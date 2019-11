Beauregard St. N., 301, No. 618-Savitri and Roshini Jagnanan to Malika Marini Grayson, $273,500.

Cameron Station Blvd., 133-Nadira and Garth Gardner to Jacob and Meghan Matthews, $675,000.

Canterbury Sq., 3, No. 202-Fern Kathleen Howe to Andrew Allen, $175,000.

Church St., 821-Ellen P. Wilson to Gerald R. Perez and Monica E. Madrid, $635,000.

Custis Ave. E., 222-Steven P. Caldwell to Danielle Bayar and Autumn Rose, $885,000.

Earl St., 420-R. Brian and Charlotte V. Corcoran to Andrew L. Anderson and Leslie Kate Stovall, $622,900.

Fairfax St. S., 403-Colby A. Smith and Holly Sloan to Justin A. and Amy K. Savage, $1.68 million.

Ferdinand Day Dr., 476-Philip P. and Jacqueline R. Bohi to Christopher Arendt and Maria Ciarleglio, $655,000.

Gibbon St., 420-Roger A. and Colleen A. Lueken to Connie Jung Song and Virginia Jo Sutton, $749,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 520-Lucette A. Ukoha to Michael D. Wilson, $230,000.

Howard St. N., 807, No. 224-George T. and Linda B. Shirocky to James and Liv Alderman, $253,000.

Jay Ave., 3823-Sharon Helen Dantzig to Marco and Alice Albergo, $438,000.

Keiths Lane, 6-Camille A. and Douglas A. Cappiello to Margaret Anne Clare, $1.6 million.

Longstreet Lane, 4673, No. 103-Ellen Dunlap to Stephanie A. and Christopher L. Hessler, $417,500.

Meadows Lane, 115-Nicholas Frank Conley to Seunghwan Shu and Stephanie A. Jones, $537,500.

Monroe Ave. E., 217-Robert and Pamella Shaw to Katie M. Mueting and Gregory S. Roth, $715,000.

Nicky Lane, 2559-Jill M. Lynn to Dodi Baker and Jason Marr, $495,000.

Parker Gray School Way, 917-Gregory W. and Linda A. Halter to Eric Sean Collier and Deanna Lyn Ketterer, $985,000.

Pickett St. N., 200, No. 704-Mark O. and Theresa D’Alessandro to Robert V. and Natalia A. Jefferson, $275,000.

Pitt St. N., 1107, No. 3C-Janice L. Nichols to Katherine J. Smith, $421,000.

Powhatan St., 943-New Amazonia Corp. to Andrew Q. Eck and Heather R. Mackenzie Eck, $895,000.

Randolph Ave. E., 105-John T. and Catherine M. Hopkins to Christopher Alan and Elena Caudle Hutchison, $935,000.

Rosemont Ave. E., 110-Ross P. Schlabach III to Kaily Rose Collins, $470,000.

Stanton Pl., 412-James E. Hanlon and Chelsea R. Rubin to Ankur D. Thakor and Sheha Pravi Patel, $630,000.

Strutfield Lane, 4560, No. 1312-Frog Realty Corp. to Melissa M. Youtzy, $251,000.

Van Dorn St. N., 1501, No. C-Tiffany Caroline Taylor to Adrienne Caroline Archer, $295,000.

Washington St. S., 1250, No. 103-Louis S. and Ellen A. Dennig to Katharina Frasure, $765,000.

Wyndham Cir., 3304, No. 236-Lindsey B. Leigh to Jeremy Pace and Denise Jean Patton, $215,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 222-U.S. Bank and Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust to Clinton and Johanna Ramos Boyer, $193,192.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1109-Zenna A. Graves to Jeff and Suellen Glanzer, $300,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in July were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2513, No. 33-Corbin J. Harr to Justin M. Whelan, $300,000.

Arlington Mill Dr. S., 810, No. 8-201-Christy Taylor Mitchell to Suzan Al-Mutawa, $230,100.

Buchanan St. S., 989, No. 321-Pillars Columbia Pike Corp. to James R. Philiposian, $435,400.

Calvert St. N., 2050, No. 410-Ajay K. and Allison A. Madan to Javid Majdi and Noelle Joukar, $375,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 309-Anne Noel M. Cook to Kevin Cantarilho, $267,500.

Fairfax Dr., 2220, No. 606-Francesco Nesci to Jasper Marcus Hancock, $665,000.

Fairfax Dr., 6994-Golden Tree Enterprises Inc. to Alex Vanderhye and Paige Ganey, $550,000.

Four Mile Run Dr. S., 4091, No. 103-Amy Zheng and Josh Matthew Marine to Latoya Thomas, $430,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 634-Dale Richard Magee and estate of Debra K. Verducci to Lewis Evan Roth and Bryna Lee Helfer, $371,000.

Galveston St. N., 221-Ivan Katz to Salvador G. and Natalie T. Ditri, $739,900.

George Mason Dr. S., 906-James A. Kirkpatrick and Jennifer Leigh Heatherly to Emily Linnemeier and James Duckman, $615,000.

George Mason Dr. N., 1115-Sharon O. Gold to Elke S. and David Vosvick, $955,000.

Henderson Rd. N., 4332-Ravoyne J. Payton to Alan P. Seraile, $825,000.

Highland St. N., 1020, No. 623-Steven Lyles to Sungtae and Jordan Lim, $450,000.

Kensington St. N., 824-Marchal B. Magee and Nicole M. Schindler to Joshua Michael and Maren Spaldo Kench, $875,000.

Key Blvd., 1913, No. 11574-Kim Scott Gudgeon to Hang Zheng and Liang Zhao, $277,750.

Littleton St. N., 515-Shirley J. Poldiak to Gregg A. Moore and Michelle F. Short, $820,000.

Monroe St. S., 2132-Alejandro Navarro to Jessica Tok, $344,000.

Old Glebe Rd. S., 24, No. 306-C-Cameron Snyder Childs to Rongrong Xie, $225,000.

Pollard St. N., 2007-Mark Jacobson to Theodore M. Kalmbach and Jamila Musayeva, $1.18 million.

Quantico St. N., 2238-MLA Corp. to Jane Margaret Adams and Scott Galupo, $1.62 million.

Quincy St. N., 1929-Amy E. Briggs to Jamie Abrams and Jason Pletcher, $1.3 million.

Rolfe St. S., 1001-Corey R. McIntyre to Jason M. and Juliana P. Levine, $622,500.

Stafford St. N., 1020, No. 311-Michael P. Parks to Christie Fleeman, $375,000.

Taylor St. N., 900, No. 909-Sheryl A. Coury to Patricia Tischhauser, $78,000.

Taylor St. N., 1210-Brendan Murray and Ambika J. Biggs to Lawrence Nicolas Reger and Christine Daley, $740,000.

Utah St. N., 2003-John Coy Stull and Julie Castles to Kathleen Meghan Sheehy, $1.08 million.

Vermont St. N., 788-David Ettingoff to John Adler, $746,250.

Wakefield St. N., 2259-David N. Senty and estate of Laura R. Senty to Stephen and Aki Nagata Bosco, $1 million.

Washington Blvd., 6030-Lewis E. Roth and Bryan L. Helfer to Susan D. Straight, $735,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 312-Heiwai Tang to Sohaib and Sana Shahid, $668,000.

First Rd. N., 2817-Lew All Properties Corp. to Thomas James and Shannan Moore Kavanagh, $710,000.

Fifth St. S., 3701, No. 510-Maria Margaret Cunningham and Thaddeus Gapinski to Brittany D. Thompson, $210,000.

Eighth St. S., 3918-Wellford H. Winstead and Leigh M. Murray to Loretta M. Baldwin, $925,000.

10th St. N., 3625, No. 803-Peter Andrew and Elizabeth Nell Poulos to Jason Gilbert Nagle and Serena Neha Sana, $935,000.

11th St. N., 5214-George W. and Alice Ann Bowers to Nasrin Noushzadi-Motlagh, $700,000.

14th St. N., 3912-Don Bradford and Crystal Hardin to Anne H. Barnes, $945,000.

16th Rd. S., 3003-Joshua Loccisano to Brian A. Vargas, $557,000.

18th St. S., 3535-Lenora A. Slattery and Darcy Ann Niles to Carolyn Walker and Joseph T. Kunic, $650,000.

24th St. N., 5626-Stephen J. Agostini and Nicole M. Else-Quest to Danielle Hale and Brian Hedge, $1.58 million.

25th Rd. N., 5260-John A. and Daphne J. Schultz to Sara Elsbeth and Nathan M. Mann, $1.03 million.

25th St. N., 6012-Wade H. and Jessica Parker to Sungkap Yeo and Yejin Kim, $830,000.

26th St. N., 5337-Paul Robinson and estate of Marissa Robinson to Joel and Stephanie Bell, $861,776.

36th St. N., -Emilys Lane Development Corp. to William Patrick and Heather Petersen, $1.7 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Inge St. S., 2417-Steven F. and Elizabeth R. Gorman to Brian and Abbey Roach, $1.13 million.

ROSSLYN AREA

Meade St. N., 1304, No. EN208-Steve P. and Janet F. Gaskins to Michelle and Brian Eyster, $355,000.

Scott St. N., 2107, No. 73-T3 Properties Inc. to Jillian E. Zook, $295,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3080, No. A2-Cary L. Matthews to Thomas R. Nelson and Emily J. Schaefer, $420,000.

Greenbrier St. S., 1429-Adriana Penachio and George A. Sifakis to Anna Kosova, $1.12 million.

Taylor St. S., 3632-Michelle L. Pinkerton to Luke A. Navarro, $430,000.

Walter Reed Dr. S., 2613, No. C-Daniel C. McLearen to Jennifer Harvey, $349,500.

28th Rd. S., 4514, No. 11-9-Michael J. Veasey to Rachel Gerstein, $421,500.

28th Rd. S., 4610C, No. C-Jennifer Corboy and Jennifer Milon to Cheryl Gardner, $326,000.

28th St. S., 4879, No. A-Janet W. Cho and Jonathan L. Cheung to Renato Sarnaglia Aronson and Jenese Saavedra, $493,000.

29th Rd. S., 4910-Parker Gerard and Rebekka Lynn Newberry Rucinski-Trasborg to Jacqueline Vullo and Giulia Lotti, $470,000.

32nd Rd. S., 4100, No. B1-Hunter Moorhead to Katherine Elizabeth Thigpen, $429,000.

36th St. S., 4406-Donald S. Babcock to Aaron R. Ward, $517,400.