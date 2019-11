Beauregard St. N., 301, No. 1617-William E. Aronson to Xin Proleau, $280,000.

Braddock Rd. E., 545, No. 6E-Barry S. Levine to Jennifer Carrington Scott, $405,000.

Braddock Rd. W., 1001-Gary M. Patterson to Messay Addis, $640,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 440-Jordyn Lazaralbano to Grissell Carrero-Martinez, $375,000.

Caton Ave. W., 15-Elizabeth Za McDonnell and Patricia D. Williams to Christina F. and Bradley J. Saull, $875,000.

Columbus St. S., 411, No. 5-Michael G. McCollum and estate of Melanie L. McCollum to Irena Z. and Marek M. Blaszkiewicz, $700,000.

Del Ray Ave. W., 24-Don G. and Heidi Ficken Posson to Matthew Lee and Petraeus Mauney, $1.48 million.

Eisenhower Ave., 4852, No. 233-Rickey L. and Teresa Fergerson to Jorge H. Delgado, $330,000.

Fayette St. S., 603-Ryan Stanley and Stacey R. Rue to Clarisa C. Hammer, $562,500.

French St. S., 52-Paul J. and Caralyn F. Swartz to Jason Todd and Amanda Stevens Joiner, $438,000.

Gunston Rd., 3636-Carolyn Lund to Felicia Ann Pricenor, $300,500.

Holland Lane, 309, No. 329-Nina Akgunduz to Toni Swanson, $375,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 817-Abbas Khraibani to William Kent and Janet Louise Reed, $318,000.

Ike Dr., 164-Toll Mid-Atlantic Partnership Co. Inc. to Timothy D. and Amy V. Sylvester, $864,995.

Kenwood Ave., 1907-Benjamin and Kathleen Aiken to Mark and Lauren R. Brier, $434,900.

Martha Custis Dr., 3541-Lawrence Joseph Russo to Jennifer Lynne Milano and Kyle A. Heckelman, $350,000.

Moncure Dr., 119-Brian N. Vinson to Kelly E. Magsamen, $735,000.

Myrtle St. W., 209-Allison K. and Kevin J. Fleming to Amy Wagner and Brett Brehm, $1.01 million.

Oak St. W., 21-William M. Davis and Jessica G. Wallace to Eric and Vashti Leah Schoonover, $1.25 million.

Pegram St. N., 1415-L. George Gondor to Constance E. Cullman, $1 million.

Potomac St., 703-Mark S. and Lisa A. Bickert to Tyler L. and Kristin B. Kidman, $999,990.

Princess St., 203-David Shapiro and Christine Winter to Frank A. and Susan M. Whorton, $938,000.

Quaker Hill Dr., 1100, No. 105-Mary Rutt to Scott Levine, $305,500.

Reynolds St. S., 301, No. 606-Robert D. Kreider to Katelyn Riemer, $240,000.

Royal St. N., 1023, No. 312-Vikrim Dhawan to Chuanqi Xu, $435,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 505-North Hill Partners Corp. to Sedigheh Saadat Alavy, $195,000.

Third St., 328-Nathaniel Forde and Amelia Rawls Medina to Michael T. and Mallery-Jade B. Pierce, $1.21 million.

View Terr. N., 300-Keith D. and Pamela A. Larson to Kevin J. and Allison K. Fleming, $1.3 million.

Wesmond Dr., 141-Nicholas Ariemma to Katherine Lee Schultz, $629,900.

Woodland Terr., 213-Eric B. and Maryclare Tracy to Jordan and Denise Katz, $2.1 million.

Wyndham Cir., 3310, No. 114-Suzanne Mills to Christina B. Bascope, $220,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1221-Isabel Ramirez De Gonzalez and Rosamelia Drake to Scott and Lissbeth McCrodden, $277,500.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in July were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Abingdon St. N., 726-Joseph R. and Martha E. Salcetti to Carol Shiflett, $600,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 801-John Ray and Carmen Teresa Love to Justin L. Legary, $283,000.

Buchanan St. N., 815-Berkeley Square Associates Corp. to Christopher M. and Catherine F. Buerger, $875,000.

Buchanan St. N., 1515-Byron W. Radcliffe and Patrick M. Tallarico to Lynn and Christy Robinson, $995,000.

Buchanan St. S., 989, No. 419-Pillars Columbia Pike Corp. to Abdiaziz Ali Ahmed, $403,900.

Clarendon Blvd., 2400, No. 211-Mary Sara Camerino to John Keith Schwarz, $425,000.

Fairfax Dr., 2524, No. 8BII-Steven Kiyoto and Michelle Shoko Uejio to Chia-Chu Lin, $680,000.

Florida St. N., 3016-MR Project Management Inc. to Scott G. and Christine K. Wilkerson, $2.1 million.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 316-Ismail A. Ali to Elsa G.C. Possolo, $323,500.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 513-Gerald Welborn to William and Jessica Lee, $197,500.

Garfield St. N., 1021, No. 711-John Mezzella to Leslie H. Moeller, $810,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1304-Malihah Alwazan and Mohamad Eidi to Robert Curran Thompson, $663,200.

Harrison St. N., 1125-Robert Barker Edwards to Yujin and Marc McNamara, $1.33 million.

Highland St. N., 111-Thomas R. and Abbe Daly to Joseph John and Janet Nicole Callahan, $1 million.

Kenmore St. N., 525-HGPT Corp. to Heidi and Larry Dillard, $1.44 million.

Lee Hwy., 4401, No. 36-Alex Dounias to Christopher Joseph Kay, $322,500.

Lorcom Lane, 4390, No. 304-Kathleen Duval to Daniel Allen Overbeek, $257,900.

Madison St. N., 2012-Richard C. Hedgpeth to Blake Thaddeus Wise and Christopher Heisey, $570,000.

Nelson St. N., 1401-William A. Sonntag Jr. and Deborah A. Albers to Douglas C. and Ann O’Connell Adams, $1.5 million.

Pershing Dr. N., 4378, No. 43784-Taisha K. Reynolds to Javier Espinoza, $117,733.

Queen St. S., 1009-Frredrick R. and Linda K. Denning to Alexandra Aparicio, $606,500.

Rhodes St. N., 1742, No. 5-302-James A. Poulos to Donald and Mary Benton, $272,500.

Taft St. N., 2105, No. 7-Ashley Hess to John Mazzella, $381,000.

Taylor St. N., 1050, No. 1-701-Cynthia Mauer to Joseph P. and Jennifer Ann Ross, $517,000.

Taylor St. N., 2035-David Leech and Emer Kennedy Johnson to Ulrich Finkenbusch and Rebecca Cole, $1.1 million.

Vacation Lane, 4215-Deborah Axelrod and Andrew Schwartz to Tegan May Holtzman and Steven Michael Samowich, $851,215.

Van Buren Ct. N., 2313-Axel Sepulveda and Julia Medvin to Hoda and Ahmed Moustafa, $900,000.

Vermont St. N., 1001, No. 603-Anjali Mehra to Ryan Colburn Samuels, $475,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 304-Seonju Kim Lawrence and Pervaiz R. Ahmed to Oksana Trofimova, $432,500.

First Pl. N., 3125-Daniel Richard and Susan Navarro Smelcer to Gregory Mantell and Carrie Anne Christensen, $950,000.

Second St. N., 4611-Haynes R. and Sossi M. Mahoney to John Frances Sweeney, $720,000.

Fifth St. N., 5707-David Willard Thurman to Carlton Davis and Sheila M. Leonard, $670,000.

Seventh Pl. S., 5631-Margaret G. Webb and estate of Thelma R. Maley to Stephanie Ann Barnes and Alejandro Gonzalez Roman, $510,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 103-Shyamala and Bipasha Barua to Siriwat and Kittima B. Viriyapanich, $172,000.

10th St. N., 3625, No. 602-James Christopher and Breanne Jacobs to Jane and Mark V. Stanga, $923,000.

12th St. N., 2612-Vincent J. Falvo Jr. and Seema Nanda to Katharine Thompson and Taylor L. Frank, $1.48 million.

13th Rd. S., 2700, No. 507-Kristian Jon-Paul Berhost to Valerie Kantor, $405,000.

15th St. N., 2001, No. 1213-Nader and Mina Rezvani to Kenneth and Valerie Quaglio, $740,000.

16th St. N., 4900-Vamsidhar Kommasani and Annie Reksono to Christian F. Wink and Marline S. Khalil, $1.23 million.

17th St. N., 4805-John R. Griffiths and Stacey L. McGraw to Timothy M. and Elizabeth W. Lord, $832,250.

21st Rd. N., 4140-Terrence S. and Veronica G. Wilson to Mitchell S. Balesi and Michaela E. Graves, $638,500.

24th St. N., 2812-Brush Arbor Development Corp. to Travis Scott Dalton and Hilda Maria Pineda, $3.67 million.

25th St. N., 4674-Arlington Designer Homes Inc. to Peter Jansen and Shannon Lee Haney, $2.09 million.

26th Rd. N., 6528-Jonathan C. and Rebecca J. Dunham to Michelle Baldanza and Ryker Horn, $825,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Crystal Dr., 1200, No. 1511-Charles E. Betts to Carolina Massabki, $465,000.

ROSSLYN AREA

Fort Myer Dr., 1320, No. 814-Jonathan Christian and Beth Evans to Denesse M. Canedo, $360,000.

Nash St. N., 1200, No. 515-Allen W. Hile Jr. and Eloise Gore to Samon Sonny and Sonny Nazemian, $755,000.

Oak St. N., 1600, No. 1222-James J. Bicher to Douglas Mitchell and Corbi Lee Cotter, $665,000.

21st Ct. N., 1573-Linda Fields and Alan Schreck to Laura H. Park, $1.05 million.

SHIRLINGTON AREA

Army Navy Dr., 2465, No. 1-111-Hannah Maria Manila Roberts and Homer Manila to Julia L. and Peter Anscar Waltz, $535,000.

Wakefield St. S., 3431-Trevor Whetstone to Andrzej W. Pronczuk, $522,950.

Woodrow St. S., 2817D, No. 124-8-John H. Solheim to Mark E. Madden, $605,000.

28th Rd. S., 4525, No. 3-5-Lindsey Moyer to George A. Jackson III, $375,000.

28th Rd. S., 4659C, No. C-Jeffrey Powell Houston to Courtney C. Sharp, $375,000.

31st St. S., 4715, No. B2-Emily S. Conley to Kristina F. Warren, $365,000.

35th St. S., 4227-Ali Ennouari and Claudine P. Collette to Gavin James Hilgemeier, $505,000.