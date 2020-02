Cameron Station Blvd., 159-Serge Roland Wing to James W. and Yvette S. Weber, $679,000.

Charles Ave., 3830-Colleen D. McNerney to Nathan and Katherine Quan Ahmann, $685,000.

Earl St., 419-Domestic Renovations Corp. to Douglas L. Zywiol and Holly E. Little, $835,000.

Garnett Dr., 2438-Kelly and Aaron Robert Weidner to Douglas Allen Frantzen and Jamie Frances Robinson, $600,000.

Gunston Rd., 3621-David Hatton Moore and Gay Elizabeth Vietzke to Maura Ferrigno, $310,000.

Holly St., 3400-Richard Oliver and Ana D. Schwab to Bryan and Christine Lanza, $1.35 million.

Kingsgate Ct., 1726-Megan Green to Sarah R. Bergen, $451,000.

Kirkland Pl., 4640-Darryl Evan and Heather Schaffer to Santo A. and Devon W. Scrimenti, $667,000.

Luray Ave. E., 406-Catherine J. and George W. Gilchrist to Caroline Anne Flynn, $905,000.

Pickett St. S., 339-Rishi Hiro Chhatpar and Chandni Naresh Ramwani to Ermias Belay, $455,000.

Potomac Greens Dr., 1712-Richard and Roberta Duncan to Seth Carll, $832,000.

Roberts Lane, 122, No. 300-Margaret Siddons and Henry Holst to Patrick James Tobin and Meghan Elizabeth Brett, $360,000.

Sycamore St., 2935-Alan D. Margolis to Amanda Gard and John McDaniel Cutts, $495,000.

Uhler Terr., 204-Thomas E. Zoeller and Marie P. Reilly to Michele Kehrle and Jonathan Hicks, $770,000.

Van Dorn St. S., 60, No. 219-Leila C. Morrison to Scott Allen Bupp Jr., $173,500.

Washington St. S., 1250, No. 814-Audrey Brandell to Glenda G. Parker, $550,000.

Wyndham Cir., 3311, No. 3190-Gary P. and Audrina A. Lange to Satenik Harutyunyan, $242,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 626-Leah Reanne Newton to Emma Richardson, $225,000.

Buchanan St. N., 750-Thomas B. Long to William and Victoria L. Devereaux, $849,000.

Edison St. N., 1503-Ryan and John W. Sheehan to Theophilos Perperidis and Akram Sannaa, $1.01 million.

Fairfax Dr., 3800, No. 314-Stuart M. Thomas and estate of Fayette Bishop to Bryan S. and Jennifer L. Bates, $634,800.

Four Mile Run Dr. S., 4141, No. 402-Dana Elizabeth Khan Pfenninger to Thomas Scopelitis, $425,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1420-Christopher Lin to Chad Adams, $699,900.

Irving St. S., 841-Victor Nekoranec to Hannah Moskowitz and Jordan Tewsbury Volpe, $500,000.

Lancaster St. N., 3632-Melinda W. Snyder and Michael C. Wood to Christopher C. and Michaela M. Pratt, $940,000.

Manchester St. N., 321-Mark and Meghan Sylvester to Jeffrey and Lauren Skowera, $764,900.

Pollard St. N., 820, No. 105-Casey Martner and Tatevik Sargsyan to Dianne Tillman Stevens, $549,000.

Quincy St. N., 888, No. 909-Barbara E. Bredehoft to Rachel Mary Penney, $660,900.

Taylor St. N., 1126, No. 1-George W. and Leah H. Erikson to Carlos Gustavo Sucre Pantin and Kristina Pestana Tomadin, $755,000.

Upland St. N., 3911-Kathran Siegel and estate of Ruth P. Siegel to Gregory Wayne and Denise Daniel, $955,000.

Wakefield St. N., 127-Paul W. Barnett and estate of Nelly G. Orosky to Jennifer B. McIntyre, $681,000.

Wayne St. S., 1016, No. 1003-James Andrew Gress to Helen Tin, $580,000.

Woodrow St. N., 3754-Sean Connolly and Andrew Nichols to Steven Romant and Jamie Martin, $1.32 million.

Fifth St. S., 3601, No. 110-Colleen Rhodes to Margaret Dalton and Margaret Kleysteuber, $275,000.

Eighth St. S., 5506-Jai Pal to K. Alam and Rabaka Akter, $400,000.

10th Rd. N., 5942-Gordon A. and Mary R. Tubbs to Chioma Isiadinso, $770,000.

15th St. N., 2001, No. 1011-Melissa O. and Jeremy R. Berry to Susan L. Opper, $979,000.

20th Rd. N., 2031-Norma T. Sadumiano and Caridad D. Llavore to Jennifer and Rafel Rodriguez, $605,000.

20th St. N., 5431-Nancy Lefferts Thaete and estate of Janet P. Lefferts to Mark and Jennifer Ries, $756,000.

ROSSLYN AREA

Fort Myer Dr., 1322, No. 921-Rachel Marie Hicks to Stephen William Berberich, $303,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2602G, No. 7-Patricia M. Carty to Elizabeth Dipert and Hailey Sabol, $420,000.

Dinwiddie St. S., 2940-Thomas J. and Anna D. Kuntz to Tracey Ann-Marie King, $525,000.

Kemper Rd., 3325-Walter Carr to Caitlin Molloy, $677,000.

Walter Reed Dr. S., 2536, No. 1-David Patrick and Maureen Felicity Tovey to Lindsey Marie Huggins and Eric Allen Crane Huggins, $613,000.