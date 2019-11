Beauregard St. N., 301, No. 105-John Aron Hinson to Ariana Jones, $275,000.

Brawner Pl., 5188-Nila Fridley to Gil U. and Ja Kyung Kim, $670,000.

Cameron Mills Rd., 3311-John and Rosemary Cabral Major to Andrew S. Lieber and Katherine J. Delaney, $815,000.

Cameron Station Blvd., 503-James and Maggie Thornhill to Lindsey Elizabeth Harris, $453,000.

Charles Ave., 3916-Anne P. Lehuray to Eric Chialin Cheng and Youwen Zhang, $639,900.

Commonwealth Ave., 1602-Megann and Andrew Clarke to Matthew G. and Suzanne J. Komara, $740,000.

Duke St., 4600, No. 1124-Keith Clifford Bell to Samuel and Mayra Irene Rodriguez, $176,200.

Fairfax St. N., 601, No. 316-John C. Venter and Heather E. Kowalski to Robert J. Segan and Patricia S. Miller, $2.05 million.

Fayette St. S., 719-Christopher J. and Lauren Rupard Farley to Michael and Lauryn Enrico, $600,100.

Gardner Dr., 5121-Eric M. and Kristen M. Mellinger to Ashley Harris, $619,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1201-Mehret Ghebreyesus to Mercedes Alicia Carrillo Zamora, $428,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 503-Chang Sik Yang and Mi Yong Kim to Garari Eli and Izmira Santiago Mikel, $300,000.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 1609-Guy Golan and Cristen Wills to Mark W. Clements, $245,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 2109-Joseph E. and Donna K. Gloystein to William E. and Rosary V. Lalik, $845,000.

King St., 3131-John V. Zavarelli to Timothy Michael Renahan and Deidra Kay Penney, $619,900.

Linden St. W., 16-James Smith Bradley to Samuel E. Schmitz and Isabel M. Tuz, $1.02 million.

Masonic View Ave. W., 307-Bruce D. Beard and Beth Ann Delucenay to David Brooks and Kathryn Kay, $1.16 million.

Martha Custis Dr., 3580-Meghan S. Dressel to Gregory M. Neubauer, $290,000.

Moncure Dr., 124-Virginia Ivey Penick to Jennifer and Vincent McMahan, $799,000.

Nelson Ave. E., 564-Christina F. and Bradley J. Saull to Carter Stewart Gray and Lydia Dean Hackert, $705,564.

Oronoco St., 200-Sibley M. Dittmer to Jean E. Salvati and Ekaterina V. Stepanova, $1.04 million.

Pickett St. N., 200, No. 107-Lane M. Dumont to Loronda M. Lee, $335,000.

Pitt St. N., 526-Carla P. and David L. Vogel to Maureen G. and Alan W. Phipps, $1.71 million.

Princess St., 418-Jeffrey B. and Linda L. Dienno to Carol L. and Peter J. Holzer, $1.18 million.

Quantrell Ave., 5851, No. 502-Janice Pence Ryan to Muskan Niazi, $177,500.

Queen St., 616-Lawrence Grant Mann to Erica Marie Loechi and Eric Hunter Haas, $799,900.

Richenbacher Ave., 5407-Carmen Bere to John Ross Ray and Brandy Wendler, $603,000.

Russell Rd., 9, No. 9B-Brian M. Leigh to Carla I. Albernas, $350,000.

Stevenson Sq., 262-Ephrem Kiflu Tadesse and Alem Ardamis to Andrez and Linda A. Andrade, $377,000.

Union St. N., 110-Katie R. McCall to Jalil H. Bami, $799,000.

Washington St. S., 906, No. 209-Eric L. and Janice A. Mellette to Yoham and Nejla B. Zary, $265,000.

Wilkes St., 1207-Bruce M. Goldhirsch to Gilbert Marc Jackson and Nancy C. Rose, $1.44 million.

Woods Pl., 1001-Sun West Mortgage Co. Inc. to John Akkara, $560,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 406-Kristine Rikli and Kelly S. Murphy to Jacob William Riedel, $269,500.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in July were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Adams Ct. N., 1321, No. 106-Sevi Simavi to Lawrence Grippo and Juliette Hui Zhang, $583,000.

Buchanan St. S., 989, No. 205-Pillars Columbia Pike Corp. to Edward Dominicci Arroyo, $300,000.

Buchanan St. S., 989, No. 424-Pillars Columbia Pike Corp. to Caroline Amelia Weachter, $435,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. 1009-Jennifer T. Kim Field to Aaron and Tara M. Brown, $545,000.

Edgewood St. S., 1400, No. 534-Taylor Glenn Hoch to Stephanie A. and Jeffrey A. Logan, $320,000.

Fairfax Dr., 2622-Fido Investments Corp. to Sean and Katherine Perschy, $1.2 million.

Four Mile Run Dr. S., 4071, No. 202-Stephanos N. Tongelidis to Abigail G. Churchman, $335,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 424-Michael Jeffrey and Rebecca Chait Warden to Alaa O. Alabdul Razzaq, $349,900.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 707-Nurayni Tahir Hagos to Margaret Nicole Shipley and Peter F. Hounsell, $182,000.

Frederick St. N., 806-Anne H. Barnes to Robert Deharpporte and Rabia Ali, $890,000.

George Mason Dr. N., 449-Jennifer Kay Thomson to Ravoyne J. Payton, $1.2 million.

Harrison St. N., 1206-Evg WFB Ventures Corp. to Kristopher Tai and Wendy Holmes, $1.39 million.

Henderson Rd. N., 4141, No. 903-Christopher M. Daniels to Patrick L. and Amy R. Smith, $405,000.

Highland St. N., 1020, No. 505-Roula and Ahmed Saleem to Benjamin D. Hong and Stephanie M. Sell, $495,000.

Jackson St. N., 617-Richard H. Marshall to Murrey Jacobson and Karyn L. Schwartz, $1.27 million.

Kenmore St. S., 2110-North Lane Development Corp. to Rickey R. and Melanie C. Bailey, $580,000.

Lee Hwy., 5536, No. 23-E-Mark L. Stember to Ralitza R. Kamenova, $440,000.

Military Rd., 3050-Lisa Marie Callow to Neymar Ronaldy Ortega Arana, $800,000.

Old Glebe Rd. S., 22, No. 104-D-Carolyn A. Amesse to Benjamin Jacobs, $233,000.

Pollard St. N., 880, No. 602-Lu Chai to Michael L. and Rachel Monhollon, $431,800.

Powhatan St. N., 1508-Keith M. Gaby and Ingrid Embree to Thomas M. and Katherine R. Elrod, $860,000.

Quincy St. N., 888, No. 1905-Sarah R. Coulter to Hunter Y. Hao, $485,000.

Stafford St. N., 1020, No. 211-Susan H. Farnsworth to Morgan Elizabeth Haight, $319,000.

Taylor St. N., 900, No. 524-Mary T. Kelley to Edward M. Armstrong, $119,500.

Taylor St. N., 1050, No. 1-708-Robert J. Kelty to Kayla S. Gibbs, $550,000.

Troy St. N., 1741, No. 8-426-Kalyan S. Pasupathy and Jyothsana Chandramohan to Peter Rennert Ariev, $285,000.

Vermont St. N., 778-Nadia Habal and Francisco Javier Arze Del Granado to Brian Thomas Gunner McDermott and Taylor Kelsey Brewer, $760,000.

Washington Blvd., 5416-Omar M. and Anetta S. Javery to Benjamin Blase Caryl and Christina Ilagan McMahon, $1.17 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 426-Larissa N. Carso to Chenjun Shang, $393,000.

First Pl. N., 3222-Buck & Sons Corp. to Deepak C. and Agnese Bellani, $969,000.

Fourth St. N., 4345-Luke W. Reynolds and Peggy Wu to Megan Noelle Tabak and Colin Patrick McCann, $845,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 305-Grover Tapia Justiniano and Lissa Tapia Salas to Min Sun Kim, $185,000.

Ninth Rd. N., 5991-Ann H. Janosik and Clifton L. Hoyt to Benjamin Todd and Courtney Channels, $910,000.

10th St. N., 3625, No. 608-Stephen and Aki Bosco to Jerry and Patricia A. Meras, $750,000.

12th St. S., 1531-Roger James Ray to Brian David Shook and Erica Lynne Jaume, $795,000.

13th St. S., 2700-Philip Opere to Megan Hope Mann, $775,000.

18th St. N., 4413-Jonathan M. and Jessica Reda to Endel Nicholas and Kate Liias, $985,000.

21st St. N., 3162-Charles R. Wells to Jon T. Obenberger and Donna K. Norman, $1.75 million.

22nd St. N., 6030-Thomas D. and Vicki S. Moffitt to Ziyang Zhang, $1.26 million.

26th St. N., 5001-John B. Leber and Louise E. Hayden to Leonard T. and Kelly E. Matthews, $825,000.

33rd Rd. N., 4852-Breanne L. Rodino and Darrell J. Smith to Wade H. and Jessica Parker, $925,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Fort Scott Dr., 2322-Alysa L. Ambrose to Lucas and Anne Tomlinson, $1.25 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 827-Betty M. Petersen to Evan H. Siegel, $499,000.

Nash St. N., 1200, No. 806-Karin Ruckhaus to Rossano Vincenti and Andrea R. Giacometti, $260,000.

Oak St. N., 1600, No. 1506-Bradley J. Hurwitz to Leonard E. Eisenhauer, $450,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3041-Daniel B. and Adina C. Newman to Amy L. Stalknecht, $486,000.

Dinwiddie St. S., 2212-Northern Virginia Investments Corp. to Kerri Streng Hannan, $660,000.

Stafford St. S., 3329-Kerry P. Early to Andrew Wayne, $472,000.

24th St. S., 5013-TLC Homes Corp. to Trevor C. and Tina V. Kelly, $735,000.

28th Rd. S., 4525, No. 3-9-Ellen G. Wilson to Viviana L. Cordero Rivera, $412,000.

28th St. S., 4819, No. B-Brian D. and Shaima Z. Cardillo to Marie P. Carreon, $485,000.

31st St. S., 4817, No. A2-Christine Chirichella to Yvonne M. Sayres, $360,000.

36th St. S., 4132-Flora Mason Diehl and estate of Victoria Ann Mason to Seth J. and Kathrynlynn W. Theuerkauf, $451,000.