Tsvetelina P. Boyd to Christopher and Katherine Benson, $655,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 525W-Benjamin Joseph Turpen to William Hsueh, $375,000.

Hayes St. S., 2001-Timothy Cid and Charity Kartchner Adams to Francesco Tran, $775,000.

Pierce St. S., 2343-Mark R. Anderton and estate of Billie P. Anderton to Preston Reed and Kami Capener, $900,000.

25th St. S., 709-Steven C. and Celine T. Combs to Eric and Heather Majeska, $1.21 million.

ROSSLYN AREA

Fort Myer Dr., 1322, No. 934-Joy Renee Butler to Halcyon Apy and Dennis Hui, $339,000.

Key Blvd., 1530, No. 1317-Soroush Niknia and Shirin Fatemeh Malihi to Jeffery Borghino, $782,000.

Ode St. N., 1301, No. 131-Sang W. Han to Anna Suhring, $285,000.

Queen St. N., 1615, No. M404-Clarendon Holdings Group Corp. to Holly Rachel McKenzie, $1 million.

Scott St. N., 2109, No. 54-Angela M. Crooks to Catherine Leah Donovan, $357,100.

19th St. N., 1111, No. 1403-Lam Son Jonathan Nguyen-Phuong to Ardila Pardo, $709,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2588-E, No. 5-Jeffrey W. Taphouse and Maggie Leanne Rudick to Allegra Skurka, $407,000.

Buchanan St. S., 2124-Douglas E. Hicks to Clark and Rebecca Kennedy, $660,000.

Chesterfield Rd. S., 4900-Michael J. Graham and Larcy Rivera to Felix M. and Carmen I. Burgos, $570,000.

Uhle St. S., 2622-Brian Stacy and Vander Linden to Ryan and Chelsea Kaiser, $537,755.

Wakefield St. S., 2846A, No. A-James N. Aubrey to Dilan Wickrema, $351,000.

Walter Reed Dr. S., 2422, No. 1-Elizabeth Britton Zivic to Robert Graves, $630,000.

Woodley St. S., 2917G, No. 1-Jingzhou Meng to Michel F. Holsten and Teresa Ann Terrari, $350,000.

25th St. S., 2301, No. 4-307-Johan Ramon Becerra Hernandez and Mariana M. Lovera Santander to Steven M. Schnurr, $550,000.

27th Rd. S., 4835-Kilburg Properties Corp. to Sarah Alice Hodgdon, $440,000.

32nd St. S., 4220-David G. and Alice K.B. Monet to James and Kira Aubrey, $492,000.

36th St. S., 4204, No. B2-Robert L. and Nora J. Dziuban to Noa Ariela, $415,000.