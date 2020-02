Braddock Pl., 1200, No. 709-Charla W. Schreiber to Shivaun White, $390,000.

Centennial Ct., 2690-David A. and Brett E. Hope to Meagan L. Chisholm and Bruce A. Teeter, $515,000.

Cross Dr., 1026-Delphine P. Lee and Deniz Turkman to Thomas James and Anna Donovan Kuntz, $815,000.

Custis Ave. E., 318-Shannon H. Nally and Damian J. Yanessa to Devin A. Horne and Nicole C. Ayache, $760,000.

AD

Helmuth Lane, 327-Christopher Allen and Zoe Bernadette Arantz to Katherine J. and Hans J. Estes, $655,000.

AD

Jamieson Ave., 2121, No. 1809-Susan F. Chipman to Carol and William Ashley Lyons, $860,000.

Kenwood Ave., 1665-Jesse Ryan Saul Gomez to Christopher C. Miller, $431,000.

Longview Dr., 207-Sean Bradburn and Jill Allyson Rough to Sunghyoun and Yun Ji Park, $830,000.

Martin Lane, 122-Timothy R. Langan Jr. to Brent and Carson Relitz Rocker, $667,500.

Pickett St. S., 321-Lisa F. and Ricardo R. Carter to Miri Jung and Sebastian Bae, $459,950.

Potomac Ave., 1912, No. 623-Robert F. Chapell to Matthew B. Giragosian and Jill E. Petroski, $735,000.

Quantrell Ave., 5931, No. 302-Owen Carl and Karen D. Powell to Christopher J. and Rachel E. Terlop, $217,000.

AD

Strutfield Lane, 4560, No. 1405-Robert S. and Chang Hoon Choi to Matthew Edwin Lawless, $374,900.

Terrett Ave., 2403-Lynwanda D. Coates and Lynwood A. Skipwith Jr. to Michael John Davis Jr., $673,582.

AD

Van Dorn St. N., 1587, No. B-Diana Z. Gazek to Allyson McKaughan Forkey, $350,000.

Washington St. S., 1250, No. 706-Northern Virginia Investments Corp. to Wendy Shaw, $765,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 1180-Shane Flynn to Bernessa Hodor, $245,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

AD

ARLINGTON AREA

Brandywine St. N., 2057-Peter Frecknall to Daniel Minthorne, $560,000.

Columbia Pike., 5300, No. 516-Djoko Vukanovich and Makeba Coyaca to David E. Foley, $429,000.

Fairfax Dr., 2220, No. 511-Dana Anna Winterroth to William and Amy Tam, $745,000.

Four Mile Run Dr. S., 4079, No. 204-Mark T. Wilcox to Michael Joseph Doherty, $330,100.

AD

Glebe Rd. N., 851, No. 1419-Marek Polonski to Jason Kai Yip Leung and Helen Sojung Cho, $689,900.

Lynnbrook Dr. N., 1324-Anita M. Snitman Roberts to Dirk J. and Maria J. Holsopple, $975,000.

Manchester St. N., 1019-George M. Wysor Sr. to Ileana Maria Ciobanu, $800,000.

Oxford St. N., 323-Jeffrey John Harris and Carla Michelle Tully to Deborah J. Hartman and Andrew Semprebon, $875,000.

AD

Quincy St. N., 888, No. 312-Jonathan S. and Molly G. Lindblom to Sanat and Arnav Malhotra, $723,750.

Rhodes St. N., 1905, No. 31-Ekaterina Hazard to Christopher Raben Baker, $302,000.

Troy St. N., 2113-Troy T. and Kathleen Palma to Michael Wardrope and Melissa Lewellyn, $1.15 million.

Vernon St. N., 1414-Kevin J. Carter and Jonathan D. Griffith to Erin Jayne Heenan and Charles Hardy Davis, $1.19 million.

Woodrow St. N., 2030, No. 3-Laimute Lipinskaite-Kratz to Leslie Ann Siphers, $205,000.

AD

Third St. N., 5915-Ronald E. Wagner to Keith Sado and Alessandra Ann Sadi, $775,000.

Eighth St. S., 5402-Linley Mancilla and Oliver Torres to Bianka L. Martinez, $375,000.

AD

13th St. S., 2904, No. 4202-Ryan Jones to Kevin Carl Whaley II, $296,000.

19th Rd. N., 6037-Erik Rosedahl to Donald Y. Yu and Amanda R. Burley, $775,000.

30th St. N., 6331-Altin Ilirjani and Etleva Koka to Diane E. Ray, $785,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

15th St. S., 612, No. 2-Dolores Frey Prendergast and Carlos J. Frey to Robert L. Dogan, $550,000.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1552-Audrey B. Huon-Dumentat to Adem Dugalic and Tram Nguyen, $1.15 million.

Oak St. N., 1600, No. 1514-Catherine P. Shea to David Duncan and Carolyn Bevill Oxenford, $1.12 million.

SHIRLINGTON AREA

Columbus St. S., 3043, No. B1-Christine M. and Todd C. Nee to Oliva Garnett, $378,000.

Wakefield St. S., 3322-Elizabeth K. Zwicker and Christopher O. Carlton to Erin Patricia Herro, $310,000.