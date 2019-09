Alexandria

These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ALEXANDRIA AREA

Abingdon Dr. W., 1700, No. 202-Jay F. Erazo to Lauren Buxton, $275,000.

Alexandria Ave. W., 10-Catherine M. Petrini and Robert C. Morgan to Charles and Barbara Dorsey, $750,000.

Armistead St. N., 485, No. 202-Richard L. and Tanya L. Darden to Roberta Hartley, $160,000.

Armistead St. N., 724-Evan W. Dorrenbacher to Joseph Neil Smelser and Zachary Logan Powell, $460,000.

Bernard St., 1017, No. 6-Jooyeun Chang to Amanda B. Kelsey, $789,900.

Brawner Pl., 5211-Charles Michael Lekas to Philip C. Skuta, $875,000.

Cameron Mills Rd., 3915-Joshua Ian and Amanda Cataldo Miller to Matthew R. Weber and Andrea Elizabeth Robles-Olson, $800,000.

Cameron Station Blvd., 497, No. 18-Tyler Peterson and Morgan O. Strong to Andrew Johnson and Sarah Linwick, $575,000.

Carolina Pl., 3311-Edward F. and Robin H. Roche to Christopher Poppell and Lynne Shelley Riherd, $752,000.

Central Ave., 2417-Nathaniel J. and Anna Prum to Laura M. Sacher, $732,000.

Chapman St. W., 18-James M. and Jennifer G. Taylor to Adam Henry and Sarah Wohl, $765,000.

Columbus St. N., 126-T. Andrew and Isabelle J.M. Robinson to Sandra Leibowitz and Douglas Arthur Christian, $1.2 million.

Dominion Mill Dr., 3854-Dale K. Dague to Dennis K. Donehoo, $515,000.

Duke St., 4600, No. 818-Manmohan S. and Harpal K. Chawla to Hiwa Sheikh, $114,000.

Echols Ave., 5139-Mareen Del Mar Braddock Hughes to Anthony M. and Kelly Sweitzer, $525,000.

Edsall Rd., 6135, No. H-Yasantha D. Perera to Juan G. Sanchez and Gloria L. Eyzaguirre, $195,000.

Edsall Rd., 6250, No. 403-Kevin and Terri Kunze to Shibbir Ahmed, $245,000.

Elbert Ave., 3815-Brian K. and Jesse R. Bridges to Tiago Duncan and Taylor Kate Burrow Bezerra, $690,000.

Fayette St. N., 525, No. 308-David C. Marlow to Michael Fraser, $519,900.

Francis Hammond Pkwy., 1665-Lindsay A. Losey to Joshua Darrin, $690,000.

Glebe Rd. E., 118-Katherine L. Brown and Michael P. Devolld to William Keenan Torrans, $849,000.

Grimm Dr., 5046-Torey P. and Joseph F. Phillips to Saba Gebrehwot and Samson Teka, $650,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1401-Ngan Le to Debra D. Roby, $440,000.

Henry St. S., 615-Brian M. and Alice W. Wise to Richard Todd Davis and Emily Hauer, $640,000.

Holland Lane, 309, No. 102-Sejin L. Kim to Neil Prasad, $343,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 1002-James M. Miller Jr. to Donald John Olson and Arla Roxanne Monday, $297,000.

Howard St. N., 801, No. 266-Raymond L. and Patty H. Hubbard to Sebastian Bartis and Devon Haynie, $270,000.

Howell Ave. W., 103-Barry C. and Karen J. Noll to Robert J. and Hollis R. Spiller, $925,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 1810-Willaim S. McPhee to Duwayne Wilson and Cecille McClenton Jones, $875,000.

Jay Ave., 3835, No. 211-Paul F. Langley and Dawn Christine Troutman to Emily A. and Daniel R. Barcklow, $422,000.

John Carlyle St., 426-Dawn Elizabeth Burr and Mark William Scholz to David Michael Holm, $975,000.

Kilburn St., 5066-Deniz Anginer and Melissa Panjer to Peter Anthony and Orasa Loverde, $623,000.

Latrobe Pl., 4609-Miguel and Ginger K. Rodriguez to Dipal D. and Dhanesh Desai, $711,000.

Lyons Lane, 3725, No. 533-Daniel Courtney to Juan Pablo Zamanillo and Rhiannon Reeder, $370,000.

Madison St., 830-Hollie-Noelle P. Cronley and Jameson Craig Henshaw to James M. Pethokoukis and Colette M. Moran, $890,000.

Maris Ave., 5101, No. 300-Lilia G. Murphy to Jamie M. Oliver, $289,000.

Martha Custis Dr., 3322, No. 217-Rebecca P. Ford to Edith V. Bethencourt, $270,000.

Mason Ave. W., 203-Ann A. and Philip L. Sparks to David Akseizer, $1.01 million.

Medlock Lane, 257-Joseph F. Alling to Grant I. and Christine L. Gillary, $670,000.

Myrtle St. E., 18-Erik C. Peterson and Angela M. Doodley to Ryan Mazurick and Anna E. Pavlos, $632,000.

Norfolk Lane, 705-Jill D. and Scott M. Anderson to Lyle M. and Anne M. Nelson, $799,000.

Oronoco St., 1111, No. 131-Sarah N. Lynch to Angela L. Russell, $550,000.

Patrick St. N., 523-Christine P. Brown to Madolyn Chiu and Lauren Rachel St. Pierre, $663,000.

Pickett St. N., 502-Mary Louise Asbra and estate of Donald Francis Asbra to Anna Marie and Benjamin Taylor Bryant, $515,000.

Pitt St. N., 801, No. 809-Kathy R. Van Kleeck to Maryna A. Sitsiuhina, $265,000.

Portner Rd., 1245-Bruce W. and Natalie G. Grimes to Michael N. Siegel and Amanda Leigh Want, $650,000.

Prince St., 1308-Willa E. Pickering to Patrick J. and Samantha Brady, $705,000.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 304-Elizabeth M. Egan to Shawn Murrane, $265,000.

Ravensworth Pl., 3206, No. 846-Dianna Norton Potter to Victor Coupe Stichnot and Kimberly R. Suttle, $376,000.

Reynolds St. S., 75, No. 220-Lauren Ashley King-Dillon to Desta T. Hailu, $182,000.

Roberts Lane, 100, No. 200-Kevin Shane and Susan Stovall Mcateer to Katrina Ray Burkgren and Bennett Williams Brasfield, $381,000.

Roundhouse Lane, 1403, No. 111-Dennis H. and Kay H. Melvin to Brandon and Alexis Wales, $635,000.

Saint Asaph St. N., 540-Katharine Kasia Austin-Barnes to Teresa Butler, $635,000.

Skyhill Rd., 206, No. 7-Clement J. Bucher to Jessica Balko, $283,000.

Somervelle St., 171, No. 207-Geremiah Brekke to Kyle Gavin McKuhen, $280,000.

Stevenson Sq., 254-William A. Wilkinson Jr. and estate of Jessamine F. Wilkinson to Jonathan Almanza Zapata and Danielle Ofelia McKenzie-Almanza, $331,000.

Tancreti Lane, 5239-Joel K. Arneson and James Lih-Teh Wang to Hilary E. Johnson and Jeremy M. Sperlazza, $750,000.

Triadelphia Way, 527, No. 25-Theodore H. and Amy E. Lehman to Daniel Michael and Rebecca Ann Parks Demus, $634,500.

Union St. N., 144-Sara Jane Griffin and Madison P. Prickett to Catherine A. Cleveland, $899,000.

Usher Ct., 3820-David M. Foulkes to Todd M. Campbell and Natalia Kekhidze, $435,000.

Valley Dr., 3429, No. 705-Shawn M. Hartman to Amelia Beyer Kays, $362,500.

Van Dorn St. N., 2500, No. 603-Milo C. Medrano to Robert Hyland, $221,500.

Van Dorn St. S., 8, No. 603-Selamawit Moges Besrat and Elone Alemayehu to Constantin Alin and Angela Vlad, $171,000.

Watkins Mill Dr., 3830-Brandon C. and Allison F. Shelton to Eddie J. and Eidi M. Tavares, $580,000.

West St. N., 517-Christine F. and John R. Annand to Lauren Marie-Lickiss and Charles M. Augustine, $700,000.

Wilkes St., 23-William Kent Chadwick to Vincent Nicholas and Joan L. Hawkes, $920,000.

Woodland Terr., 407-Charles S. and Christina M. Holt to Matthew R. Conway and Natallia Dziamidzenka, $1.7 million.

Woodmire Lane, 5118-Robyn E. Spano to Colten J. and Jamie A. O’Malley, $580,000.

Wyndham Cir., 3311, No. 4188-Farah Aniqua and Sabrina Sonia Anwar to Priscilla M. Jeng and Antonio Rivera, $365,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 514-Virginia Sell Now Corp. to Quanterrio and Priscilla Leysath, $266,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1619-J. Robert Newman Jr. to Chengguo Zhao and Yan Li, $217,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 815-Robert M. and Cecilia M. Balchun to Francisca Guzman, $329,000.

28th St. S., 3310, No. 401-Blue Homes Ventures Corp. to Tamara Blake, $168,500.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 2016, No. 404-Robert S. Hancock to Lauren and Susan Burke, $290,000.

Arlington Blvd., 2607, No. 54-Courtney L. Varner to Katherine Elizabeth Huffman, $290,000.

Calvert St. N., 1714-John A. Washington Jr. and Wendy D. Iversen to Jeffrey D. and Marguerite H. Williams, $1.45 million.

Clarendon Blvd., 2400, No. 1003-Emily Gereffi to Scott Perrin Welch and Brooke Elizabeth Rutherford, $425,000.

Columbia Pike., 1830, No. 215-Florence G. Sumaray to Russul Alamiree, $200,000.

Dickerson St. N., 3374-MR Project Management Inc. to Adam and Katie Baxter, $1.4 million.

Dinwiddie St. N., 1236-Ellen W. and Stephen D. Richard to Miro Quesada Samanez and Christopher Henry Darlington, $990,000.

Edison St. S., 1077-Jean E. Breeden and estate of Vergie Breeden to Dixie Duncan, $420,000.

Fairfax Dr., 6908, No. 204-Tseng Kai Tu to Hye Young Lee, $350,000.

Four Mile Run Dr. S., 4141, No. 303-Megan L. Mitchell to Yoonmi and Mark Park, $425,000.

Four Mile Run Dr. S., 4193, No. 203-Christina Boss Charchar to Gregory Lee Lennon, $415,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1001-Brian M. Jantzen to Colin W. Miller, $357,150.

Garfield St. N., 1021, No. 445-Bancroft Henderson to Allison R. Callery, $490,900.

Garfield St. N., 1201, No. 604-Paul Tremont to Ivan and Madeline Maldonado, $573,000.

George Mason Dr. N., 412-Russell S. Boland and Ivana Erceg to Yuesheng and Katherine Yiwen Tan, $1.06 million.

Glebe Rd. N., 3300-Joe R. Cowles to Jordan David and Kathryn Vesey White, $865,100.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1001-Karl E. and Catherine A. Johnson to Evan M. May, $365,000.

Irving St. N., 101-Robert G. and Dorcas Lyon to Risto Marttinen and Laura Chasen, $965,650.

Jefferson St. N., 503-Matthew and Caitlin Barefoot to Joseph Heidrich and Crystal Vitagliano, $700,000.

John Marshall Dr., 2607-Harold Lee and Laurie Renee Sinton to John J. Greco, $750,000.

Larrimore St. N., 920-Heather M. Zachary and Andrew D. Jurgens to Jacob S. and Kathleen Joyce Danziger, $795,000.

Lee Hwy., 2100, No. 235-Jose Marquez to Andrew Joseph Posch, $365,000.

Lexington St. N., 2226-Rita M. Lewis to Jonathan Loren and Diane Bernardi Olson, $1.31 million.

Lincoln St. S., 1148-Judith A. Stacey to Jose Luis Stein and Anjali Kishore Shanani Moreno, $958,000.

Lorcom Lane, 4390, No. 412-Bradley J. and Tandy G. Bondi to MacDonald Nicholson, $240,000.

Nelson St. N., 1019-Nancy A. Albrittain to William J. and Victoria L. Devereaux, $810,000.

Oak St. S., 805-Brett D. Siglin to Tracy Cooley, $522,500.

Park Dr. N., 222-Parkforest Corp. to Jonathan Paul Kosobucki, $725,000.

Pollard St. N., 880, No. 307-Kimberly J. and Brian D. Deeth to Maheen Ahmad, $449,001.

Quebec St. N., 2401-James J. and Pamela Casey to Tovah Amanda Minster, $1.01 million.

Quincy St. N., 1608-Irene Beatrice Fraber to Spencer Cummings and Kieran Carter, $810,000.

Randolph St. N., 1001, No. 104-Sasa Eric to Kristina M. Rud, $395,000.

Randolph St. N., 1110-Laura Bandini to Brian and Olivia Papish, $671,000.

Rhodes St. N., 1762, No. 6-353-Jana L. Dambrohio to Charles Francis Boehmer, $290,000.

Rock Spring Rd., 4957-Kelly and Paul Domson to Darpana Sheth and Gregg T. Nunziata, $1.96 million.

Round Hill Rd., 4127-Estate of John P. Devlin and Joann C. Grainger to Douglas Steven Boothe and Christine Michelle Simmon, $1.25 million.

Stuart St. N., 1029, No. 218-James J. Quinn to Thomas Michael Minnuto Jr., $480,000.

Taft St. N., 2105, No. 1-Ian Cappitelli to Laura Doherty, $375,000.

Taylor St. N., 900, No. 1224-Welltower Opco Group Corp. to Lucy M. Sotar and Tara M. Dowell, $129,900.

Thomas St. N., 504-William Rubens to Michael Fischer, $890,000.

Vacation Lane, 4247-David A. Nash and Betsy E. Burke to Joel Steven Gorder and Jill Soo Sun Cavanaugh, $1.35 million.

Vermont St. N., 1001, No. 406-John J. Shaw to Erin Kim Pavlovic, $357,125.

Vernon St. N., 1124-Jeremy Swart to Amir Naimi and Katherine Castro, $870,000.

Washington Blvd., 6225-Carl C. and Jamie N. Holloway to Carlyn Vieira and Raymond K. Saxton, $730,000.

Wayne St. N., 1320, No. 408-Suebsakol and Dalapaseuth Swatdisuk to Scott Bradley and Kathleen Hope Brown, $755,000.

Williamsburg Blvd., 5601-Richard Barkett Corp. to Leigh and Wellford Hunter Winstead, $1.64 million.

Woodley St. N., 1947-Andrew Pruchiewski to Patrick Mark Burns and Elizabeth Jane Jurkevics, $840,000.

First Rd. S., 3703-Sompon Tony and Chui Chun Vatanava to Muhammad Aamir Aflaq, $540,000.

Fourth Rd. N., 4507-Terrence E. and Dianne K. West to Catherine Frances Dworak, $789,900.

Fifth St. S., 3701, No. 413-James G. Cunningham to Bahtishen B. and Bektesh I. Bektesh, $222,050.

Seventh St. S., 4844-Rudy and Meagan Bowis to Andrew Justin Guyer and Sayaka Jean Gammon, $795,000.

Eighth St. S., 4500-Meghan E. and Michael J. Stuart to Anna M. and Matthew J. Gryskevich, $850,000.

Ninth St. N., 4827-Albert C. Gilberti to Jefferson Charles Lee and Seung Min Kim, $641,000.

Ninth St. S., 5061-Suzanne A. Ammari and Eric C. Capito to Luam T. Adhanom, $465,000.

Ninth Rd. N., 6074-Thomas F. Evans to James C. and Jessica R. Leonard, $885,000.

11th St. N., 2803-Nathaniel L. and Katherine P. Lavelle to Katherine W. Hsu, $1.24 million.

12th St. N., 6204-Raymond Lawrence and Rita K. McGovern to Paul Mannion and Lindsay Kramer Estabrooks, $945,000.

13th Rd. S., 2902, No. 2204-Rebecca Shipp to Chelsae Damm, $306,500.

15th St. N., 2001, No. 410-Michael Lovinger to Anant Anand Tiwari and Olga Ukhaneva, $680,000.

16th Rd. S., 2808A, No. 2808A-Resource Investments Corp. to Jennifer L. Becker, $340,000.

19th St. N., 5729-Benjamin Stark Softness and Jannie Marie Pierson to Douglas and Jennifer Hoffman, $985,000.

23rd Rd. N., 2805-Timothy Frederick and Leslie Carr Abbott to Don Bradford and Crystal J. Hardin, $1.7 million.

23rd St. N., 6037-Jason D. and Veronica A. Janes to Wouter Zantinge and Candice Castaneda, $721,500.

26th St. N., 6304-Rebecca D. Simons Dempsey to John C. and Allison D. Tuck, $930,000.

29th St. N., 6533-Nasir and Sabahat Mahmood to Matthew and Laura Johnson, $1.05 million.

33rd St. N., 5127-TDI Homes Corp. to Erin Lane Richardson, $1.94 million.

37th Rd. N., 5187-Jennifer Ezzell Stowe to Neal Becton Lawson and Rebecca Abell Wagner, $1.68 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 203-Janet B. Bray to Nancy Springer, $546,000.

Crystal Dr., 1300, No. 1510S-Alan and Elise L. Sosenko to Kiwon Chong, $590,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 219W-RMB Capital Corp. to Daniel Nathan Kort, $550,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 244-Michael Walter and Carol M. Rutten to Elissa De Souza, $430,000.

Hayes St. S., 2710-Jamie Hart French to Alexis S. Barton and Robert J. Mosher, $1.27 million.

Queen St. S., 2413-William Bradley Gable and estate of Joan Harmon Van Metre to Bruce H. and Mary J. Klappa, $1.08 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 506-Jeremy Nice and Marsha Kehr Kelley to Stanley M. Salus and Caryn F. Mee, $1.03 million.

Nash St. N., 1881, No. 704-Mark E. and Angela T. McCoy to Feriba Ramin, $985,000.

Oak St. N., 1600, No. 828-Brian R. and Cheryl P. Fischer to Thomas Scopelotis, $525,000.

Ode St. N., 1315, No. 722-Todd D. and Marta J. Sikorski Martin to Stephen J. Kressaty, $350,000.

Queen St. N., 1615, No. M408-Clarendon Holdings Group Corp. to John W. Biasucci, $1.48 million.

Scott St. N., 2111, No. 58-Marie Thomerson to Peter G. Stuchlak, $260,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2834, No. B1-Lori A. Legault Hornfeck to Roy J. and Tabitha Thomas, $285,000.

Arlington Mill Dr. S., 2606E, No. 5-Jonathan M. Vecchi to Geoffrey Mark and Laura Haughey Moore, $400,000.

Buchanan St. S., 2748-Adam C. and Emily Oas to Kelsey W. Krawiecki and Samuel H. Boimov, $455,000.

Chesterfield Rd. S., 5017-SDI Construction Corp. to Fawad Ahmed, $762,500.

Stafford St. S., 3183-Michael Anderton and Brandi Michelle Koprowski to Bruce Douglas Beard and Beth Ann Delucenay, $616,000.

Utah St. S., 3246-James P. Mehl Jr. to Kyle Steven Parker and Zarah An Mikaela Miaral, $475,000.

Wakefield St. S., 3362, No. A-Patrick F. and Caitlin E. Orth to Raquel Rodriguez Velez, $525,000.

Walter Reed Dr. S., 2432, No. 3-Gisella B. Barreda and Kevin Hsu to Edward Patrick and Shana Till Stapleton, $585,000.

Woodley St. S., 2923G, No. 1-Mondana Nicksolat to James Carson Pierce, $269,899.

25th St. S., 2321, No. 2-207-Jonathan Foster and Ruth Everiss to Paula Coughlin, $305,000.

28th Rd. S., 4537, No. 8-5-Elizabeth Michelle Campbell Gutierrez to Daniel M. and Rhonda Sue Resnick Godfrey, $413,000.

28th St. S., 4857, No. B-David James Hunt to William Thomas Hawthorn, $500,000.

32nd St. S., 4232-Laura Jean Faulconer to Jason Song, $390,000.

36th St. S., 4337-John N. and Artemis G. Kirk to John A. Nader and Rachel E. Smith, $505,000.