Beauregard St. N., 301, No. 1509-Rajan Lalwani and Kiran L. Chugani to Emma Sofia Rubio, $137,000.

Brenman Park Dr., 4950, No. 408-John Scott Christensen and Denise M. Raquet to Mary Michelle Dee and Kyle Gregory Stuart, $520,000.

Commerce St., 314-Jocelyn Anne Robinson to John Philip and Emily Anne Galer, $915,000.

Edsall Rd., 5911, No. 1107-Timothy G. Davis to Reazur Rahman, $225,000.

Eisenhower Ave., 4854, No. 250-Edith E. Escalera Larios to Enoch Wallace and Jeanne Rudzki Small, $285,000.

Ferdinand Day Dr., 444-Aric C. and Amy B. Newhouse to Rebecca Anne and Joshua P. McNelley, $835,000.

Gardner Dr., 5034-Matthew Reese to Rachel Anne Bovard, $760,000.

Gordon St. S., 56-Orlando A. Badillo to Shan A. Zhang, $395,000.

Gunston Rd., 3204-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Hovannes Kazanjian, $275,000.

Harrison Cir., 976-Russell Corp. to Albert Joseph Alquisola, $529,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 306-Nicole Ireland Otallah to Stephen Matthew and Rachel Dawn Deese, $290,000.

Howard St. N., 905-Todd A. Weiler and Ediberto Kadowaki to Olga Lucia Uchima and Ameet Ajit Rawtani, $1.05 million.

Jamieson Ave., 2050, No. 1311-Sara M. Degroot to Sean Michael Salene, $415,000.

Kennedy St., 27-Charles A. and Jesslyn W. Deluca to Catherine Chiang and Michael Fontichiaro, $680,000.

Lee St. N., 115, No. BH209-James W. Lavery to Monica Lorene Joshi, $455,000.

Longview Dr., 121-Muhammad Zia and Uzma A. Quraishi to Benjamin J. Pinkie and Christina Colasanto, $915,000.

Martha Custis Dr., 3147-Barbara D. Harris to Mary L. McKindles, $287,500.

Martin Lane, 166-William E. and Elizabeth Beasley to Aaron and Maureen Rosenblatt, $603,000.

Monroe Ave. E., 211-James Howard Gwiazda and Cynthia Alison Drone to Kelsey Paige Moran and Sean Patrick Collins, $920,000.

Nelson Ave. E., 115-Lisa R. Klein to Erin Barcus, $685,000.

Old Town Ct., 463-Sloane Kavanagh Whidden and Collin Francis Delaney to Juliette A. Balutis and Norsung C. Wodhen, $755,000.

Pickett St. N., 200, No. 1006-Richard M. Seitz to Maria D. and Walerian Majewski, $234,800.

Pitt St. N., 801, No. 1010-Mindy L. Pappas to Mohammed Kamel and Sohier Elrehawi, $247,500.

Potomac Greens Dr., 1854-Rajesh Manu and Morgan Felchner Naik to Erin Michelle Hudson and Tyrone Victor Edwards Jr., $800,000.

Quantrell Ave., 5929, No. 203-Faustina Mensah-Kane to Karen Elaine McIntyre, $185,900.

Ravensworth Pl., 3215-Amos N. Jones to Adam S. Unkle, $405,000.

Rosecrest Ave., 12-Dumor Properties Corp. to Benjamin S. and Leslie Marie Boyer, $1.88 million.

Saint Asaph St. N., 329-Janice Emily Cuny to Richard M. Wexell and Lis B. Horowitz, $1.23 million.

Slaters Lane, 501, No. 21-Jane Ann Fichtner to Dushan and Milia Boroyevich, $540,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 507-William J. Pruss to Neel Sharma, $192,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2315-Tae Moon and Young Ju Ahn to Eli De Sola Goldman, $326,000.

Sycamore St., 2706-Katherine Calvin Davis to Annmarie M. and Robert P. Maccubbin, $805,000.

Truman Ave., 5320-Tomas Habte to Muhammad Zia and Uzma A. Quraishi, $595,000.

Van Dorn St. S., 4, No. 306-International Kids Academy Corp. to Sarah Elizabeth Wise, $215,000.

Washington St. N., 900, No. 201E-Meki Louise and Charles Oakley Bracken to Marc A. Cooper, $641,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1207-James Christopher Samans to Thao Thu Phan, $265,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1714-Stephanie A. Gonzalez to Jenna Rose Schulenburg, $250,300.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Adams St. N., 2016, No. 512-Ivan Harlo Lee to Sheana A. Cavitt, $287,500.

Arlington Mill Dr. S., 704, No. 17301-Tennele Debysingh to Daniel and Jennifer Hensgen, $219,000.

Bluemont Dr. N., 5226-FMH Investments Corp. to Robert L. and Jennifer A. Moore, $1.36 million.

Columbia Pike., 1830, No. 213-Jill M. Sasser and John J. Sullivan IV to Jason Zhou, $316,000.

Dinwiddie St. N., 3103-Kathleen R. Scott to Paul A. Schwartz and Kelsey Erin McShane, $1.57 million.

Fillmore St. S., 2016-Wendell E. and Lutrelle F. Parker to Allison and Malin Luca, $889,900.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 114-Shelly F. Koehle and estate of Larry T. Funkhouser to Magda and Mostafa Foda, $329,900.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1033-Alisina Nezam to Elizabeth Yepes, $153,500.

Garfield St. N., 1021, No. 608-Anh-Minhand Trang K. Huynh to Inna Khrapunova, $440,000.

George Mason Dr. N., 1734-Donald J. and Kathy Wills Wright to Bruce Paul and Mary Ann Palka, $1.28 million.

Glebe Rd. N., 851, No. 218-Michael K. Bosley to Lawrence Stephen Rose and Judith Levinson, $450,000.

Harrison St. S., 856-Aira B. Corp. to Jorge Sejas Chavez, $312,500.

Jackson St. N., 15-Jeffrey A. Santone to Megan Barbara Curtin and Keith Thomas McClellan, $1.46 million.

Kentucky St. N., 1005-Evg WFB Ventures Corp. to Robert J. and Marcie Mayumi Tross, $1.34 million.

Monroe St. S., 2146-Joe M. and Norma I. Djassebi to Carlos Sixto-Velasquez, $200,000.

Pollard St. N., 3163-Joel Steven Gorder to Scott David Hendrickson, $1 million.

Rhodes St. N., 1732, No. 5-283-Sarah S. Bennett to Suzanne M. Dunn, $385,000.

Roosevelt St. N., 1712-Hans F. Bader to Rita Ting and Michael Hopper, $725,000.

Taylor St. N., 900, No. 623-Robert Clive Watson and estate of Clive F. Watson to Verne W. Vance Jr. and Lisa Vance Castleton, $175,000.

Taylor St. N., 900, No. 1510-Dorothy N. Groll to Laverne Jacobi, $99,000.

Utah St. N., 1024, No. 619-Ryan J. Strasser to Yining Liu, $395,000.

Washington Blvd., 3515, No. 211-Kirk and Lynn Dehn Carpenter to Nickolas G. Katsakis, $430,000.

Seventh Rd. S., 5065, No. 101-Nicola L. and Stephen R. Cook to Elizabeth Worboys, $295,000.

10th St. N., 3625, No. 402-John J. and Mary C. Shottes to Deborah Glassman, $910,000.

13th St. S., 3112-Carol Ann Weldon to Vinapha Phomsopha and Eric Simon Sidara, $689,000.

16th St. S., 4211-Fatemeh Ezzati and Sam Hashem Hosseini Dean to James Kevin Chisholm, $620,000.

27th St. N., 6736-Yoshiharu and Emily Kobayashi to Evan D. Miller and Christine Zakhour, $900,000.

30th St. N., 6230-TDI Homes Corp. to Charles B. and Sarah L. Rash, $1.72 million.

36th Rd. N., 3813-Megan B. Curtin and Keith T. McClellan to Byrav Kadalur and Kirsten Schwab, $1.05 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 706-Paul W. and Patricia S. Dahlquist to Eugene F. and Laura L. Ritzenthaler, $670,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 212W-Glenn A. Smith to Qiwen Zhu, $427,000.

21st St. S., 1017-David C. and Julie Riley to Michael Ness and Erin Gallagher, $1.12 million.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 1001-Sabrina Shekofteh to Yan Liu, $420,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2586H, No. 8-Johanna O. Gooby to John Ross Cory, $305,000.

Columbus St. S., 3014, No. B1-Thomas Henry Fail and Leah May Connolly to Ann L. Siegel, $351,000.

Kemper Rd., 3802-Urban Relocation Corp. to Tiffany Hane and Nathalie Christine Bagnoud McGinn, $500,000.

Stafford St. S., 3321-William C. and Ashley J. Gates to Elizabeth Christina Reynolds, $582,500.

Walter Reed Dr. S., 2424, No. 3-Marie Therese Donova to Mary B. Rinaldo, $615,000.

28th Rd. S., 4514, No. 11-7-Shaun William and Patricia Elizabeth Kenney to Jennifer Nicole Laforest, $448,950.

34th St. S., 4671-Paul Estavillo to Chad Mirt and Hui San Tee, $490,000.