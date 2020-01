Carriage House Cir., 14-BGRS Relocation Inc. to Heather Camille Crain, $515,000.

Colonial Ave., 1146-Old Town Properties Corp. to Rebecca A. Ward, $570,000.

Dominion Mill Dr., 3833-Laurie Ann and Scott James McGinnis to Zahid M. Raja and Bianca Collins, $617,000.

Duke St., 4600, No. 723-Olga Lisnichenko to Veronica Anthony and Salahuddin Khattak, $176,000.

Edsall Rd., 5911, No. 1005-Patrick Dooley to Caitlin Osterman and Frank Reinaldo Augusto II, $240,000.

English Terr., 5110-Naseem Rashid to Donna Winn Anderson, $497,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1107-Steven R. Cheek to Farhad Hemmat, $265,000.

Harrison Cir., 990-Daniel and Patricia Schumacher to Corey and Kirsten Holmes, $539,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 1111-Suely Belk to Derrick Matthews and Dorothy Brewster, $289,000.

Howell Ave. E., 111-David Dively to Jerome F. and Tara L. Casagrande, $1.62 million.

Ingram St. S., 102-Gillian M. and John B. O’Neill to Michael A. Pecora, $400,000.

John Carlyle St., 520, No. 209-Richard L. Ragan to Nathan Alexander Van Arkel-Priest, $350,000.

Lawton Way, 4689, No. 201-Vanessa S. Redwing to Adam and Lindsey Taylor, $360,000.

Martha Custis Dr., 1225, No. 1019-Dorothy Ann Toomey to Teblez Hailemelekot and Eden Hella Tsehaye, $303,000.

Martha Custis Dr., 3447-Melissa Cook to Catherine Sarah Quison, $280,000.

Overlook Dr. S., 718-Francis P. Wong and Caroline E. Ridley to John Philip Harris Pennington, $865,000.

Peele Pl., 908-Timothy H. and Constance T. Bates to Lori and Jesse Lund, $575,000.

Pitt St. N., 801, No. 411-Lawrence A. Goldstein to Hope C. Williams, $187,950.

Preston Rd., 1631-John Steere and Emily W. Porter to Jean Antoine, $370,000.

Prince St., 520-William Cromley to Patrick and Geraldine O’Connell, $1.18 million.

Quantrell Ave., 5851, No. 411-James A. Eskin to Dung T.T. Nguyen, $150,000.

Russell Rd., 501-Kendle Bryan to Brian J. and Stephanie H. Stevens, $1.02 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 801-Maura Collins Edwards to Semere Zelio, $227,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2309-Jeong Soon and Ki Min Eum to Stella Hu, $370,000.

Taylor Run Pkwy. W., 54-Christopher T. Mays and Linda C. Perry to Daniel and Jessica Sheehan, $475,000.

Wyndham Cir., 3306, No. 125-Kathryn L. Bailey to Candace Gibson, $232,500.

Van Dorn St. N., 1461, No. A-Veris Prasarntree to Holly Lising Adamson, $280,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 707-Mary Greene and William Solt to Kidest Eskender, $295,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 403-Christopher B. Hampton to Robert and Mary G. Girardi, $252,000.

28th St. S., 3200, No. 301-Jessica R. Schiele to Georgina Michelle Allen, $190,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2405, No. 79-Selamawit Harar to Todd Clemence and Jihyuk Park, $290,000.

Buchanan Ct. N., 2000-Christopher M. Paridon and Paige E. Pidano to Alexander Everts and Nicole Garib Yerg, $785,000.

Edgewood St. S., 1401, No. 483-Robert E. Goulder to Ivan Cleophus Pierce, $316,000.

Fairfax Dr., 6924, No. 204-Patrick Corey and Andrea Louise Marinelli McCahill to Fabienne Goeuzoulian, $517,000.

Four Mile Run Dr. S., 4081, No. 401-Scott San Martin and Ronald Bilbrey to Aneta Nikolic and Adem E. Gokturk, $430,000.

George Mason Dr. N., 1818-Paul B. Peleger to Meghan Ashley Murphy and Daniel Blake Leonard Jr., $734,900.

Glebe Rd. N., 851, No. 421-Bryan and Elaine Altmire to Joshua Jalal and Leida M. Gashti, $515,500.

Highland St. N., 405-Anthony J. Orlando to Frank Landefeld and Rachel Kahn Johnston, $1.62 million.

Highland St. S., 406-Deborah R. and Jonathan R. Mennuti to Laura E. Brookover and Gunnar Johannsson, $915,000.

Kenmore St. N., 2358-Eric Gutierrez and Martha Dudley to Anas Benbarka and Rim Nbily, $1.5 million.

Lee Hwy., 2702, No. 2B-Mallory Lobisser to Charles Lee and Mary Lynes Sheehan, $720,000.

Piedmont St. N., 3608-Ian C. and Blythe S. Hilton to Kataryan L. and Christian E. Delise, $1.18 million.

Quincy St. N., 888, No. 1002-Phuong Le to Mehdi Alasti, $715,000.

Stafford St. N., 1020, No. 300-Berta Lou Clarke to Jillian M. Burger, $345,000.

Taylor St. N., 900, No. 611-Paige Ross Crumb and Wilson Douglas Ross to Miriam Terlitzky, $65,000.

Thomas St. N., 229, No. 301-Philip J. Sokolowski to Nicholas G. and Lourdes Horton, $394,500.

Vermont St. N., 1001, No. 505-Catherine Smolka and Mary A. Hemelt to Scott L. Perry, $395,000.

Wakefield St. N., 2256-Mark N. Hosmer and Christina M. O’Donnell to James Thomas and Eugenia Priddy, $1.94 million.

Washington Blvd., 6406-Kevin Weigand and Anna Leist to Robert Glen Roe and Lila Mei Lee, $1.01 million.

Third St. N., 2603-Palak and Medha Shah to Kush K. Malhotra and Megha Mendiratta, $1.48 million.

Fifth St. S., 3701, No. 501-Ahmad Khalid Omar to Cindy L. Santens, $210,000.

Ninth St. S., 5030-Joshua I. and Megan W. Jacobs to Tamiraa Purvee and Sarantungalag Dendev, $480,000.

11th St. N., 5701, No. 6-NVR Inc. to Yoo Rhee and Yoo Jin Kwon, $866,910.

14th St. N., 3610-Philip and Dana Bayer to Kendall and Andrew Rugg, $1.62 million.

15th St. N., 2001, No. 1109-Kenneth L. and Valerie H. Quaglio to Martin and Susan Whelan, $749,900.

22nd St. N., 6030-Thomas D. and Vicki S. Moffitt to Ziying Zhang, $1.26 million.

25th Rd. N., 5821-James L. and Patricia Nan C. Cavenaugh to Craig Hartsock, $775,000.

30th Rd. N., 6830-John Huy and Anh-Huy Nguyen-Long to Ladon F. Roedr and Sandra L. Ospina, $715,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 307-Sami S. Elkabir to Cory P. Borsella, $300,000.

Eads St. S., 1211, No. 1005-Robert Brown Sidell III and Elizabeth April Ardagna to Sheila Worley Jones, $420,000.

ROSSLYN AREA

Rhodes St. N., 1418, No. B-403-Michael S. and Leona J. Clemens to Kayvan and Gertrude Shahabi, $953,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2536-B, No. 2-Benjamin W. Reese and Zoey Z. Rawlins to Cesar Camilo Cuba, $582,000.

Kemper Rd., 3618-Lynn A. Kolbicka to Thong Q. Tran, $504,500.

28th Rd. S., 4602A, No. A-Paul J. and Cynthia A. Duit to Brent McCasland, $355,000.

29th St. S., 4823-Carrie Ross Clime to Charlotte and Sarah Berlin, $535,000.