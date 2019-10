Chetworth Pl., 709-John E. and Leeann B. Martin to Ray C. Duthu III, $649,900.

Colecroft Ct., 531-Leona D. Zahn to Sofia Jin, $710,000.

Crestwood Dr., 1716-Steven S. and Lisa R. Rhodes to Frederick Charles and Bianca Marie Velez Kerrigan, $796,750.

Donovan Dr., 5105-Bryan Edward Leahy to Danny R. Cassil, $480,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1112C-Merry Victoria Allen to Lisa Ann and Leo Lynn Davis, $273,000.

Eisenhower Ave., 4850, No. 306-Steven Robert and Sheila Dawn Folsom to Tyrone B. Bradley, $325,000.

Fillmore Ave., 5535-Jonathan A. Kidney to Margaret R. and Daniel A. Duarte, $521,000.

Glendale Ave. E., 514-Monique Anneker to Trudi Bick, $660,000.

Gunston Rd., 3247-Corrine Chagnot to Mary C. Breslin, $395,000.

Harold Secord St., 5234-Dawn Erckenbrack to Phyllis Harris, $690,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 819-Frederick T. Craddock to Sheldon L. Tomlinson, $220,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 403-Adam Odegaard to Meira R. Fried, $602,121.

Kemp Ct., 4637-Stephanie and Kevin Mount to Dede S. Halfhill, $671,000.

Leslie Ave., 2508-Charles M. Andrae to Mary Tschirhart, $1.11 million.

Manning St., 3045-Estate of Jonah Freeman and Wendy Jenkins-Brown to Christopher A. and Theresa E. West, $490,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 914-Julia Cuevas to Andrea Ashley Murray Law, $238,000.

Martin Lane, 139-Carl W. Cramb to Stephanie Marie and Nicholas Carl Macola, $605,000.

Mount Vernon Ave., 1418-Catherine Caporaletti Turner to Jared S. English and Clare M. Bresnahan, $694,000.

Nicky Lane, 2578-Elizabeth A. Leroux to Jeri Ann and Ross Patrick Crowley, $472,500.

Oronoco St., 1111, No. 130-Warren S. Williamson to Sharon Helen Dantzig, $650,000.

Pelham St. N., 1008-Jose Hung and Lisseth Y. Briceno to Anna Claire and Michael James Barnett, $625,000.

Potomac Greens Dr., 1609-B-Aline Paula and Christopher Scott Newman to Rahil Hiten Bharani and Neha Sameer Sata, $650,000.

Ravensworth Pl., 3229-Elizabeth D. Sampson to Davidson Robert and Mary W. Hobbs, $327,137.

Richenbacher Ave., 5009-Yolanda E. Corro to Christina Taryoto, $570,000.

Royal St. S., 819-Joshua Daniel and Laura Kathryn Sisson to Colleen A. Krieger, $760,000.

Somervelle St., 171, No. 203-John L. Talbot Jr. to Melinda S. Dullea, $406,072.

Stevenson Ave., 6301, No. 1115-Thomas G. Gilbert to Richard W. and Margaret G. Peppe, $175,000.

Terry Pl., 3916-James F. and Kathleen W. Dullea to Emir S. Albores and Maria Natalia Rodriguez, $915,000.

Van Dorn St. N., 1597, No. B-Sean Reppard to Marc Kyle and Rachael Amelia Grunberg, $355,000.

Viewpoint Rd., 2930-Emir S. Albores and Maria Natalia Rodriguez to James Lawrence Severs and Danielle Kristin Thumann, $720,000.

Watkins Mill Dr., 3807-Thomas Edward Vaughan to Bobby G. and Andrea Estefania Kling, $567,500.

Windsor Ave. W., 601-Alton Steven Young to Anthony R. and Angela R. Ierardi, $969,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1111-Jeanette Pearl Mann Brownstein and Sheldon H. Mann to Marilyn Hall Carter, $315,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1525-Ling Snyder to Craig D. Cressman, $350,000.

28th St. S., 3220, No. 202-Lisa W. Kyriienko to Owen Thomas Affe, $250,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in June were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Adams St. N., 1710-Roy L. and Kelly R. Schwartz to Daniel P. and Christina W. Burke, $1.94 million.

Arlington Blvd., 4501, No. 301-Martha T. Ahrens to Jonathan Joseph Hink, $270,000.

Barton St. S., 1021, No. 117-Jerry L. West to Akar Bharadvaj, $425,000.

Buchanan St. N., 1631-Mark J. and Mary M. McKnight to Taylor Grant Triggs and Maura Carroll, $860,000.

Buchanan St. S., 989, No. 412-Pillars Columbia Pike Corp. to Paul A. Soutter, $510,000.

Dickerson St. N., 3518-Thomas B. and Cheryl Leigh G. Mayrhofer to Erin Wilcox Burns and Matthew Colin Tripodi, $1.55 million.

Four Mile Run Dr. S., 4083, No. 302-Carter P. and Sandy O. Scott to Andrea Jane Dellaccio, $425,000.

Four Mile Run Dr. S., 4161, No. 103-Mark and Margaret Smith Ramsay to Jeffery McElroy, $409,900.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 730-Pichan Chongsaritsinsuk to Surasit Jirajaroonvong and Jirasith Sindhusake, $200,000.

Garfield St. N., 1021, No. 530-Parag and Anshu Matalia to Robert Hudson Jr., $537,500.

Glebe Rd. N., 851, No. 320-Xiao Nan Yu to Chung Yan Koh, $679,000.

Glebe Rd. N., 3300-Jordan David and Kathryn Vesey White to John and Emily Fernandez, $870,000.

Harrison St. N., 856-Narantuya and Narangerel Sukhee to Giulana Carolina Solano and Daniel Silvano Antonio Goncalves, $2.08 million.

Highland St. N., 1020, No. 813-Melissa Chen Steinmetz to Rebecca L. Hetrick, $490,000.

Kenmore St. S., 2114-Reg Investments Corp. to Jowan Z. Aqrawi and Gareba I. Ali, $495,000.

Kensington St. N., 872-Bradley F. Podliska to Paolo Martin Foz and Hyejin Rho Abarcar, $904,500.

Lee Hwy., 2100, No. 311-Catherine M. Hannan to Rachel Elizabeth Brier Stone, $371,100.

Lee Hwy., 4401, No. 32-Anna N. Lasso to Michelle Raphael, $305,500.

Lee Hwy., 6322-Lee Donkeys Corp. to Ting Yan, $775,000.

Lynnbrook Dr. N., 1319-Philip Tabas and Helen Hooper to Elina Alexandra Treyger and Joseph Stanley Kochanek, $1.1 million.

Monroe St. N., 2101, No. 404-Jordan Keitelman to Vincent S. Mok, $445,000.

Pollard St. N., 820, No. 103-Paige Clark Bowlus and Joyce Carolyn Clark to Carol Brizzolara, $435,000.

Pollard St. N., 3036-Julio H. Henriquez to Roy Leon and Kelly Russell Schwartz, $2.37 million.

Quincy St. N., 888, No. 1005-Andrew Graham Curtis to Colin D. Bruner, $462,500.

Roosevelt St. N., 1907-Edward L. and Jacqueline J. Pencoske to Michael and Kent Finnerty, $710,000.

Stafford St. N., 1116-B-Felix N. Awantang to Ke Wang, $751,000.

Stuart St. N., 1029, No. 519-John Caron to Farrah Marie Goal, $413,800.

Stuart St. N., 1140-Evg-Ballston Corp. to Mark S. and Joan Albert Dreux, $1.64 million.

Thomas St. N., 229, No. G1-Donald P. and Devi M. Chisholm to Katrina Rose-Ingold Ivatts, $389,000.

Underwood St. N., 2500-Blayne A. and Rebecca B. Grady to Shawn M. Doyle and Justin R. Bras, $990,600.

Utah St. N., 3546-TDI Homes Corp. to Kathleen A. and John S. Carl, $2 million.

Vermont St. N., 2028, No. 201-Cheri Lynn Gulius to Pamela and Frank Wolfe, $210,000.

Walter Reed Dr. S., 1301, No. 1103-Frank H. McNally Jr. to Susan Marcelia Hobbs, $289,000.

First St. N., 3100-Loran Michael Posey and Jennifer T. Chang to Jonathan and Stacie Alboum, $1.57 million.

Fourth St. N., 3101-Potomac Relocation Services Corp. to Jiri Krol, $1.3 million.

Seventh Rd. S., 5091, No. 102-Scott S. McKissock to Segundo Ancalle Gutierrez and Betty V. Iimenez, $278,000.

Ninth St. N., 3835, No. 206E-Deborah A. and Jacqueline L. James to Derek Benjamin Vigon and Joanne Wannon, $475,000.

11th St. S., 5149-Gregory L. and Marisa T. Wong to Jacob S. and Danae J. Smith, $640,000.

14th St. N., 3509-Classic Partners 3 Corp. to Edward Thomas Meehan Jr. and Vanessa Rose Caruso, $925,000.

16th St. N., 2408-Derek J. and Amanda K. Huetinck to Lester Andrew Huff and Andrew Gerald Salas, $2.13 million.

21st Rd. N., 4120-Kenneth L. and Regina S. Brumback to Christopher Brian and Laura Melanie Springer, $740,000.

25th St. N., 4026-John B. and Caroline R. Bellinger to Carlos Artiles, $1.31 million.

27th St. N., 6548-Dolores M. Coutts and Richard M. Long to Steven M. Martin, $760,000.

35th Rd. N., 6524-Keith S. and Rona Kennedy to Stephen and Virginia Oster Douglas Acuna, $1.57 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 803-Garrett Francis Golubin to Matthew Taylor Callison, $325,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 610W-Bjong and Sandra Yeigh to Samuel Berrios Jr. and Xochitl Emilce Yanez, $580,000.

24th St. S., 1228-Seth W. and Jennifer S. McCollough to William and Emily Baron, $1.34 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 525-Sonja S. Schmidt to Bin Zhang, $419,000.

Oak St. N., 1600, No. 122-James and Helaine Ortiz to Kimberly A. Walters, $612,500.

Queen St. N., 1615, No. M202-Sergio and Katherine Minzhang Shen to Dilip and Urmila Sundaram, $1.34 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2596G, No. 7-Carol Anne Bartl to Manoug Jirayr and Monica Lynn Yenovkian, $280,667.

Culpeper St. S., 2401-Deborah S. Krasney and Dianna L. Hawkins to Tara Marie and Andrew James Lennox, $850,000.

Dinwiddie St. S., 2911, No. 3403-Carson Checketts to Leigh Arscott, $350,000.

Utah St. S., 3290-Matthew and Christine E. Wagner to Abigail Jessica Hughes and Emily Marie Nelson, $545,000.