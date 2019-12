Beauregard St. N., 301, No. 1002-Rajan Lalwani and Kiran L. Chugani to Furqan Ahmad and Nadia Furqan, $171,000.

Brenman Park Dr., 4950, No. 401-Johann Lee and Tracey S. Chon to Brent E. Leiba, $511,000.

Canterbury Sq., 21, No. 301-Jon Angle to Ermias E. Gyesus, $229,900.

Central Ave., 2504-Winifred L. and Chad M. Fleming to Carrie and Kenneth S. Apfel, $816,000.

Clovercrest Dr., 814-Mikelis P. Visgauss and Martha Gail Rice Lovisone to Daniel V. and Olivia S. Marshall, $885,000.

Duke St., 4600, No. 1400-Estate of Maria Luisa Quevedo and Jose Ernesto Quevedo Guzman to Lucia H. Hadley, $125,000.

Eisenhower Ave., 4862, No. 371-Modesi Properties Corp. to Sofia V. and Maria S. Losada, $236,000.

Garden Dr., 45-Lynsey Deanne Farrell and Tonny Mbuvi Matenge to Christopher Charles Arnold and Elizabeth H. Blount, $460,000.

Gordon St. S., 38-Christopher J. Micciche to Ana C. Silva, $475,000.

Holland Lane, 309, No. 321-Paulo V. and Diana Rodriguez Pereira to Julia Kristine Dixon and Derek Richard Lippert, $699,999.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 520-Nicole Brooke Gralski to Abbas Khraibani, $205,000.

Jamieson Ave., 2050, No. 1207-Andre Taybron to James D. Slear, $432,500.

Kennedy St., 15-Kirby S. Reiling and Courtney E. Kemps to Bret T. and Jessica G. Schafer, $657,015.

Landover St., 2936-Andrew C. Clifford to Zachary and Adrienne Kling, $635,000.

Longstreet Lane, 4673, No. 304-Melissa B. Fair to Robert Mark Niegelsky, $452,000.

Maris Ave., 5268-Martin F. Spellacy to Jamison Lamar Williams, $350,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 620-Gwyn E. Koepke to Timothy J. and Carol A. Foley, $260,000.

Michigan Ct., 1218-Brian P. Teaney and Julia Christine Moore to Tori Schwetz and Philip Vestergaard, $645,000.

Mount Vernon Ave., 902-Laila and Dustin Arand to David Tan and Kelly Sullivan, $820,000.

Old Dominion Blvd., 3202-Maria Jeanne Simmons and estate of Ruthellen Simmons to Karina Vera-Lopez, $650,000.

Pearson Lane, 5809-Robert H. and Tanyalee G. Buckingham to Van Anh Thi Nguyen, $530,000.

Pitt St. N., 801, No. 215-Fred L. Zamer to Lisa A. McDonald, $192,500.

Potomac Greens Dr., 1846-Ernest Wagner and Anna Lueje to David James and Jessica A. Carl, $1.03 million.

Preston Rd., 1746-Kingstowne Group Corp. to Kevin Gabbard and Linda Peia, $366,000.

Quantrell Ave., 5851, No. 308-Georgina A. Saah to Emmanuel Nai, $153,000.

Raymond Ave. E., 409, No. 8-Jesse Searls to Ryan P. Dale and Nadia Daghistani, $291,000.

Russell Rd., 3201-John W. and Paula Hoffman Wulff to David Joseph Priebel and Stephanie Klosek, $965,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 320-Optima Renovations Corp. to Marybeth Wagner, $191,500.

Stevenson Sq., 220-Reginald W. Roberts to Deriba A. Reba and Fitsum B. Haile, $400,000.

Strutfield Lane, 4560, No. 1414-Jennifer M. Wells Kearns to Danielle Bences, $339,900.

Tennessee Ave., 518-Denise G. and Jordan D. Katz to Jessica and Michael Hamilton, $927,500.

Valley Dr., 2609-Robert and Jane Batson to Meghan McCarthy and Gregory Vadala, $985,000.

Van Dorn St. N., 1647, No. B-Kathleen and Christopher St. Jacques to Joseph Brian Scheiner and Hsiang Chi Chen, $425,000.

Washington St. S., 1250, No. 504-Wallace Dean Smith Jr. and estate of Suzanne E.L. Smith to Kathryn Broquet and Jay M. Ansell, $555,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 911-Gregory Warner and Tara Ann Hayes to Thao Thu Phan, $247,500.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in August were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

Abingdon St. N., 1634-James H. and Susan Wenig O’Brien to Mitchell T. and Jasmine W. Vakerics, $1.03 million.

Arlington Blvd., 4501, No. 423-Mazin I. Elias to Ravi Mukesh Kaneriya, $240,000.

Barton St. S., 1400, No. 425-Julie C. Gilchrist to Olivia R. Dohnalek, $315,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 502-Reed M. Dworski and estate of Bernard M. Dworski to Thomas J. Behnke II, $275,000.

Dickerson St. N., 2418-Kathryn McCrory Hoppin to Mary Jean Harford and Brian Yost, $875,000.

Fenwick St. N., 34-Christopher J. and Alison S. Wertzler to Ivan Ramiscal and Eleanor Ariadne Galifianakis, $951,500.

Four Mile Run Dr. S., 4165, No. 403-Brian Andrew and Eliana A. Kee to Shang Zhou, $440,500.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 228-Getachew B. Afework to Donna Marie and Tyler Allen Bush, $233,000.

Garfield St. N., 1021, No. 139-Abhinav Kumar to David Stewart, $485,000.

Garfield St. N., 1201, No. 408-Sylvie Moulin to Winslow James Foster III, $700,000.

George Mason Dr. N., 1312-Edward M. and Jennifer Delacruz to John Maynard and Jennifer Lee Owens, $875,000.

Harrison St. S., 509-Oscar J. and Julia M. Ahumada to Jason Harrison and Briana Joy Hilborn, $800,000.

Irving St. S., 212-Patrick C. and Julie S. Nash to Benjamin and Katelyn E. Knezic, $1.03 million.

Kensington St. N., 2300-Classic Partners 2 Corp. to Omar M. and Aneeta Javery, $1.65 million.

Lee Hwy., 4401, No. 46-Gary and Michaela Graves to Sally J. Duran, $315,000.

Pollard St. N., 820, No. 508-Berkley W. Smallwood to Philip Dwight and Kimbra Renee Hunt, $750,000.

Quantico St. N., 1820-N. Edgewood Corp. to Michael William and Lauren Moore, $1.47 million.

Quincy St. N., 888, No. 210-Richard P. Combs and Danjie Chen to Chiyu Nu and Yanling Jin, $535,000.

Randolph St. N., 1532-Classic Partners 2 Corp. to Randal S. and Barbra P. Noe, $1.92 million.

Stuart St. N., 1050, No. 225-Megan L. Donnelly to Mario Estrada, $430,000.

Taylor St. N., 900, No. 604-Fusako Kay Rank to John Durgavich, $78,000.

Taylor St. N., 900, No. 1423-Dolores M. Fitch to Gordon A. and Mary R. Tubbs, $199,000.

Trinidad St. N., 3207-C.R.T. Builders Inc. to Douglas Elliot and Erin Weinstein, $2.04 million.

Vermont St. N., 2231-Sunnyside Development Corp. to Fernando Jose Correa Arango and Isabel Cristina Leal Rendon, $1.85 million.

Wakefield St. S., 815-William H. and Vera Jeanette Nehrke to Bissi A. Frederick, $721,000.

Fourth St. S., 5922-Begzat B. Aliu and Nora Zajazi to Joshua Mark and Nicole Concepcion Eckart, $623,250.

Ninth St. S., 5015-Arun Rajmohan and Theresa Marie Anderson to Merly E. Thomas, $482,500.

11th St. N., 5530-Benjamin P. and Allison C. Adams to Antonio Martinez De Aragon and Elaine Marrinan, $1.29 million.

12th Ct. N., 2203, No. 32-Gabor Paal to Iryna Reshevska, $745,000.

15th St. N., 2001, No. 205-Jesse S. Goldstein to David W. and Leslie G. Regan, $510,000.

17th St. N., 4412-Trygve O. Olson and Erika Veberyte to Robert A. and Rachel B. Loutsios, $1.34 million.

27th Rd. N., 5213-Brian C. and Haley K. Pfeifer to Marjorie Henriquez Ferrer, $1.11 million.

30th St. N., 6218-James L. and Carrie L. Rice to Benjamin P. and Allison C. Adams, $1.77 million.

34th St. N., 4755-Cathleen M. Brady to Zachary J. and Shelly L. Heinrich, $1.11 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 303-James K. Swanson to Penny Lou and Douglas Scott O’Neil, $662,500.

Army Navy Dr., 1300, No. 805-Diana Lee to Alison Paige Hopkins, $299,999.

15th St. S., 658, No. 1-Cartus Financial Corp. to Matthew Breen, $646,000.

SHIRLINGTON AREA

Army Navy Dr., 2465, No. 1-111-Hannah Maria Manila Roberts and Homer Manila to Julie L. and Peter A. Waltz, $535,000.

Columbus St. S., 2968, No. 3240-Estate of Janet Nelson Curtis and James McConville to David Tesorero, $340,000.

Garfield St. S., 2272, No. 3-Karl T. Wagner to Tanim Hossain and Mahmuda Islam, $619,000.

Stafford St. S., 3232-Joseph P. and Motrya O. Manalac to Graham Block and Liegh Rowland, $514,900.

Wakefield St. S., 2841C, No. C-Jerome H. and Jane Jaffe to Regina Eberhart, $440,000.

Woodstock St. S., 2925D, No. 4-Stephanie Kotuby to Chance Heath, $285,000.

29th St. S., 4822, No. C1-Leslie M. Barefoot to Thomas Peter Kotsovos, $418,000.