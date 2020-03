Cameron Station Blvd., 507-Jorge L. and Martha Hernandez Cruz to Daniel Didio and Jacquelyn Horstmann, $480,000.

Commonwealth Ave., 1803-Deena Stone and David A. Conrath to Anthony J. Cerveny Jr., $1.3 million.

Crestwood Dr., 606-Amanda Austin and Hunter Moorhead to Timothy P. and Jessica O’Neil, $935,000.

Elbert Ave., 3819-Jill E. and David M. Forbes to Teresa Alison Wessling, $700,000.

Green St., 818-Aubree M. Schwartz to Brendon Mullen and Marian Wurzel, $725,000.

Hunting Creek Dr., 1683-Jennifer Archie to Matthew T. Williams and Elise R. Shutzer, $887,500.

Janneys Lane, 503-Kelli Dee Winegardner to William and Stephanie Kruse, $970,000.

Lee St. S., 802-Paul J. and Rae-Ann Miller to Jason Dowling and Julie Obiala, $1.06 million.

Main Line Blvd., 2308-Cameron N. and Michele A. Cosby to Kristen Brenchley, $1.35 million.

Morgan Ct., 6024-Linda L. Langner to Bryon Elwell Jr. and Lisa Whittaker, $510,000.

Peacock Ave., 4810-James K. and Katherine J. Knaell to Rick L. and Ginger Weddle, $599,000.

Pitt St. S., 801, No. 433-Lynn D. and Judith M. Westfall to Andrea J. Donohoe, $421,050.

Princeton Blvd., 301-Kenneth O. and Jennifer L. Imo to Maria Dorothy and Christopher Todd Anthony, $1.03 million.

Ruffner Rd., 1404-John W. and Louise B. Howard to Ben W. and Jacquelyn B. Kittredge, $715,000.

Stevenson Ave., 6301, No. 315-Jessica S. Dukes to Emina Herovic and Derrick Jenniges, $157,500.

Tennessee Ave., 220-Jacquelyn A. Brioux and Bridget P. Conneely to Amy R. Lesko, $650,000.

Van Dorn St. N., 1567, No. A-Jonathan T. Zimmer to John Norman Turner, $425,000.

Washington St. S., 1250, No. 703-Margo G. Fitch to Judith A. Phillips, $639,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 810-Sheyda Nabaee to Patricia M. Convy, $274,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Barton St. S., 1400, No. 433-Renee M. Cobb to Ann Nygren Swearingen, $432,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 302-Bernard M. Dworski to Mohammad Alber Anaim, $275,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 513-Gerald Welborn to William and Jessica Lee, $197,500.

Greenbrier St. S., 832, No. 1-Carlos Sanchez Castro and Alba Alvina Sanchez Duenas to Majibur and Sofia Rahman, $210,000.

Kensington St. N., 2226-Anna Maria Aucamp to Stephen Edward and Erica Lawson, $1.6 million.

Lorcom Lane, 2845-Daniel P. and Margaret A. Maloney to Theresa Rios and Patrick Reid Magnuson, $1.26 million.

Potomac St. N., 2620-William Kurt Mackintosh to James and Kindra Bradshaw, $750,000.

Randolph St. N., 1001, No. 709-Amber Garib Yerg to Melissa Ellen Mittelman, $401,000.

Stafford St. N., 1232-Vinni Juneja and Shareen Joshi to Kevin Joseph Carter and Jonathan David Griffith, $1.46 million.

Thomas St. N., 248, No. 248-3-Kurt A. Hall to Hector R. Santamaria Rodriguez, $224,999.

Vermont St. N., 1001, No. 809-Leslie Dawn Edwards to Nirav Patel, $565,000.

Walter Reed Dr. S., 1319, No. 19104-Douglas Richard King to Matthew S. Burzenski, $285,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 121-Adrienne Schwartz Zelnick to Niket Bubna and Himanshi Janie, $462,000.

First St. N., 6001-Elizabthe M. Prial to Albert A. Van Etten and Cynthia Byer, $932,000.

Ninth St. S., 5061-Suzanne A. Ammari and Eric A. Capito to Luam T. Adhanom, $465,000.

11th St. N., 5701, No. 4-NVR Inc. to Rajib Pal, $955,961.

16th St. N., 4327-Charles A. Leppert to Jack Clark and Rebecca Herndon, $1.55 million.

24th St. N., 2702-Michael Joseph and Keri Schrader Barta to Zachary M. and Jennifer L. Rudisill, $1.73 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Glebe Rd. S., 3600, No. 919W-Robert John McCarthy to John Robert Stedman, $775,000.

ROSSLYN AREA

Arlington Blvd., 1730, No. 607-Robert R. Rudd III to Samuel Silverman, $306,000.

Meade St. N., 1302, No. EN105-Charles M. Flesch and Ahilemah Jonet to David Kelly Jr., $352,500.

Quinn St. N., 1458-Northern Virginia Investments Corp. to Layla Shahidi and John David Polcari, $900,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 2930, No. B1-Matthew Timothy Farrey to Paul Vierthaler and Shannon Stewart, $377,500.

Taylor St. S., 3607-Erik and Lauren Kosa to June Brodie, $545,000.

Woodrow St. S., 3096-Michael and Caitlyn Pratt Stankiewicz to James T. and Caroline M. McAuliffe, $485,000.