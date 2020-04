Brenman Park Dr., 4950, No. 207-Tara Houlden to James G. and Donett L. Aaby, $512,000.

Cloudes Mill Dr., 309-Kristin J. Pyle to Blake V. and Nichole Savard, $507,000.

Edison St., 3607-Adam Merritt to Joshua James and Caroline Kay Craddock, $498,500.

Eisenhower Ave., 4862, No. 370-Warren Scott Kennedy to Earl Tyson and Michiyo Vaughan, $260,000.

Fendall Ave., 31-Ankit Azad Shah to Ryan and Kendall Clark Almaguer, $473,500.

Grimm Dr., 5082-Matthew Hill and Alexandra Starr Shankle to Tayfun and Selma Basmaci, $675,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 812-Ricky Go to Nanda Kishore and Puja S. Ravala, $420,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 600-Miguel Pardo to Jember Kebede, $186,000.

Jamieson Ave., 2181, No. 411-Valentino Mauro Sacco to Joseph E. and Donna K. Gloystein, $425,000.

Kennedy St., 77-Bradley K. Baker and Sonja Arndt to Judson Marc Berger and Sangeetha Sarma, $639,900.

Lomack Ct., 6021-Mathew M. and Samantha J. Sturges to Abu K. Rahman and Luthfunnessa Lucky, $645,000.

Maple Hill Pl., 1707-David Craig and Allison Dawn Landsman to Alice Bernadette Bartek and Armando Jose Santiago, $880,000.

Mount Vernon Ave., 21-Thomas Wootten and Masuda Mohamadi to Vanessa and Dominique A. Pineiro, $624,900.

Osage St., 1738-Nora J. Moriarty to Zachary A. and Cherie P. Gillan, $470,000.

Pickett St. S., 271, No. 80-Victor and Kariann Markovich to Adrienne L. Radesky, $385,000.

Potomac Ave., 1804-Alexander W. Kalim and Geraldine R. McIntyre to Yuszu Chen and Pin Hua Wu, $820,000.

Prince St., 116-Martin O. Kamm and Eva Martorell Gil to Mary Joe Matalin, $2.2 million.

Quaker Lane N., 503-Thomas P. Danaher to Nicolas Neam and Hart Franko, $1.18 million.

Roundhouse Lane, 1113-Jacqueline J. Nelson to Angela M. Yates, $1.32 million.

Saint Asaph St. N., 611-Kathleen S. Anderson and Richard C.L. Moncure to James Darius Eftekari, $816,000.

Somervelle St., 171, No. 214-Whitney Healani Houck to Carlo Anthony Ross, $264,500.

Sycamore St., 2929-Clinton Landor Pretty to Kevin Allen Lee, $580,000.

Van Dorn St. N., 2500, No. 408-Terrence L. Clark to Hayden Segel, $218,000.

Washington St. N., 521, No. 1-Kerrie Tresnae Washington to Dinah S. Marshall, $355,000.

Wilkes St., 210-Prudence Murray Bovee and estate of Sally G. Murray to John M. and Bridget M. Weaver, $2.42 million.

Wyndham Cir., 3311, No. 2195-Bretton W. Klaich to Nayon Kang, $249,900.

Yoakum Pkwy., 203, No. 609-John M. and Sharrel L. Drozda to Joseph N. Alcalde and Jermaine G. Sy, $285,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 521-Brinton Rowdybush to Mart Ellen Duke, $282,000.

Barton St. S., 1414, No. 454-Jenifer Ann Nawrocki to Justin Chiang, $320,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 604-Todd C. and Janetta B. Chapman to Elissa L. Rupley, $279,000.

Columbia Pike., 1830, No. 607-Bohdan Kobzar to Matthew Wingler, $235,000.

Dinwiddie St. S., 818-Estate of Pafsanias Athanasios Fousekis to Gustavo F. and Jose M. Rodriguez Barbaran, $430,000.

Fairfax Dr., 6908, No. 208-Pin Hua Wu to Karthik N. and Manjari A. Kumarappan, $520,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 307-Richard A. Andress and Peter M. Young to Sanjay and Reema Chawla, $355,000.

George Mason Dr. N., 235, No. 235-1-Cynthia Alexander Vint to Robinson Quiroz, $231,000.

Highland St. S., 902-Nicholas Craig Sanders to Danielle Carneiro and Scott Currie, $462,000.

Lexington St. N., 2742-John W. and Parvaneh Limbert to Gregory Thomas and Marie K. Schulze, $1.43 million.

Old Glebe Rd. S., 26, No. 305-B-Ruth E. Foster to Sean M. O’Hara, $240,000.

Pollard St. N., 820, No. 105-Casey Martner and Tatevik Sargsyan to Dianne Tillman Stevens, $549,000.

Quincy St. N., 888, No. 307-Jonathan and Rosalyn Foltz to Edmund Steven Sobieray Jr. and Sandra Reyes Ortiz, $450,000.

Randolph St. S., 811-Regal Leftwich and Sloan Carroll to Edward and Lauren Wallace, $800,000.

Rock Spring Rd., 4853-James J. and Margaret W. Matthews to Liam F. and Mary C. Coakley, $1.9 million.

Taylor St. N., 900, No. 716-Robert C. Kovarik Jr. and estate of Mary S. Kovarik to Karen Angela Maxim, $199,000.

Utah St. N., 1024, No. 816-Hiten M. Patel to Blake C. Duncan, $380,000.

Wakefield Ct. N., 2452-Judith A. Maslar to Harrison Russell Miller and Mindy A. Talboo, $1.07 million.

Third St. S., 4647-Gene T. and Stephanie D. Jones to Francisco Jose Fernandez and Ana Maria Munoz Gonzalez, $1.06 million.

Wilson Blvd., 5985-Micaela Quispe to Alberto Zapata and Christine E. Puffer, $668,000.

Eighth Rd. S., 5111, No. 107-Michelle Y.S. Clayton to Mary Susan Felzke, $170,000.

Ninth St. N., 3835, No. 309E-Marcos Gonzales Harsha and Maria Jose Terry to Bradford C. and Sara K. Specht, $563,500.

13th Rd. S., 2904, No. 4201-Barbara J. Esquibel to Nathaniel Frederick Herndon, $320,100.

16th St. N., 5209-Anthony M. and Susan N. Pelletti to Taryn and Thomas Elliott, $820,000.

25th St. N., 4806-Evg Custom Homes Corp. to Matthew and Elizabeth Hoffman, $1.55 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 203-Charlayne Holliday and Carl Michael Chabala to Toni L. Dee, $295,000.

High St. S., 3105-Marsha L. Tanaka to Tatjana and Larisa Misulic, $560,000.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1200, No. 841-Susan D. Bateson and Stephen S. Fuller to Mark Joseph and Elizabeth N. Freitas, $810,000.

Oak St. N., 1600, No. 1210-Mary Masland Adams to Arun M. and Swathi A. Virginkar, $1.2 million.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 2877-Elizabeth Wasserman and Joseph Cappeta to Matthew Naslanic, $516,000.

Buchanan St. S., 3039-Matthew Canonico to Evan Thomas Steiner and Rebecca Katherine Morrow, $576,000.

Walter Reed Dr. S., 2505D, No. D-Adam S. Cook to Jessica Helen Spencer, $352,000.

25th St. S., 2321, No. 2-313-Albert and Tiffany Lok to Anna Bogard, $305,000.